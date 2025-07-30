29.07.2025, 20:36 3551

Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области

Российские вузы остаются привлекательными благодаря качеству обучения и международным возможностям
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области
Фото: Kazakhstan Today
Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана получают высшее образование в Челябинской области. Большая их часть поступает на технические специальности в Челябинский или Южно-Уральский государственные университеты.

ЧелГУ - первый классический университет на Южном Урале с почти 50-летней историей, в котором обучаются студенты из 30 стран мира. Больше всего среди них граждан Казахстана. Также у ЧелГУ есть филиал в Костанае - самый крупный среди вузов Российской Федерации, фактически университет в университете. Филиал обладает очень мощной материально-технической базой: это почти 10 тысяч кв.м. площадей и зданий, из них более 8 тыс. кв.м. - учебные и лабораторные помещения.

ЧелГУ

Филиал уникальный, он был создан по просьбе казахстанской стороны, чтобы дети не уезжали в 90-е годы из Казахстана, получали качественное образование и оставались работать в экономике, в организациях, на предприятиях страны. За эти годы мы эту задачу реально выполнили, подготовили более 13 тысяч выпускников, львиная доля которых осталась и работает в Казахстане", - рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.


Kazakhstan Today

Ранее филиал готовил студентов по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, филология и лингвистика. Сейчас, по просьбе казахстанских партнеров, в вузе начали подготовку по IT-направлениям и инженерии.

Север Казахстана сейчас очень активно развивается в плане машиностроения, создано огромное количество предприятий, есть запрос на инженерные кадры. Поэтому мы создаем систему подготовки, которой еще вчера у нас не было. В частности, это инженерные, естественно-научные, физико-математические направления. Существует очень серьезная академическая мобильность, она просела по направлению запада, но очень активно развивается в сторону востока. Это подготовка профессиональных, компетентных, социально ответственных, востребованных специалистов, формирование передовой инженерно-экономической школы, обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, сохранение человеческого капитала Костанайской области", - рассказал Таскаев.


Kazakhstan Today

Также в Костанае уже третий год подряд проходит международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", миссия которого - укрепление отношений между приграничными территориями России и Казахстана.

На форуме решается очень много узких вопросов: переговорные процессы в области бизнеса, экологические, экономические, транспортные, логистические проблемы. Участники - представители бизнеса, власти, общественности, науки, СМИ, молодежи России и Казахстана. Наши китайские партнеры проявили огромный интерес к этому форуму. И в этом году, я думаю, они тоже будут участвовать", - сообщил ректор.


Визитной карточкой вуза является Ботанический сад, в котором можно увидеть и экзотические растения, и пруд с кувшинками и даже попробовать вишню и абрикосы.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Также участникам пресс-тура продемонстрировали масштабную стройку. Рядом с ЧелГУ возводят межуниверситетский кампус мирового уровня, в который входят 7 ведущих вузов Южного Урала, включая ЧелГУ и ЮУрГУ. Стройка уже перевалила за "экватор": две гостиницы-общежития были построены в рекордные сроки, за 2 года, и заселены в прошлом сентябре, рядом возводят еще 6 гостиниц. Уровень оснащенности такого "общежития" впечатляет: ресепшн с охраной, прачечная, комнаты отдыха, круглосуточное наблюдение, уборка, полностью оборудованные для проживания номера. Участники пресс-тура шутят, что не прочь поступить в вуз, чтобы пожить в таких условиях.

В центре возводят "сердце" кампуса - научно-учебный комплекс с модульными конференц-залами и более 40 научными лабораториями. Он станет точкой притяжения для инвесторов и промышленных партнеров, позволит реализовывать интересные прикладные и фундаментальные научные проекты.

Kazakhstan Today
Kazakhstan Today

Условия, созданные в вузах для студенческой практики, превосходят все ожидания. И технари, и гуманитарии с первого курса работают "в поле". В ЮУрГУ - самом большом вузе России, где учатся более 50 тыс. студентов, есть 36 научных лабораторий и научно-образовательных центров, 12 институтов и высших школ.

