II Фестиваль юношеских оркестров мира пройдет в парке "Зарядье"
Фото: культурныйгород2030.рф
Столица России открыта для талантов всего мира. Департамент культуры города Москвы приглашает в парк "Зарядье" на II Фестиваль юношеских оркестров мира. Он пройдет 16-18 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Художественный руководитель проекта - выдающийся альтист, народный артист СССР, Герой Труда России, педагог и дирижер Юрий Башмет, создатель камерного ансамбля "Солисты Москвы", государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и уникального коллектива - Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который будет выступать в "Зарядье".
Для фестиваля выбран летний формат open air. В самом сердце Москвы, на площадке "Культурный город" в парке "Зарядье", публику ожидают сразу три неповторимых концерта каждый из фестивальных дней, а вечером за дирижерским пультом будет лично маэстро Башмет.
Российская Федерация в 2024 году является страной - председателем БРИКС и СНГ. И впервые в истории, специально для фестиваля, на сцене в "Зарядье" соберутся юношеские симфонические оркестры из стран, входящих в обе организации. У гостей площадки "Культурный город" будет уникальная возможность стать первыми слушателями новых коллективов и оценить мастерство как исполнителей, так и дирижера", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
Симфоническая музыка в живом исполнении молодых музыкантов в общей сложности будет звучать для гостей почти 14 часов. За это время в Большом амфитеатре парка "Зарядье" выступят оркестры из ряда российских городов, включая Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Из числа международных участников в ходе фестиваля выступят коллективы из Казахстана, Китая, и Сербии. Концерт представит таланты юных исполнителей и будет ярким событием фестиваля.
Я очень рад, что тот удачный опыт прошлого года, когда мы провели I Фестиваль юношеских оркестров мира в Москве, получает в этом году такое фантастическое развитие. Снова в Москве выступят молодые талантливые музыканты из разных стран мира. Снова будут новые творческие открытия и, я уверен, достижения. Многие ребята приедут в Москву в первый раз, и я уверен, что для них участие в репетициях и концертах фестиваля станет огромным событием в жизни. Я очень рад и благодарен, что Мэрия и Департамент культуры города Москвы поддержали мою идею проведения фестиваля в этом году, и теперь уже я уверен, что наш фестиваль станет ежегодным, будем и дальше расти, развиваться, дарить радость как участникам, так и зрителям на концертах. Ведь это так важно - объединять талантливую молодежь из разных стран мира через искусство и классическую музыку. В этом, я уверен, наше общее будущее", - говорит народный артист СССР, художественный руководитель Фестиваля юношеских оркестров мира Юрий Башмет.
Фестиваль позволит зрителям площадки "Культурный город" расширить музыкальный кругозор и познакомиться с возможностями музыкального образования в России и других странах. Самим оркестрантам фестиваль в Москве подарит грандиозный профессиональный опыт выступления на инновационной сцене перед тысячами зрителей и незабываемое знакомство с культурой столицы России.
Программа II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира
16 августа
14:00 - Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики. Дирижер Лев Накаряков
17:00 - Белградский юношеский оркестр (Сербия). Дирижер Вук Волков-Попович
21:00 - Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Дирижер Юрий Башмет
17 августа
14:00 - Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. Дирижер Валерий Уткин
17:00 - Китайский филармонический юношеский оркестр (Пекин, КНР). Дирижер Фэйху Цзяо (китайский дирижер и пианист, получивший музыкальное образование в России, в Московской консерватории им. П.И. Чайковского)
21:00 - Сводный юношеский симфонический оркестр стран СНГ. Дирижер Юрий Башмет
18 августа
13:00 - Студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Дирижер Дастан Ибрагимов
16:00 - Молодежный камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии. Дирижер Ярослав Забояркин
21:00 - Сводный юношеский симфонический оркестр стран БРИКС. Дирижер Юрий Башмет
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. Подобный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста из самых разных городов России, был создан впервые за всю историю нашей страны. Коллектив принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. 17-18 мая 2024 года Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил у Великой Китайской стены в рамках Годов культуры России и Китая, старт которым 16 мая 2024 года дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Следить за программой II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира в "Зарядье" удобно на сайте площадки "Культурный город". А какой будет столица России в 2030 году, можно узнать из стратегии развития Москвы.
"Территория будущего. Москва 2030" - форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября больше чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.