23.02.2024, 23:42 2981
Театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета"
Фото: Анна Павлова / classicalmusicnews.ru
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Двухактный балет-фантазия "Анна Павлова - лебедь русского балета" повествует о творчестве великой русской балерины Анны Павловой и избранных страницах искусства великих балерин и танцовщиков.
Во время "Русских сезонов" в Париже в 1909 году русские артисты заняли яркое место на мировой сцене. В спектакле показаны лучшие роли, которые танцевала великая русская балерина в исполнении солистов и артистов балета Государственного академического театра танца Республики Казахстан.
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19.01.2024, 15:13 18931
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
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"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
Зрители попали в любимую сказку: побывали на заснеженных улочках датского городка, встретили вместе с Гердой очаровательного Ворона, которого великолепно исполнит Дияр Акенев, и побывали на свадебном балу у Принца и Принцессы, а в ледяные чертоги Снежной Королевы их доставил мужественный Северный Олень. Захватывающие сценические эффекты в постановке увлекли зрителей в таинственный мир волшебства и чудес, а все партии исполнены ведущими солистами балетной труппы, прославленными учениками Булата Аюханова.
Балет "Снежная Королева" с первых звуков увертюры завораживает своей необыкновенной красотой и чувственностью. Видеопроекция и костюмы, отточенность стиля хореографии и музыка превращают феерическое действо в настоящую магию. Как и в самой сказке, в балете передана главная мысль - искренняя дружба и любовь не знает преград и преодолеет все невзгоды на своем пути! Яркий и чудесный балет "Снежная Королева", в котором дети найдут, чем восхититься, а взрослые над чем задуматься!
Либретто написано мною по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Сценическое решение заключается в простоте хореографического языка, построенного на канонах классических балетов. Это сделано намеренно, чтобы маленькому зрителю всё было понятно. Балет детский, но и взрослые найдут много интересного в этом балете. Костюмы нарисовала прекрасный художник Инна Суги. Мы уже ранее работали с ней над балетом "Плаха", который прошел с большим успехом, нашел отклик в сердцах зрителя и получил высокую оценку критиков", - говорит Майлен Тлеубаев, постановщик спектакля.
Представляем вашему вниманию полную версию балетного спектакля "Снежная Королева"
20.12.2023, 13:56 31236
Благотворительные показы лучшего зимнего шоу: спектакль "Новогодний Калейдоскоп Сказок" в Алматы
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Государственный академический русский театр для детей и юношества Казахстана имени Наталии Сац традиционно в рамках социального проекта "Sats Social Day" и в канун самого волшебного праздника Нового года благотворительно покажет шоу-спектакль "Новогодний Калейдоскоп Сказок", который подарит нашим юным зрителям массу ярких и позитивных эмоций и, конечно же, чудесное новогоднее настроение. На протяжении многих лет на благотворительной основе в различных социальных учреждениях города актеры театра показывают спектакли для детей сирот и детей из многодетных и малообеспеченных семей.
21 декабря в 10.00, 12:30 и в 15:00 театр открывает серию благотворительных показов для ребята из различных социальных учреждений: спецшколы - интерната №4 для слепых и слабовидящих детей им. Н. Островского, спецшколы- интерната №2, Общества инвалидов Ауэзовского района, ОФ "Жас Жауынгер", АРДИ, детского дома "Солнышко", ОФ "Луч света", центра "УМИТ", ОФ "Добровольное Общество Милосердие", ОФ помощи детям с эпилепсией "ҚЕҢ ЖҰРЕК", ОФ "Центр Социальных инклюзивных программ", ОФ "Шынға өрлеу", Алматинского филиала ОО "Казахстанская специальная олимпиада" МЧС противопожарной службы и других.
Благотворительные спектакли пройдут до 25 декабря включительно.
14.12.2023, 17:15 36711
Волонтеры программы "Послы русского языка в мире" организовали экспедицию в Казахстан
Фото: пресс-центр Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина
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Образовательно-просветительская экспедиция проходила в течение недели. Ее главная цель - популяризация русской культуры и традиций за рубежом. Проект был инициирован Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина в 2015 году. К настоящему времени волонтеры посетили 19 стран и провели занятия для более чем 48 тысяч человек. Издание "Евразия сегодня" и международная сеть TV BRICS - информационные партнеры проекта.
В Казахстане работали сразу две группы волонтеров. Послы русского языка провели занятия для студентов и школьников городов Кызылорды и Шымкента. В программу включили знакомство с традициями празднования Нового года в России, особенностями хохломской росписи и гжели, мастер-классы по игре на ложках и изготовлению кукол-оберегов, танцевальные флешмобы и другие мероприятия.
