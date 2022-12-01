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Репертуар Театра юного зрителя имени Наталии Сац на декабрь 2022

30.11.2022, 08:55 1581
Репертуар Театра юного зрителя имени Наталии Сац на декабрь 2022
Фото: Depositphotos
 ЖЕЛТОҚСАН / ДЕКАБРЬ

 ТАРИХИ САХНА / ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА


1
БС/ЧТ
12.00
 НОВОГОДНИЙ СЕРПАНТИН!  
 Ш. Перро
 КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ
2 көріністі музыкалық қиял-ғажайып ертегісі /музыкальная волшебная сказка в 2-х действиях
6+
1 час 25 мин.
2
ЖМ/ПТ19.00
  Г. Ефимова
 ARS AMANDI. ИСКУССТВО ЛЮБВИ  
М. Цветаеваның шығармаларының желісі бойынша 2 көріністі иммерсивті музыкалық-поэтикалық қойылым / иммерсивный музыкально-поэтический спектакль по мотивам произведений М. Цветаевой в 2-х действиях
16+ 2 ч. 30 мин.
16
ЖМ/ПТ
12.00
15.00
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Е. Шарипов
ПРЕМЬЕРА! АЗБУКА СКАЗОК
 интерактивті ертегі / интерактивная сказка
6+ 1 час
  ТЕАТР - ДЕТЯМ! SATS Social day
20
СС/ВТ
10.00
12.30
 Е. Шарипов
ПРЕМЬЕРА! АЗБУКА СКАЗОК
 интерактивті ертегі / интерактивная сказка
6+
1 час 10 мин.
21
СР/СР
12.30
 Е. Шарипов
ПРЕМЬЕРА! АЗБУКА СКАЗОК
 интерактивті ертегі / интерактивная сказка
6+
1 час
10 мин.
 НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
  Спектакль "АЗБУКА СКАЗОК"
 интерактивті ертегі / интерактивная сказка
 С 22 по 30 декабря   10.00; 12.30; 15.00
  

 КАМЕРАЛЫ САХНА / КАМЕРНАЯ СЦЕНА

 НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ


3
СН/СБ
19.00
 По пьесе Ганны Слуцки
 ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
  2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях 
16+
2 часа
4
ЖК/ВС
19.00
 А. Финк
 ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
2 көріністі драмалық комедия / драматическая комедия в 2-х действиях
16+ 2 часа
6
СС/ВТ
19.00
 Р. Куни
 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ
2 көрініисті аса ерекше комедия / эксцентрическая комедия в 2-х действиях
16+ 2 ч. 20 мин.
7
СР/СР
19.00
  По пьесе Ганны Слуцки
 ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
  2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях 
16+
2 часа
8
БС/ЧТ
19.00
 По сказкам Сергея Козлова
 ТОТ, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ВИДНО…
жасөспірімдерге арналған мифологиялық ертегісі / мифологическая сказка для взрослеющих детей
12+
1 час 30 мин.
9
ЖМ/ПТ
19.00
 А. Барикко
 НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД 
2 көріністі трагикомедия, режиссер нұсқасы / трагикомедия, режиссерская версия в 2-х действиях
16+
2 часа
10
СН/СБ
19.00
 По пьесе Ганны Слуцки
 ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
  2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях 
16+
2 часа
13
СС/ВТ
19.00
 По сказкам Сергея Козлова
 ТОТ, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ВИДНО…
жасөспірімдерге арналған мифологиялық ертегісі / мифологическая сказка для взрослеющих детей
12+
1 час 30 мин.
14
СР/СР
19.00
  К. Людвиг
 ПРИМАДОННЫ
2 көріністі лирикалық комедия / лирическая комедия в 2-х действиях
16+
2 часа
15
БС/ЧТ
19.00
 По пьесе Ганны Слуцки
 ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
  2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях 
16+
2 часа
 

новости по теме

Выставка казахстанского художника Виктора Поликарпова открылась в Оренбурге

25.11.2022, 11:59 4996
Выставка казахстанского художника Виктора Поликарпова открылась в Оренбурге
Фото: Русский дом в Астане
Оренбург. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Оренбургском музее изобразительных искусств торжественно открылась выставка известного казахстанского художника-графика Виктора Федоровича Поликарпова "Родительница степь", организованная музеем при содействии Русского дома в Астане.
 
