30.04.2024, 16:32 1956
Известные итальянские маэстро посетили Казахстан
Фото: Kazakhstan Today
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Выдающиеся музыканты из Италии Лучано Помпилио и Маурицио Мастрини посетили Республику Казахстан в рамках мирового турне. Выступление мировых звезд состоялось с участием Казахского государственного симфонического оркестра государственной академической концертной организации "Казакконцерт" имени Розы Баглановой.
Гитарист Лучано Помпилио проникновенно исполнил одно из самых известных произведений прошлого века - "Аранхуэсский концерт" испанского композитора Хоакина Родриго.
Помпилио признан одним из лучших исполнителей музыки легендарного парагвайского композитора Агустина Барриоса. Его компакт-диск Tribute вошел в число 30 лучших релизов iTunes в Канаде и Германии.
Пианист Маурицио Мастрини покорил казахстанскую публику композицией собственного сочинения "Призрак". Мастрини запомнился казахстанцам эмоциональной игрой и... босыми ногами. Однако это не единственное, что изумило зрителей. Дважды музыкант неожиданно, но гармонично переходил с клавиш на удары по инструменту ладонями.
Оркестром дирижировал итальянский педагог Паоло Шибилия. Он позволил создать интерактив со зрительным залом - люди аплодировали в такт игры Маурицио Мастрини, благодаря этому зал ожил и наполнился восторженным восклицанием.
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15.04.2024, 13:00 9291
Объявлен конкурс рисования на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества" среди молодежи Казахстана
Фото: russian.news.cn
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В марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил за построение сообщества единой судьбы человечества. За более чем десять лет концепция построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из инициативы Китая в международный консенсус, из прекрасного видения - в богатую практику, из концептуального предложения - в научную систему и стала славным знаменем, ведущим эпоху вперед, внесла вклад в создание лучшего мира.
В целях содействия пониманию концепции построения сообщества единой судьбы человечества среди молодежи Казахстана, а также расширения связей между народами Китая и Казахстана, особенно улучшения обмена между молодыми людьми, проводится конкурс рисования среди молодежи Казахстана на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Организаторы:
Главный организатор: посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Соорганизатор: Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова.
Участники конкурса:
молодежь с гражданством Республики Казахстан;
возрастная категория: дети, школьники, студенты.
Дети: до 12 лет включительно.
Школьники: 13-20 лет включительно.
Студенты: 21-30 лет включительно.
Основная тема и виды работ:
Тема: "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Виды работ: Живописные работы, неограниченная тематика, жанр, размер и формат.
Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются работы с высоким разрешением и хорошим качеством, по одной фотографии на каждую работу (не менее 2 MB). Работа должна быть названа в соответствии с "номером + именем автора + категорией + названием";
- работа должна быть выполнена самостоятельно, участники младшей группы могут выполнить с помощью родителей или преподавателей.
Формат проведения конкурса:
Посредством отправки фото работы на указанную электронную почту.
Метод регистрации:
Каждый участник должен заполнить регистрационную анкету (см. приложение, один участник - одна анкета) и отправить ее вместе с работой на электронный адрес ([email protected]). Название документа : "возрастная группа+ФИО участника".
Если участники рекомендуются от учебного заведения/организации, все работы необходимо отправить одним файлом в архиве, название темы почты "название учебного заведения/организации".
Оргкомитет сформирует группу участников в приложении WhatsApp на основе предоставленных контактных номеров, указанной в бланке заявки на участие, для связи и последующих уведомлений.
Сроки проведения конкурса:
- сбор конкурсных работ: 15 апреля - 31 августа;
- оценка конкурсных работ: 1-10 сентября;
- объявление итогов: после 10 сентября.
Метод объявления итогов:
Объявляем в группе участников, на странице Instagram Посольства КНР в РК @chinaembkazakh, на странице Instagram Института Конфуция при АРУ им. К.Жубанова @zhubanov_confucius.
Призы и дипломы:
- 1-е место (в каждой возрастной группе по 1 участнику): 1 приз;
- 2-е место (в каждой возрастной группе по 2 участника): 1 приз;
- 3-е место (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активное участие (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активную организацию (3 заведения): 1 приз.
Все победители получат дипломы от посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Контактная информация:
Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова
Контактное лицо: Алитурлиев Алибек
WhatsApp +7-702-625-55-10
Электронная почта: [email protected]
Instagram：@zhubanov_confucius
Бланк регистрации можно скачать по ссылке.
16.03.2024, 14:07 21801
В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников
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В Алматы в Центральном государственном музее РК в рамках выставки произведений изобразительного и прикладного искусства "Под одним шаныраком" проходит экспозиция мастеров-кукольников, приуроченная к Наурызу.
Создание авторской интерьерной куклы как прикладное искусство появилось в Казахстане относительно недавно и развивается поступательно и интересно. Среди авторов на выставке представлены работы Алисы Мендыгалиевой и Татьяны Фисенко. Интереснейшие образы, созданные мастерами, воплощены в образах мыслителя и просветителя Абая, казахских ханов, замечательных женских репликах, сказочного Алдара Косе и других, всего 12 работ.