Kazakhstan Today

В учебных кабинетах факультета мехатроники и робототехники ребята тренируются на созданных руками студентов макетах, а в Институте медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ есть целый медиаэтаж, на котором студенты кафедры журналистики осваивают ремесло в собственной телерадиостудии, делают новости и выпускают газету. Там же функционируют новые лаборатории виртуальной реальности и нейромаркетинга. Интерес также вызвала "Школа 21", где студентов бесплатно обучают программированию.

Студент, сделавший научное открытие, инженерно-техническое изобретение, может уже сейчас приступить к созданию своего бизнеса. Для этого в ЮУрГУ реализовано проектное обучение. У вуза есть свои индустриальные партнеры, которые оплачивают участвующим в проектах студентам часть стипендии или кампус, а также помогают с трудоустройством.

ЮУрГУ

Чтобы удержать студентов, мы их не ограничиваем, а создаем возможности. (…) Мы создаем уникальные образовательные программы, когда у нас идет полное сращивание индустриальных задач с подготовкой студентов. Ключевые, самые передовые инженеры, которые занимаются такими современными решениями, приходят преподавателями в университет. (…) Мы всегда открыты к взаимодействию, и очень хотим, чтобы с нашей дружественной республикой Казахстан, с нашими какими-то проектами мы бы нашли точки соприкосновения", - говорит проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.


В настоящее время в вузе учатся 414 студентов из Казахстана. Одна из выпускниц - Диана Тазеддинова - приехала в Челябинск из Актобе.


В 2016 году я поступила в Южно-Уральский госуниверситет на факультет Института спорта, туризма и сервиса по специальности "Пищевые технологии". В данный момент работаю сотрудником Международного управления в отделе Организации международного научного сотрудничества. Здесь есть ассоциация иностранных студентов и выпускников, так как у нас обучаются студенты из почти 47 стран мира. Это очень поддерживает и развивает, и у нас теперь есть друзья по всему миру. Ребятам из Казахстана я бы рекомендовала рассмотреть возможность обучения, в том числе и в России. Мы тоже можем подавать на бюджет, имеем такие же права. Мне, по крайней мере, вот что понравилось: я приехала сюда в аспирантуру, сразу же начала работать в международном управлении. И сейчас совмещаю эту деятельность с должностью научного сотрудника. Здесь очень хороший кампус университетский, много общежитий, в том числе новых. Очень комфортные условия для работы и для жизни", - рассказала Диана.


ЮУрГУ
 

новости по теме

24.07.2025, 17:05 18551

"Высота 239" в Челябинске - один из передовых цехов по выпуску труб большого диаметра   

"Высота 239" в Челябинске - один из передовых цехов по выпуску труб большого диаметра
Фото: ЧТПЗ
Цех "Высота 239" расположен на территории Челябинского трубопрокатного завода, который входит в число крупнейших российских производителей стальных труб для газо- и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства и других отраслей.

Kazakhstan Today

Предприятие принимало участие и в знаковых проектах на территории Казахстана: трубы ЧТПЗ применялись при строительстве газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент, Сарыарка и других магистральных трубопроводов.

История завода насчитывает более 80 лет. Она началась в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, когда в Челябинск эвакуировали завод с юга страны. Цех № 1 ЧТПЗ, производящий горячекатаные трубы, был построен за рекордные 5 месяцев. Первая труба была выпущена 20 октября 1942 года.

Еще один рекорд ЧТПЗ - освоение в 1963 году производства труб большого диаметра (ТБД) из двух полуцилиндров. В 60-е годы XX века в СССР начинается масштабная газовая стройка, частью которой становится и газопровод Бухара - Урал протяженностью 4500 километров. Для его строительства потребовались трубы диаметром 1020 мм. Вот только в стране еще не было технологии, а значит, и опыта выпуска такого сортамента труб. Освоение производства легло на плечи коллектива Челябинского трубопрокатного завода.

