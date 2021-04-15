Почему в СССР было запрещено карате?

Эта история на самом деле началась на Олимпийских играх 1964 года в Токио. Там в рамках показательных выступлений команда японских каратистов на глазах у изумленной мировой публики устроила крутое шоу со всеми фишками: ката (формальные комплексы боевых движений), кумите (поединки), тамешивари (разбивание предметов) и пр. Карате практически в один миг оказалось заразным в радиусе всей планеты. В скором времени волна массового увлечения таинственным искусством из Страны восходящего солнца докатилось и до СССР. Его привезли туда иностранные студенты из Японии Тэцуо Сато и Хасимото Хидэо.

Просачивалось карате в страну советов постепенно. Люди занимались в основном подпольно, мелкими группами и индивидуально. Знания приемов карате собирались энтузиастами по крупицам. Затирались до дыр скопированные книжки, передаваемые из рук в руки. Естественно, будучи отрезанным от Японии и профессиональных сенсеев, советское карате превращалось в некий суррогат, лишь отдаленно по силуэту напоминавший оригинал. Не понимая до конца духовно-философских и методических основ, ребята ударились в жестокость и культ силы.

Путь к запрету

Поощрялось достижение победы над противником любой ценой. Какой там спортивный дух! Отсюда стала возникать новая проблема. К концу 70-х карате занималось уже примерно 12 миллионов советских людей: половина из них – подпольно в подавалах. Среди них было много склонных к криминалу индивидов. К чему это приводило? Правильно, к созданию криминальных группировок и головной боли для силовых органов. К тому же, партийных боссов раздражал тот факт, что карате превратилось в серьезную бизнес-индустрию, что противоречило духу советской морали.

Кроме того, руководство страны опасалось, что опасное единоборство было способно стать источником угрозы государственному строю. Вдобавок ко всему, журналисты принялись демонизировать карате. Так в ноябре 1981 года после очередной жесткой газетной статьи в духе "Спорт или убийство" первый секретарь Московского горкома Виктор Гришин произнес историческую фразу "Чтобы я про карате больше не слышал!".

И вот путем внесения поправок в Уголовный Кодекс карате оказалось под жесточайшим запретом. Начались рейды по спортзалам. Многих тренеров тогда посадили. Изучать карате было позволено только сотрудникам спецслужб.

Что интересно, фильм "Не бойся, я с тобой" вышел во всесоюзный прокат 29 июня 1981 года. Получается, совсем незадолго до введения тотального запрета на карате. В этом фильме карате занимает серьезное место. Отрывок из "Не бойся, я с тобой". Сан Саныч наказывает уголовников. Самый каратешный эпизод в фильме.

Развитие до запрета

Перед запретом были годы практически расцвета, когда карате шагало по стране и затмевало собой другие виды спорта, забирая на себя огромные массы молодежи. В 1969 году в Москве открылась первая тренировочная база по карате. Ее главным тренером стал Алексей Штурмин. На основе этой базы была основана Московская федерация карате-до. В 1977 году сенсей Штурмин со своим учеником Тадеушом Касьяновым создали Центральную школу карате и объявили набор. К ним сразу же выстроилась очередь в десять тысяч человек. Однако Алексей и Тадеуш отобрали только 50 человек для подготовки инструкторов.

Дальнейшее развитие было многообещающим. Через годы после открытия Центральной школы руководство ЦК КПСС распорядилось организовать Комиссию оп развитию карате при Госкомспорте СССР. В нее вошли Шутрмин, Касьянов, Гульев и Синицкий. Самые сильные школы были в Москве, Ленинграде, Таллине и Челябинске. Ну, а потом случился пресловутый запрет.

Алексей Штурмин, один из основополжников карате в СССР.

После запрета

К счастью, запрет на карате продлился всего-то четыре года. В 1986 году его благополучино отменили. Уже в 1989 году советские каратисты приняли участие в первенстве Европы по карате.

Звезда советских кинобоевиков Талгат Нигматулин, известный по фильму "Пираты ХХ века" (1979г.), занимался карате и имел неплохой по меркам своего времени уровень. Его называли советским Брюсом Ли.

Еще один советский актер-каратека Алексей Серебряком. Кадр из фильма "Фанат" (1989г.).

В наше время вершину Олимпа популярности в мире боевых искусств заняли смешанные единоборства (ММА). Но карате все равно прочно держит свои позиции и имеет огромное число приверженцев. Ведь карате можно заниматься до глубокой старости, помогая себе оставаться здоровым и энергичным. Да и для детей карате полезно как в физическом, так и в морально-воспитательном плане. Сегодня для всех есть свой выбор. Кто хочет просто драться пока молодой, тому лучше подойдут ММА и тайский бокс. А кто ищет занятие на всю жизнь, тот безусловно найдет себя в карате.

Автор и редактор телеграм-канала Martial Arts Today Санатбек Сейдеханов

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