Работы мастеров отличает невероятное жизнеподобие, точность в передаче деталей, историческая правдивость, красочность одеяний. Палитра материалов, используемых в изделиях, удивляет и восхищает! Это полимерная глина как основа кукол, натуральные ткани, кожа, меха, дерево, метал.
Экспозиция продлится до 25 марта. Музей ждет ценителей прекрасного для получения эстетического удовольствия от просмотра этих произведений искусства!
Адрес экспозиции: Алматы, Центральный государственный музей РК, Самал-1, дом 44.
12.03.2024, 22:04 25051
Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
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В городе Алматы театр Булата Аюханова представил восстановленный балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский".
Балет делится на два акта и повествует о принце датском, который, прервав учение, возвращается в родной Эльсинор в связи с внезапной кончиной короля.
Скорбь Гамлета усугубляется тем, что его мать вскоре после смерти отца вышла замуж за его брата Клавдия. Она, "башмаков не износив, в которых шла за гробом", бросилась в объятия человека недостойного.
Душа Гамлета содрогнулась: "Каким докучным, тусклым и ненужным мне кажется все, что ни есть на свете! О мерзость!"
Призрак отца поведал Гамлету о страшном злодеянии. Когда король мирно отдыхал в саду, его брат влил в ухо смертельный яд. "Так я во сне от братственной руки утратил жизнь, венец и королеву!" Призрак просит Гамлета отомстить за него: "Прощай, прощай! И помни обо мне!"
Мир перевернулся для Гамлета. Он клянется исполнить месть…
Главную роль в спектакле исполнил ведущий солист балета Дияр Акенев. Мать Гамлета сыграла Айнур Мукашева, призрака покойного короля - Алишер Калибай, Офелию - Айя Мелис.
01.03.2024, 07:32 32456
Подарок от казахстанских артистов в честь первого дня весны
Фото: Скрин с видео
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Музыкальный подарок для казахстанцев в честь первого дня весны решили сделать известные казахстанские артисты.
Вашему вниманию - авторский вечер заслуженного деятеля Республики Казахстан Еркена Интыкбаева во Дворце Республики в Алматы.
Этот концерт состоялся давно, но актуален и сегодня. На одной сцене с известным пианистом, композитором и инструменталистом выступили его друзья: любимый казахстанцами певец и композитор Батырхан Шукенов, композитор и продюсер Ренат Гайсин, а также гитарист и автор-исполнитель Алишер Сулейменов.
Музыкальную импровизацию исполнили:
- Еркен Интыкбаев - клавиши;
- Батырхан Шукенов - саксофон;
- Алишер Сулейменов - гитара;
- Ренат Гайсин - мелодика.
Желаем всем обновления, любви, гармонии и талантливой, вдохновляющей музыки!
23.02.2024, 23:42 37846
Театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета"
Фото: Анна Павлова / classicalmusicnews.ru
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Двухактный балет-фантазия "Анна Павлова - лебедь русского балета" повествует о творчестве великой русской балерины Анны Павловой и избранных страницах искусства великих балерин и танцовщиков.
Во время "Русских сезонов" в Париже в 1909 году русские артисты заняли яркое место на мировой сцене. В спектакле показаны лучшие роли, которые танцевала великая русская балерина в исполнении солистов и артистов балета Государственного академического театра танца Республики Казахстан.
19.01.2024, 15:13 53881
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
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"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
Зрители попали в любимую сказку: побывали на заснеженных улочках датского городка, встретили вместе с Гердой очаровательного Ворона, которого великолепно исполнит Дияр Акенев, и побывали на свадебном балу у Принца и Принцессы, а в ледяные чертоги Снежной Королевы их доставил мужественный Северный Олень. Захватывающие сценические эффекты в постановке увлекли зрителей в таинственный мир волшебства и чудес, а все партии исполнены ведущими солистами балетной труппы, прославленными учениками Булата Аюханова.
Балет "Снежная Королева" с первых звуков увертюры завораживает своей необыкновенной красотой и чувственностью. Видеопроекция и костюмы, отточенность стиля хореографии и музыка превращают феерическое действо в настоящую магию. Как и в самой сказке, в балете передана главная мысль - искренняя дружба и любовь не знает преград и преодолеет все невзгоды на своем пути! Яркий и чудесный балет "Снежная Королева", в котором дети найдут, чем восхититься, а взрослые над чем задуматься!
Либретто написано мною по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Сценическое решение заключается в простоте хореографического языка, построенного на канонах классических балетов. Это сделано намеренно, чтобы маленькому зрителю всё было понятно. Балет детский, но и взрослые найдут много интересного в этом балете. Костюмы нарисовала прекрасный художник Инна Суги. Мы уже ранее работали с ней над балетом "Плаха", который прошел с большим успехом, нашел отклик в сердцах зрителя и получил высокую оценку критиков", - говорит Майлен Тлеубаев, постановщик спектакля.