ЧТПЗ

Сложнейшую работу возглавил легендарный директор ЧТПЗ Яков Осадчий. 9 месяцев в условиях суровой уральской зимы потребовалось, чтобы запустить в работу новый стан. 25 марта 1963 года цех № 6 Челябинского трубопрокатного завода первым в Советском союзе выпустил трубу диаметром 1020 мм, сваренную из двух полуцилиндров.

В 70-х годах ЧТПЗ был одним из крупнейших производителей труб в мировых масштабах. Предприятие выпускало 3,3 - 3,5 миллиона тонн трубной продукции в год. Сейчас завод также является одним из ведущих трубных производств. Предприятие выпускает бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 60 до 630 мм. На его территории расположены два цеха по производству электросварных труб большого диаметра (от 508 до 2520 мм), а также предприятия, изготавливающие отводы, узлы для трубопроводов и продукцию для металлургических заводов.

Kazakhstan Today

Из труб большого диаметра (ТБД) ЧТПЗ проложено 70% отечественных газо- и нефтепроводов. Всего за историю предприятия было произведено более 60 миллионов тонн труб большого диаметра. Челябинские ТБД использовались при прокладке магистральных трубопроводов: "Дружба", Бухара - Урал, Средняя Азия - Центр, Уренгой - Помары - Ужгород, Сургут - Полоцк, сообщили на предприятии


Территория ЧТПЗ простирается от Челябинска до Копейска. Посещение предприятия, поражающего как размерами, так и организацией производства, стало одним из самых сильных впечатлений пресс-тура в Челябинскую область России, организованного по линии Россотрудничества.

Kazakhstan Today

Журналисты посетили цех "Высота 239" - один из самых "юных" и современных цехов по выпуску труб большого диаметра на территории Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК). Его запустили в 2010 году и именно здесь реализованы самые передовые подходы в области технологии, организации производства и культуры труда.

Kazakhstan Today

Необычное название цеха "Высота 239" связано с его расположением на высоте 239 метров над уровнем моря - выше остальных трубных заводов в стране.

Здесь производят одношовные сварные трубы диаметром от 508 до 1420 мм. В 2022 году, в кооперации с цехом № 6 подразделение освоило производство труб диаметром 2,52 метра, которые используются для строительства портовых берегозащитных укреплений в регионах со сложными климатическими условиями. Кроме того, челябинские трубы использовали при строительстве объектов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и спортивных сооружений чемпионата мира по футболу 2018 года.

ЧТПЗ

Процесс изготовления завораживает: огромные стальные листы медленно движутся по производственной линии и под силой двух прессов шаговой формовки длиной 12 и 18 метров постепенно принимают округлую форму, словно по прихоти великана, сворачивающего трубочки из листа бумаги.


По требованию заказчика, на трубы наносят внутреннее гладкостное и/или наружное антикоррозионное покрытие. Благодаря такой защите трубы можно использовать в любых экстремальных условиях: на местности с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах или на морском дне.

Готовые трубы проходят тщательный многоуровневый контроль, в том числе им "делают" УЗИ, а за работой всего цеха следит по мониторам начальник смены, чье рабочее место напоминает рубку космического корабля.

Kazakhstan Today

Благодаря автоматизации и многоуровневому контролю, на ЧТПЗ травматизм сведен к минимуму, а социальный пакет для работников считается одним из самых привлекательных в отрасли.

На территории предприятия расположены медпункты и фитнес-центры. У сотрудников и членов их семей есть возможность отдыхать в детских оздоровительных загородных лагерях, пансионатах и базах отдыха России.

Высота 239" считается одним из самых красивых промышленных предприятий в мире по версии журналов Forbes, "Афиша" и жюри премии Best Building Awards. Цех похож на гигантскую дизайн-студию. В нем настолько чисто, что сотрудники работают в белой спецодежде, а в кадках растут живые деревья. Ни дыма, ни пыли, ни черных стен. Так выглядит современное металлургическое производство, которое уделяет особое внимание постоянной модернизации своих мощностей и экологическим проектам.


ЧТПЗ

Площадь цеха занимает 15 футбольных полей, его длина - 720 метров, ширина - 150 метров.