Кызылорду волонтеры посетили впервые. Послы русского языка пообщались с ребятами из воскресной школы храма Казанской иконы Божией Материи, который является памятником архитектуры государственного значения. Для детей провели мастер-класс, в ходе которого они узнали про традиционную роспись и смогли попробовать себя в качестве мастеров - расписали игрушки.
Кызылорда - новый удивительный казахстанский регион для нашей программы. Здесь проживает более 90% казахоязычного населения, и тем не менее есть воскресная школа при храме Казанской Божьей Матери, центр "Славяне", есть русские классы в школах, есть кафедра русского языка и литературы в университете имени Коркыт Ата. У студентов, учителей, ребят огромный интерес к представителям России, к русской культуре. Даже те, кто учится в классах с казахским языком обучения, прекрасно говорят по-русски, поэтому мы готовим свои занятия практически так же, как для носителей языка. Все послы вдохновлены первыми днями экспедиции. Нас очень тепло, по-дружески встретили, надеемся, что наш приезд станет началом новых совместных проектов", - рассказала методист программы Татьяна Кудоярова.
В Доме дружбы Кызылорды волонтеры встретились с участниками местного ансамбля ложкарей, который объединяет любителей народной музыки в возрасте от 5 до 20 лет. С ними послы русского языка обсудили особенности русских и казахских народных инструментов, а затем вместе исполнили на ложках композицию "Валенки".
Ребята невероятные! Они так тепло нас встретили и не хотели отпускать", - поделилась своими эмоциями посол русского языка Аделина Литвиненко.
В Шымкенте волонтеры программы успели поработать со студентами филологического факультета Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәліа Жәнібекова и с воспитанниками Дворца школьников. Учащиеся вуза знакомились с русским языком, литературой и культурой в интерактивном формате: узнавали об известных произведениях русских художников, учились толковать содержание произведений А.С. Пушкина, принимали участие в интеллектуальной игре "Диалоги на русском". Школьникам же рассказали о русских народных промыслах и о символах русской культуры.
Одним из направлений программы также является знакомство волонтеров с достопримечательностями и обычаями принимающих стран. В частности, преподаватель Кызылординского государственного университета провел для послов экскурсию в музее истории космодрома Байконур. Волонтеры узнали интересные факты о подготовке космонавтов и достижениях аэрокосмической отрасли.
Еще одним местом стал уникальный в своем роде мемориальный комплекс "Коркыт Ата", построенный и названный в честь знаменитого создателя кобыза (старинного казахского музыкального инструмента). Комплекс расположен посреди степи, в ветреную погоду здесь можно услышать настоящие звуки кобыза, которые издает специальная конструкция. Волонтерам рассказали историю создания музыкального инструмента, а после они смогли загадать желания на священном месте комплекса.
Сейчас волонтеры работают в Узбекистане. Занятия в школах и вузах страны продлятся до конца недели.
07.12.2023, 17:31 42136
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о Булате Аюханове
Фото: vecher.kz
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В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, стоявшем у истоков становления балетного искусства в Казахстане, бессменном руководителе ансамбля "Молодой балет Алма-Аты".
Булат Газизович Аюханов внес неоценимый вклад в развитие танцевальной культуры Казахстана и распространение за его пределами. Великий балетмейстер, неподражаемый артист, педагог и учитель, воспитавший целую плеяду артистов и танцоров, патриарх хореографического училища, Булат Аюханов пользовался огромной известностью, общепризнанным авторитетом и безграничным уважением коллег.
В этом доме Булат Аюханов прожил более 20 лет активной творческой жизни, здесь рождались знаменитые балетные спектакли и постановки, творилась история балетного искусства Казахстана и СССР.
Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный Академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился, благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета", - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Б. Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.
На торжественном открытии присутствовали представители акимата города Алматы, заслуженные деятели культуры и искусства Республики Казахстан и народные артисты РК, которых связывает с Великим Мэтром многолетняя дружба и сотрудничество в творческих проектах, его ученики и сотрудники Театра танца, которые плечом к плечу шли рядом долгие годы и претворяли в жизнь все его идеи и балетные постановки.
Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор театра имени Лермонтова Юрий Якушев.
Также на открытии также выступили деятели культуры и искусства, которые в высказали слова признательности, восхищения Булату Аюханову, указав на его огромную роль в становлении и развитии балетного искусства в Казахстане и заслуги перед народом и государством, подчеркнули необходимость присвоения имени Б. Аюханова созданному им Государственному академическому театру танца РК и обратились к руководству страны и города с просьбой дать театру собственное здание и сцену в Алматы.
Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры. Он отметил, что в жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению.
Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.
Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.
Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.
К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.
Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".
Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.
Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.
