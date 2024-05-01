Известные итальянские маэстро посетили Казахстан  

Фото: Kazakhstan Today

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Выдающиеся музыканты из Италии Лучано Помпилио и Маурицио Мастрини посетили Республику Казахстан в рамках мирового турне. Выступление мировых звезд состоялось с участием Казахского государственного симфонического оркестра государственной академической концертной организации "Казакконцерт" имени Розы Баглановой.









Гитарист Лучано Помпилио проникновенно исполнил одно из самых известных произведений прошлого века - "Аранхуэсский концерт" испанского композитора Хоакина Родриго.





Помпилио признан одним из лучших исполнителей музыки легендарного парагвайского композитора Агустина Барриоса. Его компакт-диск Tribute вошел в число 30 лучших релизов iTunes в Канаде и Германии.





Пианист Маурицио Мастрини покорил казахстанскую публику композицией собственного сочинения "Призрак". Мастрини запомнился казахстанцам эмоциональной игрой и... босыми ногами. Однако это не единственное, что изумило зрителей. Дважды музыкант неожиданно, но гармонично переходил с клавиш на удары по инструменту ладонями.





Оркестром дирижировал итальянский педагог Паоло Шибилия. Он позволил создать интерактив со зрительным залом - люди аплодировали в такт игры Маурицио Мастрини, благодаря этому зал ожил и наполнился восторженным восклицанием.