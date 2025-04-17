16.04.2025, 23:31 871
В Астане с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом"
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
В Астане, в русском драматическом театре имени Горького, с аншлагом прошли спектакли Новосибирского государственного драматического театра "Старый дом".
Постановка "Петерс" главного режиссера театра Андрея Прикотенко, по одноименному рассказу Татьяны Толстой, неоднократно завоевывала призы на Всероссийских театральных фестивалях.
Блестящая игра актерского состава - Анатолий Григорьев, Тимофей Мамлин, Лариса Чернобаева, Софья Васильева, Софья Степанова, Наталья Пьянова,- на протяжении всего действия заставляет зрителя испытать всю гамму чувств и эмоций, переживая за главного героя. Спектакль "Петерс" - это история о человеке, за которого в детстве решали все и, в результате, он не смог вписаться в этот мир, встречаясь с фантомными переживаниями из своего детства. Спектакль о непрожитой жизни - "бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой - прекрасной, прекрасной, прекрасной".
Автор костюмов и пространства действия художник-постановщик Ольга Шаишмелашвили.
Актерский состав поздравил директор театра имени Горького Айболат Жаудыр. Он вручил приветственное письмо и памятный подарок директору Новосибирского театра Татьяне Ильиной и пригласил театральную труппу на новые гастроли в Казахстан.
новости по теме
26.03.2025, 14:26 15346
Студенты Казахской национальной академии хореографии выступили в Санкт-Петербурге
Фото: Посольство России в Казахстане
Рассказать друзьям
Санкт-Петербург. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 22 марта состоялся гастрольный концерт Казахской национальной академии хореографии на сцене Театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе посольства России в Казахстане.
В Санкт-Петербурге встретили овациями начинающих артистов и художественного руководителя Казахской национальной академии хореографии государственного театра "Астана Опера" народную артистку России Алтынай Асылмуратову.
Мы очень рады, что вы приехали к нам и показали, что Казахская национальная академия хореографии находится на высоком профессиональном уровне. Ваши преподаватели - настоящие мастера. Я очень рад за академию и казахстанский балет" - отметил посетивший генеральную репетицию президент академии народный артист России Борис Эйфман.
Более 40 казахстанских танцоров представили в северной столице богатую концертную программу: сюита из последнего балета великого Мариуса Петипа "Роман бутона розы и мотылька", "Оживленные фрески" из балета "Конек-Горбунок" Артура Сен-Леона, "Грезы любви" Булата Аюханова на музыку Ференца Листа, национальные танцы "Ақбаян" и "Жолбарыс жүрек" в современной аранжировке фольклорно-этнографического ансамбля "Хассак", современный танец Passing на музыку Георга Фридриха Генделя.
Также отмечается, что в рамках образовательной программы визита студенты, преподаватели и руководство академии посетили Государственный Эрмитаж. Для будущих артистов балета такие встречи с искусством - важный источник вдохновения и расширения творческого кругозора.
06.03.2025, 22:09 30281
В Астане показали спектакль, посвященный памяти Алии Молдагуловой
Фото: Посольство России в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Столичный театр русской драмы имени Максима Горького и Национальная гвардия Республики Казахстан представили совместный проект, посвященный памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передает корреспондент агентства.
В год, когда отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня рождения легендарной Алии Молдагуловой, постановка напомнила о подвиге хрупкой, но бесстрашной девушки, ставшей символом мужества и стойкости.
Также вместе с актерами на сцене выступили мужской хор и образцово-показательный оркестр Нацгвардии РК.
18.02.2025, 17:06 45291
Одноактный балет "Мефистофель. Наваждения Фауста"
Фото: kp.kz
Рассказать друзьям
Балет "Мефистофель. Наваждения Фауста" - одноактная постановка, созданная выдающимся казахстанским хореографом Булатом Аюхановым. Вдохновением для него послужила легендарная трагедия Иоганна Вольфганга Гёте "Фауст", а музыкальное сопровождение взято из оперы Шарля Гуно. Эта постановка - философская притча о человеческой слабости, вечном поиске смысла жизни и непреодолимой власти соблазна.
13.02.2025, 11:40 51121
В Алматы прошел концерт в честь праздника фонарей в рамках Китайского Нового года
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
Праздник фонарей, встречаемого в рамках Китайского Нового года, отпраздновали в Алматы.
В Алматы праздничное мероприятие прошло в Казахском национальный театре оперы и балета имени Абая. Перед многочисленными гостями выступила генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй.
Цзян Вэй подчеркнула, что 2024 год стал поистине значимым для отношений между Китаем и Казахстаном. Он напомнила, что председатель КНР Си Цзиньпин успешно совершил государственный визит в Казахстан и принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил двусторонние отношения и выразил уверенность в дальнейшем развитии казахстанско-китайского сотрудничества.
31.01.2025, 17:04 62126
Гала-концерт Праздника весны 2025 Медиакорпорации Китая
Фото: Скрин с видео
Рассказать друзьям
Гала-концерт Медиакорпорации Китая (CMG), приуроченный к празднику Весны 2025 года, стал ярким культурным событием, объединившим зрителей Китая и всего мира. Многочасовое представление подарило зрителям незабываемую атмосферу праздника, продолжавшуюся до глубокой ночи.
