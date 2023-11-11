В честь юбилея Наталии Сац главный детский театр Казахстана представил спектакль "Сац"

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10 ноября 2023 года в легендарном детском театре Казахстана прошел торжественный вечер, посвященный 78-летию театра и 120-летнему юбилею его основателя Наталии Ильиничны Сац Народной артистки СССР, Героя Социалистического труда.





Зрителям был представлен спектакль известного казахстанского режиссера, обладателя премии "Золотая маска" Галины Пьяновой - уникальная реконструкция одной репетиции режиссера Наталии Ильиничны Сац. Действие на сцене разворачивается 7 ноября 1945 года, всего за час до открытия в Алма-Ате первого театра для детей и юношества. Как и 78 лет назад, идет репетиция сказки Евгения Шварца "Красная Шапочка": актеры надевают костюмы, распеваются, делают финальные приготовления… А режиссер Сац в это время бежит на Зеленый Базар купить реквизит для начинающего актера Юры Померанцева…













Вся история жизни Наталии Ильиничны Сац похожа на миф, это коллаж, сотканный из огромного количества невероятных событий, встреч, переплетений судеб - трагических, великих, масштабных. И главное событие судьбы великой Наталии Сац - создание театра для детей.





В главных ролях спектакля "Сац" - великолепные актрисы легендарной труппы театра Заслуженная артистка Казахстана Татьяна Тарская и Кавалер Ордена "Құрмет" Татьяна Костюченко.













В этот же день в фойе Государственного Театра имени Наталии Сац состоялось открытие фотовыставки "SATS TIME". Экспонаты для выставки любезно предоставлены театру Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "Государственный центральный театральный музей имени А.А. Бахрушина" г. Москва. Сегодня - это Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина, старейший театральный музей России и один из крупнейших театральных музеев мира.





В рамках историко-документальной выставки "SATS TIME" впервые будут представлены уникальные архивные документы и фотографии, раскрывающие историю жизни, становления и успеха первой женщины - оперного режиссера, основательницы театра для детей в Казахстане Наталии Сац. Большинство экспонатов входит в фонд особо ценных документов.









Ранее в Государственном академическом русском театре для детей юношества впервые в истории республики, города и главного детского театра Казахстана состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски Наталии Ильиничны Сац.





Выставка будет доступна для зрителей театра до конца театрального сезона. Вход - по билетам на спектакль.