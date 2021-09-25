В Кремле с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко

МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ - В Государственном Кремлевском дворце с аншлагом прошел юбилейный концерт Анны Нетребко, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поздравить оперную диву с 50-летием прилетели ее друзья и коллеги, оперные звезды из разных стран. Официальная стоимость билетов в первые ряды партера превышала 200 тысяч рублей (более миллиона тенге), уточнили в РИА Новости

В концерте приняли участие Пласидо Доминго, Роландо Виллазон, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Филипп Киркоров, Юсиф Эйвазов, Лука Сальси, Михаэль Фолле, Елена Жидкова, Эльчин Азизов, Игорь Крутой, Валерия и другие знаменитости, ранее выступавшие вместе с Анной Нетребко на лучших сценах мира.

Шоу в Кремле было грандиозным: и по составу исполнителей, и по выбору номеров в программе, и по атмосфере - душевной и ослепительно яркой, как сама Анна.





В самом начале концерта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков зачитал поздравление от Владимира Путина. Далее на экраны вывели видеообращение от Федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Роскошные цветы, в том числе от Владимира Путина, теплые слова и поздравления, сюрпризы от друзей, коллег и, конечно, от мужа - Юсифа Эйвазова. Он удивил именинницу двумя премьерами, новыми композициями: обе про любовь (соло и в дуэте с Валерией). Анна явно не была к этому готова и в какой-то момент растрогалась, отворачивалась от зала и пытаясь скрыть слезы.

Этот вечер, этот концерт, люди, которые сидят в зале с горящими глазами, - это все так достойно тебя! Ты даришь всем то, что тебе дано богом, - твой талант, - сказал Юсиф Эйвазов. - Ты даришь его щедро, не щадишь себя. Именно поэтому у тебя миллионы поклонников во всех уголках мира".





Овации и аплодисменты не смолкали: публика была в восторге от концерта. В первом отделении - лучшие оперные номера. Во втором - чего только не было: и сюрпризы, и слезы, и шутки, и совместные выступления с оперными и эстрадными звездами.

Самый трогательный момент: когда Анна пригласила на сцену своих подруг (в основном - из ее родного Краснодара) и сына Тьяго. Все они вместе исполнили песню "Крылатые качели" - солировала Хибла Герзмава.

Зал встал, когда Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели вместе. А потом восхищался - когда она пела и танцевала. И ликовал в финале - когда на сцену вышел друг Анны, Филипп Киркоров: "Это твой день! Viva la Diva!"





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