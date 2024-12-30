29.12.2024, 15:11 2676
Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца
Фото: Kazakhstan Today
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В Астане показали спектакль-диагноз "Шах и мат", поставленный по пьесе Евгения Шварца "Дракон".
Сюжет, пронизанный интригой и неожиданными поворотами, погружает зрителя в мир, где идеалы сталкиваются с реальностью, а выбор каждого может изменить судьбу. Актеры рассказали историю о борьбе за справедливость и человеческую природу", - рассказала режиссер Елизавета Высочина-Флах.
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21.12.2024, 00:35 11911
Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве Эксклюзив КТ
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В рамках III международной премии для журналистов "Честный взгляд" в Москве прошла медиашкола для молодых журналистов, передает корреспондент агентства.
Программа медиашколы включала однодневный курс лекций спикеров - молодых руководителей ведущих российских СМИ и экспертов в области новых медиа. Участники школы обсудили с лекторами тренды и вызовы современной журналистики, особенности фактчекинга и составили портрет журналиста в новых реалиях.
Вместе с тем журналисты посетили офис международного телеканала RT и познакомились с принципами работы видеоагентства Ruptly.
Также для участников проекта была организована экскурсия по Москве, в ходе которой ребята посетили Красную площадь, прогулялись по главным московским улицам и вдохновились творчеством художников прошлого столетия в Новой Третьяковской галерее.
Заключительным, но важным элементом в программе медиашколы стала встреча молодых журналистов с председателем комитета совета федерации федерального собрания РФ по международным делам Григорием Карасиным. Сенатор ответил на вопросы представителей молодежи Центральной Азии, обозначив "опорные точки" взаимодействия России со странами - участницами мероприятия.
Современная молодежь является ключевым поколением для того, чтобы на Земле восторжествовало взаимное понимание и мир. Я думаю, мы сегодня, завтра и послезавтра будем стремиться к тому, чтобы мир был справедливым, многополярным, чтобы страны могли принимать те решения, которые хочет подавляющее большинство населения", - отметил сенатор.
Для участия в школе были приглашены порядка 30 студентов и начинающих журналистов из стран Центральной Азии, Африки, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана.
Медиапремия и школа "Честный взгляд" проводятся под эгидой Россотрудничества, заявки для участия в проекте принимаются из более 50 стран мира.
26.11.2024, 20:00 27021
Казахстанские журналисты посетили Омскую область Эксклюзив КТ
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В рамках совместного проекта представительства Россотрудничества в Республике Казахстан и правительства Омской области состоялся пресс-тур ведущих СМИ Казахстана в Омск с целью освещения социально-экономического развития и культурного наследия приграничного региона, передает корреспондент агентства.
Знакомство казахстанцев с Омском началось с исторического центра города - историко-культурного комплекса "Омская крепость". Это один из ключевых оборонительных пунктов, бастионов Российской империи, возведенный в XVIII-XIX веках для защиты южных границ от набегов кочевников.
Протяженность Иртышской линии, которой управляла Омская крепость, составляла почти 2 тысячи километров, - от южного Урала до предгорья Алтая. С постройки первой крепости, воздвигнутой в 1716 году, и началась история города Омск. Благодаря наличию крепости Омск стал главным городом Западной Сибири.
Когда-то здесь находились казармы полков, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Отсюда начиналось освоение территории Казахстана и Средней Азии, регулировались отношения с казахами и народами зарубежной Азии.
Сегодня музейный комплекс составляют 11 отреставрированных зданий и сооружений. При этом, по словам сотрудников музея, ремонт облицовки фасада сохранившихся зданий был выполнен таким образом, чтобы сохранить подлинные фрагменты изнутри.
Более 22 лет мы занимаемся изучением региональной истории и просветительской деятельностью. Нам интересно, как небольшое население города Тара (старейший город Омской области) могло оборонять довольно протяженную границу. Но город выстоял, и мы считаем этот факт нашим брендом, потому что российская государственность на этих территориях смогла устояться во многом благодаря героическим действиям людей из поколения в поколение", - рассказал руководитель военно-исторического клуба "Служилые люди Сибири", директор "Омской крепости" Василий Минин.
