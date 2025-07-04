В Караколе открылся обновленный зоопарк: приют для спасенных животных

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2 июля международная экспедиция "Путешествие в сердце Евразии" сделала остановку в городе Караколе, где участники посетили вновь открывшийся после реконструкции зоопарк. Это не просто туристический объект, а важное учреждение по защите и реабилитации диких животных.





О работе зоопарка рассказала президент общественного фонда "Бугине" Салтанат Сеитова. Именно этот фонд, созданный ею в 2013 году, является единственным фондом в Кыргызстане, системно занимающимся помощью диким животным. "Бугине" взял под опеку Караколский зоопарк и преобразовал его в пространство, где приоритетом стала забота о спасенных животных и их возвращение в естественную среду.





По словам Салтанат Сеитовой, зоопарк площадью 8,7 гектара в основном населен животными, спасенными из трудных условий или ввезенными в страну незаконно. Особое внимание уделяется реабилитации хищных птиц - сейчас в центре около 40 особей, преимущественно беркутов.





Сама Салтанат по образованию ветеринарный врач, что и стало основой ее решения создать полноценный реабилитационный центр. Некоторые птицы после лечения проходят программу обучения со специальной командой. Тех, кто способен вернуться в дикую природу, выпускают на волю. Остальные остаются под присмотром профессиональных сокольничих и продолжают жить рядом с человеком, участвуя в том числе в образовательных и культурных программах.