10.03.2023, 08:14 2796
Европейские звезды балета приехали в Казахстан с мировой премьерой
Рассказать друзьям
В преддверии весенних праздников в Казахстан прибыла группа звезд мирового балета с выступлениями. Концерты Freedom Ballet Gala прошли 3 марта в Алматы и 5 марта - в Астане.
Ценители балета насладились мастерством всемирно признанных звезд. В их исполнении шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность классического балета и актуальное искусство современного танца.
Свое мастерство представляли такие яркие и неповторимые артисты современности, как прима-балерина, ведущий солист и премьер Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, Георгий Поцхишвили и Янг ГюЧэ, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка и премьер Большого театра Мария Виноградова и Владислав Лантратов, ведущая солистка труппы "Балет дю Капитоль" Наталья де Фробервиль, солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова.
В программе, помимо классических выступлений и зарисовок современных хореографических произведений, значится настоящая мировая премьера постановки, созданной специально к этому событию.
новости по теме
17.02.2023, 21:58 27586
Благотворительный вечер Pray For Turkey, поможем всем миром!
Рассказать друзьям
20 февраля в джаз-клубе EverJazz пройдет благотворительный вечер в поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции. Все средства с продажи билетов и собранные во время концерта пожертвования будут переведены на счет помощи пострадавшим при землетрясении в Турции AFAD.
Сегодня наш дорогой, родственный турецкий народ стоит на пороге великой катастрофы, теряя кровь и болея сердцами. Вы читаете это из всех источников информации! Наши турецкие родственники, которые всегда протягивают руку помощи тюркскому миру, сегодня нуждаются в нашей помощи. В первую очередь им нужна не только финансовая, но и моральная поддержка, чтобы они чувствовали наше братство, солидарность и слова от всего сердца. В это непростое время теплые слова каждого из нас согреют наших братьев и подарят надежду! Как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) мы, народы тюркского мира, говорим: "Мы вместе!" Мы сделали звонок со слоганом. Слава богу все поддерживают! Давайте будем вместе в трудные дни Турции, будем рядом с вами!" - Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ.
В программе вечера прозвучат классические произведения от струнных квартетов GATOB_QUARTET и 4RIVERS QUARTET. Солисты оперной труппы Олег Татамиров и Ержан Тажимбетов подготовили специальную программу для гостей благотворительного вечера, а резиденты джаз-клуба EverJazz Take off Trio, Екатерина Хоменкова и Александр Рудовский закроют программу выступления. Специальным гостем и представителем благотворительного вечера Pray For Turkey будет Муканов Кайрат Саматович - советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ.
Во все времена музыка помогает пережить самые сложные и тяжелые моменты в жизни, и сейчас, когда народу Турции нужна помощь, музыканты Казахстана и резиденты клуба EverJazz не могут остаться в стороне!" -Алексей Глазырин, директор джаз-клуба EverJazz.
Благодаря Международной организации ТЮРКСОЙ Турция стала для музыкантов молодежного камерного оркестра "Тюрксой" вторым домом. С 2010 года мы с нашим коллективом не раз выступали в этой прекрасной стране и во многих странах мира. Горе, постигнувшее наш братский народ, ранило всех нас в самое сердце, и мы с глубокой скорбью выражаем наши соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу. Этим благотворительным вечером мы - музыканты города Алматы хотели бы выразить поддержку пострадавшим, исполняя прекрасные музыкальные произведения", - Асем Калман, организатор, первая скрипка GATOB_QUARTET.
Справки по телефону +7 707 340 8762 или на сайте EverJazz.kz.
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!
06.02.2023, 11:33 40541
Гала-концерт в честь юбилея установления дипотношений между Казахстаном и ЕС
Фото: max.baikenov
Рассказать друзьям
В Астане проведен праздничный концерт по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом. На сцене выступили звезды казахстанской и мировой оперной сцены.
Праздничный вечер украшали звезды казахстанской и мировой оперной сцены Мария Мудряк и Медет Чотабаев, оперная дива Сюзана Гашпар.
В насыщенную программу концерта вошли яркие номера "Айттым салем, Каламкас" А. Жубанова, "Казак вальсы" Л. Хамиди, португальская песня. Сольный номер из произведения "Времена года" А. Вивальди прозвучал в исполнении первой скрипки симфонического оркестра "Астана Опера" Багдата Абильханова, сочинение "Менуэт и шутка" И.С. Баха представил концертмейстер группы флейт Алексей Косырев. Украшением программы стал кюй "Алкисса" Н. Тлендиева в исполнении Руслана Баймурзина (домбра) с оркестром.
