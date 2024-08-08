07.08.2024, 22:50 916
Работа казахстанской художницы стала обложкой британского арт-каталога
Фото: instagram/open_eurasia
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Картина художницы из Казахстана Ксении Дубовой попала на обложку британского арт-каталога The Great Steppe Treasury, сообщает пресс-служба конкурса Open Eurasia.
Кроме того, в каталоге были представлены работы еще двух мастеров из Казахстана - Шайзады Байкеновой и Сергея Бабякова, что подчеркивает высокий уровень мастерства и оригинальность творческого мышления художников.
Для Ксении Дубовой, Шайзады Байкеновой и Сергея Бабякова это большая честь и заслуженное признание их таланта и труда. Их работы вписываются в мировой контекст и призваны привлечь внимание культурного наследия Казахстана. Такие достижения подтверждают, что страна является источником вдохновения для художников со всего мира и имеет все возможности для дальнейшего развития в области искусства и культуры", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что The Great Steppe Treasury - это не просто каталог, а настоящая сокровищница, в которой собраны произведения, создающие мост между культурами и народами. Проект стремится показать, насколько разнообразным и многогранным является искусство Евразийского региона, способствуя обмену идей и вдохновения между художниками и зрителями.
По данным пресс-службы, уникальный проект был издан в Лондоне в июле текущего года и будет отправлен в ведущие галереи Великобритании, открывая возможность британцам более глубоко познакомиться с искусством мастеров из Казахстана. В проекте собраны работы 24 художников из разных уголков мира: Великобритании, Кыргызстана, Литвы, Беларуси, Казахстана, России, Германии и Крыма.
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21.06.2024, 23:00 20891
Казахстанские артисты исполнили произведения акына Биржан-сала
Фото: Kazakhstan Today
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В Астане прошел концерт "Арқаның ән-күй мұрасы", посвященный 190-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта, домбриста и композитора Биржан-сала.
В музыкальном вечере участвовали солисты национального центра искусства "Халық қазынасы" Қазақконцерта имени Розы Баглановой.
В истории казахской культуры Биржан-сал занимает особое место. Согласно данным, сохранившимся до наших дней, в песенном искусстве акын часто выражал несогласие с местной властью, был одним из лидеров народных мнений.
Однако тема любви и чувств всегда занимала главенствующую позицию в творчестве Биржан-сала. Наиболее известные из его композиций - "Айтбай", "Ғашығым", "Ғашық жар", "Ләйлім-шырақ". Многие песни были обработаны для оркестров и хоров.
Также Биржан-сал был бесподобным мастером айтыса: казахстанским детям со школьной скамьи рассказывают о легендарном айтысе (поэтическом состязании) Биржан-сала с добристкой и поэтессой Сарой Тастанбеккызы.
С раннего возраста Биржан участвовал в различных народных празднествах, айтысах, объединяя народ музыкальным искусством. Большую часть жизни Биржан занимался созданием музыкально-поэтических произведений. К имени акына народ сам добавил "сал", что означает "певец" с казахского.
07.06.2024, 08:38 33246
Тренды Китая. В Китае нашли способ построения экологической цивилизации в горном регионе
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В Китае округ Чжоунин с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.
Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.
Изучая и используя опыт "десятимиллионного проекта" в Чжэцзяне, 140 деревень были поэтапно переведены на "продвижение", чтобы обеспечить полный охват "базовой версией", было построено 56 "стандартных версий" и 29 "улучшенных версий", а уровень проникновения безвредных бытовых туалетов достиг 100%. Трехлетняя оценка действий по восстановлению окружающей среды в сельской местности и их принятие в провинции Фуцзянь были оценены как отличные, "туалетная революция" и утилизация навозных ресурсов были включены в национальную модель, а также были полностью охвачены вопросы сухой и влажной классификации и переработки отходов в сельской местности, а также использования ресурсов. Были созданы 3 национальных экологических городка, 5 провинциальных экологических городков и 26 провинциальных экологических деревень.
