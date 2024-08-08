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В Китае округ Чжоунин с 1988 года на практике реализует экологическую концепцию генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк". Округ Чжоунин активно интегрировался в строительство экологической провинции, построил "зеленую экологию" в качестве основы своей конкурентоспособности, придерживался экологических приоритетов и "зеленого" развития, а также исследовал пути преобразования кинетической энергии с хорошей экологией и процветающей промышленностью, передает корреспондент агентства.





Проект последовательно создал национальную демонстрационную зону строительства экологической цивилизации, инновационную практику "Зеленая вода и зеленые горы - это золотые и серебряные горы". Результатом стал передовой округ национальной акции за чистоту деревни, "Природный кислородный бар Китая", национальный демонстрационный округ по охране водных ресурсов и почв, национальная демонстрация интенсивного использования природных ресурсов", - сообщает пресс-служба округа Чжоунин.





Изучая и используя опыт "десятимиллионного проекта" в Чжэцзяне, 140 деревень были поэтапно переведены на "продвижение", чтобы обеспечить полный охват "базовой версией", было построено 56 "стандартных версий" и 29 "улучшенных версий", а уровень проникновения безвредных бытовых туалетов достиг 100%. Трехлетняя оценка действий по восстановлению окружающей среды в сельской местности и их принятие в провинции Фуцзянь были оценены как отличные, "туалетная революция" и утилизация навозных ресурсов были включены в национальную модель, а также были полностью охвачены вопросы сухой и влажной классификации и переработки отходов в сельской местности, а также использования ресурсов. Были созданы 3 национальных экологических городка, 5 провинциальных экологических городков и 26 провинциальных экологических деревень.









Способствовать всестороннему изменению облика сельских районов. Ужесточить "цепочку ответственности"





Придерживаться принципа "номер один", чтобы понять работу в области экологии и охраны окружающей среды, ужесточить и консолидировать ответственность руководителей партии и правительства за достижение целей в области экологии и охраны окружающей среды, а также всесторонне сформировать рабочую схему координации деятельности партии и правительства, общую координацию и связи между ведомствами, а также энергично содействовать реализации устранение проблем и другая работа, основанная на отзывах инспекторов по охране окружающей среды более высокого уровня. Первый и второй раунды получения отзывов от центральных инспекторов по экологии и охране окружающей среды включали в себя задачи Чжоунин по исправлению ошибок, и все исправления в отношении петиций и посещений были выполнены.





Видео начала реализации экологической концепции генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк" в Китае округ Чжоунин с 1988 года









Уделять особое внимание "зеленому" развитию и укреплять "зеленые" и низкоуглеродные экологические отрасли. Ориентируясь на требования "экологической индустриализации и промышленной экологии", мы ускорим переход от "экологически хорошего" к "экологическому +" и продвинем Чжоунин от "зеленого" к "богатому". Нужно хорошо поработать в "крупных отраслях" сельского хозяйства. В соответствии с требованиями Генерального секретаря Си Цзиньпина к Чжоунин - "поддерживать горы, возводить горы и питаться с помощ гор".





В полной мере используя экологические ресурсы, основанные на преимуществах "высокогорья и высокого качества", активно развивают отрасли, характерные для "3+N", такие как производство высокогорного картофеля, высокогорных холодных цветов и высокогорного чая. Компания уже имеет 7 национальных сертификатов по географическому указанию. торговые марки, такие как "Высокогорный чай Юньу Чжунин". Демонстрационная зона возрождения сельских районов Пуюаня "Хуали Таун" была выбрана для участия в Центральной специальной лотерее общественного фонда социального обеспечения в 2023 году для поддержки проекта возрождения сельских районов слаборазвитого революционного старого района и успешно провела в 2023 году Южную (Чжунинскую) высокогорную картофельную индустрию семян картофеля. и конференции по промышленным инновациям и развитию, а также был удостоен национальной премии "Электронная коммерция в сельском комплексном демонстрационном округе". Отшлифовать "золотую визитную карточку" культурного туризма и здравоохранения. Ориентируясь на достижение цели создания демонстрационного округа глобального туризма национального уровня, было создано в общей сложности 30 брендов культурного туризма национального уровня и 45 брендов культурного туризма провинциального уровня. За последние пять лет было проведено более 150 крупных мероприятий, таких как "Лисян Фуцзин Юньюнь Чжунин". были проведены конференция по продвижению, туристический сезон 2023 года в Фуцзяни и Пятая конференция по экологическому здоровью и здоровому образу жизни пожилых людей 2023 года. Была построена крупнейшая в Восточном Китае база отдыха flora life, сельский туризм привлек почти 15 миллионов туристов, что положило начало бренду "Лисян Фуцзин Юнюнь Чжунин".





