05.05.2023, 20:34 1791
В Алматы прошла Неделя моды
Фото: @omirbek.alibekovich
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28-29 апреля в Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоялся новый сезон Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024".
Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире. Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана.
28 апреля, в первый день показов, свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры, а также постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи - Graphisteman.G. c коллекцией, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.
Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.
Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.
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26.04.2023, 12:50 17121
Deborah Ory и Ken Browar: "Танцоры в студии"
Фото: photar.ru
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Знаменитые нью-йоркские фотографы Дебора Ори (Deborah Ory) и Кен Бровар (Ken Browar) - дуэт мужа и жены, чья работы специализируется на фотосъемке танцоров и танцовщиц. Живя и работая в Нью-Йорке, Дебора и Кен последние несколько лет снимали проекты для таких компаний, как American Ballet Theater, Martha Graham Dance Company, Alvin Ailey, New York City Ballet и многих других. Они издали популярнейшую книгу под названием "Искусство движения", в которой рассказывают о том, как они создают свои великолепные работы, рассказывает photar.ru.
Но что самое интересное в этом дуэте двух супругов, так это то, как они работают с танцорами, их настойчивость в работе в студии, их использование цветов и то, как они создают образы, которые они делают. И, по словам Деборы, они не просто тесно сотрудничают с танцорами во время съемки, но также руководят всем процессом от постановки сцены (позирования и идеи) до установки световых схема и продвижения своих работ в Сети.
Талантливая пара из Бруклина, Нью-Йорк, создала один из самых знаменитых проектов о танцах в фотографии - NYC Dance Project. Кен - знаменитый фотограф моды и красоты, а Дебора привнесла в проект опыт танцевальной и редакционной фотографии. Они создали проект, чтобы продемонстрировать чудесный мир танца и танцоров, сосредоточенный в Нью-Йорке. Страсть Кена к танцам началась, когда он жил в Париже и фотографировал танцоров из балета Парижской оперы. Его работы появлялись в модных журналах по всему миру.
Дебора занимается танцами с 7 лет, и ее страсть к искусству проявляется в ее фотографиях. Карьеру фотографа она начала, когда травмировалась как танцовщица, - она начала фотографировать репетиции, на которых не могла присутствовать по другую сторону камеры из-за травмы. После переезда в Нью-Йорк и работы фоторедактором в таких журналах, как House & Garden, Mirabella и других, она начала снимать редакционные работы для публикаций, а также занялась рекламной работой.
Кен Бровар и Дебора Ори экспонировали свои работы по всему миру, и их фотографии представлены в нескольких галереях. В настоящее время они работают над персональной выставкой в галерее Lanoue в Бостоне. У них также есть работы, выставленные в Cavalier Gallery в Нью-Йорке и Holden Luntz Gallery в Палм-Бич.
20.03.2023, 23:27 68761
В Алма-Ате в рамках "Русских сезонов" состоялся показ балета "Анна Каренина"
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"Анна Каренина" балет Бориса Эйфмана по роману Л. Н. Толстого на музыку П. И. Чайковского.
Декорации: Зиновий Марголин
Костюмы: Вячеслав Окунев
Свет: Глеб Фильштинский
"Балет - это особая область реализации психологических драм, возможность проникнуть в подсознание. Каждый новый спектакль – поиск неведомого. Роман "Анна Каренина" всегда интересовал меня. Когда читаешь Толстого, чувствуешь невероятное понимание автором психологического мира его героев, удивительную чуткость и точность отражения жизни России. В романе "Анна Каренина" есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. Даже в сегодняшней литературе мы не найдем подобных страстей, метаморфоз, фантасмагорий. Все это стало сутью моих хореографических размышлений. Размеренный ритм жизни семьи Карениных - государственная служба главы, строгое соблюдение светских условностей - создавали иллюзию гармонии и покоя.
Страсть Анны к Вронскому разрушила привычное. Искренность чувств влюбленных отвергалась, пугала откровенностью. Лицемерие Каренина было приемлемо для всех, кроме Анны. Она предпочла всепоглощающее чувство к любимому мужчине долгу матери перед сыном. И обрекла себя на жизнь изгоя. Не было счастья ни в путешествиях, ни в привычных светских увеселениях. Присутствовало ощущение трагической несвободы женщины от чувственных отношений с мужчиной. Эта зависимость, как и любая другая, - болезнь и страдание.
