В Пекине проходит международная неделя фотографии Photo Beijing 2023

Фото: instagram/almaty.gallery

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Новый фотографический проект представляют Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана".





Фотография, возникнув в середине XIX века, прошла сложный путь от забавного аттракциона до полноценного вида изобразительного искусства наряду с живописью, скульптурой и кинематографом. Искусный фотограф все тот же художник, только вместо мольберта в его руках фотокамера, а вместо кистей и красок инструмент, создающий светом и массой различных технических средств такие изображение, что работы такого фотографа по праву можно назвать произведениями искусства.





instagram/almaty.gallery





В выставочном зале городской художественной галереи не раз представляли свои работы мастера фотографии. Это Ардак Толеубай с выставкой "Қыз ғұмыр / Женская судьба", где женские образы на лоне неописуемой природы Мангистау смотрятся фантастически, это красочные снимки фотографа Дарьи Лапиной в серии "Под голубым небом". Не оставил никого равнодушным международный проект "Одна минута. Граница для молитвы" / "One Minutes. Border for a Prayer". Основатель ассоциации японских фотографов Samurai Foto Шигеру Йошида (Япония), представил в Almaty Gallery фотокадры последствия страшного цунами в префектуре Фукусима, вызванного землетрясением 2011 года. Фотографии Шигеру Йошида как напоминание об уязвимости человека перед силами природы, необходимости уважения и бережного отношения к окружающему нас миру.





Новый фотографический проект в Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана" представляют коллектив фотографов-любителей и профессионалов. Пятьдесят шесть мастеров, работающих в разных художественных жанрах фотоискусства: портрет, пейзаж, макросъемка, репортаж и других жанрах, стали участниками масштабной фотовыставки "Кең ауқым" / "Широкий диапазон".









Организатор выставки Дарья Дунич - профессиональный фотограф, Член Международной организации UNESCO, Член Всемирной аккредитации журналистов (WPA), представитель регионального филиала Ассоциации профессиональных фотографов Казахстана, Президент Общественного Объединения "Школа Современной Фотографии Казахстана", участник международных выставок в Великобритании, России, Казахстана и Италии - проделала большую организаторскую, творческую работу в реализации проведения проекта "Кең ауқым" // "Широкий диапазон".





Фотовыставка продлится до 20 июля.



