Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
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- Еркен Интыкбаев - клавиши;
- Батырхан Шукенов - саксофон;
- Алишер Сулейменов - гитара;
- Ренат Гайсин - мелодика.
Театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета"
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
Либретто написано мною по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена. Сценическое решение заключается в простоте хореографического языка, построенного на канонах классических балетов. Это сделано намеренно, чтобы маленькому зрителю всё было понятно. Балет детский, но и взрослые найдут много интересного в этом балете. Костюмы нарисовала прекрасный художник Инна Суги. Мы уже ранее работали с ней над балетом "Плаха", который прошел с большим успехом, нашел отклик в сердцах зрителя и получил высокую оценку критиков", - говорит Майлен Тлеубаев, постановщик спектакля.
Благотворительные показы лучшего зимнего шоу: спектакль "Новогодний Калейдоскоп Сказок" в Алматы
Волонтеры программы "Послы русского языка в мире" организовали экспедицию в Казахстан
Кызылорда - новый удивительный казахстанский регион для нашей программы. Здесь проживает более 90% казахоязычного населения, и тем не менее есть воскресная школа при храме Казанской Божьей Матери, центр "Славяне", есть русские классы в школах, есть кафедра русского языка и литературы в университете имени Коркыт Ата. У студентов, учителей, ребят огромный интерес к представителям России, к русской культуре. Даже те, кто учится в классах с казахским языком обучения, прекрасно говорят по-русски, поэтому мы готовим свои занятия практически так же, как для носителей языка. Все послы вдохновлены первыми днями экспедиции. Нас очень тепло, по-дружески встретили, надеемся, что наш приезд станет началом новых совместных проектов", - рассказала методист программы Татьяна Кудоярова.
Ребята невероятные! Они так тепло нас встретили и не хотели отпускать", - поделилась своими эмоциями посол русского языка Аделина Литвиненко.
В Алматы состоялось открытие мемориальной доски в память о Булате Аюханове
Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный Академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился, благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета", - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Б. Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.
Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор театра имени Лермонтова Юрий Якушев.
Крупнейший в мире киностудийный комплекс Movie Metropolis в Циндао
Строительство грандиозной киностудии, задуманной как "китайский ответ Голливуду", длилось более четырех с половиной лет. Инициатор проекта - конгломерат Dalian Wanda Group вложил в строительство Movie Metropolis 50 миллиардов юаней, или почти 7,9 миллиарда долларов.
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