04.02.2023, 19:35 44431
Астанчанам показали "божественное искусство" Японии
Рассказать друзьям
В Астане прошла выставка "В поисках божественного: искусство Японии" для всех желающих погрузиться в японскую культуру сквозь века.
Местом проведения первой выставки изящных предметов Японии стал Национальный музей Республики Казахстан.
На выставке были представлены изящные предметы галереи Pepelsneg Parlour и компании Kazakhstan Japan Trading.
Выставочные работы выполнены из керамики, бронзы и фарфора. Некоторые экспозиции являются оригинальными и представляют собой достояние японского искусства разных эпох.
К примеру, японская ваза из бронзы, отлитая вручную в технике мурашидо эпохи Мэйдзи (1868-1912), и две ее копии. Это работа Сано Хироюки, его фирменный стиль - играть со зрителем, изготавливая две копии каждой вазы, отлитой вручную. Художник пытается показать, что даже при кажущейся реалистичности истину всегда окружает иллюзия. И путь мудреца - отличать первое от второго.
А это фарфоровые вазы далекого периода Адзути-Момоямы (1568-1600).
Мероприятие состоялось при поддержке посольства Японии в Казахстане и Ассоциации выпускников JICA.
27.01.2023, 23:09 51116
Столичный театр "Astana Musical" выступили в жанре хор-концерт
Рассказать друзьям
Артисты из "Astaana Musical" порадовали жителей и гостей столицы очередным супершоу. В этот раз театр был в жанре хор-концерт.
Концерт начался с казахской народной песни, услышав знакомые ноты, трогательно и с любовью к национальному искусству вокалистам из зала многие подевали. Помещение наполнялось душой истории главных героев, о которых рассказывали ребята со сцены. Такая крепкая связь актерского мастерства и неподдельного интереса зрителей, пожалуй, редкость сейчас.
На протяжении всего выступления настроения театра менялись. Так, первый номер сменился комедией - зрителям представили Мистера Бина, легендарного британского персонажа, человека-катастрофы. Удивительно, но правда - на сцене Мистер Бин в известной всем манере общался не только по-английски, особо непонятливым он уточнял свои пожелания и на казахском языке.
В завершение представления была исполнена "Богемская рапсодия" рок-группы Queen. Завораживающее пение сопровождалось светом множества фонариков в руках артистов - просто, но очень красиво.
Мюзиклу аплодировали стоя.
17.01.2023, 10:10 59146
Клуб EverJazz. Певица Екатерина Хоменкова и пианист Алексей Рябухин о джазе
Фото: Кадр с видео
Рассказать друзьям
05.01.2023, 17:19 69776
Джазовые музыканты поздравляют алмаатинцев с открытием джазового клуба EverJazz
Фото: Джазовый клуб EverJazz
Рассказать друзьям
С поздравлениями выступили джазовый контрабасист Денис Шушков и джазовая певица Ирэна Аравина.
Ирэна Аравина выступит в сопровождении известного коллектива JAZZ HOUSE, который существует под руководством Гочи Сирадзе уже больше 12 лет! Коллектив появился в Алматы в 2010 году. Бэнд дал множество концертов на лучших площадках страны, участвовал в фестивалях в Казахстане, России и Грузии.
В исполнении Ирэны Аравиной прозвучат классические рождественские песни. "Winter wonderland", "Let it snow", "Jingle bells", "Silent night", "Jack Frost" и многие другие песни оживут в исполнении Ирэна Аравиной и JAZZ HOUSE, продлив праздничное настроение ещё ненадолго! 5 января, 20.00.
"Бас, неважно какую музыку вы играете, усиливает звучание и делает музыку более благозвучной и полной" - говорил Чарли Хейден, джазовый контрабасист и новатор. Но это далеко не все возможности контрабаса. Если вы хотите услышать что-то новое для себя в джазе, приглашаем вас на концерт "Bass Stories"!
Вдохновляясь Дейвом Холландом, Рено Гарсия-Фонсом и другими великими контрабасистами, московский музыкант Денис Шушков подготовил сольную программу для контрабаса. А во втором отделение к нему присоединиться замечательная алматинская певица Екатерина Хоменкова.
23.12.2022, 13:31 80701
Профессиональный джазовый клуб EverJazz открыл собственную концертную площадку
Рассказать друзьям
Уже известный и полюбившейся алматинцам и гостям культурной столицы профессиональный джазовый клуб EverJazz открыл собственную концертную площадку и предлагает всем любителям джазового музыкального направления погрузится в погрузиться в романтическое настроение джазового исполнения. Ценителей и искушенных слушателей, как всегда, ждет разнообразная программа, над которой работают лучшие джазовые исполнители.