Ныне на территории крепости организовывают совместные работы с творческими союзами, научными и образовательными учреждениями. Как рассказали в ходе экскурсии, молодые ребята и девушки посещают выставки и принимают участие в исследовательском процессе региона, но не так активно, как этого бы хотелось создателям исторических мероприятий.
Мы начали очень интересный проект "Военные династии Омского Прииртышья". Многие династии прослеживаются с 1594 года до Гражданской войны или Второй мировой войны, то есть на протяжении поколений служилые люди передавали традицию служения дальше своим потомкам. На эту идею нас натолкнул Год семьи, инициированный президентом РФ Владимиром Путиным. Сейчас мы активно развиваем этот проект", - поделился руководитель военно-исторического клуба.
Также в музейном комплексе часто подготавливают выставки, литературные вечера, встречи, конференции, лекции, фестивали и конкурсы. Более того, омичи выезжали с историческими постановками в Беларусь и Казахстан, в период проведения EXPO - 2017.
Историческую программу пресс-тура продолжил визит казахстанской делегации в Центр "Эрмитаж - Сибирь" на базе Музея имени М. А. Врубеля, который является одним из четырех представительств Государственного Эрмитажа в России. Журналисты посетили выставку "Петр I и его эпоха", которая включает более 200 предметов из собрания Государственного Эрмитажа - личные вещи императора, предметы из его коллекций, инструменты и приборы XVII-XVIII веков, а также произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, связанные с Петром I и его окружением. Самые ценные портреты императорской семьи, написанные художником Жан-Марка Натье тоже прибыли из Эрмитажа в Омск.
Команду журналистов впечатлили такие любопытные экспонаты, как слепок ладони и посмертная маска Петра I, костюм императора и настоящее чучело его любимой собаки Лизетты. Вместе с тем на выставке предусмотрены увлекательные интерактивные зоны - в атмосферу XVIII века можно погрузиться, ощутив запахи морского ветра, дымного пороха, трубочного табака и янтаря. Зрители картин, задерживаясь у некоторых экспозиций, могут попасть под "шумный душ" из звуков кровавой битвы на поле боя или праздничного императорского бала.
Стоит отметить, что выставка первого Всероссийского императора и его эпохи в омском Эрмитаже продлится до 23 июня 2025 года.
Представителям казахстанских СМИ также показали выставку, приуроченную к 100-летию образования СССР - "Я другой такой страны не знаю". В выставочном зале представлено около 200 произведений художников 15 союзных республик в техниках живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство 1922-1991 годов из собрания Музея имени М. А. Врубеля.
Большой блок выставки посвящен искусству Средней Азии. Зрители могут увидеть самобытную живопись, скульптуру, предметы декоративно-прикладного искусства. Это работы художников Узбекистана - У. Тансыкбаева, Д. Умарбекова, Н. Шина, М. Садыкова; Таджикистана - В. Боборыкина, З. Хабибуллаева, А. Хайдарова, Х. Хушвахтова; Туркмении - А. Сапарова, Х. Шахбердиева, Киргизии - Э. Токтоганова. Завершают экспозицию работы художников Казахской (О. Нуржумаев, А. Сыдыханов, С. Нурсапаев) и Молдавской ССР (М. Греку, К. Китайка, Л. Цончева).
25.11.2024, 13:40 30751
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08.11.2024, 10:46 41261
Китайский театр теней - древняя традиция в современном мире
Фото: 28 сентября, Сиань, Китай. Ван Хайянь показывает фигурку Гуань Юя/Синьхуа
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Древний город Сиань - исторический калейдоскоп. Это отправная точка Великого шелкового пути и важный узел инициативы "Пояс и путь" в новую эпоху. Здесь можно не только насладиться величественными пейзажами, прикоснуться к древней городской стене и услышать шепот истории, но и увидеть головокружительные современные небоскребы и окунуться в оживленную жизнь мегаполиса, сообщает "Синьхуа".