Выставка "Родительница степь" - это серия офортов к произведениям выдающегося казахстанского поэта Павла Васильева. Название экспозиции перекликается с названием одного из его самых известных стихотворений. Павел Васильев родился в 1910 году в городе Зайсане Восточно-Казахстанской области. Он прекрасно знал казахский язык, много общался с акынами. С юных лет он впитывал историю, традиции, обычаи казахского народа. Его творчество стало своеобразным проводником казахской поэзии в русскую культуру.
 
Пронизанная любовью к казахстанской земле лирика Павла Васильева нашла свое отражение в работах Виктора Поликарпова. Они создавались в разные периоды времени начиная с 1987 года. Художник и по сей день работает над новыми сюжетами.
 

Наша общая Родина - великая евразийская степь навсегда объединила народы, живущие на ее бескрайних просторах. Я всегда горжусь своим Казахстаном, где я родился, где родились мои предки, всегда чувствую тепло дружбы в нашем обществе, мудрость казахов, умеющих сохранить мир на нашей земле. Казахстан - страна огромных богатств и природной красоты. Это Родина великого поэта Павла Васильева, с детства впитавшего любовь к нашей земле и вынесшего эту любовь на вершины русской поэзии. Надеюсь, что мои работы к этой поэзии заинтересуют зрителей", - сказал Виктор Поликарпов.

 
Выставка продлится до 4 декабря.
 

"Его облик - это пистолет и сигара" - в Москве открыт памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро

23.11.2022, 09:50 7131
"Его облик - это пистолет и сигара" - в Москве открыт памятник кубинскому лидеру Фиделю Кастро
Фото: Кадр с видео
В Москве состоялось торжественное открытие памятника лидеру кубинской революции Фиделю Кастро. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и его кубинский коллега Мигель Диас-Канель, который находится в столице с официальным визитом. Монумент команданте установлен на площади, названной в его честь, недалеко от станции метро "Сокол". Скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый изобразили Фиделя Кастро молодым и в военной форме, стоящим на постаменте в виде скалы, скол которой повторяет карту Кубы, сообщает RT.
 
22 ноября в московском районе Сокол был открыт памятник Фиделю Кастро. Монумент, посвященный лидеру кубинской революции, установлен на площади Фиделя Кастро по инициативе Российского военно-исторического общества при поддержке Минобороны России и правительства Москвы. РВИО провело творческий конкурс и выбрало среди 11 проектов победителя - работу скульптора Студии военных художников имени Грекова Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого.

       

 
Чебаненко рассказал о работе над памятником: "В первую очередь в Фиделе меня вдохновила его внешность: это высокий человек с удивительно красивым греческим профилем, мне он напоминает статую Зевса - одно из чудес света. В нашей композиции мы постарались передать образ несокрушимого человека, который твердо стоит на ногах, и никакие ветры, хоть цунами, не могут его сдвинуть".
 
По словам авторов, созданию памятника предшествовала долгая подготовительная работа: они просмотрели большое количество фотографий, видеосюжетов, беседовали с людьми, которые встречались с Кастро.
 

У меня даже нашлись друзья, которые видели его на расстоянии вытянутой руки. Я общался с бывшими охранниками Фиделя. Они рассказывали, как сложно было обеспечивать его безопасность, потому что Кастро был невероятно открытым, очень легко шел в народ, к людям... Как мы знаем, на Фиделя было подготовлено 638 покушений. И все они были безуспешны", - рассказал Алексей Чебаненко.


 
Скульптура Фиделя установлена на постамент в виде скалы с отколовшимся куском, срез которого по очертаниям совпадает с картой Кубы. Архитектор Андрей Белый объясняет, что такое решение было принято, чтобы памятник гармонично смотрелся на выбранном для установки в Москве месте: "Это всегда сверхзадача - вписать памятник в среду. Он должен там фактически жить. А где "поселить" Фиделя Кастро, как не на площади его имени... Он был очень скромным человеком и завещал, чтобы на Кубе ему не ставили никаких памятников. Но про другие страны он ничего не говорил".
 
Владимир Мединский - председатель Российского военно-исторического общества пояснил, почему инициатива установки памятника Кастро исходила от Минобороны: "Это очень популярный руководитель в нашей стране. Фидель Кастро - человек, который пользовался фантастическим авторитетом, популярностью, известностью и, можно смело сказать, любовью в Советском Союзе. Многие наши военные, которые служили на Кубе, работали там советниками, помогали строить кубинскую армию, сохранили очень теплые чувства к Фиделю, к его образу, к его стилю, к тому, что он смог сделать на Кубе".

