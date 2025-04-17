16.04.2025, 23:31 871

В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"

Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр
В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"
Фото: Kazakhstan Today
В Астане, в русском драматическом театре имени Горького, с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом".

Постановка "Петерс" главного режиссера театра Андрея Прикотенко, по одноименному рассказу Татьяны Толстой, неоднократно завоевывала призы на Всероссийских театральных фестивалях.

Фото: Kazakhstan Today

Блестящая игра актерского состава - Анатолий Григорьев, Тимофей Мамлин, Лариса Чернобаева, Софья Васильева, Софья Степанова, Наталья Пьянова,- на протяжении всего действия заставляет зрителя испытать всю гамму чувств и эмоций, переживая за главного героя. Спектакль "Петерс" - это история о человеке, за которого в детстве решали все и, в результате, он не смог вписаться в этот мир, встречаясь с фантомными переживаниями из своего детства. Спектакль о непрожитой жизни - "бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой - прекрасной, прекрасной, прекрасной".


Автор костюмов и пространства действия художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили.

Фото: Kazakhstan Today

Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр. Он вручил приветственное письмо и памятный подарок директору Новосибирского театра Татьяне Ильиной и пригласил театральную труппу на новые гастроли в Казахстан.
 
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Теги:ТеатрСпектакльАстана

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26.03.2025, 14:26 15346

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге

Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге
Фото: Посольство России в Казахстане
Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.

В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.

Посольство России в Казахстане

Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.


Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.

Посольство России в Казахстане

Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.
 
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Теги:выступлениеСанкт-Петербургтанцы
06.03.2025, 22:09 30281

В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой

Фото: Посольство России в Казахстане
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный театр русской драмы имени Максима Горького и Национальная гвардия Республики Казахстан представили совместный проект, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает корреспондент агентства.

В год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня рождения легендарной Алии Молдагуловой, постановка напомнила о подвиге хрупкой, но бесстрашной девушки, ставшей символом мужества и стойкости.

Также вместе с актерами на сцене выступили мужской хор и образцово-показательный оркестр Нацгвардии РК.
 
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18.02.2025, 17:06 45291

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"

Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.

 
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13.02.2025, 11:40 51121

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года

В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.

В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.


Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
 
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31.01.2025, 17:04 62126

Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая

Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая
Фото: Скрин с видео
Гала-концерт Медиакорпорации Китая (CMG), приуроченный к празднику Весны 2025 года, стал ярким культурным событием, объединившим зрителей Китая и всего мира. Многочасовое представление подарило зрителям незабываемую атмосферу праздника, продолжавшуюся до глубокой ночи.

 
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23.01.2025, 16:58 69636

Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев

Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов
Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев
Фото: кадр из видео
В парке культуры и творчества в городском округе Лэшань провинции Сычуань, который навали "Корни китайской каллиграфии", художники превращают изящные корни деревьев в настоящие каллиграфические шедевры, сообщает bigasia.ru.

Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов. Они создают невероятно сложные произведения, включая серию скульптур, основанных на зодиакальных символах.


Этот корень был очень длинным. Его концы напомнили мне треугольную голову змеи и заостренный хвост. Мы аккуратно очистили корень от камней, и в результате получилась скульптура, похожая на змею. Такие идеальные образцы - большая редкость", - заявил художник Ян Чжо.


По словам Яна Чжо, на создание серии "Корень зодиака" ушло примерно шесть лет. Художник надеется, что эти экспонаты не только порадуют глаз, но и донесут самые теплые новогодние пожелания до каждого посетителя выставки.
 
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Теги:ИскусствоКитайхудожник
29.12.2024, 15:11 91151

Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца  

Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца
Фото: Kazakhstan Today
В Астане показали спектакль-диагноз "Шах и мат", поставленный по пьесе Евгения Шварца "Дракон".

Сюжет, пронизанный интригой и неожиданными поворотами, погружает зрителя в мир, где идеалы сталкиваются с реальностью, а выбор каждого может изменить судьбу. Актеры рассказали историю о борьбе за справедливость и человеческую природу", - рассказала режиссер Елизавета Высочина-Флах.


 
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21.12.2024, 00:35 100406

Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве  Эксклюзив КТ

Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве
В рамках III международной премии для журналистов "Честный взгляд" в Москве прошла медиашкола для молодых журналистов, передает корреспондент агентства.


Программа медиашколы включала однодневный курс лекций спикеров - молодых руководителей ведущих российских СМИ и экспертов в области новых медиа. Участники школы обсудили с лекторами тренды и вызовы современной журналистики, особенности фактчекинга и составили портрет журналиста в новых реалиях.


Вместе с тем журналисты посетили офис международного телеканала RT и познакомились с принципами работы видеоагентства Ruptly.

Офис RT
Также для участников проекта была организована экскурсия по Москве, в ходе которой ребята посетили Красную площадь, прогулялись по главным московским улицам и вдохновились творчеством художников прошлого столетия в Новой Третьяковской галерее.

Спасская башня
Храм Василия Блаженного
Новая Третьяковская галерея
Черный квадрат Казимира Малевича
Заключительным, но важным элементом в программе медиашколы стала встреча молодых журналистов с председателем комитета совета федерации федерального собрания РФ по международным делам Григорием Карасиным. Сенатор ответил на вопросы представителей молодежи Центральной Азии, обозначив "опорные точки" взаимодействия России со странами - участницами мероприятия.

Совет Федерации Федерального собрания РФ

Современная молодежь является ключевым поколением для того, чтобы на Земле восторжествовало взаимное понимание и мир. Я думаю, мы сегодня, завтра и послезавтра будем стремиться к тому, чтобы мир был справедливым, многополярным, чтобы страны могли принимать те решения, которые хочет подавляющее большинство населения", - отметил сенатор.


Для участия в школе были приглашены порядка 30 студентов и начинающих журналистов из стран Центральной Азии, Африки, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана.

Медиапремия и школа "Честный взгляд" проводятся под эгидой Россотрудничества, заявки для участия в проекте принимаются из более 50 стран мира.
 

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