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08.11.2024, 10:46 2021
Китайский театр теней - древняя традиция в современном мире
Фото: 28 сентября, Сиань, Китай. Ван Хайянь показывает фигурку Гуань Юя/Синьхуа
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Древний город Сиань - исторический калейдоскоп. Это отправная точка Великого шелкового пути и важный узел инициативы "Пояс и путь" в новую эпоху. Здесь можно не только насладиться величественными пейзажами, прикоснуться к древней городской стене и услышать шепот истории, но и увидеть головокружительные современные небоскребы и окунуться в оживленную жизнь мегаполиса, сообщает "Синьхуа".
Театр теней провинции Шэньси - традиционное нематериальное культурное наследие Китая с многовековой историей. Он вобрал в себя современные элементы, что только придало ему больше колорита и принесло новых поклонников.
Традиции древнего искусства
В дождливый день мы встретились с мастером Ван Хайянь в ее студии. Наследница "Театра теней семьи Ван" в 4-м поколении рассказала о неразрывной связи своей семьи с театром теней и Сианем. Ее отец Ван Тяньвэнь приехал сюда в возрасте одиннадцати лет и научился делать фигурки для театра теней. После десятилетий упорного труда он стал продолжателем искусства "Театра теней семьи Ван" и сделал его известным брендом в регионе и по всему Китаю.
Под влиянием отца Ван Хайянь с детства увлекалась созданием фигурок для театра теней. Она долго упрашивала отца, и он наконец согласился ее обучить. Вырезание фигурок требует большой силы, поэтому Ван Хайянь пришлось непросто. Она упорно училась, привязывая кирпичи к запястьям, и в итоге преодолела трудности и стала достойной наследницей "Театра теней семьи Ван".
Дан Фэйхуа, сын Ван Хайянь, с детства наблюдал за тем, как дед и мать делают фигурки, а когда поступил в университет, стал сам этому учиться. Теперь он - наследник "Театра теней семьи Ван" в 5-м поколении.
Ван Хайянь рассказала, что "Театр теней семьи Ван" использует традиционный для Шэньси 24-этапный процесс изготовления фигурок и классическую технику "поворачивания кожи и вырезания ножом", а также применяет своеобразный "метод фаски", чтобы сделать фигурку более гладкой. При раскрашивании они используют пять традиционных цветов. Мастера применяют метод плоского раскрашивания и растушевку, чтобы уменьшить насыщенность цветов и создать больше вариаций.
Древнее искусство в современном мире
Театр теней передается из поколения в поколение уже более 2000 лет, а сочетание с современными трендами придает ему новых жизненных сил, отметила Ван Хайянь.
В последние годы "Театр теней семьи Ван" сотрудничает с компаниями из разных сфер, включая производство предметов роскоши и онлайн-игры, используя инновационные техники для интерпретации образов и концепций брендов. Мастера успешно повышают узнаваемость как брендов, так и своего театра.
Только сочетая театр теней с популярным контентом, который нравится людям, можно получить новую аудиторию, уверен Дан Фэйхуа. Он завел аккаунты в соцсетях, чтобы показать, что тени могут быть модными и крутыми, а у традиционной китайской культуры есть разнообразные интерпретации. Молодой мастер публикует видео, в которых фигурки танцуют под поп-музыку, а также показывает теневые варианты популярных героев видеоигр, аниме, кино и телесериалов, набирая множество лайков.
За виртуальным миром Дан Фэйхуа не забывает и реальный. Он соединяет театр теней с другими традициями нематериального наследия и коммерциализирует свой продукт, внедряя повсюду культурный опыт и придавая социальному пространству большую культурную глубину.
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28.10.2024, 15:10 8561
В Алматинской области юные артисты поздравили воспитанников детдома
Фото: Россотрудничество
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Студия Sats ComUnity и Россотрудничество в Алматы поздравили воспитанников детского дома "Солнышко" с Днем Республики, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Юные актеры детской театральной студии Sats ComUnity легендарного театра для детей и юношества имени Наталии Сац порадовала воспитанников детского дома "Солнышко" спектаклем "Маленький Мук" в постановке педагога по речи и режиссера Ирины Арнаутовой. С этим спектаклем студия принимала участие в международных конкурсах и получила многочисленные награды.