Способствовать всестороннему изменению облика сельских районов. Ужесточить "цепочку ответственности"
Придерживаться принципа "номер один", чтобы понять работу в области экологии и охраны окружающей среды, ужесточить и консолидировать ответственность руководителей партии и правительства за достижение целей в области экологии и охраны окружающей среды, а также всесторонне сформировать рабочую схему координации деятельности партии и правительства, общую координацию и связи между ведомствами, а также энергично содействовать реализации устранение проблем и другая работа, основанная на отзывах инспекторов по охране окружающей среды более высокого уровня. Первый и второй раунды получения отзывов от центральных инспекторов по экологии и охране окружающей среды включали в себя задачи Чжоунин по исправлению ошибок, и все исправления в отношении петиций и посещений были выполнены.
Видео начала реализации экологической концепции генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк" в Китае округ Чжоунин с 1988 года
Уделять особое внимание "зеленому" развитию и укреплять "зеленые" и низкоуглеродные экологические отрасли. Ориентируясь на требования "экологической индустриализации и промышленной экологии", мы ускорим переход от "экологически хорошего" к "экологическому +" и продвинем Чжоунин от "зеленого" к "богатому". Нужно хорошо поработать в "крупных отраслях" сельского хозяйства. В соответствии с требованиями Генерального секретаря Си Цзиньпина к Чжоунин - "поддерживать горы, возводить горы и питаться с помощ гор".
В полной мере используя экологические ресурсы, основанные на преимуществах "высокогорья и высокого качества", активно развивают отрасли, характерные для "3+N", такие как производство высокогорного картофеля, высокогорных холодных цветов и высокогорного чая. Компания уже имеет 7 национальных сертификатов по географическому указанию. торговые марки, такие как "Высокогорный чай Юньу Чжунин". Демонстрационная зона возрождения сельских районов Пуюаня "Хуали Таун" была выбрана для участия в Центральной специальной лотерее общественного фонда социального обеспечения в 2023 году для поддержки проекта возрождения сельских районов слаборазвитого революционного старого района и успешно провела в 2023 году Южную (Чжунинскую) высокогорную картофельную индустрию семян картофеля. и конференции по промышленным инновациям и развитию, а также был удостоен национальной премии "Электронная коммерция в сельском комплексном демонстрационном округе". Отшлифовать "золотую визитную карточку" культурного туризма и здравоохранения. Ориентируясь на достижение цели создания демонстрационного округа глобального туризма национального уровня, было создано в общей сложности 30 брендов культурного туризма национального уровня и 45 брендов культурного туризма провинциального уровня. За последние пять лет было проведено более 150 крупных мероприятий, таких как "Лисян Фуцзин Юньюнь Чжунин". были проведены конференция по продвижению, туристический сезон 2023 года в Фуцзяни и Пятая конференция по экологическому здоровью и здоровому образу жизни пожилых людей 2023 года. Была построена крупнейшая в Восточном Китае база отдыха flora life, сельский туризм привлек почти 15 миллионов туристов, что положило начало бренду "Лисян Фуцзин Юнюнь Чжунин".
Третье - найти "новый путь" к экологичности и низкоуглеродистости. Активно развиваются экологически чистые отрасли промышленности, построен промышленный парк глубокой переработки нержавеющей стали, привлечены к работе компании, занимающиеся охраной окружающей среды, и осуществлен первый в стране "нулевой сброс" тяжелых сточных вод в промышленном парке. Построен промышленный научно-технический парк Liping Foundry и предписано 24 литейным компаниям "уехать из города и поселиться в парке". Завершение строительства гидроаккумулирующей электростанции в Чжоунин может снизить потребление угля в энергосистеме примерно на 207 900 тонн и сократить выбросы углекислого газа на 415 800 тонн в год. Был открыт канал преобразования стоимости "лес - это банк кислорода", а государственная лесная ферма в Чжоунин завершила первую сделку по поглощению выбросов углерода в городе Ниндэ, успешно "продав углерод" в объеме 136 000 тонн. Она взяла на себя ведущую роль в запуске программы "займы на поглощение углерода" в провинции, выдав займы на сумму 12,105 млн. юаней 46 субъектам рынка и фермерам, связанным с лесным хозяйством, и оценив экологические ресурсы как "реальные деньги" в руках фермеров.
