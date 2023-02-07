Гала-концерт с участием мировых звезд провели в честь юбилея установления дипломатических отношений между Казахстаном и ЕС  

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Артисты из "Astaana Musical" порадовали жителей и гостей столицы очередным супершоу. В этот раз театр был в жанре хор-концерт.





Концерт начался с казахской народной песни, услышав знакомые ноты, трогательно и с любовью к национальному искусству вокалистам из зала многие подевали. Помещение наполнялось душой истории главных героев, о которых рассказывали ребята со сцены. Такая крепкая связь актерского мастерства и неподдельного интереса зрителей, пожалуй, редкость сейчас.









На протяжении всего выступления настроения театра менялись. Так, первый номер сменился комедией - зрителям представили Мистера Бина, легендарного британского персонажа, человека-катастрофы. Удивительно, но правда - на сцене Мистер Бин в известной всем манере общался не только по-английски, особо непонятливым он уточнял свои пожелания и на казахском языке.





В завершение представления была исполнена "Богемская рапсодия" рок-группы Queen. Завораживающее пение сопровождалось светом множества фонариков в руках артистов - просто, но очень красиво.





Мюзиклу аплодировали стоя.