Третье - найти "новый путь" к экологичности и низкоуглеродистости. Активно развиваются экологически чистые отрасли промышленности, построен промышленный парк глубокой переработки нержавеющей стали, привлечены к работе компании, занимающиеся охраной окружающей среды, и осуществлен первый в стране "нулевой сброс" тяжелых сточных вод в промышленном парке. Построен промышленный научно-технический парк Liping Foundry и предписано 24 литейным компаниям "уехать из города и поселиться в парке". Завершение строительства гидроаккумулирующей электростанции в Чжоунин может снизить потребление угля в энергосистеме примерно на 207 900 тонн и сократить выбросы углекислого газа на 415 800 тонн в год. Был открыт канал преобразования стоимости "лес - это банк кислорода", а государственная лесная ферма в Чжоунин завершила первую сделку по поглощению выбросов углерода в городе Ниндэ, успешно "продав углерод" в объеме 136 000 тонн. Она взяла на себя ведущую роль в запуске программы "займы на поглощение углерода" в провинции, выдав займы на сумму 12,105 млн. юаней 46 субъектам рынка и фермерам, связанным с лесным хозяйством, и оценив экологические ресурсы как "реальные деньги" в руках фермеров.





Видео наших дней, где видны плоды реализации экологической концепции генерального секретаря Си Цзиньпина "Три резервуара + углеродный банк" в Китае округ Чжоунин, которая была начата в 1988 году









Возьмите на себя политическую ответственность и создайте известный экологический бренд в стране





Углубление и расширение исследований в области прослеживаемости, а также популяризации и интерпретации концепции "Трех библиотек", с тем чтобы концепция "трех библиотек" стала более углубленной.





Во-первых, была построена первая в стране "Лесная партийная школа". За создание учебно-практической базы экологической цивилизации "с тремя библиотеками", отвечающей высоким стандартам, она была удостоена первой в провинции "практической базы экологической цивилизации лесного хозяйства", демонстрационной базы социалистической мысли и практики новой эры Си Цзиньпина в провинции Фуцзянь с китайской спецификой, базы популяризации социальных наук в провинции Фуцзянь и т.д., привлечение более 30 000 членов партии и кадровых работников со всей страны для посещения и обучения.





Второе - углубить исследование и интерпретацию теории "трех библиотек". Приглашение экспертов и ученых из Центральной партийной школы, Центрального бюро политических исследований, Пекинского университета и т.д. для проведения раннего анализа идей экологической цивилизации Си Цзиньпина в Чжонине, успешно провели "Три библиотеки + углеродную библиотеку" и семинар по теории экологической цивилизации Си Цзиньпина, на который были приглашены более 50 известных экспертов и ученых, принявших участие во встрече, отобрали 65 высококачественных статей для формирования "Сборника статей", сформировали "Вдохновляющую концепцию "Трех библиотек + углеродная библиотека" по экологическому управлению", "Важная концепция "Трех библиотек" является примером о "сокращении бедности" и других результатах исследований, которые широко освещались в Learning Powerhouse Platform, China News, Fujian Daily и других средствах массовой информации в целях продвижения "Трех библиотек + углерод". Важная концепция "библиотеки" глубоко укоренилась в сердцах людей на более высоком уровне и в более широком масштабе. масштаб.





Третье - это хорошая работа по обучению и переподготовке всего персонала. Используя "Лесную партийную школу" в качестве учебного центра при провинциальном партийном комитете и партийную школу при муниципальном партийном комитете в качестве возможности, важная концепция "три банка + углеродный банк" стала важным содержанием плана действий по тематической подготовке низовых кадров в новую эпоху. Это включено в учебный план основного класса партийной школы окружного комитета партии, а трехмерное обучение по принципу "онлайн + оффлайн" проводится для достижения полного охвата образованием и переподготовкой членов партии и кадров, а также для создания благоприятной атмосферы, в которой все учатся, все говорят и каждый практикует.