Видео наших дней, где видны плоды реализации экологической концепции генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк" в Китае округ Чжоунин, которая была начата в 1988 году
Возьмите на себя политическую ответственность и создайте известный экологический бренд в стране
Углубление и расширение исследований в области прослеживаемости, а также популяризации и интерпретации концепции "Трех библиотек", с тем чтобы концепция "трех библиотек" стала более углубленной.
Во-первых, была построена первая в стране "Лесная партийная школа". За создание учебно-практической базы экологической цивилизации "с тремя библиотеками", отвечающей высоким стандартам, она была удостоена первой в провинции "практической базы экологической цивилизации лесного хозяйства", демонстрационной базы социалистической мысли и практики новой эры Си Цзиньпина в провинции Фуцзянь с китайской спецификой, базы популяризации социальных наук в провинции Фуцзянь и т.д., привлечение более 30 000 членов партии и кадровых работников со всей страны для посещения и обучения.
Второе - углубить исследование и интерпретацию теории "трех библиотек". Приглашение экспертов и ученых из Центральной партийной школы, Центрального бюро политических исследований, Пекинского университета и т.д. для проведения раннего анализа идей экологической цивилизации Си Цзиньпина в Чжонине, успешно провели "Три библиотеки + углеродную библиотеку" и семинар по теории экологической цивилизации Си Цзиньпина, на который были приглашены более 50 известных экспертов и ученых, принявших участие во встрече, отобрали 65 высококачественных статей для формирования "Сборника статей", сформировали "Вдохновляющую концепцию "Трех библиотек + углеродная библиотека" по экологическому управлению", "Важная концепция "Трех библиотек" является примером о "сокращении бедности" и других результатах исследований, которые широко освещались в Learning Powerhouse Platform, China News, Fujian Daily и других средствах массовой информации в целях продвижения "Трех библиотек + углерод". Важная концепция "библиотеки" глубоко укоренилась в сердцах людей на более высоком уровне и в более широком масштабе. масштаб.
Третье - это хорошая работа по обучению и переподготовке всего персонала. Используя "Лесную партийную школу" в качестве учебного центра при провинциальном партийном комитете и партийную школу при муниципальном партийном комитете в качестве возможности, важная концепция "три банка + углеродный банк" стала важным содержанием плана действий по тематической подготовке низовых кадров в новую эпоху. Это включено в учебный план основного класса партийной школы окружного комитета партии, а трехмерное обучение по принципу "онлайн + оффлайн" проводится для достижения полного охвата образованием и переподготовкой членов партии и кадров, а также для создания благоприятной атмосферы, в которой все учатся, все говорят и каждый практикует.
29.05.2024, 14:53 39026
Россия сегодня. Великий Новгород. Фабрика мягких игрушек "Мякиши"
Фото: myakishi.ru
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области.
В рамках пресс-тура представители казахстанских СМИ посетили фабрику мягких игрушек "Мякиши" в Боровичах, где ознакомились с производством игрушек и встретились с владельцем фабрики Евгением Антоновым.
Это семейная компания, она основана и управляется двумя поколениями семьи Антоновых. Уже более 24 лет фабрика мягких игрушек "Мякиши" выпускает игрушки, развивающие малышей и радующие родителей. За это время небольшой семейный бизнес трансформировался в современное высокотехнологичное производство, выпускающее большой ассортимент продукции. Игрушки изготавливаются на бережливом производстве со 100% локализацией в Новгородской области, основанном на трепетном отношении к природе родного края и её ресурсам. Сегодня фабрика выпускает более 5000 игрушек в день, более 1 500 000 единиц в год. В ассортиментном портфеле более 250 товаров.