Постановка по одноименной сказке Вильгельма Гауфа рассказывает о юноше, который остался без родителей и отправляется в опасное путешествие, чтобы обрести счастье. Сказка учит тому, что истинная сила и счастье заключаются в доброте, верности себе и умении преодолевать трудности", - уточнили в Россотрудничестве.
Подчеркивается, что спектакль стал настоящим праздником для ребят, а особым подарком стала коллекция книг русских классиков и современников, переданная в дар дедям от представительства Россотрудничества в Алматы.
По данным пресс-службы, в детском доме "Солнышко" в настоящее время проживает около 40 детей от 3 до 18 лет.
Судьбы этих ребят полны сложностей и испытаний. Этот детский дом был основан благотворительным фондом "Радонеж" и действует на основе добровольных пожертвований. Жизнь его воспитанников зависит от помощи добрых и отзывчивых людей, а также от благотворителей и волонтеров, которые их поддерживают. Такие встречи уже стали традиционными для театра имени Наталии Сац, они дарят детям возможность прикоснуться к миру искусства и литературы. Атмосфера праздника, доброты и поддержки, царившая во время спектакля, оставила яркие впечатления у всех участников, напоминая о том, как важно заботиться друг о друге и создавать радостные моменты для детей, нуждающихся в любви и внимании", - добавили в Россотрудничестве.
27.10.2024, 21:18 10611
Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие
Фото: Союз художников Астаны
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Известный, признанный в Казахстане и за рубежом художник Камиль Муллашев в 2024 году отмечает свой 80-летний юбилей.
Камиль Муллашев по праву входит в плеяду выдающихся деятелей современной отечественной культуры, достойно представляющих наше искусство как в стране, так и за рубежом. Именно в этом году, несмотря на солидный возраст, он лично принял участие в трех крупных международных проектах.
Первый проект - Венецианская биеннале, один из самых престижных форумов мирового искусства. С 20 апреля по 24 ноября на 60-й юбилейной биеннале художники из многих стран представляют свои работы в 87 национальных павильонах, традиционно превращая биеннале в своего рода Олимпийские игры в мире современного искусства. Для казахстанского павильона "Жеруйык: Взгляд за горизонт" была выбрана картина "Юность" и "Над белой пустыней" из триптиха "Земля и Время. Казахстан". Имя Камиля Муллашева широкому зрителю стало известно именно с этого знаменитого триптиха, написанного в 1978 году.
В триптихе художник емко и содержательно представил образ республики, обозначив три важных компонента: нефть, космос и целину, так что триптих стал ее своеобразным романтическим символом. Центральная часть триптиха "Юность" была напечатана на первой полосе газеты "Советская культура" и прогремела на весь Советский Союз.
В картине образы неба, земли и космонавта соединились в неразрывном единстве. Особую роль играет изображение парашюта. Эта огромная белоснежная раковина-парабола, парящая в небе, создает ощущение фантастичности происходящего и непрерывающейся связи космонавта, уже бегущего по земле, с космической беспредельностью. В тоже время, безмерная казахская степь принимает космонавта, степь, живущая по своим законам - неизменным, вечным, сохранившая память о номадах, которая никогда не теряет связь с космосом. Такое взаимодействие почувствовал и передал художник.
Через почти полвека после создания произведения, оно не потеряло актуальности и востребованности. Это вечная тема - постижение непостижимого, романтическое чувство связи земли и неба. За это произведение Камиль Муллашев был удостоен серебряной медали Академии художеств Франции, когда в 1984 году в залах знаменитой парижской Гранд-Пале открылась выставка 100 произведений советского искусства, в составе которой был и триптих "Земля и Время. Казахстан".
Сразу после Венеции, уже в мае Камиль Муллашев принял участие в международном художественном проекте World Art Dubai - это крупнейшая в регионе ярмарка искусства, в которой было представлено более 4000 работ из более чем 300 международных галерей и художников. Здесь соединились современное искусство и культура арабского мира. Муллашев представил несколько произведений, среди них был портрет "Красивая бедуинская девушка, 2024", которая была приобретена.