ЧТПЗ

Особые дизайнерские решения "Высоты 239" были заложены в составляющую цеха еще на этапе проектирования: деревянный паркет на главной галерее, сад камней, столовая в форме трубной заготовки. Для внутренней отделки и фасадных работ цеха было использовано более 100 тонн краски, а к программе благоустройства были привлечены все промышленные альпинисты Челябинска и Екатеринбурга", - рассказали на предприятии.


ЧТПЗ

Цех "Высота 239" также является центром промышленного туризма на Южном Урале. С момента запуска в 2010 году производство посетили около 300 тысяч гостей.

Kazakhstan Today
 
23.07.2025, 19:53 22151

Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области

Чувствуем себя как дома: как живет казахская диаспора в Челябинской области
Фото: Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск
Челябинская область считается одним из самых "пестрых" по национальному составу регионов России. Здесь проживают представители 132 национальностей: русские, башкиры, татары, казахи, белорусы, армяне, таджики, украинцы, немцы и т.д.

Представители разных диаспор соседствуют в челябинском Центре народного единства. Также в регионе работают различные национально-культурные организации: Ассамблея народов Челябинской области, Дом дружбы народов, национально-культурные центры и молодежные межнациональные объединения. Национальный культурный центр казахской диаспоры "Азамат" возглавляют Жадгер Нурумов и Мельс Жетписпаев.

Около 15 коллективов и творческих объединений при дворцах культуры, в центрах народного единства существуют в разных муниципалитетах Челябинской области. Все они достаточно активны. И у нас есть традиция: Дом дружбы народов Челябинской области регулярно проводит фестиваль казахской культуры "Туган-Жер". На этот праздник, конечно же, гостей из Казахстана всегда приглашают, и они участвуют в данном фестивале", - рассказал на встрече с участниками пресс-тура из Казахстана в министерстве международного и межрегионального сотрудничества начальник управления общественных связей правительства Челябинской области Дмитрий Семенов.


Kazakhstan Today

В Центре народного единства журналистов и блогеров из Казахстана встретили радушно, хлебом-солью. Директор Олег Чернышов провел для гостей экскурсию по центру, а затем, во время чаепития, казахстанские журналисты пообщались с руководителями НКЦ "Азамат" Жадгером Нурумовым и Мельсом Жетписпаевым.

В Челябинской области проживает очень много казахов. Мы аборигены этих земель и чувствуем себя здесь как дома. Что касается нашей культуры, все зависит от нас самих. Мы очень ревностно относимся к своим традициям и стараемся всегда общаться на родном языке", - рассказал Нурумов.


Kazakhstan Today

К слову, желающие освоить казахский язык могут сделать это бесплатно в Центре народного единства, где для этого есть специально оборудованный кабинет с интерактивной доской.

Kazakhstan Today

По данным переписи 2021 года, в Челябинской области проживают около 30 тыс. казахов, но участники встречи подчеркнули, что их может быть гораздо больше. Молодежь из Казахстана охотно поступает в вузы Челябинска. Сейчас в них обучаются 2,5 тысячи казахстанских студентов.

Южноуральские казахи живут дружно, общаются на родном языке и встречаются на ежегодном фестивале казахской культуры "Туган-Жер", чтобы и самим получить удовольствие, и соседям показать казахское гостеприимство, и угостить национальными блюдами. В степи ставят десятки юрт, готовят бешбармак и баурсаки и развлекают гостей традиционными состязаниями: игрой в асыки, скачками или национальной казахской борьбой - қазақша күрес.

Юлия Боровикова/Вечерний Челябинск

Помимо национальных событий, в области также проводятся общекультурные мероприятия, такие как всем известный фестиваль "Синегорье", на котором можно за один день отведать и татарские эчпочмаки, и казахский бешбармак, и башкирский корот, который в Казахстане зовется куртом.

Впрочем, чтобы убедиться, как тесно связаны культурно и исторически Челябинская область и Казахстан, достаточно посетить Государственный исторический музей Южного Урала, где среди прочих экспонатов представлены костюмы, жилища и предметы быта коренных жителей региона: башкир и казахов. В Челябинской области известный просветитель Зейнулла Расулев основал медресе "Расулия" - один из лучших исламских институтов России, где учились видные представители казахской интеллигенции, такие как Султанмахмут Торайгыров, Беимбет Майлин, Сакен Сейфуллин и другие.