Театр теней провинции Шэньси - традиционное нематериальное культурное наследие Китая с многовековой историей. Он вобрал в себя современные элементы, что только придало ему больше колорита и принесло новых поклонников.
Традиции древнего искусства
В дождливый день мы встретились с мастером Ван Хайянь в ее студии. Наследница "Театра теней семьи Ван" в 4-м поколении рассказала о неразрывной связи своей семьи с театром теней и Сианем. Ее отец Ван Тяньвэнь приехал сюда в возрасте одиннадцати лет и научился делать фигурки для театра теней. После десятилетий упорного труда он стал продолжателем искусства "Театра теней семьи Ван" и сделал его известным брендом в регионе и по всему Китаю.
Под влиянием отца Ван Хайянь с детства увлекалась созданием фигурок для театра теней. Она долго упрашивала отца, и он наконец согласился ее обучить. Вырезание фигурок требует большой силы, поэтому Ван Хайянь пришлось непросто. Она упорно училась, привязывая кирпичи к запястьям, и в итоге преодолела трудности и стала достойной наследницей "Театра теней семьи Ван".
Дан Фэйхуа, сын Ван Хайянь, с детства наблюдал за тем, как дед и мать делают фигурки, а когда поступил в университет, стал сам этому учиться. Теперь он - наследник "Театра теней семьи Ван" в 5-м поколении.
Ван Хайянь рассказала, что "Театр теней семьи Ван" использует традиционный для Шэньси 24-этапный процесс изготовления фигурок и классическую технику "поворачивания кожи и вырезания ножом", а также применяет своеобразный "метод фаски", чтобы сделать фигурку более гладкой. При раскрашивании они используют пять традиционных цветов. Мастера применяют метод плоского раскрашивания и растушевку, чтобы уменьшить насыщенность цветов и создать больше вариаций.
Древнее искусство в современном мире
Театр теней передается из поколения в поколение уже более 2000 лет, а сочетание с современными трендами придает ему новых жизненных сил, отметила Ван Хайянь.
В последние годы "Театр теней семьи Ван" сотрудничает с компаниями из разных сфер, включая производство предметов роскоши и онлайн-игры, используя инновационные техники для интерпретации образов и концепций брендов. Мастера успешно повышают узнаваемость как брендов, так и своего театра.
Только сочетая театр теней с популярным контентом, который нравится людям, можно получить новую аудиторию, уверен Дан Фэйхуа. Он завел аккаунты в соцсетях, чтобы показать, что тени могут быть модными и крутыми, а у традиционной китайской культуры есть разнообразные интерпретации. Молодой мастер публикует видео, в которых фигурки танцуют под поп-музыку, а также показывает теневые варианты популярных героев видеоигр, аниме, кино и телесериалов, набирая множество лайков.
За виртуальным миром Дан Фэйхуа не забывает и реальный. Он соединяет театр теней с другими традициями нематериального наследия и коммерциализирует свой продукт, внедряя повсюду культурный опыт и придавая социальному пространству большую культурную глубину.
28.10.2024, 15:10 47836
В Алматинской области юные артисты поздравили воспитанников детдома
Фото: Россотрудничество
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Студия Sats ComUnity и Россотрудничество в Алматы поздравили воспитанников детского дома "Солнышко" с Днем Республики, сообщает пресс-служба Россотрудничества.
Юные актеры детской театральной студии Sats ComUnity легендарного театра для детей и юношества имени Наталии Сац порадовала воспитанников детского дома "Солнышко" спектаклем "Маленький Мук" в постановке педагога по речи и режиссера Ирины Арнаутовой. С этим спектаклем студия принимала участие в международных конкурсах и получила многочисленные награды.