Анна покончила с собой, чтобы освободиться, оборвать свою страшную и мучительную жизнь. Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жило два человека: внешне - светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая – женщина, погруженная в мир страстей.
Что важнее - сохранить общепринятую иллюзию гармонии долга и чувств или подчиниться искренней страсти?.. Имеем ли мы право разрушить семью, лишить ребенка материнской заботы ради буйства плоти?..
Эти вопросы не давали покоя в прошлом Толстому, не уйти от них и сегодня. И нет ответов! Есть неутолимая жажда быть понятым и в жизни, и в смерти…"
Борис Эйфман
О спектакле
Балет Бориса Эйфмана "Анна Каренина" полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию. Убрав все второстепенные линии романа Льва Толстого, хореограф сосредоточился на любовном треугольнике "Анна - Каренин - Вронский".
Пластикой тела Эйфман в своем спектакле передал драму переродившейся женщины. По мнению хореографа, именно страсть, "основной инстинкт» привели к преступлению против общественных норм, уничтожили материнскую любовь и разрушили внутренний мир Анны Карениной. Женщина, поглощенная и раздавленная чувственным влечением, готова пойти на любые жертвы.
Хореограф отмечает, что его балет - о сегодняшнем дне, а не о минувшей эпохе: неподвластное времени эмоциональное наполнение спектакля и прямые параллели с действительностью не оставляют равнодушными современных зрителей. Высочайшего уровня исполнительская техника труппы и хореография Бориса Эйфмана передают все психологические перипетии романа Толстого.
19 марта, 19:00
Анна - Мария Абашова. Заслуженная артистка России, Лауреат международных конкурсов, Лауреат премии "Золотая Маска", Лауреат премии "Золотой Софит".
Каренин - Сергей Волобуев. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".
Вронский - Артем Лепков.
20 марта, 19:00
Анна - Елизавета Хохлова.
Каренин - Дмитрий Фишер. Заслуженный артист России, Лауреат премии Президента РФ, Лауреат премии "Золотой Софит".
Вронский - Игорь Субботин.
Труппатеатра балета Бориса Эйфмана: Мария Абашова, Любовь Андреева, Виктория Мокроусова, Дарья Резник Сергей Волобуев, Олег Габышев, Дмитрий Крылов, Артем Лепков, Игорь Субботин, Дмитрий Фишер, Владимир Афоничкин, Алина Петровская, Анжела Прохорова, Мара Тудосе, Елизавета Хохлова, Марианна Чебыкина Юлия Адликовская, Полина Алферова, Рената Аюпова, Елизавета Булах, Алина Гадиева, Лолита Головачева, Полина Дикова, Таисия Ермолаева, Валентина Иванова, Елизавета Кузнецова, Данута Мазурова, Злата Марченкова, Ирина Марченкова, Мираслава Назарова, Полина Павленко, Полина Петрова, Анна Половинкина, Элина Полякова, Дарья Попова, Анна Смекалова, Валентина Титкова, Алена Угрюмова, Алина Фишер, Арина Че, Юлия Шункова, Даниил Афоничкин, Василий Ванжула, Роберт Васильев, Евгений Грачев, Иван Дергунов, Александр Иванов, Лев Конев, Иван Котельников, Илья Новоселов, Денис Пестряков, Яков Попков, Артем Постников, Даниил Римша, Константин Савченко, Евгений Сергеев, Иван Сидельников, Александр Филимонов, Илья Шинкаренко, Михаил Шинкаренко, Рафаэль Якшигулов.
Художественный руководитель - народный артист России, лауреат Государственных премий Борис Эйфман.
Театр балета Бориса Эйфмана
Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году (первоначальное название труппы - Ленинградский "Новый балет"). Концепция коллектива была достаточно смелой: он создавался как авторский, режиссерский театр, экспериментальная лаборатория одного хореографа.
Уже первые спектакли труппы - "Двухголосие" и "Бумеранг" - принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве. Однако последователи традиционной школы не спешили признав ат ь авторите т молодого хореог рафа . Нов аторс т во в выборе драматургического материала и музыки, смелость пластических решений надолго закрепили за Борисом Эйфманом репутацию "хореографического диссидента".
В период конца 1970-х - начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы. Хореограф и его характеризующаяся особым пластическим мышлением труппа осваивают новые жанры. Создаются спектакли, отличающиеся остротой хореографического рисунка, который передавал предельный накал страстей героев: "Идиот", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Легенда", "Двенадцатая ночь", "Поединок", "Мастер и Маргарита", "Убийцы" и другие.
Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTĆ", "Эффект Пигмалиона", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Чайка. Балетная история". Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов. Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и динамизмом пластического языка - все это определило тот успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира.
Эйфман - хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как "психологический балет". Газета ĉe New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это – Борис Эйфман".
Труппа театра отличается безупречным исполнительским мастерством, уникальной самоотдачей и высоким сценическим интеллектом. Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют прекрасные артисты - лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой Софит", премии Президента РФ для молодых деятелей культуры и премии Правительства РФ в области культуры: М. Абашова, Л. Андреева, С. Волобуев, О. Габышев, Д. Фишер и другие.
Важный этап в жизни театра начался в 2011 году, когда Правительством Санкт-Петербурга было принято решение о начале строительства Академии танца Бориса Эйфмана, инициатором создания которой выступил хореограф. В сентябре 2013 года Академия начала свой первый учебный год. В 2019 году был открыт Театр Академии танца – уникальная сцена для проведения фестивалей, конкурсов, спектаклей.
Также в ближайшем будущем в Санкт-Петербурге должен появиться Дворец танца Бориса Эйфмана, который призван стать одним из мировых центров танцевальных искусств.
Создание оригинального балетного репертуара современной России на базе традиций отечественного психологического театра, поиск и развитие новых форм хореографического искусства XXI века – основные составляющие творческой миссии Бориса Эйфмана и его труппы.
10.03.2023, 08:14 84821
Европейские звезды балета приехали в Казахстан с мировой премьерой
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В преддверии весенних праздников в Казахстан прибыла группа звезд мирового балета с выступлениями. Концерты Freedom Ballet Gala прошли 3 марта в Алматы и 5 марта - в Астане.
Ценители балета насладились мастерством всемирно признанных звезд. В их исполнении шедевры хореографов прошлого соединяют филигранную точность классического балета и актуальное искусство современного танца.
Свое мастерство представляли такие яркие и неповторимые артисты современности, как прима-балерина, ведущий солист и премьер Национального балета Нидерландов Анна Цыганкова, Георгий Поцхишвили и Янг ГюЧэ, премьер Английского национального балета Габриэле Фрола, ведущая солистка и премьер Большого театра Мария Виноградова и Владислав Лантратов, ведущая солистка труппы "Балет дю Капитоль" Наталья де Фробервиль, солистка Берлинского государственного балета Эвелина Годунова.
В программе, помимо классических выступлений и зарисовок современных хореографических произведений, значится настоящая мировая премьера постановки, созданной специально к этому событию.
17.02.2023, 21:58 109681
Благотворительный вечер Pray For Turkey, поможем всем миром!
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20 февраля в джаз-клубе EverJazz пройдет благотворительный вечер в поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции. Все средства с продажи билетов и собранные во время концерта пожертвования будут переведены на счет помощи пострадавшим при землетрясении в Турции AFAD.
Сегодня наш дорогой, родственный турецкий народ стоит на пороге великой катастрофы, теряя кровь и болея сердцами. Вы читаете это из всех источников информации! Наши турецкие родственники, которые всегда протягивают руку помощи тюркскому миру, сегодня нуждаются в нашей помощи. В первую очередь им нужна не только финансовая, но и моральная поддержка, чтобы они чувствовали наше братство, солидарность и слова от всего сердца. В это непростое время теплые слова каждого из нас согреют наших братьев и подарят надежду! Как Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) мы, народы тюркского мира, говорим: "Мы вместе!" Мы сделали звонок со слоганом. Слава богу все поддерживают! Давайте будем вместе в трудные дни Турции, будем рядом с вами!" - Султан Раев, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ.
В программе вечера прозвучат классические произведения от струнных квартетов GATOB_QUARTET и 4RIVERS QUARTET. Солисты оперной труппы Олег Татамиров и Ержан Тажимбетов подготовили специальную программу для гостей благотворительного вечера, а резиденты джаз-клуба EverJazz Take off Trio, Екатерина Хоменкова и Александр Рудовский закроют программу выступления. Специальным гостем и представителем благотворительного вечера Pray For Turkey будет Муканов Кайрат Саматович - советник генерального секретаря ТЮРКСОЙ.
Во все времена музыка помогает пережить самые сложные и тяжелые моменты в жизни, и сейчас, когда народу Турции нужна помощь, музыканты Казахстана и резиденты клуба EverJazz не могут остаться в стороне!" -Алексей Глазырин, директор джаз-клуба EverJazz.