Фото из архива

Кстати, на флаге и гербе Челябинска изображен верблюд - животное, не традиционное для этих мест. Караваны верблюдов с товарами следовали через Челябинскую область, по Великому шелковому пути, здесь велась активная торговля, и верблюд, более привычный для казахской степи, стал символом богатства и процветания города.

Оксана Ушкевич
Kazakhstan Today
 
21.07.2025, 20:10 33461

Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России

Челябинск - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Челябинскую область - один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России с хорошо развитым агропромышленным сектором и высоким туристическим потенциалом - состоялся пресс-тур, организованный по линии Россотрудничества, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Мероприятие было приурочено к столетию ВОКС - Всесоюзного общества культурных связей с зарубежными странами, чьим правопреемником является Россотрудничество.

instagram/rauanargyn

Министр межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области Дмитрий Глухарев подчеркнул: основная цель пресс-тура - познакомить гостей не столько с промышленностью Челябинской области, сколько с самим регионом, его историей, туристическим, образовательным и культурным потенциалом.

Kazakhstan Today

Челябинск известен в основном как один из крупнейших центров тяжелой промышленности в России, но у нас также хорошо развит агропромышленный сектор и высокий туристический потенциал", - сообщил на встрече с журналистами Глухарев.


Министерство межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области

Кроме того, по информации министра, Челябинская область занимает 1-е место в России по производству макарон и 3-е - по производству яиц и мяса птицы. Область экспортирует мясо и подсолнечное масло, а сами челябинцы очень любят и хвалят свою молочную продукцию.

В Казахстан регион активно экспортирует металлургическую продукцию, технику и продукты питания. Также у Челябинской области много подписанных и действующих межрегиональных соглашений с шестью административно-территориальными единицами Казахстана: Костанайской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Северно-Казахстанской областями и Астаной.

instagram/rauanargyn

Большое внимание уделяется логистике.

Граница, безусловно, для нас очень важна. В качестве логистического проекта мы реализуем очень важный для Российской Федерации и нашей области проект "Север - Юг" в Южноуральском торгово-логистическом комплексе. Естественно, без Казахстана он не существует, поскольку проходит по железной дороге именно через территорию Казахстана и дальше - в Туркменистан, Узбекистан, Иран. Поэтому в сфере логистики мы тоже являемся большими партнерами, и, к счастью, у нас никаких вопросов по транспортировке грузов через территорию Казахстана не возникало", - подчеркнул Глухарев.


В свою очередь заместитель руководителя представительства Россотрудничества в ВКО Александр Дяченко на встрече в министерстве межрегионального и международного сотрудничества Челябинской области отметил, что приграничные области Казахстана все больше хотят сотрудничать с российскими регионами.

Александр Мироглов

С 1925 года стал широко применяться термин "общественная дипломатия". Так как журналисты являются неофициальными дипломатами и своеобразными культурными мостиками между странами, регионами и народами. Идея нашего пресс-тура - показать, насколько приграничные регионы с Казахстаном разные и уникальные. Челябинская область считается промышленным регионом, вроде бы тут должны быть черные трубы и все в дыму. Но нет, это тысячи озер, это богатая культура и природа и возможность увидеть туристический и экономический потенциал региона", - сказал Дяченко.


Представитель Россотрудничества рассказал, что написанные по итогам каждого пресс-тура материалы набирают миллионные просмотры.

И в соцсетях, и в газетах читают статьи. Очень хорошая обратная связь, людям интересны регионы Российской Федерации. И мне хочется, чтобы наш пресс-тур был своеобразным импульсом к тому, чтобы туристический поток увеличился", - отметил Дяченко.


Для справки

Челябинская область - регион Южного Урала, один из крупнейших российских центров тяжелой промышленности, родина знаменитого каслинского чугунного литья и "отца" советской атомной бомбы Игоря Курчатова, а еще - место падения нашумевшего на весь мир челябинского метеорита.
 
