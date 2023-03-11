Европейские звезды балета приехали в Казахстан с мировой премьерой

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В преддверии весенних праздников в Казахстан прибыла группа звезд мирового балета с выступлениями. Концерты Freedom Ballet Gala прошли 3 марта в Алматы и 5 марта - в Астане.





Ценители балета насладились мастерством всемирно признанных звезд. В их исполнении шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность классического балета и актуальное искусство современного танца.









Свое мастерство представляли такие яркие и неповторимые артисты современности, как прима-балерина, ведущий солист и премьер Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, Георгий Поцхишвили и Янг ГюЧэ, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка и премьер Большого театра Мария Виноградова и Владислав Лантратов, ведущая солистка труппы "Балет дю Капитоль" Наталья де Фробервиль, солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова.





В программе, помимо классических выступлений и зарисовок современных хореографических произведений, значится настоящая мировая премьера постановки, созданной специально к этому событию.