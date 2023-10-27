24.10.2023, 13:10 4806
В Пекине проходит международная неделя фотографии Photo Beijing 2023
Фото: telegram/Китайская Панорама
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Пекинская международная неделя фотографии в этом году проходит под девизом "Изображение: симбиоз сельской местности", сообщает bigasia.ru.
В рамках мероприятия - 11 выставок по девяти основным темам. Среди них - возрождение сельских районов, совместное развитие Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя и строительство "города музеев" в китайской столице.
Организаторы Пекинской международной недели фотографии постарались с оформлением залов. Например, посетители выставки, посвященной сельскому хозяйству, оказываются на рисовом поле, которое гармонично дополняет выставленные работы.
Всего на биеннале представили более 2000 фотографий. Неделя продлится до 29 октября.
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12.10.2023, 23:18 14291
Первая крупномасштабная историческая танцевальная постановка "Вечная печаль" в Китае
Фото: Кадр с видео
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Компания "Культурный туризм Шэньси Хуацингун Ко., Лтд" в основном отвечает за управление живописным районом дворца Хуацин, первой в Китае крупномасштабной исторической танцевальной драмой поэмой "Вечная печаль", крупной картиной о сианьских событиях "12·12" и отелем "Сиань Хуацин Юйтан". Это одна из первых туристических достопримечательностей уровня 5А в стране, главное живописное место национального значения, охраняемый памятник (КНР) и образцовый объект культурного туризма государственного уровня первой партии.
Дворец Хуацин наряду с парком Ихэюань, дворцово-парковым комплексом Юаньминъюань и летней усадьбой Чэндэ известны как четыре главных императорских сада Китая. Он хорошо известен в стране и за рубежом своими вековыми горячими источниками, историческими событиями о сигнальном огне и князьях, историей любви Тан Минхуана и Ян Гуйфэй и местом, где произошли "Сианьские события". Он стал символической достопримечательностью для туризма культуры эпохи Тан.
26.09.2023, 07:02 24306
В Алматы состоялся концерт по случаю дня рождения выдающегося балетмейстера Булата Аюханова
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На сцене театра имени Абая выступили артисты Театра балета Булата Аюханова, представив поклонникам таланта маэстро его балетные миниатюры.
Театр танца, более известный по своему неофициальному названию, как Театр Булата Аюханова, традиционно открывает сезон 13 сентября, в день рождения мастера, выдающегося танцора, хореографа, балетмейстера и педагога. В этот день Булату Газизовичу Аюханову, народному артисту Казахской ССР, исполнилось бы 85 лет.
В 1967 году он основал легендарный ансамбль хореографических миниатюр "Молодой балет Алма-Аты", впоследствии прошедший ряд трансформаций и ставший Государственным академическим театром танца.
"Мой бог"
Композитор - Шарль Дюмон
Композитор - Шарль Дюмон
Автор текста - Мишель Вокер
Хореография - Гульнар Камалова
Исполняют ведущие артисты театра - Алимурат Салихов и Гульнар Камалова
"Дон Кихот"
Композитор - Валерий Желобинский
Хореография - Касьян Голейзовский
Исполнитель - студентка первого курса Казахской Национальной академии хореографии, лауреат восьмого международного конкурса хореографических учебных заведений "Өрлеу", обладатель Гран-При 3-го Республиканского танцевального конкурса народной артистки Республики Казахстан Гульжан Талпаковой по исполнению танца народов мира Газиза Молдахмет.
08.08.2023, 19:33 40291
Новый музей Саньсиндуй поражает посетителей древними артефактами
Фото: russian.cgtn.com
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Археологический комплекс Саньсиндуй в китайской провинции Сычуань - место, где несколько тысячи лет назад процветала уникальная для Китая культура. Ни на что не похожие произведения искусства тамошних мастеров сейчас демонстрируют в новом здании музея, открывшемся на территории раскопок, сообщает CGTN.
В этих археологических артефактах воплощены яркое воображение и мастерство жителей древнего города Саньсиндуй. По мнению китайских историков, он является прототипом упоминаемого в письменных источниках царства Шу, расцвет которого случился 3 тысячи лет назад. С момента открытия в 1997 году музей Саньсиндуй привлекает десятки тысяч посетителей, а после открытия нового здания музея 27 июля его привлекательность только возросла.
Мы выставляем на продажу 15 тысяч билетов ежедневно и их разбирают почти сразу, как только они появляются онлайн. Посмотрите на эту грандиозную люстру, отличающуюся уникальным дизайном. Орнамент повторяет узор с рыбами и птицами, искусно вырезанный на золотом скипетре, хранящемся в коллекции музея", - рассказал заместитель директора музея Саньсиндуй Чжу Яжун.
Обнаруженные в конце 1920-х годов руины Саньсиндуй считают одним из самых значительных археологических открытий XX века. Среди новых находок на раскопках особое место занимает бронзовый алтарь. Обнаруженный только в прошлом году, он состоит из трех отдельных секций, каждая из которых изображает людей и животных.
Эти артефакты действительно поражают воображение. В трех выставочных залах представлено множество реликвий, включая керамику, золотые маски и другие. Я чувствую, что за каждой из них скрывается уникальная культура", - поделился своим мнением один из посетителей музея Ван Дун.
