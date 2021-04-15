Почему в СССР было запрещено карате?

Просачивалось карате в страну советов постепенно. Люди занимались в основном подпольно, мелкими группами и индивидуально. Знания приемов карате собирались энтузиастами по крупицам. Затирались до дыр скопированные книжки, передаваемые из рук в руки. Естественно, будучи отрезанным от Японии и профессиональных сенсеев, советское карате превращалось в некий суррогат, лишь отдаленно по силуэту напоминавший оригинал. Не понимая до конца духовно-философских и методических основ, ребята ударились в жестокость и культ силы.
Путь к запрету
Поощрялось достижение победы над противником любой ценой. Какой там спортивный дух! Отсюда стала возникать новая проблема. К концу 70-х карате занималось уже примерно 12 миллионов советских людей: половина из них – подпольно в подавалах. Среди них было много склонных к криминалу индивидов. К чему это приводило? Правильно, к созданию криминальных группировок и головной боли для силовых органов. К тому же, партийных боссов раздражал тот факт, что карате превратилось в серьезную бизнес-индустрию, что противоречило духу советской морали.
Кроме того, руководство страны опасалось, что опасное единоборство было способно стать источником угрозы государственному строю. Вдобавок ко всему, журналисты принялись демонизировать карате. Так в ноябре 1981 года после очередной жесткой газетной статьи в духе "Спорт или убийство" первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин произнес историческую фразу "Чтобы я про карате больше не слышал!".
И вот путем внесения поправок в Уголовный Кодекс карате оказалось под жесточайшим запретом. Начались рейды по спортзалам. Многих тренеров тогда посадили. Изучать карате было позволено только сотрудникам спецслужб.
Развитие до запрета
Перед запретом были годы практически расцвета, когда карате шагало по стране и затмевало собой другие виды спорта, забирая на себя огромные массы молодежи. В 1969 году в Москве открылась первая тренировочная база по карате. Ее главным тренером стал Алексей Штурмин. На основе этой базы была основана Московская федерация карате-до. В 1977 году сенсей Штурмин со своим учеником Тадеушом Касьяновым создали Центральную школу карате и объявили набор. К ним сразу же выстроилась очередь в десять тысяч человек. Однако Алексей и Тадеуш отобрали только 50 человек для подготовки инструкторов.
Дальнейшее развитие было многообещающим. Через годы после открытия Центральной школы руководство ЦК КПСС распорядилось организовать Комиссию оп развитию карате при Госкомспорте СССР. В нее вошли Шутрмин, Касьянов, Гульев и Синицкий. Самые сильные школы были в Москве, Ленинграде, Таллине и Челябинске. Ну, а потом случился пресловутый запрет.
После запрета
К счастью, запрет на карате продлился всего-то четыре года. В 1986 году его благополучино отменили. Уже в 1989 году советские каратисты приняли участие в первенстве Европы по карате.
В наше время вершину Олимпа популярности в мире боевых искусств заняли смешанные единоборства (ММА). Но карате все равно прочно держит свои позиции и имеет огромное число приверженцев. Ведь карате можно заниматься до глубокой старости, помогая себе оставаться здоровым и энергичным. Да и для детей карате полезно как в физическом, так и в морально-воспитательном плане. Сегодня для всех есть свой выбор. Кто хочет просто драться пока молодой, тому лучше подойдут ММА и тайский бокс. А кто ищет занятие на всю жизнь, тот безусловно найдет себя в карате.
Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов
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