Благодаря Международной организации ТЮРКСОЙ Турция стала для музыкантов молодежного камерного оркестра "Тюрксой" вторым домом. С 2010 года мы с нашим коллективом не раз выступали в этой прекрасной стране и во многих странах мира. Горе, постигнувшее наш братский народ, ранило всех нас в самое сердце, и мы с глубокой скорбью выражаем наши соболезнования семьям погибших, а также всему братскому турецкому народу. Этим благотворительным вечером мы - музыканты города Алматы хотели бы выразить поддержку пострадавшим, исполняя прекрасные музыкальные произведения", - Асем Калман, организатор, первая скрипка GATOB_QUARTET.
Справки по телефону +7 707 340 8762 или на сайте EverJazz.kz.
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!
Скорбим всем миром, Pray for Turkey!
06.02.2023, 11:33 122636
Гала-концерт в честь юбилея установления дипотношений между Казахстаном и ЕС
Фото: max.baikenov
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В Астане проведен праздничный концерт по случаю празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Европейским союзом. На сцене выступили звезды казахстанской и мировой оперной сцены.
Праздничный вечер украшали звезды казахстанской и мировой оперной сцены Мария Мудряк и Медет Чотабаев, оперная дива Сюзана Гашпар.
В насыщенную программу концерта вошли яркие номера "Айттым салем, Каламкас" А. Жубанова, "Казак вальсы" Л. Хамиди, португальская песня. Сольный номер из произведения "Времена года" А. Вивальди прозвучал в исполнении первой скрипки симфонического оркестра "Астана Опера" Багдата Абильханова, сочинение "Менуэт и шутка" И.С. Баха представил концертмейстер группы флейт Алексей Косырев. Украшением программы стал кюй "Алкисса" Н. Тлендиева в исполнении Руслана Баймурзина (домбра) с оркестром.
04.02.2023, 19:35 126526
Астанчанам показали "божественное искусство" Японии
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В Астане прошла выставка "В поисках божественного: искусство Японии" для всех желающих погрузиться в японскую культуру сквозь века.
Местом проведения первой выставки изящных предметов Японии стал Национальный музей Республики Казахстан.
На выставке были представлены изящные предметы галереи Pepelsneg Parlour и компании Kazakhstan Japan Trading.
Выставочные работы выполнены из керамики, бронзы и фарфора. Некоторые экспозиции являются оригинальными и представляют собой достояние японского искусства разных эпох.
К примеру, японская ваза из бронзы, отлитая вручную в технике мурашидо эпохи Мэйдзи (1868-1912), и две ее копии. Это работа Сано Хироюки, его фирменный стиль - играть со зрителем, изготавливая две копии каждой вазы, отлитой вручную. Художник пытается показать, что даже при кажущейся реалистичности истину всегда окружает иллюзия. И путь мудреца - отличать первое от второго.
А это фарфоровые вазы далекого периода Адзути-Момоямы (1568-1600).
Мероприятие состоялось при поддержке посольства Японии в Казахстане и Ассоциации выпускников JICA.
27.01.2023, 23:09 133211
Столичный театр "Astana Musical" выступили в жанре хор-концерт
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Артисты из "Astaana Musical" порадовали жителей и гостей столицы очередным супершоу. В этот раз театр был в жанре хор-концерт.
Концерт начался с казахской народной песни, услышав знакомые ноты, трогательно и с любовью к национальному искусству вокалистам из зала многие подевали. Помещение наполнялось душой истории главных героев, о которых рассказывали ребята со сцены. Такая крепкая связь актерского мастерства и неподдельного интереса зрителей, пожалуй, редкость сейчас.
На протяжении всего выступления настроения театра менялись. Так, первый номер сменился комедией - зрителям представили Мистера Бина, легендарного британского персонажа, человека-катастрофы. Удивительно, но правда - на сцене Мистер Бин в известной всем манере общался не только по-английски, особо непонятливым он уточнял свои пожелания и на казахском языке.
В завершение представления была исполнена "Богемская рапсодия" рок-группы Queen. Завораживающее пение сопровождалось светом множества фонариков в руках артистов - просто, но очень красиво.
Мюзиклу аплодировали стоя.
17.01.2023, 10:10 141201
Клуб EverJazz. Певица Екатерина Хоменкова и пианист Алексей Рябухин о джазе
Фото: Кадр с видео
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