Следом в июне казахстанский художник был приглашен на ХIII Московский международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и Современность", где стал победителем в направлении "Живопись" в номинации "За сохранение традиций". Отдельный павильон был предоставлен для его картин, где экспонировались работы разных лет. Произведения мастера, наполненные глубочайшим эмоциональным содержанием, остротой образного решения, утверждением духовной красоты никого не оставили равнодушными. Да и в его возраст многим не верилось - художник так молод душой, и это видно в его творчестве.
Такими масштабными выставками было отмечено начало юбилейного года. Успокаиваться на достигнутом и почивать на лаврах не в характере Муллашева. Судьба благосклонна к мастеру, хотя на жизненном и творческом пути художник преодолел немало преград, но его талант, работоспособность, целеустремленность и вера в правильность жизненных приоритетов позволили ему добиться высокого профессионального уровня. Уникальность судьбы художника во многом обусловлена его жизнью, формированием и становлением в разных государствах - Китай, Казахстан и Россия. Всем он благодарен, каждая страна оставила в его душе неизгладимый след и дала бесценный жизненный опыт.
Для понимания творчества художника читателю важно знать его корни. Камиль Муллашев родился 27 октября 1944 года в Китае, в городе Урумчи, в татарской семье. Родители были родом из Семипалатинска, в Китай перебрались, спасаясь от репрессий. Они были образованными людьми. Отец - Валиахмед Мухамадьяр Муллаши - преподавал в Семипалатинске, был учителем письма и каллиграфии в школе при мечети. В Урумчи работал каллиграфом в издательстве и параллельно - художником в советском консульстве. Мать преподавала в женской гимназии и обучала неграмотных женщин вне гимназии, за что правительство КНР трижды награждало ее орденами.
Уже в детстве проявились его незаурядные способности к рисованию. Поэтому в 1961 году, после окончания школы Камиль поступил на факультет масляной живописи Синьцзянского института искусств, где в то время преподавали высокопрофессиональные художники. Однако учебу пришлось прервать. В апреле 1963 года семья вернулась в Советский Союз, сначала в Караганду, в совхоз "Путь к коммунизму", и только через некоторое время удалось переехать в Алма-Атинскую область, в совхоз Киров села Узун-Агаш. В Казахстане к переселенцам из Китая в то время отношение было настороженное, если не сказать предвзятое. В городах селиться запрещалось, документов у них не было, а в колхоз брали и без документов. Поэтому трудовая деятельность Камиля в Советском Союзе началась в колхозе.
Камиль Муллашев стал работать помощником чабана, ремонтировал кошары, возил сено на тракторе, т. е. познавал все тяготы нелегкого сельского труда. Между тем, спустя годы, он вспоминал об этой жизни без сожаления: "Это было удивительное время, я накапливал жизненный опыт для будущего". Эта черта его характера - видеть во всем положительное, - и ведет его по жизни. Муллашева как хорошего работника начальство не хотело отпускать из колхоза, ему с трудом удалось взять справку, с которой он отправился поступать в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. В творческом становлении молодого художника этот период жизни - алматинский - проявил новые качества личности.
Ко всему прочему Камиль Муллашев, свободно говоривший на татарском, уйгурском, казахском и китайском языках, не знал русского. Он постигал новые для него реалии действительности. После окончания училища в 1967 году на протяжении нескольких лет он работал, но его мечтой было продолжение художественного образования в Москве. Мечта вела его через все жизненные перипетии.
В 1972 году Камиль Муллашев поступил на факультет живописи Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Этот период его жизни можно назвать "российским", он постигал не только секреты профессионального мастерства, но и русскую художественную культуру, историю и, как всегда, был открыт для новых знаний. В московском институте Муллашев учился в мастерской профессора Таира Салахова - известного советского художника, одного из основателей искусства "сурового стиля" в советской живописи, лауреата Государственных премий. Об этих годах художник вспоминает с благодарностью, в первую очередь, к своим педагогам, которые давали возможность студентам проявлять творческую индивидуальность и поощряли их собственные позиции. Институт обогатил начинающего живописца профессиональным мастерством и жизненным опытом. В этом году на фестивале "Традиции и Современность" в Москве павильон Муллашева был рядом с павильоном Таира Салахова, ученик рядом с учителем, теперь на равных.