Постановка по одноименной сказке Вильгельма Гауфа рассказывает о юноше, который остался без родителей и отправляется в опасное путешествие, чтобы обрести счастье. Сказка учит тому, что истинная сила и счастье заключаются в доброте, верности себе и умении преодолевать трудности", - уточнили в Россотрудничестве.
Подчеркивается, что спектакль стал настоящим праздником для ребят, а особым подарком стала коллекция книг русских классиков и современников, переданная в дар дедям от представительства Россотрудничества в Алматы.
По данным пресс-службы, в детском доме "Солнышко" в настоящее время проживает около 40 детей от 3 до 18 лет.
Судьбы этих ребят полны сложностей и испытаний. Этот детский дом был основан благотворительным фондом "Радонеж" и действует на основе добровольных пожертвований. Жизнь его воспитанников зависит от помощи добрых и отзывчивых людей, а также от благотворителей и волонтеров, которые их поддерживают. Такие встречи уже стали традиционными для театра имени Наталии Сац, они дарят детям возможность прикоснуться к миру искусства и литературы. Атмосфера праздника, доброты и поддержки, царившая во время спектакля, оставила яркие впечатления у всех участников, напоминая о том, как важно заботиться друг о друге и создавать радостные моменты для детей, нуждающихся в любви и внимании", - добавили в Россотрудничестве.
27.10.2024, 21:18 49886
Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие
Фото: Союз художников Астаны
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Известный, признанный в Казахстане и за рубежом художник Камиль Муллашев в 2024 году отмечает свой 80-летний юбилей.
Камиль Муллашев по праву входит в плеяду выдающихся деятелей современной отечественной культуры, достойно представляющих наше искусство как в стране, так и за рубежом. Именно в этом году, несмотря на солидный возраст, он лично принял участие в трех крупных международных проектах.
Первый проект - Венецианская биеннале, один из самых престижных форумов мирового искусства. С 20 апреля по 24 ноября на 60-й юбилейной биеннале художники из многих стран представляют свои работы в 87 национальных павильонах, традиционно превращая биеннале в своего рода Олимпийские игры в мире современного искусства. Для казахстанского павильона "Жеруйык: Взгляд за горизонт" была выбрана картина "Юность" и "Над белой пустыней" из триптиха "Земля и Время. Казахстан". Имя Камиля Муллашева широкому зрителю стало известно именно с этого знаменитого триптиха, написанного в 1978 году.
В триптихе художник емко и содержательно представил образ республики, обозначив три важных компонента: нефть, космос и целину, так что триптих стал ее своеобразным романтическим символом. Центральная часть триптиха "Юность" была напечатана на первой полосе газеты "Советская культура" и прогремела на весь Советский Союз.
В картине образы неба, земли и космонавта соединились в неразрывном единстве. Особую роль играет изображение парашюта. Эта огромная белоснежная раковина-парабола, парящая в небе, создает ощущение фантастичности происходящего и непрерывающейся связи космонавта, уже бегущего по земле, с космической беспредельностью. В тоже время, безмерная казахская степь принимает космонавта, степь, живущая по своим законам - неизменным, вечным, сохранившая память о номадах, которая никогда не теряет связь с космосом. Такое взаимодействие почувствовал и передал художник.
Через почти полвека после создания произведения, оно не потеряло актуальности и востребованности. Это вечная тема - постижение непостижимого, романтическое чувство связи земли и неба. За это произведение Камиль Муллашев был удостоен серебряной медали Академии художеств Франции, когда в 1984 году в залах знаменитой парижской Гранд-Пале открылась выставка 100 произведений советского искусства, в составе которой был и триптих "Земля и Время. Казахстан".
Сразу после Венеции, уже в мае Камиль Муллашев принял участие в международном художественном проекте World Art Dubai - это крупнейшая в регионе ярмарка искусства, в которой было представлено более 4000 работ из более чем 300 международных галерей и художников. Здесь соединились современное искусство и культура арабского мира. Муллашев представил несколько произведений, среди них был портрет "Красивая бедуинская девушка, 2024", которая была приобретена.
