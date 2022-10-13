В Астане прошел вечер классической музыки

С 28 сентября по 8 октября в Казахстане пройдет фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Наши страны объединяет не только общая история, но и общее культурное наследие. Традиции многовековых контактов и значительный период общей государственности сформировали уникальную культурную ткань, в которой переплетены традиции двух народов.

Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившим свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны.

Фестиваль проводится в 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном и посвящен изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия наших стран. Программа мероприятий, организованных совместными усилиями казахстанских и российских творческих коллективов в Астане и Алматы, станет еще одним шагом к укреплению культурных связей между нашими странами. Работа нашего фонда в Республике Казахстан не ограничивается рамками фестиваля. В 2022-2023 гг. планируется поддержка Книжного уголка России в Национальной библиотеке РК, пополнение русскоязычного библиотечного фонда казахских библиотек, сохранение русского некрополя в городе Кызылорде, поддержка театрального проекта в Костанае и другие проекты", - говорит Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

За 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Россия стали не просто соседями и партнерами, а друзьями, практически родственниками! Для которых важны такие семейные ценности, как доверие, взаимное уважение, умение слушать и слышать друг друга, вместе находить общие решения. Которые помнят и чтят общую историю, ценят культуру и традиции друг друга, берегут то, что их накрепко связало в прошлом и связывает сегодня. Фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" станет ярким примером культурного обмена между нашими странами, сплотит наши многочисленные народы, взаимно обогатит и укрепит целостность каждой из культур", - считает Татьяна Барышникова, представитель Россотрудничества в Алматы.

Фестиваль откроется в Астане концертом талантливого московского коллектива классической музыки "Новое трио". В Государственном театре оперы и балета "Астана-опера" 28 сентября прозвучат камерные произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, И. Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыки за рубежом.

С 29 сентября фестиваль переместится в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан пройдет церемония открытия обновленного Книжного уголка России и передача в дар библиотеке книжного собрания по истории русского зарубежья. После официальной части гостей будет ждать уникальный концерт "Русские корни американского джаза", рассказывающий о малоизвестных страницах джазовой музыки. Поведает эти почти детективные истории и исполнит произведения популярная казахстанская певица Ирэна Аравина в сопровождении квартета JAZZ HOUSE.

Театральный перформанс-читка от талантливого молодого независимого режиссера Камиллы Рашид Dombrovski (от третьего лица) по мотивам произведения "Ручка, ножка, огуречик" и биографии Ю. Домбровского в период нахождения в городе Алма-Ате пройдет 30 сентября на малой сцене культурного пространства "ТРАНСФОРМА". Спектакль подготовлен специально для российско-казахстанского фестиваля и в нем, помимо самой Камиллы Рашид, примут участие популярные алматинские артисты Куантай Абдимади и Лаура Турсунканова.

1 октября в Алматы состоится камерный концерт "Русская музыка в эмиграции", где ведущие солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Наталья Мезина и Эмиль Сакавов исполнят романсы и оперные арии известных композиторов, оказавшихся в изгнании, но продолживших лучшие традиции русской классической музыки. Концерт пройдет в необычной обстановке - в одном из выставочных залов ведущего художественного музея страны - Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева.

Также музей проведет цикл лекций руководителя отдела зарубежного искусства и увлеченного исследователя Галины Сырлыбаевой. Слушатели откроют для себя малоизвестные, но захватывающие сюжеты, связанные с жизнью и творчеством замечательных русских художников, открывавших Казахстан для России и всего мира (1 и 8 октября).

Необычный вечер пройдет 2 октября в Алматы в арт-пространстве Hazbin в формате "Поэтического кабаре": "Поэзия русского зарубежья". Со сцены стихотворения будут читать не только профессиональные артисты, но и простые алматинцы, любящие поэзию.

Фестиваль проходит при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация доступны по ссылке: fest.fnrz.ru/kazakhstan2022 .

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Справка об организаторах:

Фонд наследия русского зарубежья - некоммерческая организация, основана в начале 2020 года по инициативе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

Деятельность Фонда направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия русской эмиграции. Среди основных задач - приобретение и возвращение в Россию архивов и ценностей музейного значения, поддержка мероприятий, посвященных изучению и популяризации истории и современности русского зарубежья для широкой, в том числе молодежной, аудитории.

Дом русского зарубежья имени А. Солженицына - государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы, уникальный комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность нацелена на сосредоточение и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитие отношений и укрепление связей с соотечественниками за пределами России.