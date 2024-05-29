Россия сегодня. Великий Новгород. Новгородский университет

Фото: novsu.ru

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В Великом Новгороде состоялся организованный под эгидой Россотрудничества в рамках совместного проекта с правительством Новгородской области пресс-тур для представителей казахстанских СМИ, целью которого было установление и упрочение связей с российскими регионами, ознакомление с экономическими и социальными проектами области.



В рамках пресс-тура в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника Валдай" прошла В рамках пресс-тура в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника Валдай" прошла встреча ведущих представителей СМИ Казахстана с ректором НовГУ Юрием Боровиковым.







- крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году. Расположен в одном из старейших городов России - Великом Новгороде. С 1994 года вуз носит имя Ярослава Мудрого - князя, заложившего основы образования в Новгороде. Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) - крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году. Расположен в одном из старейших городов России - Великом Новгороде. С 1994 года вуз носит имя Ярослава Мудрого - князя, заложившего основы образования в Новгороде.





Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого впервые в России объединил на добровольной основе несколько вузов, техникумов и научно-производственных структур, сохранив и преумножив их научный, образовательный и социально-культурный потенциал. Структура НовГУ представляет собой 8 институтов, 4 колледжа, 55 кафедр. Практико-ориентированное обучение в университете организовано по 169 образовательным программам, преподавание которых осуществляют более 600 специалистов профессорско-преподавательского состава, свыше 400 докторов и кандидатов наук.





В Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого обучаются более 12 тысяч студентов, в том числе более 1 тысячи иностранцев из 62 стран мира. Ежегодный выпуск составляет свыше 1,5 тысяч человек. НовГУ лидирует по росту бюджетных мест в вузах - для обучения в 2022/2023 году на бюджетной основе предоставлено 2218 мест.





На базе университета действуют 18 студенческих отрядов, 15 волонтерских объединений, 18 спортивных секций, 10 творческих студий, 5 языковых центров и 4 базы отдыха.





Также участники делегации встретились со студентами НовГУ - гражданами Казахстана. Они получают образование по программам "Лечебное дело", "Филология", "Дефектология", "Графический дизайн".









Как отметил Юрий Боровиков, первичную и первичную специализированную аккредитацию выпускники Института медицинского образования могут получить непосредственно на базе вуза: с 2017 года в НовГУ работает Аккредитационно-симуляционный центр. Он оснащен медицинским оборудованием и инструментами, комплексом специализированных тренажеров, роботов-симуляторов, манекенов-имитаторов, электронных фантомов, моделей-муляжей, в числе которых для отработки различных медицинских манипуляций.





НовГУ и Русский дом в Алматы запустили курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы "Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в Пушкинский юбилейный год".





Студенты и преподаватели Медицинского колледжа НовГУ представили опыт волонтерской деятельности объединения "Молодые - молодым" на слете добровольцев "Открытое сердце" в Казахстане. Они поделились опытом профилактики наркомании.





Коллеги из Казахстана участвуют в конференциях и образовательных программах НовГУ: конференция "Биополитические технологии власти: теория, идеология, институциональные практики", международная педагогическая мастерская "Школьные годы чудесные", конференция "Наука, бизнес, власть - триада регионального развития", форум "Человек, общество, образование: от классиков педагогики к современности", конференция "Инновации в технике и технологиях" и других.