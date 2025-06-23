Участники экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" познакомились с древней игрой кочевников

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Экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" продолжает свой маршрут, и одной из ярких остановок стал город Актобе. Здесь участники мероприятия познакомились с древней и захватывающей игрой кочевников - кокпаром.





Кокпар (в других странах также известный как бузкаши или улак) - это традиционная казахская конная игра, в которой всадники соревнуются за тушу козла, стремясь донести ее до обозначенного круга или ворот соперника. Игра требует невероятной силы, ловкости, слаженности команды и высокого мастерства верховой езды. Она издавна считалась символом мужества, единства и духа соревнования.





Участникам экспедиции рассказали об истории кокпара, его правилах и значении в культуре кочевников, а также продемонстрировали элементы игры вживую. Это стало не только зрелищным, но и познавательным событием, позволившим глубже прочувствовать культурное наследие региона.