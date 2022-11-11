В Казахстане проходит международный музыкальный фестиваль

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В Астане проходит международный музыкальный фестиваль "ALEM SAZ". Жители и гости столицы могут посетить мероприятие в Центральном концертном зале "Казахстан" до 16 ноября.





ALEM SAZ" - это международный проект, объединяющий в единое целое культуры многих стран через невероятные творческие коллаборации артистов на одной площадке.





Фестиваль организован в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира, 30-летия со дня создания СВМДА и столетия легендарной певицы казахского народа и заслуженной артистки Казахстана и СССР Розы Баглановой.





Как отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на брифинге перед открытием фестиваля, "ALEM SAZ" направлен на единение, сохранение и развитие национальных культур. Формирование атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран мира в творческом процессе.





Каждый фестивальный день включает в себя такие мероприятия, как выступления зарубежных артистов, кинопоказы стран-участников, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы.





В день торжественного открытия фестиваля свои таланты и культурное национальное наследие демонстрировала Республика Казахстан. На выставке декоративно-прикладного искусства были представлены казахские убранства, картины отечетсвенных художников, олицетворяющие величие казахской степи, взаимоотношения человека и природы, гармонию с музыкой и многое другое. Ремесленники оживленно рассказывали о своем деле, связывая детали с историей страны, что впечатляло не только иностранных посетителей, но и соотечественников. В этот же день гости попробовали казахскую национальную кухню. Стоит отметить, что все страны-участницы фестиваля будут экспонировать кухню своего народа.





По словам заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, в условиях глобализации взаимозависимого мира, в котором распространение технологий массовой коммуникации обеспечивает упрощение общения людей из разных стран, культурная дипломатия является критически важным аспектом для обеспечения мира и стабильности.





Язык культуры безграничен, он понятен всем. Неслучайно Папа Римский Франциск, недавно находясь в Казахстане, отметил, что язык казахской домбры четко звучит на международной арене, донося послание мира, согласия и понимания. Именно эти постулаты и лежат в основе нашей внешней политики. Домбра, таким образом, ялвяется нашим выдающимся дипломатом", - рассказал Роман Василенко.





Он подчеркнул, что культурная дипломатия Казахстана является неотъемлемой частью отечественной культуры, направленной на сближение народов. Она обладает уникальной способностью воздействовать на мировое общественное мнение, сближать народы, создавая прочный фундамент, позволяющий государству отстаивать и продвигать свои национальные интересы на мировой арене.





В отечественной дипломатической службе культурная составляющая на ряду с политической и торгово-экономической является неотъемлемой частью деятельности дипломатов. Неслучайно выступления казахстанских артистов на заграничных сценах являются не менее важным элементом расширения нашего международного сотрудничества. Эту работу можно ставить на один уровень с успешно проведенными переговорами, визитами и подписанием важнейших соглашений", - сказал замминистра иностранных дел.





Организатором мероприятия является ГКО "Казахконцерт" имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства иностранных дел РК, Министерства информации и общественного развития РК, зарубежных дипломатических представительств в РК и акимата Астаны.