Более чем за 60 лет творческой деятельности Камиль Муллашев создал значительное количество произведений. Невозможно дать краткую характеристику его творчества, настолько оно многообразно - он обращался и к современной действительности, его интересовало и историческое прошлое, его увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Отличительная черта художника - масштабность мышления. Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений.
Многие его работы стали классикой изобразительного искусства страны, о них много писали, они узнаваемы. В том числе: триптих "Земля и время. Казахстан, 1978", "Утро, 1976", серия "Горизонты целины, 1980", "Ұлы көш (Великое переселение, 2014)", "Абылай хан, 2009", "Аура нежности, 2000", "Суюмбике-ханбике, 1999" и многие другие. Саму суть национальной духовной традиции, специфику национального мировосприятия художнику удалось воплотить в известной картине "Аура нежности". Великолепие национальных одежд, благородство женских лиц - все должно утверждать непреходящую ценность и актуальность народного бытия. Художнику интересна сама тема, философия народа, высокий духовный мир.
Для художника важно быть сопричастным своему времени: "Хочу изображать действительность, свое время, свое ощущение. Хочу быть участником самой жизни". Это в полной мере проявилось в его работах, созданных за последние пять лет. Символично, что персональную выставку 2022 года, проходившую в Музее им. А. Кастеева в Алматы он назвал "Голос времени". Ему интересны разные темы, он думает о многих вещах. Наблюдая несовершенство мира, неискренность поведения иных людей художник прибегает иногда к изобразительным иносказаниям, как в картинах: "Рупор времени, 2022", "Лисий мир, 2022". Муллашева волнует будущее человечества. Потому пишет ряд полотен, в которых дает собственную картину неведомой, таинственной вселенной: "Мир, создающий нас, 2019", "Научный мир, 2016", "Параллельные миры, 2016". Через мир, через Вселенную он стремится проявить главные человеческие ценности, и духовность важна прежде всего. В его работах присутствует большая глубина, затрагиваются глобальные истины.
Именно эти произведения были представлены во Флоренции, куда Камиля Муллашева пригласили в 2023 году на 14 биеннале. Флорентийское биеннале - это инновационная платформа для современного искусства и дизайна, которая объединяет художников и дизайнеров со всего мира и считается выдающимся примером международного современного художественного производства. Камиль Муллашев был среди немногих, отмеченных специальным дипломом президента Биеннале. Важным завершением форума был информационный след в виде выпуска каталога, в котором приведена иллюстрация Верный друг моей жизни.
Муллашев не раз писал свой автопортрет. В "Автопортрете, 2013", написанном к 70-летнему юбилею, для выставки в Казани, он - мудрый мастер, отмеченный грустью понимания несовершенств мира. В картине же Верный друг моей жизни 2022, написанной почти через 10 лет, он предстает совершенно другой. Ценно, что он умеет иронично взглянуть на себя. Художник, несмотря на возраст, молод душой: он стоит на коньках, на нём спортивный костюм, в руке - кисти, а за спиной только что написанное лицо красотки. Жизнь продолжается. Он молод своим взглядом на мир, своими ценностями и своим внешним обликом.
Последние годы очень плодотворны для мастера, он потрясающе работоспособный, всегда погружен в творчество, открыт новым веяниям, участвует в выставках по всему миру. Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Его творчество отмечено наградами и премиями. Главное - он талантливый живописец, создавший немало замечательных картин. Он полон сил и новых замыслов, продолжает активно работать. Его жизненное кредо: "Я все делаю с любовью", - и в этом раскрывается характер личности мастера. Гармония, ясность, уравновешенность присущие Муллашеву как человеку, присутствуют и в его творчестве.