Игрушки "Мякиши" стали символом счастливого детства. "Мякиши" - больше чем просто игрушки, это игровая развивающая среда, объединяющая детей и взрослых, это помощь родителям в развитии и обучении детей. При разработке игрушек учитываются самые актуальные исследования в области детской психологии и педагогики. "Мякиши" ценят и любят родители за исключительное качество, гипоаллергенность и безопасность. Мы в полной мере осознаем свою ответственность, ведь нам доверяют заботу о детстве! Вся наша продукция создается для того, чтобы поддерживать непрерывное развитие малыша. Все детали наших игрушек - погремушки, прорезыватели, разнофактурные петельки, яркие цвета, ткани разных структур, контрастная вышивка - все направлено на то, чтобы мягко развивать и обучать детей. Именно поэтому игрушки "Мякиши" неоднократно становились лауреатами престижных премий, среди которых "Золотой медвежонок" и "Лучшее - детям". В 2023 году Мякиши стали победителями конкурса лучших новых отечественных брендов России в рамках форума "Сильные идеи для нового времени".
28.05.2024, 22:10 42706
Россия сегодня. Великий Новгород. Новгородский университет
Фото: novsu.ru
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области.
В рамках пресс-тура в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника Валдай" прошла встреча ведущих представителей СМИ Казахстана с ректором НовГУ Юрием Боровиковым.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) - крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году. Расположен в одном из старейших городов России - Великом Новгороде. С 1994 года вуз носит имя Ярослава Мудрого - князя, заложившего основы образования в Новгороде.
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого впервые в России объединил на добровольной основе несколько вузов, техникумов и научно-производственных структур, сохранив и преумножив их научный, образовательный и социально-культурный потенциал. Структура НовГУ представляет собой 8 институтов, 4 колледжа, 55 кафедр. Практико-ориентированное обучение в университете организовано по 169 образовательным программам, преподавание которых осуществляют более 600 специалистов профессорско-преподавательского состава, свыше 400 докторов и кандидатов наук.
В Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого обучаются более 12 тысяч студентов, в том числе более 1 тысячи иностранцев из 62 стран мира. Ежегодный выпуск составляет свыше 1,5 тысяч человек. НовГУ лидирует по росту бюджетных мест в вузах - для обучения в 2022/2023 году на бюджетной основе предоставлено 2218 мест.
На базе университета действуют 18 студенческих отрядов, 15 волонтерских объединений, 18 спортивных секций, 10 творческих студий, 5 языковых центров и 4 базы отдыха.
Также участники делегации встретились со студентами НовГУ - гражданами Казахстана. Они получают образование по программам "Лечебное дело", "Филология", "Дефектология", "Графический дизайн".
Как отметил Юрий Боровиков, первичную и первичную специализированную аккредитацию выпускники Института медицинского образования могут получить непосредственно на базе вуза: с 2017 года в НовГУ работает Аккредитационно-симуляционный центр. Он оснащен медицинским оборудованием и инструментами, комплексом специализированных тренажеров, роботов-симуляторов, манекенов-имитаторов, электронных фантомов, моделей-муляжей, в числе которых для отработки различных медицинских манипуляций.
НовГУ и Русский дом в Алматы запустили курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы "Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в Пушкинский юбилейный год".
Студенты и преподаватели Медицинского колледжа НовГУ представили опыт волонтерской деятельности объединения "Молодые - молодым" на слете добровольцев "Открытое сердце" в Казахстане. Они поделились опытом профилактики наркомании.
Коллеги из Казахстана участвуют в конференциях и образовательных программах НовГУ: конференция "Биополитические технологии власти: теория, идеология, институциональные практики", международная педагогическая мастерская "Школьные годы чудесные", конференция "Наука, бизнес, власть - триада регионального развития", форум "Человек, общество, образование: от классиков педагогики к современности", конференция "Инновации в технике и технологиях" и других.
28.05.2024, 11:57 44646
Россия сегодня. Великий Новгород. Поисковые экспедиции
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В Зале воинской славы Новгорода журналисты ведущих изданий Казахстана встретились с бойцами поисковой экспедиции "Долина". Темой разговора стало сотрудничество нашего региона и республики в увековечении памяти героев Великой Отечественной войны.
На встрече вспоминали боевые события на Волховском фронте, имевшие важное значение для успешного исхода тяжелой битвы за Ленинград и разгрома врага на Северо-Западном стратегическом направлении. Вот уже 35 лет там, где шли кровопролитные сражения, работают поисковые отряды экспедиции "Долина".
