Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана учатся в вузах Челябинской области

Фото: Kazakhstan Today

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Около 2,5 тысячи студентов из Казахстана получают высшее образование в Челябинской области. Большая их часть поступает на технические специальности в Челябинский или Южно-Уральский государственные университеты.





ЧелГУ - первый классический университет на Южном Урале с почти 50-летней историей, в котором обучаются студенты из 30 стран мира. Больше всего среди них граждан Казахстана. Также у ЧелГУ есть филиал в Костанае - самый крупный среди вузов Российской Федерации, фактически университет в университете. Филиал обладает очень мощной материально-технической базой: это почти 10 тысяч кв.м. площадей и зданий, из них более 8 тыс. кв.м. - учебные и лабораторные помещения.





ЧелГУ





Филиал уникальный, он был создан по просьбе казахстанской стороны, чтобы дети не уезжали в 90-е годы из Казахстана, получали качественное образование и оставались работать в экономике, в организациях, на предприятиях страны. За эти годы мы эту задачу реально выполнили, подготовили более 13 тысяч выпускников, львиная доля которых осталась и работает в Казахстане", - рассказал ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.





Kazakhstan Today





Ранее филиал готовил студентов по 5 направлениям: юриспруденция, экономика, менеджмент, филология и лингвистика. Сейчас, по просьбе казахстанских партнеров, в вузе начали подготовку по IT-направлениям и инженерии.





Север Казахстана сейчас очень активно развивается в плане машиностроения, создано огромное количество предприятий, есть запрос на инженерные кадры. Поэтому мы создаем систему подготовки, которой еще вчера у нас не было. В частности, это инженерные, естественно-научные, физико-математические направления. Существует очень серьезная академическая мобильность, она просела по направлению запада, но очень активно развивается в сторону востока. Это подготовка профессиональных, компетентных, социально ответственных, востребованных специалистов, формирование передовой инженерно-экономической школы, обеспечение устойчивого развития реального сектора экономики, сохранение человеческого капитала Костанайской области", - рассказал Таскаев.





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Также в Костанае уже третий год подряд проходит международный иммерсивный форум "Евразийские ворота", миссия которого - укрепление отношений между приграничными территориями России и Казахстана.





На форуме решается очень много узких вопросов: переговорные процессы в области бизнеса, экологические, экономические, транспортные, логистические проблемы. Участники - представители бизнеса, власти, общественности, науки, СМИ, молодежи России и Казахстана. Наши китайские партнеры проявили огромный интерес к этому форуму. И в этом году, я думаю, они тоже будут участвовать", - сообщил ректор.





Визитной карточкой вуза является Ботанический сад, в котором можно увидеть и экзотические растения, и пруд с кувшинками и даже попробовать вишню и абрикосы.





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Также участникам пресс-тура продемонстрировали масштабную стройку. Рядом с ЧелГУ возводят межуниверситетский кампус мирового уровня, в который входят 7 ведущих вузов Южного Урала, включая ЧелГУ и ЮУрГУ. Стройка уже перевалила за "экватор": две гостиницы-общежития были построены в рекордные сроки, за 2 года, и заселены в прошлом сентябре, рядом возводят еще 6 гостиниц. Уровень оснащенности такого "общежития" впечатляет: ресепшн с охраной, прачечная, комнаты отдыха, круглосуточное наблюдение, уборка, полностью оборудованные для проживания номера. Участники пресс-тура шутят, что не прочь поступить в вуз, чтобы пожить в таких условиях.





В центре возводят "сердце" кампуса - научно-учебный комплекс с модульными конференц-залами и более 40 научными лабораториями. Он станет точкой притяжения для инвесторов и промышленных партнеров, позволит реализовывать интересные прикладные и фундаментальные научные проекты.





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Условия, созданные в вузах для студенческой практики, превосходят все ожидания. И технари, и гуманитарии с первого курса работают "в поле". В ЮУрГУ - самом большом вузе России, где учатся более 50 тыс. студентов, есть 36 научных лабораторий и научно-образовательных центров, 12 институтов и высших школ.





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В учебных кабинетах факультета мехатроники и робототехники ребята тренируются на созданных руками студентов макетах, а в Институте медиа и социально-гуманитарных наук ЮУрГУ есть целый медиаэтаж, на котором студенты кафедры журналистики осваивают ремесло в собственной телерадиостудии, делают новости и выпускают газету. Там же функционируют новые лаборатории виртуальной реальности и нейромаркетинга. Интерес также вызвала "Школа 21", где студентов бесплатно обучают программированию.





Студент, сделавший научное открытие, инженерно-техническое изобретение, может уже сейчас приступить к созданию своего бизнеса. Для этого в ЮУрГУ реализовано проектное обучение. У вуза есть свои индустриальные партнеры, которые оплачивают участвующим в проектах студентам часть стипендии или кампус, а также помогают с трудоустройством.





ЮУрГУ





Чтобы удержать студентов, мы их не ограничиваем, а создаем возможности. (…) Мы создаем уникальные образовательные программы, когда у нас идет полное сращивание индустриальных задач с подготовкой студентов. Ключевые, самые передовые инженеры, которые занимаются такими современными решениями, приходят преподавателями в университет. (…) Мы всегда открыты к взаимодействию, и очень хотим, чтобы с нашей дружественной республикой Казахстан, с нашими какими-то проектами мы бы нашли точки соприкосновения", - говорит проректор по образовательной деятельности ЮУрГУ Марина Потапова.





В настоящее время в вузе учатся 414 студентов из Казахстана. Одна из выпускниц - Диана Тазеддинова - приехала в Челябинск из Актобе.









В 2016 году я поступила в Южно-Уральский госуниверситет на факультет Института спорта, туризма и сервиса по специальности "Пищевые технологии". В данный момент работаю сотрудником Международного управления в отделе Организации международного научного сотрудничества. Здесь есть ассоциация иностранных студентов и выпускников, так как у нас обучаются студенты из почти 47 стран мира. Это очень поддерживает и развивает, и у нас теперь есть друзья по всему миру. Ребятам из Казахстана я бы рекомендовала рассмотреть возможность обучения, в том числе и в России. Мы тоже можем подавать на бюджет, имеем такие же права. Мне, по крайней мере, вот что понравилось: я приехала сюда в аспирантуру, сразу же начала работать в международном управлении. И сейчас совмещаю эту деятельность с должностью научного сотрудника. Здесь очень хороший кампус университетский, много общежитий, в том числе новых. Очень комфортные условия для работы и для жизни", - рассказала Диана.