13.09.2024, 15:55 28611
Музей аккордеонов в шестиугольном квартале Люсин города Кульджа
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Прежде всего, улица Люсин - это центр культурных обменов между Китаем и Западом. Здесь представлена концепция планировки современного пасторального города, которая встречается редко в мире и только в Китае.
Во-вторых, с момента планирования и строительства улицы Люсин это был район, где все этнические группы жили вместе. В современной нации в контексте промышленного развития и иностранного культурного влияния улица Люсин способствовала культурному обмену между Китаем и Западом.
Открытая модель, в которой культуры всех этнических групп смешиваются и интегрируются. Это уникальная историческая ценность улицы Люсин. Благодаря национальной промышленности и влиянию иностранной культуры улица Люсин сформировала открытый характер китайских и западных культурных обменов и интеграцию различных этнических культур.
Здесь продают товары местного производства. Раньше одну треть населения составляли татары. Этот квартал считается одним из знаменитых мест во всем Китае и главной достопримечательностью города Кульджа. Здесь отмечаются праздники этносов.
Этот квартал основан в 1934 году. За основу взяли улицы Франции, Германии, чтобы получился компактный удобный район. Из-за того что каждый вечер здесь проводятся концерты этносов, этот квартал называется кварталом садов, танцев.
Шестиугольная улица, расходящаяся на 6 улиц от центрального сада: "Три дороги ведут к фабрике, три дороги ведут к рынку". Поскольку район в целом имеет форму шестигранной звезды, его называют "улицей шести звезд", это сформировало уникальный ландшафт в северо-западной части города.
Внутри квартала есть музей аккордеонов, созданный музыкантом Александром Зазулиным. Александр Зазулин - русский, родившийся в сентябре 1958 года в Или.
Он говорит по-русски, по-уйгурски, по-казахски, по-сибейски и по-китайски. С раннего детства Александр жил в музыкальной семье и с удовольствием играл на музыкальных инструментах. С 10 лет он учился играть на фортепиано у своего отца, а в 15 лет начал осваивать ремонт аккордеона. В возрасте 40 лет он начал сочинять музыку, в том числе русские песни "Река Или" и "Я люблю Родину". Он написал более 20 песен.
Помимо своей коллекции Александр также известен своим мастерством в ремонте аккордеонов.
Многие любители аккордеона из страны и из-за рубежа приезжают к нему, чтобы отремонтировать свои инструменты. Его приглашали на CCTV, для интервью и различных шоу.
В 2002 году по приглашению департамента культуры Синьцзян-Уйгурского автономного района Александр сыграл всемирно известную композицию "Волны Дуная" с известным профессором-аккордеонистом Чжан Цзыцян, который сказал: "Мистер Александр никогда не учился в профессиональной школе, но он играет лучше любого профессионала!" Александр одержим коллекционированием, ремонтом, игрой на аккордеоне и передачей его по наследству. "Искусство русского баяна" включено в список третьей партии объектов нематериального культурного наследия автономного округа.
Помимо музея у него есть личная мастерская, где он ремонтирует инструменты, даже там насчитывается около 300 аккордеонов. Также он коллекционирует домбры, балалайки и прочие национальные инструменты.
01.09.2024, 13:26 36101
В Наньчуне находится одно из лучших в Китае акробатических шоу "Китайское кунгфу"
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Согласно традициям двухтысячелетней китайской акробатики, это искусство продолжает передаваться из поколения в поколение в каждой семье. Буквально с рождения детей обучали акробатике, благодаря чему каждое новое поколение владело высокой техникой исполнения. Власти Китая уделяют особое внимание дальнейшему развитию и совершенствованию акробатических традиций. Одно из лучших акробатических шоу находится в Наньчуне.
31.08.2024, 16:30 38026
Кукольный театр Наньчуна в провинции Сычуань
Фото: Кадр их видео
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Чэнду. 31 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Северный Сычуаньский кукольный театр - театр Наньчуна в провинции Сычуань. Тростевая кукла-марионетка - это уникальный вид "артистов" из-за своей высокой формы, напоминающей реального человека.
Высота северной сычуаньской куклы составляет более 1,6 метра, и она является самой большой среди кукол в Китае. Все костюмы - как у настоящих людей. Во время представления люди и куклы смешиваются, и зрителям трудно отличить, кто настоящий человек, а кто кукла.