70 поисковых отрядов в составе Долины, но это те, кто юридически входит в наш состав. А вообще ежегодно к нам приезжают до 2500 поисковиков и в частности весенняя "Вахта памяти", которая у нас закончилась 8 мая - в ней принял участие 201 отряд", - рассказала начальник штаба "Поисковой экспедиции "Долина" Елена Пахомова.
В надежде обнаружить останки своих земляков в новгородских лесах работают и поисковые отряды из Казахстана. Ведь почти триста тысяч призванных в годы Великой Отечественной войны жителей республики до сих пор числятся без вести пропавшими.
Представитель поискового отряда "Поколение" Владимир Советов подчеркнул: "И ради этого стоит искать и находить. Когда родным передавали в последний раз, старшая внучка этот пакетик с землей плачет, целует… Слов нет просто, понимаете".
Казахстанское общественное объединение "Atamnyn Amanaty" помогает нашим соотечественникам найти родных и близких, павших на фронтах Великой Отечественной. Встреча руководителя организации Мурата Молдагалиева с поисковиками - это еще и личная история: его дед тоже погиб под Старой Руссой.
Мой отец в четыре года остался сиротой и пытался определить его судьбу. Когда я повзрослел, он оставил мне такой наказ или завет: я не успокоюсь и ты не успокоишься, пока ты не найдешь останки своего деда - хотя бы, где он захоронен. Для казахов это важно, чтобы мы закрыли все родовые традиции свои", - заявил председатель правления общественного объединения "Atamnyn Amanaty" Мурат Молдагалиев.
На встрече казахстанским коллегам в знак поддержки предложения к дальнейшему сотрудничеству передали флеш-карту с именами 56 бойцов-уроженцев Казахстана, установленных в ходе поисковых работ.
Очень хорошо, что где бы мы ни были, люди говорят, что есть потенциал для взаимодействия, сотрудничества. Потому что Казахстан открыт к сотрудничеству, Казахстан хочет развиваться. Даже несмотря на то, что Новгородская область находится очень далеко от границы с республикой Казахстан, все равно потенциал есть", - отметил вице-консул РФ, представитель Россотрудничества в Казахстане Александр Дяченко.
Поисковики отметили, что у наших стран общая история и общая память, Казахстан - единственная из стран СНГ, где официально забирают останки павших в годы Великой Отечественной войны солдат и перезахоранивают их с воинскими почестями.
27.05.2024, 21:27 46506
Россия сегодня. Великий Новгород
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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области, поддержка и продвижение работы поисковых групп солдат Великой Отечественной войны России и Казахстана и другие аспекты сотрудничества.
В ходе поездки журналистам была предоставлена уникальная возможность увидеть древний и современный Новгород с его величественными памятниками времен становления российской государственности, узнать историю развития новгородской культуры и огромный потенциал нынешнего города и региона в экономическом, социальном и культурном измерении, масштабные перспективы области во всех направлениях развития.
В Великом Новгороде в центре "Мой бизнес" прошла встреча казахстанских журналистов с региональными представителями власти и бизнеса. Во встрече принял участие первый заместитель губернатора Новгородской области Евгений Богданов, который выступил с презентацией об экономическом потенциале региона.
Традиционным преимуществом Новгородской области является удобное для экономической деятельности инвесторов географическое расположение между Москвой и Санкт-Петербургом", - отметил Е. Богданов.
По информации первого вице-губернатора, "Новгородская область вошла в топ-10 регионов России с благоприятной городской средой. Также по этому показателю в группе городов с 25-50 тысячами жителей Старая Русса занимает третье место. Великий Новгород занял четвертое место в группе городов с 100-250 тысячами человек… Большую роль в развитии региона занял миграционный прирост населения. А в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Новгородская область заняла пятое место. Отметим, что в 2017 году в списке регион был на 53-й позиции".
Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших предприятиях Новгородской области: "Акрон", "Сплав", "Квант", "Терра", "Антарес", NBM, "Искадаз", ООО "Экстраверт". Кроме того, в регионе работают производства минеральных удобрений, радиоэлектроники, мяса и полуфабрикатов, запорной арматуры, упаковки. Регион ремонтирует и обслуживает самолеты Ил, а также авиационные двигатели.