 
Мединский также сказал, что посол Кубы назвал этот памятник Фиделю Кастро лучшим из всех, что ему приходилось видеть прежде.
 

Фидель - последний в истории вождь настоящей народной революции, - отметил председатель РВИО. - Мы сегодня даже представить себе этого не можем, как молодой (неполных 30 лет) юрист, преисполненный стремлением сделать свою родину счастливой, высаживается с группой энтузиастов в 60 с небольшим человек, уходит в горы и переворачивает жизнь страны. Они ставили на карту все. Семья Фиделя ни в чем не нуждалась. Им не двигало никакого другого интереса, кроме внутреннего огня, страсти и желания перевернуть жизнь на острове".


 
Президент Российского общества дружбы с Кубой Алексей Лавров рассказал о поддержке, которую организация оказала в реализации проекта, о сборе средств, а также о том, почему открытие монумента Кастро в Москве закономерно: "В России, в Москве помнят и любят Фиделя, уважают этого великого государственного деятеля, большого друга нашей страны. И знаменательно, что этот памятник открывается в преддверии другого значимого события: в апреле следующего года мы будем отмечать 60-летие первого визита Фиделя в СССР, когда он объехал почти всю нашу страну".
 
И хотя авторы проекта опасались споров со стороны противников курения, так как образ Фиделя будет дополнен сигарой, Алексей Лавров считает, что это неотъемлемая часть образа Команданте: "Облик Фиделя - это пистолет и сигара. Фидель курил сигары, любил сигары, запомнился большинству людей именно с сигарой. Поэтому создатели памятника совершенно справедливо включили эту историческую деталь в его образ".
 

Осеннее настроение в Алматинском джазовом клубе EverJazz

16.11.2022, 16:03 11681
Осеннее настроение в Алматинском джазовом клубе EverJazz
Фото: EverJazz
Осеннее теплое настроение ждет каждого зрителя на еженедельных встречах в джазовом клубе EverJazz. И в этот раз 16 ноября в 20.00 романтические джазовые баллады исполнят для вас утонченные и искусные музыканты. Вас ждет встреча с пианистом и композитором Гочей Сирадзе, саксофонистом Вадимом Олениным и солисткой Екатериной Хоменковой, которые добавят в атмосферу ноября немного джазового тепла "Романтического джаза" в стиле New York. Такой концерт хорошо слушать с друзьями, любимыми и близкими в теплой, уютной атмосфере под звуки музыки. И, как всегда после концерта, именно по средам - традиционный all stars jam session и, как всегда, на сцене Ever Jazz кипящие эмоции музыкантов, которые раскрываются в импровизации. Джем собирают мастодонты джаза - Гоча Сирадзе и Вадим Оленин. Прямо из зала на сцену выйдут лучшие джазмены Алматы и исполнят любимую джазовую классику и не только!
 

Что в имени тебе моем?" - писал классик, но точно не классический джаз будет звучать в программе "Посвящение Роберту Гласперу" - R.E.D. trio 17 ноября 20.00 на сцене Ever Jazz. Наполняя звучание разнообразными тембральными изменениями, музыканты R.E.D. trio вдохнули собственную современную энергетику. Творчество Роберта Гласпера имеет незаменимые качества настоящего новатора, принесшего в мир джаза свое уникальное творчество, чувственное компонентом "нового джаза", внесшего свое исключительное видение взаимодействия и сочетания джаза и соула, электронной музыки, хип-хопа, фанка. Посвящение Гласперу сыграет прогрессивная джазовая команда из Красноярска R.E.D. trio. Музыка Роберта "цепляет сочетанием легкости для восприятия и одновременно с этим композиционной сложностью", говорят музыканты. На концерте прозвучат как композиции из акустических альбомов (Mood, Canvas, In My Element), так и написанные под влиянием хип-хопа (Black Radio, Collagically Speaking). Стильные биты, актуальные тембры и современный джаз в этот вечер!


 
Алматинская группа STEPS и блистательная Гаухар Саттарова исполняют на стыке различных жанров: от традиционного джаза до латино, фанка и танцевальной музыки. Музыкальный коллектив с неподражаемой авторской музыкой, искрящейся красками мировых музыкальных культур, слиянием в самых современных тенденциях. STEPS - oсобый статус, подкрепленный особой стильной и интеллигентной формой исполнения. Бушующий энергией фанк, а также и стремительные джазовые мелодии прозвучат в исполнении Гаухар Саттаровой и группы STEPS. Группа существует уже 20 лет и регулярного выступает на джазовых фестивалях и сотрудничает с музыкантами, танцорами и артистами по всему миру: США, Италия, Куба. Фирменная хрипотца вокалистки и роковой голос, сильный фанковый грув и отличные аранжировки - все это в один вечер сцене Ever Jazz 18 ноября в 20.00!
 