20.07.2025, 10:39 39646

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару  

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции посетили Самарканд и Бухару
Фото: Кадр из видео
Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" отправилась из Ташкента в Самарканд, древнюю столицу Тимуридов. Вечером на площади Регистан участников ожидало впечатляющее 3D-шоу: фасады трех великолепных медресе - Улугбека, Шер‑Дор и Тилья-Кори - ожили в ярких лучах света, демонстрируя историю этого центра культуры и науки в красочном визуальном повествовании, сообщает корреспондент агентства.

На следующий день прошла экскурсия по мавзолею "Гур‑Эмир" - усыпальнице эмира Тимура. Этот мавзолей, построенный в 1404  году для его покойного внука, стал семейным некрополем: здесь покоятся Тимур, его сыновья и внуки.


После Самарканда часть экспедиции направилась в Бухару - один из древнейших и наиболее самобытных городов Центральной Азии. Бухара встретила путешественников по-восточному щедро - сокровищами своей архитектуры, духовности и городской атмосферы, хранящей следы тысячелетий.

Прогулка началась с кварталов исторического центра, включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь все напоминает о былом могуществе Бухары как центра науки, ремесла и религии исламского Востока.

Экспедиционеры прошли по ансамблю Пои‑Калян, где минарет XII века возвышается над городом, как страж памяти. Кальянская мечеть с ее внушительным двором и 288 куполами колонн, а напротив - медресе Мири‑Араб, действующее и поныне, создают живую архитектурную симфонию.

Далее путь лежал к Цитадели Арк - древнейшей резиденции бухарских эмиров, история которой уходит в I тысячелетие. Отсюда когда-то управляли не только городом, но и всей окрестной степью.

Участники также увидели мавзолей Исмаила Самани - редчайший памятник домонгольской архитектуры, выстроенный из обожженного кирпича с ювелирной геометрией кладки, не имеющей аналогов в исламском мире.

Переходя из купола в купол старинных торговых комплексов, экспедиция ощутила живую ткань Бухары: от серебряных украшений и шелковых изделий до запахов специй и звона ремесленных молоточков.
 
17.07.2025, 10:12 53751

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"

Флаг культурного единства: экспедиция передает эстафету "Интервидения‑2025"
В преддверии международного музыкального конкурса "Интервидение‑2025", который пройдет 20 сентября в Москве, стартовала международная эстафета флага - символа дружбы и сотрудничества. Особую роль в этом процессе играет экспедиция "Путешествие в сердце Евразии", ставшая живым проводником идеи культурного единства на всем евразийском пространстве.

Флаг конкурса впервые был подписан 7 июля в Бишкеке представителями Кыргызстана - трио "Номад". Здесь же он был передан участникам экспедиции, начавшим символическое путешествие с флагом через города и страны, призванное объединить народы региона не только географически, но и духовно. Через встречи, культурные мероприятия и знаковые остановки маршрут превращается в реальный путь сближения, где флаг - не просто ткань, а свидетель и участник происходящего.


Следующей остановкой стал Узбекистан. 15 июля в Ташкенте флаг подписал представитель страны на предстоящем конкурсе - певец Шохрух Ганиев. Подписи артистов, организаторов и участников маршрута становятся своеобразным культурным дневником, запечатленным на ткани. Он продолжит свой путь в Таджикистан, а завершится эстафета 12 сентября в Москве, в национальном центре "Россия", где флаг будет передан организаторам "Интервидения‑2025".


Возрождение "Интервидения" как международной музыкальной платформы стало важным шагом в культурной политике. В конкурсе примут участие более 20 стран - от СНГ и БРИКС до Ближнего Востока и Латинской Америки. Его символический путь уже начался - и именно экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" делает этот путь живым и осязаемым.
 
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15.07.2025, 07:24 62071

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества

Форум легкой промышленности в Намангане: диалог доверия и сотрудничества
11 июля в Намангане, одном из ведущих текстильных регионов Узбекистана, прошел форум, посвященный вопросам развития легкой промышленности. Участников международной экспедиции "Путешествие к сердцу Евразии" тепло поприветствовали организаторы мероприятия.