По словам Евгения Богданова, приоритетными направлениями развития региона сегодня являются цифровая экономика, туризм, сельское хозяйство, разработка и создание высокотехнологичной электронно-компонентной базы, профессиональная и потребительская электроника, а также транспорт и логистика.
Вице-губернатор сообщил о работе ОЭЗ "Новгородская" и льготах, которые получают ее резиденты. По его информации, для поддержки бизнеса в регионе существует один индустриальный парк, два бизнес-инкубатора и четыре технопарка, ИНТЦ "Валдай".
Кроме того, Евгений Богданов сообщил, что "Новгородская область входит в топ-5 регионов России по внедрению экспортного стандарта 2.0, а также является донором лучших экспортных практик". Первый заместитель губернатора рассказал о крупнейших экспортерах области: компаниях "Акрон", "Трансвит", "Волховец", "Сплат" и о сотрудничестве с Китаем, Республикой Беларусь, Гонконгом, Сербией и Казахстаном.
По информации чиновника, недавно новгородская делегация во главе с губернатором области Андреем Никитиным посетила выставку "ИННОПРОМ" в Ташкенте (Узбекистан) и форум в Харбине (Китай).
Первый заместитель губернатора подчеркнул, что Казахстан для Новгородской области и России в целом - важный партнер.
Во-первых, ждем казахских инвесторов. Особая экономическая зона - пожалуйста, пусть они приходят и тоже строят производства. И, второе, естественно, это торгово-экономические связи, когда наш бизнес мог бы покупать ту продукцию, которая не производится в Российской Федерации, например. И то же самое - продавать свою продукцию", - подчеркнул Е. Богданов.
Вице-губернатор рассказал о большой работе, проводимой Новгородским университетом, отметив, что вуз активно принимает студентов из других стран, в частности возможность поступить в университет по квоте есть и у молодых людей из Казахстана, о строительстве нового студенческого кампуса и программе "Город-университет", развитии среднего профессионального образования в регионе, роли Чемпионата высоких технологий и программы "Профессионалитет", которые помогают в подготовке и поиске молодых специалистов на производства.
Генеральный директор особой экономической зоны "Новгородская" Артур Аюпов рассказал о том, чем может быть интересна ОЭЗ казахстанским инвесторам, в частности о налоговых преференциях для резидентов ОЭЗ, о бесплатном подключении к сетям снабжения энергоресурсами, как подать заявку на резидентство и о многом другом.
Это очень хорошие ворота для того, чтобы зайти в российский бизнес. Как вы сами понимаете, инвестиционный порог в Москве и Санкт-Петербурге, он очень высокий. Мы здесь создали такие условия, когда средний бизнес или интересные инновационные проекты могут сюда зайти с небольшим инвестиционным порогом и потом разрастись и стать большими крупными предприятиями", - пояснил Аюпов.
В рамках знакомства с бизнес-проектами Новгородской области прошла встреча с компаниями - экспортерами в Казахстан из города Боровичи - ООО "Ленкабель", ООО "Вилина", АО "Боровичский комбинат огнеупоров", АО "Вельгийская бумажная фабрика", компанией по пошиву детской одежды "БОДО", на которой были представлены технологии, возможности производства и экспорта компаний Новгородской области.
30.04.2024, 16:32 59451
Известные итальянские маэстро посетили Казахстан
Фото: Kazakhstan Today
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Выдающиеся музыканты из Италии Лучано Помпилио и Маурицио Мастрини посетили Республику Казахстан в рамках мирового турне. Выступление мировых звезд состоялось с участием Казахского государственного симфонического оркестра государственной академической концертной организации "Казакконцерт" имени Розы Баглановой.
Гитарист Лучано Помпилио проникновенно исполнил одно из самых известных произведений прошлого века - "Аранхуэсский концерт" испанского композитора Хоакина Родриго.
Помпилио признан одним из лучших исполнителей музыки легендарного парагвайского композитора Агустина Барриоса. Его компакт-диск Tribute вошел в число 30 лучших релизов iTunes в Канаде и Германии.