Джаз и рок-музыка подружились не сразу. Многие джазисты 1960-х не признавали рок-музыку и попросту завидовали рок-звездам. Но были и те, кто уже в те времена начали объединять эти стили (Майлз Дэвис, Уэйн Шортер и др.), создавая новый жанр фьюжн, а также переписывать рок-хиты на джазовый лад. 19 ноября в 20.00 резиденты джаз-клуба EverJazz сыграют свою версию культовых композиций рок-музыки. Виртуозные джазовые аранжировки от искусных музыкантов города лягут на главные композиции Deep Purple, AC/DC, TheBeatles и многих других. Программу на сцене джазового клуба EverJazz представят Willy Dean - вокал, Вадим Оленин - саксофон, Дмитрий Рябов - гитара, Семен Баев - фортепиано, Дмитрий Тырышкин - бас-гитара, Наиль Галиев- барабаны. Вы ощутите напор рок-музыки, фирменные джазовые диссонансы и самые пламенные соло и импровизации! EverJazz - это место встречи думающих, активных людей, тех, кто ищет и создает свой стиль жизни. Твой джаз! Твой круг! Твой клуб!
 

В Казахстане проходит международный музыкальный фестиваль

10.11.2022, 15:21 16256
В Казахстане проходит международный музыкальный фестиваль
Фото: KAZAKHSTAN TODAY

В Астане проходит международный музыкальный фестиваль "ALEM SAZ". Жители и гости столицы могут посетить мероприятие в Центральном концертном зале "Казахстан" до 16 ноября.

ALEM SAZ" - это международный проект, объединяющий в единое целое культуры многих стран через невероятные творческие коллаборации артистов на одной площадке.


Фестиваль организован в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и 76 странами мира, 30-летия со дня создания СВМДА и столетия легендарной певицы казахского народа и заслуженной артистки Казахстана и СССР Розы Баглановой.

Как отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев на брифинге перед открытием фестиваля, "ALEM SAZ" направлен на единение, сохранение и развитие национальных культур. Формирование атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям разных стран мира в творческом процессе.

Каждый фестивальный день включает в себя такие мероприятия, как выступления зарубежных артистов, кинопоказы стран-участников, выставки декоративно-прикладного искусства, мастер-классы.

В день торжественного открытия фестиваля свои таланты и культурное национальное наследие демонстрировала Республика Казахстан. На выставке декоративно-прикладного искусства были представлены казахские убранства, картины отечетсвенных художников, олицетворяющие величие казахской степи, взаимоотношения человека и природы, гармонию с музыкой и многое другое. Ремесленники оживленно рассказывали о своем деле, связывая детали с историей страны, что впечатляло не только иностранных посетителей, но и соотечественников. В этот же день гости попробовали казахскую национальную кухню. Стоит отметить, что все страны-участницы фестиваля будут экспонировать кухню своего народа.

По словам заместителя министра иностранных дел РК Романа Василенко, в условиях глобализации взаимозависимого мира, в котором распространение технологий массовой коммуникации обеспечивает упрощение общения людей из разных стран, культурная дипломатия является критически важным аспектом для обеспечения мира и стабильности.

Язык культуры безграничен, он понятен всем. Неслучайно Папа Римский Франциск, недавно находясь в Казахстане, отметил, что язык казахской домбры четко звучит на международной арене, донося послание мира, согласия и понимания. Именно эти постулаты и лежат в основе нашей внешней политики. Домбра, таким образом, ялвяется нашим выдающимся дипломатом", - рассказал Роман Василенко.


Он подчеркнул, что культурная дипломатия Казахстана является неотъемлемой частью отечественной культуры, направленной на сближение народов. Она обладает уникальной способностью воздействовать на мировое общественное мнение, сближать народы, создавая прочный фундамент, позволяющий государству отстаивать и продвигать свои национальные интересы на мировой арене.

В отечественной дипломатической службе культурная составляющая на ряду с политической и торгово-экономической является неотъемлемой частью деятельности дипломатов. Неслучайно выступления казахстанских артистов на заграничных сценах являются не менее важным элементом расширения нашего международного сотрудничества. Эту работу можно ставить на один уровень с успешно проведенными переговорами, визитами и подписанием важнейших соглашений", - сказал замминистра иностранных дел.