23 декабря в 20.00 на сцене EverJazz выступит коллектив The Jazz Colours, объединяющий ведущих джазовых музыкантов Алматы! Здесь встречаются опыт и современные музыкальные идеи. Музыка секстета охватывает широкую палитру музыкальных красок от босановы до фанка. В исполнении The Jazz Colours прозвучит программа классического свинга и джазовых баллад. You Don't Know What Love Is, Lullaby Of Birdland, What A Little Moonlight Can Do навеют вам мечтательное настроение и легкость. Неожиданные вкрапления фанковых тем добавят концерту яркие ритмы!
В субботний вечер, 24 декабря, в 20.00 в EverJazz выступит виртуозный саксофонист Константин Добровольский, московское Take Off Trio и молодая певица Аружан Аскарова! Константин неутомимый экспериментатор, который находится в постоянном поиске новых музыкальных решений. С ним на сцену поднимется московский коллектив Take of Trio. Музыка команды - это симбиоз нетривиальных форм, красочных гармоний и проникновенных мелодий, которые воссоздают дух северных стран. Фирменное звучание трио рождается благодаря синергии его участников и их разнообразному бэкграунду. Лидер трио пианист Алексей Рябухин стажировался в Европе у знаменитого Карела Боле, участника квартета Тутса Тилеманса. Барабанщик Евгений Камкин в своей игре демонстрирует влияние культовых барабанщиков Тони Уильямса, Билла Стюарда. А Денис Шушков, контрабасист, дополняет трио виртуозной игрой, мощной джазовой школой и любовью к академической музыке.
Завершением предновогодней джазовой недели станет выступление прогрессивной джазовой команды из R.E.D. trio с программой "Посвящение Гласперу". Музыка Роберта "цепляет сочетанием легкости для восприятия и одновременно с этим композиционной сложностью", говорят музыканты. На концерте прозвучат композиции как из акустических альбомов (Mood, Canvas, In My Element), так и написанные под влиянием хип-хопа (Black Radio, Collagically Speaking). Стильные биты, актуальные тембры и современный джаз в этот вечер! 25 декабря в 20.00.
Встречайте открытие первого профессионального джаз-клуба Алматы EverJazz. Мы поддерживаем высокий уровень музыкального исполнения, эстетику и культуру джаз-клубов Европы и США. Клуб EverJazz - это место встречи думающих, активных людей, тех, кто ищет и создает свой стиль жизни. Твой джаз. Твой клуб. Твой круг!
Адрес: Зенкова, 24, вход с Калдаякова.
Продажа билетов: everjazz.kz
13.12.2022, 16:40 88996
Легенда казахстанского балета Булат Аюханов
Фото: baribar.kz
Рассказать друзьям
На 85-м году жизни скончался артист балета и хореограф, народный артист Казахской ССР Булат Аюханов.
По данным Танцевального портала Казахстана, Булат Аюханов родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске. Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища.
В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца.
В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест.
В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан.
В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие.
В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину.
В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
Читаемое
11.03.2023, 09:41Астана стала лидером в рейтинге качества жизни в городах Казахстана 11.03.2023, 10:051791Провести аудит сейсмобезопасности в Алматы поручил Смаилов 11.03.2023, 10:52611Новые рейсы в Египет запустят из Алматы и Астаны 11.03.2023, 10:46576В Китае назначили нового главу правительства 07.03.2023, 14:43134586ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 06.03.2023, 18:08126976Какая погода ожидает казахстанцев на 8 марта 07.03.2023, 15:11121541В Казахстане предлагают легализовать автомобили без техпаспорта и ПТС 07.03.2023, 14:39120921Бейсембаев прокомментировал возможность проведения последнего звонока 25 мая 07.03.2023, 18:09115641В трех областях Казахстана временно ограничили движение на трассах 17.02.2023, 17:17225196Елена Рыбакина помогла бездомным животным в Астане 17.02.2023, 13:21202541Доходы 5% казахстанцев ниже прожиточного минимума - сенатор 17.02.2023, 12:16194486Депутат заявил об угрозе нацбезопасности из-за усиления миграционных процессов 15.02.2023, 08:20185506Все учебные заведения Казахстана проверят на обеспечение безопасности 16.02.2023, 19:37177186Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?