Пианист Маурицио Мастрини покорил казахстанскую публику композицией собственного сочинения "Призрак". Мастрини запомнился казахстанцам эмоциональной игрой и... босыми ногами. Однако это не единственное, что изумило зрителей. Дважды музыкант неожиданно, но гармонично переходил с клавиш на удары по инструменту ладонями.
Оркестром дирижировал итальянский педагог Паоло Шибилия. Он позволил создать интерактив со зрительным залом - люди аплодировали в такт игры Маурицио Мастрини, благодаря этому зал ожил и наполнился восторженным восклицанием.
15.04.2024, 13:00 66796
Объявлен конкурс рисования на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества" среди молодежи Казахстана
Фото: russian.news.cn
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В марте 2013 года председатель КНР Си Цзиньпин впервые выступил за построение сообщества единой судьбы человечества. За более чем десять лет концепция построения сообщества единой судьбы человечества превратилась из инициативы Китая в международный консенсус, из прекрасного видения - в богатую практику, из концептуального предложения - в научную систему и стала славным знаменем, ведущим эпоху вперед, внесла вклад в создание лучшего мира.
В целях содействия пониманию концепции построения сообщества единой судьбы человечества среди молодежи Казахстана, а также расширения связей между народами Китая и Казахстана, особенно улучшения обмена между молодыми людьми, проводится конкурс рисования среди молодежи Казахстана на тему "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Организаторы:
Главный организатор: посольство Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Соорганизатор: Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова.
Участники конкурса:
молодежь с гражданством Республики Казахстан;
возрастная категория: дети, школьники, студенты.
Дети: до 12 лет включительно.
Школьники: 13-20 лет включительно.
Студенты: 21-30 лет включительно.
Основная тема и виды работ:
Тема: "Совместное будущее, лучший мир - построение сообщества единой судьбы человечества".
Виды работ: Живописные работы, неограниченная тематика, жанр, размер и формат.
Требования к конкурсным работам:
- на конкурс принимаются работы с высоким разрешением и хорошим качеством, по одной фотографии на каждую работу (не менее 2 MB). Работа должна быть названа в соответствии с "номером + именем автора + категорией + названием";
- работа должна быть выполнена самостоятельно, участники младшей группы могут выполнить с помощью родителей или преподавателей.
Формат проведения конкурса:
Посредством отправки фото работы на указанную электронную почту.
Метод регистрации:
Каждый участник должен заполнить регистрационную анкету (см. приложение, один участник - одна анкета) и отправить ее вместе с работой на электронный адрес ([email protected]). Название документа : "возрастная группа+ФИО участника".
Если участники рекомендуются от учебного заведения/организации, все работы необходимо отправить одним файлом в архиве, название темы почты "название учебного заведения/организации".
Оргкомитет сформирует группу участников в приложении WhatsApp на основе предоставленных контактных номеров, указанной в бланке заявки на участие, для связи и последующих уведомлений.
Сроки проведения конкурса:
- сбор конкурсных работ: 15 апреля - 31 августа;
- оценка конкурсных работ: 1-10 сентября;
- объявление итогов: после 10 сентября.
Метод объявления итогов:
Объявляем в группе участников, на странице Instagram Посольства КНР в РК @chinaembkazakh, на странице Instagram Института Конфуция при АРУ им. К.Жубанова @zhubanov_confucius.
Призы и дипломы:
- 1-е место (в каждой возрастной группе по 1 участнику): 1 приз;
- 2-е место (в каждой возрастной группе по 2 участника): 1 приз;
- 3-е место (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активное участие (в каждой возрастной группе по 3 участника): 1 приз;
- за активную организацию (3 заведения): 1 приз.
Все победители получат дипломы от посольства Китайской Народной Республики в Республике Казахстан.
Контактная информация:
Институт Конфуция при АРУ имени К.Жубанова
Контактное лицо: Алитурлиев Алибек
WhatsApp +7-702-625-55-10
Электронная почта: [email protected]
Instagram：@zhubanov_confucius
Бланк регистрации можно скачать по ссылке.
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