Организатором мероприятия является ГКО "Казахконцерт" имени Розы Баглановой при поддержке Министерства культуры и спорта РК, Министерства иностранных дел РК, Министерства информации и общественного развития РК, зарубежных дипломатических представительств в РК и акимата Астаны.

 

Репертуар Театра юного зрителя имени Наталии Сац на ноябрь 2022

03.11.2022, 19:11 26136
Репертуар Театра юного зрителя имени Наталии Сац на ноябрь 2022
Фото: Depositphotos
 ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКИХ СПЕКТАКЛЕЙ
 "УРА! КАНИКУЛЫ! ТЕАТР!"
1
СС/ВТ
12.00
 В. Ливанов
 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
2 көріністі буффонада элементтері бар музыкалық қойылым / музыкальное представление с элементами буффонады в 2-х действиях
6+
1 ч. 15 мин.
2
СР/СР
12.00
 О. Уайльд
 КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ
2 көріністі балалар мен ересектерге арналған мистикалық-күлкілі ертегі / мистическо-юмористическая сказка для детей и взрослых в 2-х действиях
12+
1 ч. 30 мин.
3
БС/ЧТ
12.00
 В. Смехов
 АЛИ-БАБА И РАЗБОЙНИКИ
 2 көріністі шығыс ертегісі / восточная сказка в 2-х действиях
6+
1 час 25 мин.
4
ЖМ/ПТ
12.00
 Е. Дубовик
 ПРИКЛЮЧЕНИЕ СНЕЖНОГО БАРСА
 экологиялық ертегі-новелла / экологическая сказка-новелла
6+
1 ч. 05 мин.
5
СН/СБ
12.00
 Р. Киплинг
 МАУГЛИ
2 көріністі балаларға арналған заманауи нақыл ертегі / современная сказка-притча для детей в 2-х действиях
6+ 1ч. 15 мин.
6
ЖК/ВС 12.00
 Н. Носов
 НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ
2 көріністі музыкалық қойылым / музыкальное представление в 2-х действиях
6+
1 час 15 мин.
10
БС/ЧТ
17.00
  У. Шекспир
 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
2 көріністі махаббат туралы биік драма / высокая драма о любви в 2-х действиях
12+
1 ч. 40 мин.
11
ЖМ/ПТ
19.00
 Г. Ефимова
НЕСВОБОДНЫЕ ЛЮДИ - ВОЛЬНЫЕ ПСЫ
 по мотивам повести К. Сергиенко "До свидания, овраг!"
 2 көріністі махаббат туралы тәмсіл / притча о любви в 2-х действиях
12+
2 часа 30 мин.
13
ЖК/ВС 12.00
 Б. Заходер, В. Климовский
 ДЮЙМОВОЧКА
 2 көріністі қиял-ғажайып ертегі / волшебная сказка в 2-х действиях
6+
1 ч. 25 мин.
17
БС/ЧТ
17.00
 По сказкам Сергея Козлова
 ТОТ, КОТОРОГО НИКОГДА НЕ ВИДНО…
жасөспірімдерге арналған мифологиялық ертегісі / мифологическая сказка для взрослеющих детей
12+
1 час 30 мин.
18
ЖМ/ПТ
19.00
  К. Кизи
 НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ
 2 көріністі драма / драма в 2-х действиях
16+
3 часа
20
ЖК/ВС 12.00
 Е. Нуртазин
 АЛДАР КОСЕ. NEW VERSION
 Z буынына арналған NEW VERSION / NEW VERSION для поколения Z
6+
1 час
24
БС/ЧТ
17.00
 Г. Ефимова
НЕСВОБОДНЫЕ ЛЮДИ - ВОЛЬНЫЕ ПСЫ
 по мотивам повести К. Сергиенко "До свидания, овраг!"
 2 көріністі махаббат туралы тәмсіл / притча о любви в 2-х действиях
12+
12+
2 часа 30 мин.
25
ЖМ/ПТ
19.00
 С. Моэм
 ТЕАТР
2 көріністі салондық нақыл комедия / салонная комедия моралите в 2-х действиях
16+
2 часа
27
ЖК/ВС 12.00
 Р. Стивенсон
 ОСТРОВ СОКРОВИЩ
 шытырман оқиғалы спектакль / приключенческий спектакль
6+
1 ч. 10 мин.
 
