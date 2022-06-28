В Китае пройдет выставка в поддержку образования "Солнечная радуга"

Фото: vecher.kz

В этом году исполнилось 110 лет со дня рождения заслуженного деятеля искусств Казахской ССР Павла Зальцмана.

Творческое дарование Павла Яковлевича Зальцмана было многогранным, он вошел в историю отечественного искусства как художник кино, соратник Шакена Айманова и как мастер станковой живописи, педагог, литератор. Искусствоведы называют Павла Зальцмана литератором в живописи и художником в литературе. Шакен Айманов говорил, что "декорации Зальцмана - это поэзия". Он был творцом с передовым мышлением, художником, в искусстве которого сочетались интеллект и фантазия. Именно такому творческому мышлению учил Зальцмана его наставник - один из самых известных представителей русского авангарда Павел Филонов: он развивал направление аналитического, интеллектуального осмысления образов, сообщает " Вечерний Алматы ".

Вечерний стол. 1939-1953. pavelzaltsman.org

Автопортрет с дочерью. 1948. pavelzaltsman.org

Еще студийцем Павел Зальцман увлекся кино – сначала работал на подхвате у художников ленинградской киностудии, а потом, творчески возмужав, сам стал художником кино. В 30-х он работал на съемках кинофильмов братьев Васильевых ("Личное дело"), Николая Береснева ("Анненковщина"), Ильи Трауберга ("Частный случай"), Адольфа Минкина ("Лунный камень"), Эдуарда Иогансона ("На отдыхе"), Рафаила и Юрия Музыкантов ("За советскую Родину"), Александра Иванова ("На границе").

Эскиз к кинофильму «Господа офицеры» («Поединок»). 1937. pavelzaltsman.org

Лестница. Эскиз к кинофильму «Личное дело». 1931. pavelzaltsman.org

Площадь. Эскиз к кинофильму «На границе». 1937. pavelzaltsman.org

Это было интересное время, - вспоминал Павел Зальцман. - Картины тех лет отличало новаторство: утверждалась новая концепция человека, ломались стереотипы немого кино, кинематографисты экспериментировали. Шли поиски новых ракурсов, освещения, внутренней динамики кадра, построений пространства".

Чабаны. 1959. pavelzaltsman.org

Азиатские костры. 1965-1966. pavelzaltsman.org

На рубеже 40-х художнику представилась возможность побывать в нашем регионе - вместе с коллегами он совершил киноэкспедицию в Среднюю Азию и с большим интересом знакомился с культурой Туркестанского края.

Из поездки он вывез много творческих идей и планов, реализовать которые помешала война.

Вместе с коллегами он был мобилизован на проектировку маскировочных работ. За этим техническим названием скрывалось создание макетов городских улиц, площадей, кварталов, памятников исторического и архитектурного наследия. В натуральную величину живописцы и архитекторы выстраивали "город, которого нет" - муляж Ленинграда. Муляжи Зальцмана и его коллег были настолько правдоподобными, что вражеские самолеты бомбили именно по ним, а подлинные шедевры архитектуры оставались нетронутыми.

Портнихи. 1975-1976. pavelzaltsman.org

Стройотряд. 1980-1981. pavelzaltsman.org

Абстрактная композиция. Б., гуашь. Собрание А.А. Кельберга. pavelzaltsman.org

В разгар блокады Зальцман смог эвакуироваться из осажденного города на Неве - приехал в Алма-Ату, которая на время войны стала центром кинематографии СССР: в городе была создана Центральная объединенная киностудия, включавшая "Мосфильм" и "Ленфильм". В Алма-Ате снимались фронтовые киносборники и полнометражные художественные фильмы.

Зальцман включился в работу. Несмотря на тяготы и нужду военного времени, не слишком устроенный быт, творческая жизнь города била ключом - проходили концерты, в оперном и драматическом театрах шли спектакли. Вся Алма-Ата, включая эвакуированных деятелей искусства, ходила на спектакль "Укрощение строптивой" с молодым актером Шакеном Аймановым. Позже Зальцман познакомился с ним лично, и эта встреча стала началом многолетнего творческого союза.

Сурхарбан. 1934. pavelzaltsman.org

Ленинград, 1940 год. pavelzaltsman.org

В 1944 году коллективы киностудий стали возвращаться в Москву и Ленинград. У Павла Зальцмана такой возможности не было: ввиду немецкого происхождения отца за ним закрепили статус спецпереселенца. Но он и не стремился уезжать, почувствовал себя в Казахстане своим, полюбил Алма-Ату с ее солнцем, журчащими арыками, цветущими садами и живописными предгорьями.

Он погрузился в исследование казахского народного искусства, изучал строение юрты, быт аула – все эти знания привносил в творчество, в кинематографическое искусство.

Групповой портрет с автопортретом и Петькой. 1933-1938-1951. pavelzaltsman.org

Зальцман стал соратником Шакена Айманова. Художника вдохновлял аймановский энтузиазм, а Шакен Айманов в свою очередь черпал вдохновение из художественных образов, создаваемых Зальцманом. Вместе они работали над картинами "Дочь степей", "Поэма о любви" и "Перекресток".

Филоновское стремление к скрупулезности в передаче деталей Зальцман пронес через всю жизнь и творчески развил идеи своего педагога. По воспоминаниям современников, Павел Зальцман мог создать на киноплощадке такую правдоподобную декорацию аула, что непосвященные принимали ее за подлинное кочевье.

Ночной город. 1960-е. pavelzaltsman.org

Змея и львенок (щенок). 1963. pavelzaltsman.org

В течение тридцати лет, по 1985 год, Павел Яковлевич Зальцман был главным художником Алма-Атинской киностудии. "Что такое главный художник такой огромной индустриальной системы, как киностудия? Это человек, которому кроме чисто творческих дел надо утверждать сметы, доставать материалы, следить за тем, чтобы в утвержденный финансовый план вошло все необходимое, включая костюмы, участвовать в худсоветах, курировать семьи и параллельно самому работать над картинами", – делился Павел Зальцман.

Степная песня. 1932-1934. pavelzaltsman.org

Помимо картин Шакена Айманова художник работал в фильмах "Золотой рог" и "Ботагоз" Ефима Арона, "Девушка-джигит" Павла Боголюбова и других.

Работая в кино, он продолжал заниматься живописью, благо сюжетов было множество. Будучи портретистом, схватывал суть изображаемого, образы получались живыми, а за каждым портретом прочитывалась человеческая судьба. Кроме того, преподавал в различных учебных заведениях и оставил после себя много учеников.

2012, сентябрь-октябрь — Выставка произведений Павла Зальцмана к 100-летию со дня рождения. ГМИ РК им. Кастеева, Алма-Ата, Казахстан. pavelzaltsman.org

Не стало Павла Зальцмана в 1985 году. Уже в нынешнее время потомки художника издали его литературное наследие - рассказы, поэзию, где авангардное мышление сочетается с жизненными зарисовками: "Мадам Ф". "Сигналы Страшного суда. Поэтические произведения". "Осколки разбитого вдребезги. Дневники и воспоминания 1925-1955".

Статья опубликована в № 29 от 17.03.2022 газеты "Вечерний Алматы" под заголовком "Человек в авангарде".