Следом в июне казахстанский художник был приглашен на ХIII Московский международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и Современность", где стал победителем в направлении "Живопись" в номинации "За сохранение традиций". Отдельный павильон был предоставлен для его картин, где экспонировались работы разных лет. Произведения мастера, наполненные глубочайшим эмоциональным содержанием, остротой образного решения, утверждением духовной красоты никого не оставили равнодушными. Да и в его возраст многим не верилось - художник так молод душой, и это видно в его творчестве.
Такими масштабными выставками было отмечено начало юбилейного года. Успокаиваться на достигнутом и почивать на лаврах не в характере Муллашева. Судьба благосклонна к мастеру, хотя на жизненном и творческом пути художник преодолел немало преград, но его талант, работоспособность, целеустремленность и вера в правильность жизненных приоритетов позволили ему добиться высокого профессионального уровня. Уникальность судьбы художника во многом обусловлена его жизнью, формированием и становлением в разных государствах - Китай, Казахстан и Россия. Всем он благодарен, каждая страна оставила в его душе неизгладимый след и дала бесценный жизненный опыт.
Для понимания творчества художника читателю важно знать его корни. Камиль Муллашев родился 27 октября 1944 года в Китае, в городе Урумчи, в татарской семье. Родители были родом из Семипалатинска, в Китай перебрались, спасаясь от репрессий. Они были образованными людьми. Отец - Валиахмед Мухамадьяр Муллаши - преподавал в Семипалатинске, был учителем письма и каллиграфии в школе при мечети. В Урумчи работал каллиграфом в издательстве и параллельно - художником в советском консульстве. Мать преподавала в женской гимназии и обучала неграмотных женщин вне гимназии, за что правительство КНР трижды награждало ее орденами.
Уже в детстве проявились его незаурядные способности к рисованию. Поэтому в 1961 году, после окончания школы Камиль поступил на факультет масляной живописи Синьцзянского института искусств, где в то время преподавали высокопрофессиональные художники. Однако учебу пришлось прервать. В апреле 1963 года семья вернулась в Советский Союз, сначала в Караганду, в совхоз "Путь к коммунизму", и только через некоторое время удалось переехать в Алма-Атинскую область, в совхоз Киров села Узун-Агаш. В Казахстане к переселенцам из Китая в то время отношение было настороженное, если не сказать предвзятое. В городах селиться запрещалось, документов у них не было, а в колхоз брали и без документов. Поэтому трудовая деятельность Камиля в Советском Союзе началась в колхозе.
Камиль Муллашев стал работать помощником чабана, ремонтировал кошары, возил сено на тракторе, т. е. познавал все тяготы нелегкого сельского труда. Между тем, спустя годы, он вспоминал об этой жизни без сожаления: "Это было удивительное время, я накапливал жизненный опыт для будущего". Эта черта его характера - видеть во всем положительное, - и ведет его по жизни. Муллашева как хорошего работника начальство не хотело отпускать из колхоза, ему с трудом удалось взять справку, с которой он отправился поступать в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. В творческом становлении молодого художника этот период жизни - алматинский - проявил новые качества личности.
Ко всему прочему Камиль Муллашев, свободно говоривший на татарском, уйгурском, казахском и китайском языках, не знал русского. Он постигал новые для него реалии действительности. После окончания училища в 1967 году на протяжении нескольких лет он работал, но его мечтой было продолжение художественного образования в Москве. Мечта вела его через все жизненные перипетии.
