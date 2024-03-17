В Алматы проходит выставка мастеров-кукольников

Фото: пресс-центр Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина

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Образовательно-просветительская экспедиция проходила в течение недели. Ее главная цель - популяризация русской культуры и традиций за рубежом. Проект был инициирован Государственным институтом русского языка имени А. С. Пушкина в 2015 году. К настоящему времени волонтеры посетили 19 стран и провели занятия для более чем 48 тысяч человек. Издание "Евразия сегодня" и международная сеть TV BRICS - информационные партнеры проекта.





В Казахстане работали сразу две группы волонтеров. Послы русского языка провели занятия для студентов и школьников городов Кызылорды и Шымкента. В программу включили знакомство с традициями празднования Нового года в России, особенностями хохломской росписи и гжели, мастер-классы по игре на ложках и изготовлению кукол-оберегов, танцевальные флешмобы и другие мероприятия.





Кызылорду волонтеры посетили впервые. Послы русского языка пообщались с ребятами из воскресной школы храма Казанской иконы Божией Материи, который является памятником архитектуры государственного значения. Для детей провели мастер-класс, в ходе которого они узнали про традиционную роспись и смогли попробовать себя в качестве мастеров - расписали игрушки.





пресс-центр Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина





Кызылорда - новый удивительный казахстанский регион для нашей программы. Здесь проживает более 90% казахоязычного населения, и тем не менее есть воскресная школа при храме Казанской Божьей Матери, центр "Славяне", есть русские классы в школах, есть кафедра русского языка и литературы в университете имени Коркыт Ата. У студентов, учителей, ребят огромный интерес к представителям России, к русской культуре. Даже те, кто учится в классах с казахским языком обучения, прекрасно говорят по-русски, поэтому мы готовим свои занятия практически так же, как для носителей языка. Все послы вдохновлены первыми днями экспедиции. Нас очень тепло, по-дружески встретили, надеемся, что наш приезд станет началом новых совместных проектов", - рассказала методист программы Татьяна Кудоярова.





В Доме дружбы Кызылорды волонтеры встретились с участниками местного ансамбля ложкарей, который объединяет любителей народной музыки в возрасте от 5 до 20 лет. С ними послы русского языка обсудили особенности русских и казахских народных инструментов, а затем вместе исполнили на ложках композицию "Валенки".





Ребята невероятные! Они так тепло нас встретили и не хотели отпускать", - поделилась своими эмоциями посол русского языка Аделина Литвиненко.





В Шымкенте волонтеры программы успели поработать со студентами филологического факультета Южно-Казахстанского педагогического университета имени Өзбекәліа Жәнібекова и с воспитанниками Дворца школьников. Учащиеся вуза знакомились с русским языком, литературой и культурой в интерактивном формате: узнавали об известных произведениях русских художников, учились толковать содержание произведений А.С. Пушкина, принимали участие в интеллектуальной игре "Диалоги на русском". Школьникам же рассказали о русских народных промыслах и о символах русской культуры.





пресс-центр Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина





Одним из направлений программы также является знакомство волонтеров с достопримечательностями и обычаями принимающих стран. В частности, преподаватель Кызылординского государственного университета провел для послов экскурсию в музее истории космодрома Байконур. Волонтеры узнали интересные факты о подготовке космонавтов и достижениях аэрокосмической отрасли.





Еще одним местом стал уникальный в своем роде мемориальный комплекс "Коркыт Ата", построенный и названный в честь знаменитого создателя кобыза (старинного казахского музыкального инструмента). Комплекс расположен посреди степи, в ветреную погоду здесь можно услышать настоящие звуки кобыза, которые издает специальная конструкция. Волонтерам рассказали историю создания музыкального инструмента, а после они смогли загадать желания на священном месте комплекса.





Сейчас волонтеры работают в Узбекистане. Занятия в школах и вузах страны продлятся до конца недели.