11.11.2023, 15:35 58016
Крупнейший в мире киностудийный комплекс Movie Metropolis в Циндао
Фото: Скрин с видео
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Обширный комплекс площадью 166 гектаров включает в себя 52 современные студии, оборудованные по последнему слову техники. Movie Metropolis - это не только объекты кинопроизводства. В комплексе построены целые кварталы декораций для съемок широкого спектра сцен - от континентальной Европы разных эпох до старого Шанхая, торговый центр с тематическим парком, несколько роскошных отелей, яхт-клуб, больница и международная школа. Комплекс также включает в себя самый большой в Китае многозальный кинотеатр на 5000 мест с 30 экранами.
Строительство грандиозной киностудии, задуманной как "китайский ответ Голливуду", длилось более четырех с половиной лет. Инициатор проекта - конгломерат Dalian Wanda Group вложил в строительство Movie Metropolis 50 миллиардов юаней, или почти 7,9 миллиарда долларов.
10.11.2023, 14:11 61231
В честь юбилея Наталии Сац главный детский театр Казахстана представил спектакль "Сац"
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10 ноября 2023 года в легендарном детском театре Казахстана прошел торжественный вечер, посвященный 78-летию театра и 120-летнему юбилею его основателя Наталии Ильиничны Сац Народной артистки СССР, Героя Социалистического труда.
Зрителям был представлен спектакль известного казахстанского режиссера, обладателя премии "Золотая маска" Галины Пьяновой - уникальная реконструкция одной репетиции режиссера Наталии Ильиничны Сац. Действие на сцене разворачивается 7 ноября 1945 года, всего за час до открытия в Алма-Ате первого театра для детей и юношества. Как и 78 лет назад, идет репетиция сказки Евгения Шварца "Красная Шапочка": актеры надевают костюмы, распеваются, делают финальные приготовления… А режиссер Сац в это время бежит на Зеленый Базар купить реквизит для начинающего актера Юры Померанцева…
Вся история жизни Наталии Ильиничны Сац похожа на миф, это коллаж, сотканный из огромного количества невероятных событий, встреч, переплетений судеб - трагических, великих, масштабных. И главное событие судьбы великой Наталии Сац - создание театра для детей.
В главных ролях спектакля "Сац" - великолепные актрисы легендарной труппы театра Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская и Кавалер Ордена "Құрмет" Татьяна Костюченко.
В этот же день в фойе Государственного Театра имени Наталии Сац состоялось открытие фотовыставки "SATS TIME". Экспонаты для выставки любезно предоставлены театру Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина" г. Москва. Сегодня - это Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, старейший театральный музей России и один из крупнейших театральных музеев мира.
В рамках историко-документальной выставки "SATS TIME" впервые будут представлены уникальные архивные документы и фотографии, раскрывающие историю жизни, становления и успеха первой женщины - оперного режиссера, основательницы театра для детей в Казахстане Наталии Сац. Большинство экспонатов входит в фонд особо ценных документов.
Ранее в Государственном академическом русском театре для детей юношества впервые в истории республики, города и главного детского театра Казахстана состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Наталии Ильиничны Сац.
Выставка будет доступна для зрителей театра до конца театрального сезона. Вход - по билетам на спектакль.
24.10.2023, 13:10 70951
В Пекине проходит международная неделя фотографии Photo Beijing 2023
Фото: telegram/Китайская Панорама
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Пекинская международная неделя фотографии в этом году проходит под девизом "Изображение: симбиоз сельской местности", сообщает bigasia.ru.
В рамках мероприятия - 11 выставок по девяти основным темам. Среди них - возрождение сельских районов, совместное развитие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя и строительство "города музеев" в китайской столице.
Организаторы Пекинской международной недели фотографии постарались с оформлением залов. Например, посетители выставки, посвященной сельскому хозяйству, оказываются на рисовом поле, которое гармонично дополняет выставленные работы.
Всего на биеннале представили более 2000 фотографий. Неделя продлится до 29 октября.
12.10.2023, 23:18 80366
Первая крупномасштабная историческая танцевальная постановка "Вечная печаль" в Китае
Фото: Кадр с видео
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Компания "Культурный туризм Шэньси Хуацингун Ко., Лтд" в основном отвечает за управление живописным районом дворца Хуацин, первой в Китае крупномасштабной исторической танцевальной драмой поэмой "Вечная печаль", крупной картиной о сианьских событиях "12·12" и отелем "Сиань Хуацин Юйтан". Это одна из первых туристических достопримечательностей уровня 5А в стране, главное живописное место национального значения, охраняемый памятник (КНР) и образцовый объект культурного туризма государственного уровня первой партии.
Дворец Хуацин наряду с парком Ихэюань, дворцово-парковым комплексом Юаньминъюань и летней усадьбой Чэндэ известны как четыре главных императорских сада Китая. Он хорошо известен в стране и за рубежом своими вековыми горячими источниками, историческими событиями о сигнальном огне и князьях, историей любви Тан Минхуана и Ян Гуйфэй и местом, где произошли "Сианьские события". Он стал символической достопримечательностью для туризма культуры эпохи Тан.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?