Представляем вашему вниманию полную версию балетного спектакля "Снежная Королева"
20.12.2023, 13:56 66186
Благотворительные показы лучшего зимнего шоу: спектакль "Новогодний Калейдоскоп Сказок" в Алматы
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Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац традиционно в рамках социального проекта "Sats Social Day" и в канун самого волшебного праздника Нового года благотворительно покажет шоу-спектакль "Новогодний Калейдоскоп Сказок", который подарит нашим юным зрителям массу ярких и позитивных эмоций и, конечно же, чудесное новогоднее настроение. На протяжении многих лет на благотворительной основе в различных социальных учреждениях города актеры театра показывают спектакли для детей сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей.
21 декабря в 10.00, 12:30 и в 15:00 театр открывает серию благотворительных показов для ребята из различных социальных учреждений: спецшколы - интерната №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского, спецшколы- интерната №2, Общества инвалидов Ауэзовского района, ОФ "Жас Жауынгер", АРДИ, детского дома "Солнышко", ОФ "Луч света", центра "УМИТ", ОФ "Добровольное Общество Милосердие", ОФ помощи детям с эпилепсией "ҚЕҢ ЖҰРЕК", ОФ "Центр Социальных инклюзивных программ", ОФ "Шынға өрлеу", Алматинского филиала ОО "Казахстанская специальная олимпиада" МЧС противопожарной службы и других.
Благотворительные спектакли пройдут до 25 декабря включительно.
14.12.2023, 17:15 71586
Волонтеры программы "Послы русского языка в мире" организовали экспедицию в Казахстан
Фото: пресс-центр Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
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Образовательно-просветительская экспедиция проходила в течение недели. Ее главная цель - популяризация русской культуры и традиций за рубежом. Проект был инициирован Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина в 2015 году. К настоящему времени волонтеры посетили 19 стран и провели занятия для более чем 48 тысяч человек. Издание "Евразия сегодня" и международная сеть TV BRICS - информационные партнеры проекта.
В Казахстане работали сразу две группы волонтеров. Послы русского языка провели занятия для студентов и школьников городов Кызылорды и Шымкента. В программу включили знакомство с традициями празднования Нового года в России, особенностями хохломской росписи и гжели, мастер-классы по игре на ложках и изготовлению кукол-оберегов, танцевальные флешмобы и другие мероприятия.
Кызылорду волонтеры посетили впервые. Послы русского языка пообщались с ребятами из воскресной школы храма Казанской иконы Божией Материи, который является памятником архитектуры государственного значения. Для детей провели мастер-класс, в ходе которого они узнали про традиционную роспись и смогли попробовать себя в качестве мастеров - расписали игрушки.
Кызылорда - новый удивительный казахстанский регион для нашей программы. Здесь проживает более 90% казахоязычного населения, и тем не менее есть воскресная школа при храме Казанской Божьей Матери, центр "Славяне", есть русские классы в школах, есть кафедра русского языка и литературы в университете имени Коркыт Ата. У студентов, учителей, ребят огромный интерес к представителям России, к русской культуре. Даже те, кто учится в классах с казахским языком обучения, прекрасно говорят по-русски, поэтому мы готовим свои занятия практически так же, как для носителей языка. Все послы вдохновлены первыми днями экспедиции. Нас очень тепло, по-дружески встретили, надеемся, что наш приезд станет началом новых совместных проектов", - рассказала методист программы Татьяна Кудоярова.
В Доме дружбы Кызылорды волонтеры встретились с участниками местного ансамбля ложкарей, который объединяет любителей народной музыки в возрасте от 5 до 20 лет. С ними послы русского языка обсудили особенности русских и казахских народных инструментов, а затем вместе исполнили на ложках композицию "Валенки".
Ребята невероятные! Они так тепло нас встретили и не хотели отпускать", - поделилась своими эмоциями посол русского языка Аделина Литвиненко.
В Шымкенте волонтеры программы успели поработать со студентами филологического факультета Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәліа Жәнібекова и с воспитанниками Дворца школьников. Учащиеся вуза знакомились с русским языком, литературой и культурой в интерактивном формате: узнавали об известных произведениях русских художников, учились толковать содержание произведений А.С. Пушкина, принимали участие в интеллектуальной игре "Диалоги на русском". Школьникам же рассказали о русских народных промыслах и о символах русской культуры.
Одним из направлений программы также является знакомство волонтеров с достопримечательностями и обычаями принимающих стран. В частности, преподаватель Кызылординского государственного университета провел для послов экскурсию в музее истории космодрома Байконур. Волонтеры узнали интересные факты о подготовке космонавтов и достижениях аэрокосмической отрасли.
Еще одним местом стал уникальный в своем роде мемориальный комплекс "Коркыт Ата", построенный и названный в честь знаменитого создателя кобыза (старинного казахского музыкального инструмента). Комплекс расположен посреди степи, в ветреную погоду здесь можно услышать настоящие звуки кобыза, которые издает специальная конструкция. Волонтерам рассказали историю создания музыкального инструмента, а после они смогли загадать желания на священном месте комплекса.
Сейчас волонтеры работают в Узбекистане. Занятия в школах и вузах страны продлятся до конца недели.
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