КАМЕРАЛЫ САХНА / КАМЕРНАЯ СЦЕНА
 

2
СР/СР
19.00
 О. Уайльд
 КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗНЫМ
 2 көріністі ағылшын фарсы английский фарс в 2-х действиях
16+
2 часа
6
ЖК/ВС
18.00
 А. Барикко
 НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД
2 көріністі трагикомедия, режиссер нұсқасы / трагикомедия, режиссерская версия в 2-х действиях
16+
2 часа
9
СР/СР
19.00
  Р. Куни
 СЛИШКОМ ЖЕНАТЫЙ ТАКСИСТ
2 көрініисті аса ерекше комедия / эксцентрическая комедия в 2-х действиях
16+ 2 ч. 20 мин.
13
ЖК/ВС
18.00
  А. Финк
 ГОЛУБЦЫ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
 2 көріністі драмалық комедия / драматическая комедия в 2-х действиях
16+ 2 часа
15
СС/ВТ
19.00
 Вин Морреаль младший
 КРАЖА СО ВЗЛОМОМ
2 көріністі лирикалық комедия / лирическая комедия в 2-х действиях
16+
1 ч. 30 мин.
19
СН/СБ
18.00
  По пьесе Ганны Слуцки
 ШЕСТЬ БЛЮД ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ
  2 көріністі комедия / комедия в 2-х действиях
16+
2 часа
23
СР/СР
19.00
 К. Хиггинс, Ж.К. Каррьер
 ГАРОЛЬД И МОД
 2 көріністі драма / драма в 2-х действиях
16+
2 часа
26
СН/СБ
18.00
 К. Людвиг
 ПРИМАДОННЫ
 2 көріністі лирикалық комедия / лирическая комедия в 2-х действиях
16+
2 часа
 

"Это чудесно, настоящее открытие": группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри

17.10.2022, 21:52 36981
"Это чудесно, настоящее открытие": группа Queen выпустила ранее не издававшуюся песню с Фредди Меркьюри
Фото: Gettyimages.ru / © Julian Parker/UK Press
В четверг, 13 октября, в сети была представлена песня Face It Alone, записанная группой Queen вместе с Фредди Меркьюри. Работа над композицией шла в конце 1980-х, однако тогда трек не вышел и в итоге был забыт. Большинство поклонников в восторге от песни. Они признаются, что она заставила их прослезиться, и радуются возможности снова услышать голос Фредди Меркьюри. Впрочем, некоторые сочли Face It Alone слишком сырой и назвали её не самой удачной работой Queen.
 
В четверг, 13 октября, британская рок-группа Queen впервые представила песню Face It Alone, записанную в конце 1980-х при участии солиста Фредди Меркьюри, сообщает RT.
 

Мы как-то забыли об этой записи, а она была, эта жемчужинка. Это чудесно, настоящее открытие! Очень эмоциональная композиция", - заявил барабанщик коллектива Роджер Тейлор.

 
Работа над композицией велась в период подготовки к выпуску альбома The Miracle. В него вошли песни The Invisible Man и Was It All Worth It, на которые по звучанию похожа Face It Alone. Долгое время о композиции никто не вспоминал, однако Queen запланировала перевыпуск пластинки в конце 2022-го. Подняв старые материалы, музыканты обнаружили и эту песню.
 

Рад, что нашей команде удалось найти этот трек. Спустя все эти годы здорово слышать, как мы все вчетвером (да, и Дикон там тоже есть) работаем в студии над замыслом замечательной песни, который так и не удалось полностью реализовать... до сегодняшнего дня", - приводит слова гитариста Брайана Мэя портал Far Out.

 
Сингл стал первой за более чем восемь лет новой песней с участием Фредди Меркьюри. До этого Queen включила в альбом Forever 2014 года три ранее неизданных трека с Меркьюри - Let Me in Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More to Life Than This.

 
Большинство поклонников с восторгом приняли неизвестную ранее работу. Кто-то из блогеров называет её мелодию одновременно прекрасной и грустной, а текст - красивым и полным смысла, другие признаются, что Face It Alone заставила их прослезиться.
 

Песня полностью оправдала мои ожидания - шедевр, чёрт подери! Просто необыкновенно во всех смыслах, очень понравилось", - говорится в одном из комментариев.

 

Какая классная композиция! Мурашки по коже и слёзы на глазах на протяжении всей песни. Всего за четыре минуты его голос передаёт столько, что просто невероятно. Это наполнило моё сердце", - пишет другой блогер.

 
Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что Face It Alone, возможно, не лучшая работа Queen, однако признают, что им очень приятно снова слышать голос Фредди Меркьюри.
 