15.08.2024, 21:39 49571
II Фестиваль юношеских оркестров мира пройдет в парке "Зарядье"
Фото: культурныйгород2030.рф
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Столица России открыта для талантов всего мира. Департамент культуры города Москвы приглашает в парк "Зарядье" на II Фестиваль юношеских оркестров мира. Он пройдет 16-18 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".
Художественный руководитель проекта - выдающийся альтист, народный артист СССР, Герой Труда России, педагог и дирижер Юрий Башмет, создатель камерного ансамбля "Солисты Москвы", государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и уникального коллектива - Всероссийского юношеского симфонического оркестра, который будет выступать в "Зарядье".
Для фестиваля выбран летний формат open air. В самом сердце Москвы, на площадке "Культурный город" в парке "Зарядье", публику ожидают сразу три неповторимых концерта каждый из фестивальных дней, а вечером за дирижерским пультом будет лично маэстро Башмет.
Российская Федерация в 2024 году является страной - председателем БРИКС и СНГ. И впервые в истории, специально для фестиваля, на сцене в "Зарядье" соберутся юношеские симфонические оркестры из стран, входящих в обе организации. У гостей площадки "Культурный город" будет уникальная возможность стать первыми слушателями новых коллективов и оценить мастерство как исполнителей, так и дирижера", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.
Симфоническая музыка в живом исполнении молодых музыкантов в общей сложности будет звучать для гостей почти 14 часов. За это время в Большом амфитеатре парка "Зарядье" выступят оркестры из ряда российских городов, включая Санкт-Петербурга, Челябинска и Ижевска, а также Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Из числа международных участников в ходе фестиваля выступят коллективы из Казахстана, Китая, и Сербии. Концерт представит таланты юных исполнителей и будет ярким событием фестиваля.
Я очень рад, что тот удачный опыт прошлого года, когда мы провели I Фестиваль юношеских оркестров мира в Москве, получает в этом году такое фантастическое развитие. Снова в Москве выступят молодые талантливые музыканты из разных стран мира. Снова будут новые творческие открытия и, я уверен, достижения. Многие ребята приедут в Москву в первый раз, и я уверен, что для них участие в репетициях и концертах фестиваля станет огромным событием в жизни. Я очень рад и благодарен, что Мэрия и Департамент культуры города Москвы поддержали мою идею проведения фестиваля в этом году, и теперь уже я уверен, что наш фестиваль станет ежегодным, будем и дальше расти, развиваться, дарить радость как участникам, так и зрителям на концертах. Ведь это так важно - объединять талантливую молодежь из разных стран мира через искусство и классическую музыку. В этом, я уверен, наше общее будущее", - говорит народный артист СССР, художественный руководитель Фестиваля юношеских оркестров мира Юрий Башмет.
Фестиваль позволит зрителям площадки "Культурный город" расширить музыкальный кругозор и познакомиться с возможностями музыкального образования в России и других странах. Самим оркестрантам фестиваль в Москве подарит грандиозный профессиональный опыт выступления на инновационной сцене перед тысячами зрителей и незабываемое знакомство с культурой столицы России.
Программа II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира
16 августа
14:00 - Детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртской Республики. Дирижер Лев Накаряков
17:00 - Белградский юношеский оркестр (Сербия). Дирижер Вук Волков-Попович
21:00 - Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Дирижер Юрий Башмет
17 августа
14:00 - Детско-юношеский симфонический оркестр Челябинской области. Дирижер Валерий Уткин
17:00 - Китайский филармонический юношеский оркестр (Пекин, КНР). Дирижер Фэйху Цзяо (китайский дирижер и пианист, получивший музыкальное образование в России, в Московской консерватории им. П.И. Чайковского)
21:00 - Сводный юношеский симфонический оркестр стран СНГ. Дирижер Юрий Башмет
18 августа
13:00 - Студенческий симфонический оркестр Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Дирижер Дастан Ибрагимов
16:00 - Молодежный камерный оркестр заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра филармонии. Дирижер Ярослав Забояркин
21:00 - Сводный юношеский симфонический оркестр стран БРИКС. Дирижер Юрий Башмет
Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году на основе уникального по масштабам всероссийского конкурса. Подобный оркестр, объединяющий лучших молодых музыкантов разного возраста из самых разных городов России, был создан впервые за всю историю нашей страны. Коллектив принимал участие в церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году и церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. 17-18 мая 2024 года Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступил у Великой Китайской стены в рамках Годов культуры России и Китая, старт которым 16 мая 2024 года дали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
Следить за программой II Фестиваля юношеских симфонических оркестров мира в "Зарядье" удобно на сайте площадки "Культурный город". А какой будет столица России в 2030 году, можно узнать из стратегии развития Москвы.
