ГАТОБ имени Абая представил обновленную постановку "Спартака"

Фото: ГАТОБ

АЛМАТЫ. 29 ИЮНЯ - К завершению 87-го театрального сезона Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая представил зрителям обновленную постановку балета Арама Хачатуряна "Спартак", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Спектакль был представлен зрителям балетмейстером-постановщиком Гульжан Туткибаевой, Народной артисткой РК, художником-постановщиком Вячеславом Окуневым, Народным художником России и дирижером-постановщиком Ерболатом Ахмедьяровым, Заслуженным деятелем РК.

Впервые балет "Спартак" был представлен в ГАТОБ в 1974 году Заурбеком Райбаевым совместно с композитором Арамом Хачатуряном и достойно вошел в золотой репертуар культурного наследия главного театра страны и, несмотря на то, что в репертуаре театра доминировали классические балеты с академичной хореографией, балетмейстеры и композиторы той эпохи были готовы идти на интересные эксперименты.

На первой премьере балета "Спартак" на большой сцене ГАТОБ имени Абая главные партии исполнили легендарные мэтры балетного искусства Рамазан Бапов, Раушан Байсеитова, Людмила Рудакова, Эдуард Мальбеков и Сара Кушербаева.

Хочется отметить, что над новой премьерой работал весь состав балетной труппы, а главные партии исполнили ведущие солисты Жанель Тукеева и Азамат Аскаров, Архат Аширбек и Айман Егисбаева, Малика Ельчибаева и Нельсон Пенья, Гульвира Курбанова и Рахим Даиров. Эдуард Мальбеков, исполнявший ранее роль Красса, лично присутствовал на репетициях, внося верные коррективы артистам, направляя их. Это особо ценно, ведь он был одним из первых исполнителей балета "Спартак" в хореографии Заурбека Райбаева.

Это потрясающе, что спектакль вернулся на родную сцену. Тем более что восстанавливался он как подлинный материал. Разумеется, какие-то вкрапления есть от Гульжан Туткибаевой и художника Вячеслава Окунева, но в целом это так и остался Заурбек Райбаев. Хочу отдельно отметить молодых солистов, исполнивших главные партии в спектакле, как точно передали они характеры своих персонажей, их переживания и тонкости натуры. В целом вся балетная труппа показала высокий результат - так ощущать музыку и передавать пластику, массовые сцены кордебалета - ощущалась такая мощь в их сценах той исторической эпохи. Какой сильный дуэт сложился "оркестр-труппа", как гармонично и чувственно они передали настроение, ведь музыка Хачатуряна просто великолепна, а хореография балета очень сложна и разнопланова. Но, я скажу абсолютно уверенно, что все артисты, педагоги-хореографы и постановщики- все, кто работал над этой постановкой справились с работой на отлично! Я поздравляю театр с грандиозной премьерой- это большой подарок для города Алматы!", - говорит Эдуард Мальбеков, Заслуженный артист КазССР.

Музыкальный материал тоже имеет свою историю. Когда композитор Арам Хачатурян работал над созданием партитуры, он был очень внимателен к деталям своего произведения и продемонстрировал виртуозное владение средствами музыкальной драматургии. Известно, что он трепетно относился к каждой написанной ноте и пристально следил за всеми редакциями этого балета - Моисеевa, Якобсонa, Григоровичa. Композитор решил не оставаться в стороне и в постановке Заурбека Райбаева и первую премьеру в ГАТОБ дирижировал лично. В нотной библиотеке театра бережно хранится партитура балета с пометками самого автора. Этот уникальный нотный экспонат был активно задействован в работе главного дирижера КазНАТОБ имени Абая Ерболата Ахмедьярова.

Музыка Арама Хачатуряна, которая полностью рисует действие всего спектакля, для меня считается легендарной! Музыка, от которой взяли пример и определенные темы такие композиторы, как Джон Уильямс и Ханс Циммер для исторических фильмов Голливуда. Невозможно не влюбиться в музыку, когда она настолько красива и прекрасна, монументальна и полна импрессии. И до сих пор "Спартак" считается одной из сложнейших балетных постановок как для оркестра, так и для артистов балета! Историческая версия Заурбека Райбаева - визитная карточка именно нашего театра и, безусловно, для меня волнительно и большая честь дирижировать спектакль по партитуре, в которой написал свои ремарки и дирижировал в нашем театре сам Арам Хачатурян!" - говорит дирижер-постановщик, Заслуженный деятель РК Ерболат Ахмедьяров.

Не менее масштабная и кропотливая работа была проделана Народным художником России Вячеславом Окуневым. По его эскизам мастерами пошивочного цеха театра было создано более 300 костюмов для спектакля, а цехами мягких и жестких декораций были изготовлены монументальны декорации и живописные полотна.

Балет "Спартак" считается "мужским балетом" - в нем много сцен эпических битв и мощного мужского танца, но, несмотря на свою брутальность, многие сцены полны редкой по красоте лирики, характеры главных героев полны любви и страсти. Балет представляет собой чередование массовых сцен- вакханалий патрициев, танцы гетер, сражения гладиаторов; и в то же время следуют монологи главных героев - Спартака и его возлюбленной Фригии.

В новом "Спартаке" зритель увидит совершенно обновленное как сценические оформление, так и образы героев. Также мы постарались сделать новое световое решение спектакля. Свет - это одна из ключевых составляющих того, что зритель видит на сцене. Художником-постановщиком выступил Вячеслав Окунев. Что же касается хореографии, то здесь мы решили сохранить хореографическое наследие нашего театра. Я думаю, что спектакль будет смотреться по-другому, ведь зрительское восприятие будет уже под другим углом- обновленная энергетика, объемные декорации, которые погрузят вас в дух Римской империи, перформанс выглядит масштабно, объемно, грандиозно!", - балетмейстер-постановщик, Народная артистка РК, Гульжан Туткибаева.

Премьера обновленного балета А. Хачатуряна "Спартак" прошла при полном аншлаге под бурный взрыв зрительских оваций, а это для артистов лучшая награда за труды. В галерее Arte в дни показа обновленной постановки прошла фотовыставка с ведущими солистами балетной труппы от алматинского фотографа Максима Кравитца.

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