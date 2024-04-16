Объявлен конкурс рисования на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества" среди молодежи Казахстана
Фото: russian.news.cn
В марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил за построение сообщества единой судьбы человечества. За более чем десять лет концепция построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из инициативы Китая в международный консенсус, из прекрасного видения - в богатую практику, из концептуального предложения - в научную систему и стала славным знаменем, ведущим эпоху вперед, внесла вклад в создание лучшего мира.
В целях содействия пониманию концепции построения сообщества единой судьбы человечества среди молодежи Казахстана, а также расширения связей между народами Китая и Казахстана, особенно улучшения обмена между молодыми людьми, проводится конкурс рисования среди молодежи Казахстана на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Организаторы:
Главный организатор: посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Соорганизатор: Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова.
Участники конкурса:
молодежь с гражданством Республики Казахстан;
возрастная категория: дети, школьники, студенты.
Дети: до 12 лет включительно.
Школьники: 13-20 лет включительно.
Студенты: 21-30 лет включительно.
Основная тема и виды работ:
Тема: "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Виды работ: Живописные работы, неограниченная тематика, жанр, размер и формат.
Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются работы с высоким разрешением и хорошим качеством, по одной фотографии на каждую работу (не менее 2 MB). Работа должна быть названа в соответствии с "номером + именем автора + категорией + названием";
- работа должна быть выполнена самостоятельно, участники младшей группы могут выполнить с помощью родителей или преподавателей.
Формат проведения конкурса:
Посредством отправки фото работы на указанную электронную почту.
Метод регистрации:
Каждый участник должен заполнить регистрационную анкету (см. приложение, один участник - одна анкета) и отправить ее вместе с работой на электронный адрес ([email protected]). Название документа : "возрастная группа+ФИО участника".
Если участники рекомендуются от учебного заведения/организации, все работы необходимо отправить одним файлом в архиве, название темы почты "название учебного заведения/организации".
Оргкомитет сформирует группу участников в приложении WhatsApp на основе предоставленных контактных номеров, указанной в бланке заявки на участие, для связи и последующих уведомлений.
Сроки проведения конкурса:
- сбор конкурсных работ: 15 апреля - 31 августа;
- оценка конкурсных работ: 1-10 сентября;
- объявление итогов: после 10 сентября.
Метод объявления итогов:
Объявляем в группе участников, на странице Instagram Посольства КНР в РК @chinaembkazakh, на странице Instagram Института Конфуция при АРУ им. К.Жубанова @zhubanov_confucius.
Призы и дипломы:
- 1-е место (в каждой возрастной группе по 1 участнику): 1 приз;
- 2-е место (в каждой возрастной группе по 2 участника): 1 приз;
- 3-е место (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активное участие (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активную организацию (3 заведения): 1 приз.
Все победители получат дипломы от посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Контактная информация:
Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова
Контактное лицо: Алитурлиев Алибек
WhatsApp +7-702-625-55-10
Электронная почта: [email protected]
Instagram：@zhubanov_confucius
Бланк регистрации можно скачать по ссылке.