В 1972 году Камиль Муллашев поступил на факультет живописи Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Этот период его жизни можно назвать "российским", он постигал не только секреты профессионального мастерства, но и русскую художественную культуру, историю и, как всегда, был открыт для новых знаний. В московском институте Муллашев учился в мастерской профессора Таира Салахова - известного советского художника, одного из основателей искусства "сурового стиля" в советской живописи, лауреата Государственных премий. Об этих годах художник вспоминает с благодарностью, в первую очередь, к своим педагогам, которые давали возможность студентам проявлять творческую индивидуальность и поощряли их собственные позиции. Институт обогатил начинающего живописца профессиональным мастерством и жизненным опытом. В этом году на фестивале "Традиции и Современность" в Москве павильон Муллашева был рядом с павильоном Таира Салахова, ученик рядом с учителем, теперь на равных.
Более чем за 60 лет творческой деятельности Камиль Муллашев создал значительное количество произведений. Невозможно дать краткую характеристику его творчества, настолько оно многообразно - он обращался и к современной действительности, его интересовало и историческое прошлое, его увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Отличительная черта художника - масштабность мышления. Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений.
Многие его работы стали классикой изобразительного искусства страны, о них много писали, они узнаваемы. В том числе: триптих "Земля и время. Казахстан, 1978", "Утро, 1976", серия "Горизонты целины, 1980", "Ұлы көш (Великое переселение, 2014)", "Абылай хан, 2009", "Аура нежности, 2000", "Суюмбике-ханбике, 1999" и многие другие. Саму суть национальной духовной традиции, специфику национального мировосприятия художнику удалось воплотить в известной картине "Аура нежности". Великолепие национальных одежд, благородство женских лиц - все должно утверждать непреходящую ценность и актуальность народного бытия. Художнику интересна сама тема, философия народа, высокий духовный мир.
Для художника важно быть сопричастным своему времени: "Хочу изображать действительность, свое время, свое ощущение. Хочу быть участником самой жизни". Это в полной мере проявилось в его работах, созданных за последние пять лет. Символично, что персональную выставку 2022 года, проходившую в Музее им. А. Кастеева в Алматы он назвал "Голос времени". Ему интересны разные темы, он думает о многих вещах. Наблюдая несовершенство мира, неискренность поведения иных людей художник прибегает иногда к изобразительным иносказаниям, как в картинах: "Рупор времени, 2022", "Лисий мир, 2022". Муллашева волнует будущее человечества. Потому пишет ряд полотен, в которых дает собственную картину неведомой, таинственной вселенной: "Мир, создающий нас, 2019", "Научный мир, 2016", "Параллельные миры, 2016". Через мир, через Вселенную он стремится проявить главные человеческие ценности, и духовность важна прежде всего. В его работах присутствует большая глубина, затрагиваются глобальные истины.
Именно эти произведения были представлены во Флоренции, куда Камиля Муллашева пригласили в 2023 году на 14 биеннале. Флорентийское биеннале - это инновационная платформа для современного искусства и дизайна, которая объединяет художников и дизайнеров со всего мира и считается выдающимся примером международного современного художественного производства. Камиль Муллашев был среди немногих, отмеченных специальным дипломом президента Биеннале. Важным завершением форума был информационный след в виде выпуска каталога, в котором приведена иллюстрация Верный друг моей жизни.
Муллашев не раз писал свой автопортрет. В "Автопортрете, 2013", написанном к 70-летнему юбилею, для выставки в Казани, он - мудрый мастер, отмеченный грустью понимания несовершенств мира. В картине же Верный друг моей жизни 2022, написанной почти через 10 лет, он предстает совершенно другой. Ценно, что он умеет иронично взглянуть на себя. Художник, несмотря на возраст, молод душой: он стоит на коньках, на нём спортивный костюм, в руке - кисти, а за спиной только что написанное лицо красотки. Жизнь продолжается. Он молод своим взглядом на мир, своими ценностями и своим внешним обликом.
Последние годы очень плодотворны для мастера, он потрясающе работоспособный, всегда погружен в творчество, открыт новым веяниям, участвует в выставках по всему миру. Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Его творчество отмечено наградами и премиями. Главное - он талантливый живописец, создавший немало замечательных картин. Он полон сил и новых замыслов, продолжает активно работать. Его жизненное кредо: "Я все делаю с любовью", - и в этом раскрывается характер личности мастера. Гармония, ясность, уравновешенность присущие Муллашеву как человеку, присутствуют и в его творчестве.