Хотя я и не могу назвать Face It Alone одной из моих любимых песен Queen, она станет частью моей жизни просто потому, что вышла на моём веку", - пишет слушатель.

 

Фредди всегда жив в наших сердцах. Я очень рад, что даже спустя столько лет группа не распалась окончательно, создав Queen Extravaganza (трибьют-коллектив. - RT). Рад, что эта прекрасная музыка продолжает жить и находить своих слушателей в новых поколениях", - говорится в ещё одном сообщении.

 
Однако среди пользователей есть и такие, кто не пришёл в восторг от представленной песни, хотя и они отмечают, что композиция как минимум неплоха.
 

Что ж, сойдёт. Явно полусырая вещь со старой сессии звукозаписи. Удивительно, что её не отполировали и не сделали мощнее - можно было легко добиться грандиозного квиновского припева, добавив величественную подпевку на словах You have to face it all alone. Но нет, со звуком не мудрили. Тоже справедливо", - заявил один из слушателей.

 
Другой отметил, что Face It Alone отличается от других работ Queen: "Это ни в коем случае не винтажная группа Queen. Странная динамика, она просто ни во что не выливается. Но, конечно, это не худшее из того, что они делали. Да-да, Delilah, я про тебя. Тем не менее всегда приятно слышать Фредди в деле".
 
Музыкант и певец Фредди Меркьюри прославился в 1970-х как солист рок-группы Queen. При его участии записаны композиции Bohemian Rhapsody, We Are the Champions, We Will Rock You, I Want to Break Free, The Show Must Go On, Killer Queen и многие другие хиты. Артист скончался 24 ноября 1991 года в возрасте 45 лет. После его смерти Queen продолжила музыкальную деятельность, однако её последующие работы не были так популярны, как во времена Меркьюри. Сейчас в составе группы остаются Брайан Мэй и Роджер Тейлор, стоявшие у её истоков. В качестве приглашённых вокалистов с ними в разное время сотрудничали Пол Роджерс и Адам Ламберт.
 
В 2018 году Брайан Сингер снял фильм "Богемская рапсодия", который получил четыре премии "Оскар" - за лучшую мужскую роль (Рами Малек) и в трёх технических номинациях. В ленте прозвучали 22 песни легендарного коллектива.
 

В Астане прошел вечер классической музыки

12.10.2022, 08:57 41046
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане прошел "Вечер классической музыки" одного из именитых современных американских композиторов Лоуэлла Либермана при участии заслуженной артистки Республики Казахстан Айман Мусахаджаевой в сопровождении Казахского государственного симфонического оркестра имени Розы Баглановой, дирижер - известный скрипач, лауреат многочисленных международных конкурсов Тигран Шиганян.
 

Мы надеемся, что этот музыкальный проект поможет узнать не только Америке, но и всему миру о замечательном Казахстане и городе Астана, который уделяет столько времени музыке и культуре. Благодарю вас из глубины своего сердца. В заключении сегодняшнего вечера мы исполним Арию, это будет мировая премьера для скрипки с оркестром!" - заявил Лоуэлл Либерман.

 
Праздничная программа продолжилась в субботу сольным концертом лауреата мгоночисленных международных конкурсов Алима Бейсембаева.
 
Виртуозная игра восходящей казахстанской звезды произвела огромное впечатление на зрителей.

 

Международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" пройдет в Астане и Алматы

26.09.2022, 11:19 51081
Международный фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" пройдет в Астане и Алматы
С 28 сентября по 8 октября в Казахстане пройдет фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие", приуроченный к 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
 
Наши страны объединяет не только общая история, но и общее культурное наследие. Традиции многовековых контактов и значительный период общей государственности сформировали уникальную культурную ткань, в которой переплетены традиции двух народов. 
 
Фестиваль призван рассказать о диалоге культур России и Казахстана, длящемся не одно столетие, и познакомить широкую аудиторию с деятелями культуры, оставившим свой след в нашей общей истории. Насыщенная концертная и лекционная программа фестиваля состоит из культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на широкую публику, все мероприятия бесплатны.
 

Фестиваль проводится в 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном и посвящен изучению и популяризации общего культурно-исторического наследия наших стран. Программа мероприятий, организованных совместными усилиями казахстанских и российских творческих коллективов в Астане и Алматы, станет еще одним шагом к укреплению культурных связей между нашими странами. Работа нашего фонда в Республике Казахстан не ограничивается рамками фестиваля. В 2022-2023 гг. планируется поддержка Книжного уголка России в Национальной библиотеке РК, пополнение русскоязычного библиотечного фонда казахских библиотек, сохранение русского некрополя в городе Кызылорде, поддержка театрального проекта в Костанае и другие проекты", - говорит Елена Чернышкова, руководитель Фонда наследия русского зарубежья.