23.01.2025, 16:58 69636
Китайские художники создают каллиграфические шедевры из корней деревьев
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
В парке культуры и творчества в городском округе Лэшань провинции Сычуань, который навали "Корни китайской каллиграфии", художники превращают изящные корни деревьев в настоящие каллиграфические шедевры, сообщает bigasia.ru.
Мастера используют приемы кистевой живописи и принципы композиции из традиционного начертания иероглифов. Они создают невероятно сложные произведения, включая серию скульптур, основанных на зодиакальных символах.
Этот корень был очень длинным. Его концы напомнили мне треугольную голову змеи и заостренный хвост. Мы аккуратно очистили корень от камней, и в результате получилась скульптура, похожая на змею. Такие идеальные образцы - большая редкость", - заявил художник Ян Чжо.
По словам Яна Чжо, на создание серии "Корень зодиака" ушло примерно шесть лет. Художник надеется, что эти экспонаты не только порадуют глаз, но и донесут самые теплые новогодние пожелания до каждого посетителя выставки.
29.12.2024, 15:11 91151
Спектакль-диагноз "Шах и мат" по пьесе Евгения Шварца
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
В Астане показали спектакль-диагноз "Шах и мат", поставленный по пьесе Евгения Шварца "Дракон".
Сюжет, пронизанный интригой и неожиданными поворотами, погружает зрителя в мир, где идеалы сталкиваются с реальностью, а выбор каждого может изменить судьбу. Актеры рассказали историю о борьбе за справедливость и человеческую природу", - рассказала режиссер Елизавета Высочина-Флах.
21.12.2024, 00:35 100406
Молодые журналисты из ближнего зарубежья приняли участие в медиашколе в Москве Эксклюзив КТ
Рассказать друзьям
В рамках III международной премии для журналистов "Честный взгляд" в Москве прошла медиашкола для молодых журналистов, передает корреспондент агентства.
Программа медиашколы включала однодневный курс лекций спикеров - молодых руководителей ведущих российских СМИ и экспертов в области новых медиа. Участники школы обсудили с лекторами тренды и вызовы современной журналистики, особенности фактчекинга и составили портрет журналиста в новых реалиях.
Вместе с тем журналисты посетили офис международного телеканала RT и познакомились с принципами работы видеоагентства Ruptly.
Также для участников проекта была организована экскурсия по Москве, в ходе которой ребята посетили Красную площадь, прогулялись по главным московским улицам и вдохновились творчеством художников прошлого столетия в Новой Третьяковской галерее.
Заключительным, но важным элементом в программе медиашколы стала встреча молодых журналистов с председателем комитета совета федерации федерального собрания РФ по международным делам Григорием Карасиным. Сенатор ответил на вопросы представителей молодежи Центральной Азии, обозначив "опорные точки" взаимодействия России со странами - участницами мероприятия.
Современная молодежь является ключевым поколением для того, чтобы на Земле восторжествовало взаимное понимание и мир. Я думаю, мы сегодня, завтра и послезавтра будем стремиться к тому, чтобы мир был справедливым, многополярным, чтобы страны могли принимать те решения, которые хочет подавляющее большинство населения", - отметил сенатор.
Для участия в школе были приглашены порядка 30 студентов и начинающих журналистов из стран Центральной Азии, Африки, Беларуси, Грузии, Армении, Азербайджана и Ирана.
Медиапремия и школа "Честный взгляд" проводятся под эгидой Россотрудничества, заявки для участия в проекте принимаются из более 50 стран мира.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
16.04.2025, 11:11Двухнедельные испытания теплосетей начнутся в Алматы 16.04.2025, 11:5342341На здравоохранение в 2025 году запланировано 2 трлн тенге 16.04.2025, 11:0237771Более 350 нарушений ПДД водителями мопедов выявили за 10 дней в Астане 16.04.2025, 09:4634676В Казахстане живут 111 ветеранов Великой Отечественной войны 16.04.2025, 09:1434476В Казахстане утвердили порядок разрешения споров об общении с ребенком при разводе 10.04.2025, 17:50Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки150256Стройкомпания выкопала котлован рядом с частным домом в нарушение всех норм - жители Алматинской области пожаловались на строительство многоэтажки 11.04.2025, 19:19149656Глава Нацбанка заявил, что рыночная ипотека - это неподъемное бремя 11.04.2025, 15:21137736Не ужесточаем, а упорядочиваем - Токаев о новой налоговой политике 11.04.2025, 15:51132866Фейковые инвестиции: как вычислить мошенников 11.04.2025, 20:19131871Президент отреагировал на письмо родителей юных хоккеистов 20.03.2025, 15:37283916"Казатомпром" произвел более 23 тысяч тонн урана в 2024 году 20.03.2025, 15:30281286Kaspi.kz успешно разместил еврооблигации на $650 млн 21.03.2025, 10:53264571В Казахстане построят завод по производству аммиака и карбамида стоимостью $1,35 млрд 20.03.2025, 15:13261691"Казахмыс" приостанавливает работу на рудниках после чреды несчастных случаев 20.03.2025, 12:39254231Товарооборот между Казахстаном и США превысил отметку в $4 млрд
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?