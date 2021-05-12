Казахский национальный академический театр оперы и балета имени Абая в ближайшие дни проведет фестиваль в честь юбилея Народного артиста СССР, лауреата государственных премий РК Алибека Днишева. Открытием первого дня Фестиваля 13 мая, в 19.00, станет опера П.И. Чайковского "Евгений Онегин". Этот спектакль был выбран не случайно, ведь именно в нем Алибек Мусаевич исполнял партию Ленского, которая, несомненно, является одной из ключевых оперных ролей артиста.





Новая постановка оперы "Евгений Онегин" от режиссера-постановщика Ирины Лычагиной (Россия) - это своего рода классик-модерн. Он присутствует во всем, что происходит на сцене: декорациях, которые изменяются прямо во время спектакля, видеографике и световых решениях проекции, которые усиливают впечатление зрителя и игру актеров. Это то новое в спектакле, чего так ждал зритель, та наполненность визуализации, которая дает погрузиться в атмосферу полного драматизма самой пьесы, музыка гениального классика только усиливает впечатление от увиденного. Сценические декорации дают полное погружение в атмосферу пушкинского села и запаха яблоневого сада. Хочется добавить слова Александра Сергеевича:

…Вдали пред ним пестрели и цвели

Луга и нивы золотые, мелькали селы;

Здесь и там стада бродили по лугам,

И сени расширял густые огромный, запущенный сад,

Приют задумчивых дриад…

14 мая, в 19.00, на большой сцене КазНАТОБ имени Абая состоится концерт "В сиянье теплых, майских дней…", в котором прозвучат романсы, военные песни и вокальные циклы, которые стали эталонными для будущих поколений. Как дань глубокого уважения творчеству великого казахского тенора, ведущие солисты оперной труппы представят на концерте, разнообразную, многожанровую программу камерных вокальных сочинений.

15 мая, в 18.00, зрителю будет представлена опера Дж. Верди "Травиата".

... Быть свободной, быть беспечной, в вихре света мчаться вечно и не знать тоски сердечной - вот что мне дано судьбой..." Оперная постановка появилась в репертуаре театра почти с самого начала его открытия, однако сейчас публике будет представлена обновленная версия, которая была создана в КазНАТОБ им. Абая в 2016 году. "Травиата" - это опера большого стиля, - говорил перед премьерой Вячеслав Окунев, художник-постановщик спектакля, приглашённый уже на восьмой спектакль в КазНАТОБ имени Абая, поэтому всё в ней: и костюмы, и декорации, и интерьер - сделано подробно и как можно более точно. В опере человек отдыхает и получает почти музейное ощущение: на вечер время останавливается, специально для вас играет симфонический оркестр, сменяются роскошные декорации и поют певцы с блестящими вокальными данными, и это очень дорогое ощущение".

Завершением Фестиваля станет гала-концерт, который пройдет 16 мая, в 18.00. В программе вечера прозвучат арии из оперных постановок, которые являют собой основной репертуар театра и Золотой фонд культурного наследия.





Очень ценно, что после карантинных мер театр открыл свои двери и будет вновь радовать своего зрителя и что на сцене Казахского Национального театра страны пройдет фестиваль в мою честь! Конечно, приятно, что артисты готовят праздничный концерт, в который вошли мои произведения. Я много лет своей творческой жизни посвятил любимому театру и это лучшие воспоминания, связанные с ним. Мне до сих нравится запах кулис, и я никогда не забуду свои выступления и партии, которые я исполнял вместе с Ермеком Серкебаевым. Моя мама пела в годы войны на сцене театра, мои братья выросли в его стенах, мои дяди - выдающиеся певцы Ришат и Муслим Абдуллины оставили неоценимый вклад в развитии оперного искусства, и поэтому ГАТОБ всегда останется храмом моей души, это альма-матер! Этот фестиваль натолкнул меня на мысль сделать его ежегодным, ведь весеннее майское время - самое лучшее время года в нашем городе, когда все расцветает и оживает природа. Пусть фестиваль этого года станет достойным началом и доброй традицией театральной жизни нашей страны! Желаю всему творческому коллективу успехов, достижений новых рубежей, благодарных зрителей и, конечно, аншлагов. Пусть ГАТОБ будет и дальше в когорте лучших театров мира!" - делится Алибек Днишев.





Вход в театр для гостей будет осуществляться через мобильное приложение "Ashyq" в целях минимилизации рисков распространения коронавирусной инфекции при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции.

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