13.09.2024, 15:55 67886
Музей аккордеонов в шестиугольном квартале Люсин города Кульджа
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Прежде всего, улица Люсин - это центр культурных обменов между Китаем и Западом. Здесь представлена концепция планировки современного пасторального города, которая встречается редко в мире и только в Китае.
Во-вторых, с момента планирования и строительства улицы Люсин это был район, где все этнические группы жили вместе. В современной нации в контексте промышленного развития и иностранного культурного влияния улица Люсин способствовала культурному обмену между Китаем и Западом.
Открытая модель, в которой культуры всех этнических групп смешиваются и интегрируются. Это уникальная историческая ценность улицы Люсин. Благодаря национальной промышленности и влиянию иностранной культуры улица Люсин сформировала открытый характер китайских и западных культурных обменов и интеграцию различных этнических культур.
Здесь продают товары местного производства. Раньше одну треть населения составляли татары. Этот квартал считается одним из знаменитых мест во всем Китае и главной достопримечательностью города Кульджа. Здесь отмечаются праздники этносов.
Этот квартал основан в 1934 году. За основу взяли улицы Франции, Германии, чтобы получился компактный удобный район. Из-за того что каждый вечер здесь проводятся концерты этносов, этот квартал называется кварталом садов, танцев.
Шестиугольная улица, расходящаяся на 6 улиц от центрального сада: "Три дороги ведут к фабрике, три дороги ведут к рынку". Поскольку район в целом имеет форму шестигранной звезды, его называют "улицей шести звезд", это сформировало уникальный ландшафт в северо-западной части города.
Внутри квартала есть музей аккордеонов, созданный музыкантом Александром Зазулиным. Александр Зазулин - русский, родившийся в сентябре 1958 года в Или.
Он говорит по-русски, по-уйгурски, по-казахски, по-сибейски и по-китайски. С раннего детства Александр жил в музыкальной семье и с удовольствием играл на музыкальных инструментах. С 10 лет он учился играть на фортепиано у своего отца, а в 15 лет начал осваивать ремонт аккордеона. В возрасте 40 лет он начал сочинять музыку, в том числе русские песни "Река Или" и "Я люблю Родину". Он написал более 20 песен.
Помимо своей коллекции Александр также известен своим мастерством в ремонте аккордеонов.
Многие любители аккордеона из страны и из-за рубежа приезжают к нему, чтобы отремонтировать свои инструменты. Его приглашали на CCTV, для интервью и различных шоу.
В 2002 году по приглашению департамента культуры Синьцзян-Уйгурского автономного района Александр сыграл всемирно известную композицию "Волны Дуная" с известным профессором-аккордеонистом Чжан Цзыцян, который сказал: "Мистер Александр никогда не учился в профессиональной школе, но он играет лучше любого профессионала!" Александр одержим коллекционированием, ремонтом, игрой на аккордеоне и передачей его по наследству. "Искусство русского баяна" включено в список третьей партии объектов нематериального культурного наследия автономного округа.
Помимо музея у него есть личная мастерская, где он ремонтирует инструменты, даже там насчитывается около 300 аккордеонов. Также он коллекционирует домбры, балалайки и прочие национальные инструменты.
01.09.2024, 13:26 75071
В Наньчуне находится одно из лучших в Китае акробатических шоу "Китайское кунгфу"
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Согласно традициям двухтысячелетней китайской акробатики, это искусство продолжает передаваться из поколения в поколение в каждой семье. Буквально с рождения детей обучали акробатике, благодаря чему каждое новое поколение владело высокой техникой исполнения. Власти Китая уделяют особое внимание дальнейшему развитию и совершенствованию акробатических традиций. Одно из лучших акробатических шоу находится в Наньчуне.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?