Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"

Фото: vecher.kz

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В Алматы состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о выдающемся деятеле искусств, знаменитом казахском советском артисте балета, хореографе и балетмейстере, народном артисте Казахской ССР, обладателе Международной Сократовской премии за личный вклад в мировую культуру и основателе Государственного академического театра танца Республики Казахстан Булате Аюханове, стоявшем у истоков становления балетного искусства в Казахстане, бессменном руководителе ансамбля "Молодой балет Алма-Аты".





Булат Газизович Аюханов внес неоценимый вклад в развитие танцевальной культуры Казахстана и распространение за его пределами. Великий балетмейстер, неподражаемый артист, педагог и учитель, воспитавший целую плеяду артистов и танцоров, патриарх хореографического училища, Булат Аюханов пользовался огромной известностью, общепризнанным авторитетом и безграничным уважением коллег.









В этом доме Булат Аюханов прожил более 20 лет активной творческой жизни, здесь рождались знаменитые балетные спектакли и постановки, творилась история балетного искусства Казахстана и СССР.





Булат Аюханов был многогранным талантом. Сложно сказать, в чем он более талантлив: как сочинитель балетов, режиссер, сценарист. Личность, которая смогла создать Государственный Академический театр с собственным классическим и национальным репертуаром. Он - родоначальник нового казахского танца, который развился, благодаря таким профессионалам, как Булат Газизович. И сегодня соединение национальной и классической хореографии, когда идут выступления казахстанских артистов по всему миру, приводят в восторг мир, что говорит о красоте нашего народа, нашего искусства, наших устремлений. Только великий мастер и организатор мог воспитать столько поколений артистов балета", - отметила в своем выступлении супруга балетмейстера заслуженная артистка Казахской ССР Райхан Унгарова, рассказав о большом международном признании Б. Аюханова, известного как постановщик спектаклей на многих мировых балетных сценах.









На торжественном открытии присутствовали представители акимата города Алматы, заслуженные деятели культуры и искусства Республики Казахстан и народные артисты РК, которых связывает с Великим Мэтром многолетняя дружба и сотрудничество в творческих проектах, его ученики и сотрудники Театра танца, которые плечом к плечу шли рядом долгие годы и претворяли в жизнь все его идеи и балетные постановки.





Он один из немногих, кто создал то, что хотел - свой театр и учеников, которыми можно гордиться. И сегодня, отдавая дань этому великому человеку, я не побоюсь этого слова, открывая его мемориальную доску, мы отдаем дань замечательному профессионалу, беззаветно преданному балету!" - сказал директор театра имени Лермонтова Юрий Якушев.









Также на открытии также выступили деятели культуры и искусства, которые в высказали слова признательности, восхищения Булату Аюханову, указав на его огромную роль в становлении и развитии балетного искусства в Казахстане и заслуги перед народом и государством, подчеркнули необходимость присвоения имени Б. Аюханова созданному им Государственному академическому театру танца РК и обратились к руководству страны и города с просьбой дать театру собственное здание и сцену в Алматы.





Булат Аюханов скончался 13 декабря прошлого года на 85-м году жизни. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося деятеля культуры. Он отметил, что в жизни и творчестве Булат Газизович сохранял верность нравственным и духовным ценностям, служил искусству, передавал знания и опыт молодому поколению.





baribar.kz





Великий балетмейстер Булат Аюханов родился в Семипалатинске 13 сентября 1938 года.





Отец - Куватов Газиз был видным комсомольским и партийным деятелем. Мать Аюханова Рахиль - ветеран партии.





Булат Аюханов окончил Алма-Атинское хореографическое училище в 1955 году, затем он совершенствовался в классах Академического Ленинградского хореографического училища. В 1967 году он основал первый в истории культуры и искусства не только в Казахстане, но и в Советском Союзе ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", став его бессменным руководителем, педагогом, исполнителем и концертмейстером.





Фото: sputnik.kz





К работе над новыми постановками приглашались балетмейстеры из Москвы, Ленинграда, Таллина. Содружество с народной артисткой СССР Н. М. Дудинской, народным артистом РСФСР Н. А. Долгушиным, заслуженным деятелем искусств Эстонской ССР Май Мурдмаа творчески обогатило коллектив, расширило исполнительские возможности артистов. Исполнение артистами всевозможных классических па-де-де укрепляет академическую основу ансамбля классического танца. В 1971 году ансамбль был удостоен звания "Лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана". Среди творческих коллективов Казахской ССР ансамбль "Молодой балет Алма-Аты" занимал одно из ведущих мест. В 1975 году коллектив был переименован в Государственный ансамбль классического танца Республики Казахстан. В 2003 году труппа Аюханова стала Государственным Академическим театром танца Республики Казахстан. Хореограф осуществил более 30 балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе на мировых сценах - в Канаде, Франции, лондонском театре Бернарда Шоу и Кадоган-холле.





balet.academic.ru





Аюхановым воспитаны десятки артистов балета, работающих в известных по всеми миру балетных коллективах: К. Дукарт, М. Маликова (О Нил), А. Шереметьевская, Л. Лыгина, К. Амирова-Султанова, Н. Чичинина, С. Шмыга и другие. В Казахской Национальной Академии искусств имени Жургенова Аюханов выпустил специалистов - режиссеров балета: Ларису Ким, заслуженных артистов Казахстана Гульнару Саитову, Тойган Изим, Гульмиру и Гульнару Габбасовых, Лейлу Альпиеву-Кушербаеву, Сергея Тихонова и Кариму Жулмурзину. В 1988 году Булат Аюханов издал свою первую книгу "Мой балет" (издательство "Онер", Алма-Ата), в 2001 году фонд "Сорос-Казахстан" издал его книгу "Биография чувств", в 2005 году в издательстве "Онер" вышел в свет объемный труд, заключенный в книге "Витражи балета, или Па-де-бурре по жизни".









Булат Аюханов, развивая традиции мирового балета, сыграл выдающуюся роль в становлении и мировом признании искусства классического танца созданного им коллектива солистов балета, в котором нет традиционного для трупп кордебалета, где практически каждый артист имеет собственный репертуар, что позволяет ему расширять жанровые возможности искусства балета. Наряду с новаторской балетмейстерской деятельностью, и в том числе подвижнической педагогической деятельностью, Аюханов признан одним из ярких и самобытных исполнителей сценических образов. Танцовщик с 45-летним исполнительским стажем поражает профессиональной формой и примером творческого долголетия.





Булат Аюханов известен и как исполнитель многих ролей в фильмах: "Богатство наших гор" (Свердловская киностудия), "Репетиция" Арарата Машанова, "Рисунок мелом" Марата Айманова, "Вдохновение" Михаила Васильева, "Бойся враг девятого сына", "Сказка о прекрасной Айсулу" Виктора Пусурманова, Виктора Чугунова, "Повелитель тьмы" В.Чугунова, "Катарсис" В.Пусурманова, "Тайны мадам Вонг" Пучикяна (Мосфильм), "Несибели" Шарипа, "Мой любимый троллейбус", "Прогулки по Алма-Ате" Александра Головинского.