"Территория будущего. Москва 2030" - форум-фестиваль, который представит москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. С 1 августа по 8 сентября больше чем на 30 площадках фестиваля пройдут культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Масштабный проект позволит смоделировать образ столицы и увидеть, какой она будет уже через несколько лет. Официальный сайт форума-фестиваля: moscow2030.mos.ru.
07.08.2024, 22:50 57341
Работа казахстанской художницы стала обложкой британского арт-каталога
Фото: instagram/open_eurasia
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Картина художницы из Казахстана Ксении Дубовой попала на обложку британского арт-каталога The Great Steppe Treasury, сообщает пресс-служба конкурса Open Eurasia.
Кроме того, в каталоге были представлены работы еще двух мастеров из Казахстана - Шайзады Байкеновой и Сергея Бабякова, что подчеркивает высокий уровень мастерства и оригинальность творческого мышления художников.
Для Ксении Дубовой, Шайзады Байкеновой и Сергея Бабякова это большая честь и заслуженное признание их таланта и труда. Их работы вписываются в мировой контекст и призваны привлечь внимание культурного наследия Казахстана. Такие достижения подтверждают, что страна является источником вдохновения для художников со всего мира и имеет все возможности для дальнейшего развития в области искусства и культуры", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что The Great Steppe Treasury - это не просто каталог, а настоящая сокровищница, в которой собраны произведения, создающие мост между культурами и народами. Проект стремится показать, насколько разнообразным и многогранным является искусство Евразийского региона, способствуя обмену идей и вдохновения между художниками и зрителями.
По данным пресс-службы, уникальный проект был издан в Лондоне в июле текущего года и будет отправлен в ведущие галереи Великобритании, открывая возможность британцам более глубоко познакомиться с искусством мастеров из Казахстана. В проекте собраны работы 24 художников из разных уголков мира: Великобритании, Кыргызстана, Литвы, Беларуси, Казахстана, России, Германии и Крыма.
21.06.2024, 23:00 77221
Казахстанские артисты исполнили произведения акына Биржан-сала
Фото: Kazakhstan Today
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В Астане прошел концерт "Арқаның ән-күй мұрасы", посвященный 190-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта, домбриста и композитора Биржан-сала.
В музыкальном вечере участвовали солисты национального центра искусства "Халық қазынасы" Қазақконцерта имени Розы Баглановой.
В истории казахской культуры Биржан-сал занимает особое место. Согласно данным, сохранившимся до наших дней, в песенном искусстве акын часто выражал несогласие с местной властью, был одним из лидеров народных мнений.
Однако тема любви и чувств всегда занимала главенствующую позицию в творчестве Биржан-сала. Наиболее известные из его композиций - "Айтбай", "Ғашығым", "Ғашық жар", "Ләйлім-шырақ". Многие песни были обработаны для оркестров и хоров.
Также Биржан-сал был бесподобным мастером айтыса: казахстанским детям со школьной скамьи рассказывают о легендарном айтысе (поэтическом состязании) Биржан-сала с добристкой и поэтессой Сарой Тастанбеккызы.
С раннего возраста Биржан участвовал в различных народных празднествах, айтысах, объединяя народ музыкальным искусством. Большую часть жизни Биржан занимался созданием музыкально-поэтических произведений. К имени акына народ сам добавил "сал", что означает "певец" с казахского.
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