С приветственным словом на форуме выступил Ислам Назарлиев, представляющий экспедицию. В своем обращении он подчеркнул, что Наманган по праву считается одним из ключевых текстильных центров региона.


Обсуждение, проходящее в рамках экспедиции, создает пространство международного доверия, где строятся новые горизонты сотрудничества. Здесь мы говорим о будущем легкой промышленности и вместе находим новые пути развития. Более 140 текстильно-хлопковых предприятий обеспечивают полный цикл производства - от сырья до готовой продукции. Наша задача - не останавливаться на достигнутом, создавать новые кластеры и укреплять взаимное доверие", - отметил Ислам Назарлиев.


В рамках форума представители из Таджикистана поделились опытом развития хлопковой отрасли своей страны - одного из важнейших секторов экономики, развивающегося уже на протяжении многих лет.

После официальной части участники экспедиции посетили текстильные фабрики Намангана, где им продемонстрировали полный цикл производства - от обработки хлопка до выпуска готовой продукции. Ознакомительная программа позволила лучше понять масштабы и технологический уровень местной легкой промышленности.
 
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10.07.2025, 09:34 77776

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане

"Путешествие в сердце Евразии": участники экспедиции завершили свое пребывание в Кыргызстане
Фото: скришот из видео
Участники международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" завершили свое пребывание в Бишкеке рядом символичных акций. Перед отъездом экспедиционеры приняли участие в высадке деревьев, внеся свой вклад в озеленение города, а также почтили память павших героев, возложив цветы к Вечному огню.

По прибытии в город Джалал-Абад делегация также отдала дань уважения, возложив цветы в местном мемориальном комплексе. Такие действия стали доброй традицией на всем маршруте экспедиции, подчеркивая стремление к сохранению исторической памяти и межкультурному уважению.

Продолжая путь в сторону Душанбе, участники экспедиции неизменно следуют своей миссии: укреплять связи между странами, изучать культуру, быт и этнографические особенности дружественных народов. Каждая остановка становится новым этапом познания и единения на большом маршруте через Евразию.

 
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Теги:БишкекДушанбеЭкспедицияЕвразия
07.07.2025, 09:49 93806

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол

"Путешествие в сердце Евразии": экспедиция посетила курортный город Каракол
Международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" провела несколько насыщенных дней в курортном городе Каракол, расположенном у подножия гор и на берегу жемчужины Кыргызстана - озера Иссык-Куль. Пребывание в этом живописном регионе стало полноценным этапом знакомства с природным и культурным наследием страны, предоставив участникам возможность по-настоящему прочувствовать ритм курортной жизни.


Программа пребывания в Караколе носила свободный формат: каждый из участников самостоятельно выбирал маршрут своего знакомства с городом и его окрестностями. Благодаря такому подходу у экспедиционеров была редкая возможность не только отдохнуть, но и с личной инициативой открыть для себя все многообразие местных красот.


Одни предпочли провести время у озера Иссык-Куль - одного из крупнейших и самых красивых высокогорных водоемов мира, побывав на городском пляже и совершив прогулку на теплоходе, откуда открывались впечатляющие панорамы на водную гладь и горные вершины. Другие выбрали активный отдых: поднялись в горы, отправились в однодневные походы, исследовали ущелья и высокогорные тропы, организовывали конные прогулки по живописным маршрутам. Особой популярностью пользовались термальные источники, где можно было расслабиться и восстановить силы в природных минеральных водах. Такой формат позволил каждому участнику наполнить этот этап путешествия личными открытиями и впечатлениями.



6 июля экспедиция покинула Каракол и направилась в столицу Кыргызстана Бишкек. По пути участники сделали остановку в знаменитом каньоне Сказка. Несмотря на ограниченное время, за полчаса удалось пройтись по удивительным природным образованиям, выточенным ветром и временем, - причудливым скальным структурам, напоминающим крепости, животных и фантастические ландшафты.

 
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