 

За 30 лет дипломатических отношений Казахстан и Россия стали не просто соседями и партнерами, а друзьями, практически родственниками! Для которых важны такие семейные ценности, как доверие, взаимное уважение, умение слушать и слышать друг друга, вместе находить общие решения. Которые помнят и чтят общую историю, ценят культуру и традиции друг друга, берегут то, что их накрепко связало в прошлом и связывает сегодня. Фестиваль "Россия - Казахстан: культурное наследие" станет ярким примером культурного обмена между нашими странами, сплотит наши многочисленные народы, взаимно обогатит и укрепит целостность каждой из культур", - считает Татьяна Барышникова, представитель Россотрудничества в Алматы.

 
Фестиваль откроется в Астане концертом талантливого московского коллектива классической музыки "Новое трио". В Государственном театре оперы и балета "Астана-опера" 28 сентября прозвучат камерные произведения С. Рахманинова, Н. Метнера, И. Стравинского и других композиторов, составивших славу русской музыки за рубежом.
 
С 29 сентября фестиваль переместится в Алматы. В Национальной библиотеке Республики Казахстан пройдет церемония открытия обновленного Книжного уголка России и передача в дар библиотеке книжного собрания по истории русского зарубежья. После официальной части гостей будет ждать уникальный концерт "Русские корни американского джаза", рассказывающий о малоизвестных страницах джазовой музыки. Поведает эти почти детективные истории и исполнит произведения популярная казахстанская певица Ирэна Аравина в сопровождении квартета JAZZ HOUSE.
 
Театральный перформанс-читка от талантливого молодого независимого режиссера Камиллы Рашид Dombrovski (от третьего лица) по мотивам произведения "Ручка, ножка, огуречик" и биографии Ю. Домбровского в период нахождения в городе Алма-Ате пройдет 30 сентября на малой сцене культурного пространства "ТРАНСФОРМА". Спектакль подготовлен специально для российско-казахстанского фестиваля и в нем, помимо самой Камиллы Рашид, примут участие популярные алматинские артисты Куантай Абдимади и Лаура Турсунканова.
 
1 октября в Алматы состоится камерный концерт "Русская музыка в эмиграции", где ведущие солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая Наталья Мезина и Эмиль Сакавов исполнят романсы и оперные арии известных композиторов, оказавшихся в изгнании, но продолживших лучшие традиции русской классической музыки. Концерт пройдет в необычной обстановке - в одном из выставочных залов ведущего художественного музея страны - Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева. 
 
Также музей проведет цикл лекций руководителя отдела зарубежного искусства и увлеченного исследователя Галины Сырлыбаевой. Слушатели откроют для себя малоизвестные, но захватывающие сюжеты, связанные с жизнью и творчеством замечательных русских художников, открывавших Казахстан для России и всего мира (1 и 8 октября).
 
Необычный вечер пройдет 2 октября в Алматы в арт-пространстве Hazbin в формате "Поэтического кабаре": "Поэзия русского зарубежья". Со сцены стихотворения будут читать не только профессиональные артисты, но и простые алматинцы, любящие поэзию. 
 
Фестиваль проходит при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.
 
Полная программа фестиваля и бесплатная регистрация доступны по ссылке: fest.fnrz.ru/kazakhstan2022.
 
Для связи: 
Дополнительная информация, получение фото и видеозаписей с фестиваля и из архива Фонда, организация интервью и съемок:  
 
Справка об организаторах: 
Фонд наследия русского зарубежья - некоммерческая организация, основана в начале 2020 года по инициативе Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ. 
Деятельность Фонда направлена на сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия русской эмиграции. Среди основных задач - приобретение и возвращение в Россию архивов и ценностей музейного значения, поддержка мероприятий, посвященных изучению и популяризации истории и современности русского зарубежья для широкой, в том числе молодежной, аудитории. 
Дом русского зарубежья имени А. Солженицына - государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы, уникальный комплекс, состоящий из музея, архива, библиотеки, научно-исследовательского, информационно-издательского и культурно-просветительского центров, чья деятельность нацелена на сосредоточение и изучение культурного наследия русского зарубежья, развитие отношений и укрепление связей с соотечественниками за пределами России.
 

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