Меня очень впечатлила большая бронзовая маска с торчащими глазами, а также золотые маски", - сообщил посетитель Му Мяо.
Новое здание музея по площади в 4 раза больше своего предшественника. Не менее примечательна и архитектура здания с тщательной проработкой деталей. По мере роста числа посетителей музей планирует в будущем увеличивать выставочные площади, чтобы помочь посетителям узнать больше о богатой истории археологического объекта.
27.07.2023, 20:15 48386
Российский Большой театр едет в Китай на гастроли
Фото: Национальный центр исполнительных искусств в Пекине
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С 25 по 30 июля балетная труппа Большого театра в Москве выступит на сцене Оперного зала Национального центра исполнительных искусств в Пекине. Будут даны четыре представления балета "Дон Кихот" и два гала-концерта. Выступления труппы Большого театра пройдут в сопровождении Симфонического оркестра Национального балета Китая. Дирижер - маэстро Павел Клиничев, сообщает издание "Жэньминь жибао".
Большой театр выступал несколько раз в Китае, в 2001, 2006, 2010, 2015 и 2018 годах. Российские артисты представляли китайскому зрителю балеты "Лебединое озеро", "Дочь фараона", "Дон Кихот", "Пламя Парижа", "Корсар", оперу "Царская невеста" и другие произведения.
17.07.2023, 12:44 53701
В Алматы открылась фотовыставка "Кең ауқым"
Фото: instagram/almaty.gallery
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Новый фотографический проект представляют Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана".
Фотография, возникнув в середине XIX века, прошла сложный путь от забавного аттракциона до полноценного вида изобразительного искусства наряду с живописью, скульптурой и кинематографом. Искусный фотограф все тот же художник, только вместо мольберта в его руках фотокамера, а вместо кистей и красок инструмент, создающий светом и массой различных технических средств такие изображение, что работы такого фотографа по праву можно назвать произведениями искусства.
В выставочном зале городской художественной галереи не раз представляли свои работы мастера фотографии. Это Ардак Толеубай с выставкой "Қыз ғұмыр / Женская судьба", где женские образы на лоне неописуемой природы Мангистау смотрятся фантастически, это красочные снимки фотографа Дарьи Лапиной в серии "Под голубым небом". Не оставил никого равнодушным международный проект "Одна минута. Граница для молитвы" / "One Minutes. Border for a Prayer". Основатель ассоциации японских фотографов Samurai Foto Шигеру Йошида (Япония), представил в Almaty Gallery фотокадры последствия страшного цунами в префектуре Фукусима, вызванного землетрясением 2011 года. Фотографии Шигеру Йошида как напоминание об уязвимости человека перед силами природы, необходимости уважения и бережного отношения к окружающему нас миру.
Новый фотографический проект в Almaty Gallery и ОО "Школа Современной Фотографии Казахстана" представляют коллектив фотографов-любителей и профессионалов. Пятьдесят шесть мастеров, работающих в разных художественных жанрах фотоискусства: портрет, пейзаж, макросъемка, репортаж и других жанрах, стали участниками масштабной фотовыставки "Кең ауқым" / "Широкий диапазон".
Организатор выставки Дарья Дунич - профессиональный фотограф, Член Международной организации UNESCO, Член Всемирной аккредитации журналистов (WPA), представитель регионального филиала Ассоциации профессиональных фотографов Казахстана, Президент Общественного Объединения "Школа Современной Фотографии Казахстана", участник международных выставок в Великобритании, России, Казахстана и Италии - проделала большую организаторскую, творческую работу в реализации проведения проекта "Кең ауқым" // "Широкий диапазон".
Фотовыставка продлится до 20 июля.
22.06.2023, 21:01 70686
По всему Китаю отметили Праздник драконьих лодок
Фото: Кадр с видео
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Фестиваль драконьих лодок, или Дуаньу - китайский народный праздник, который отмечают в пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этом году торжество пришлось на 22 июня, сообщает издание "Большая Азия".
В уезде Яншо в Гуанси-Чжуанском автономном районе в честь праздника на воду спустили золотую лодку-дракона длиной более 500 метров. Это стало незабываемым зрелищем, посмотреть на которое съехались тысячи туристов. Согласно традициям, такое необычное судно олицетворяет добрые пожелания местных жителей, которые молятся о хорошей погоде, мире и процветании.
В ночном небе над городом летал дракон. Шоу устроили в честь ежегодного фестиваля лодок драконов.
Тем временем в провинции Фуцзянь провели традиционную гонку на драконьих лодках. Ее сопровождали стук барабанов и громкие крики болельщиков с берега.
Мы наблюдаем за гонкой драконов с пляжа. Это незабываемая картина. Очень приятно праздновать День драконьих лодок в такой атмосфере", - рассказывает одна из туристок.
Есть и другие обязательные элементы праздника в провинции Фуцзянь - массовый танец драконов и танец цветочного барабана. А завершилось торжество уличным парадом, в котором приняли участие более 1 000 артистов.
Мы поспешили вернуться из поездки, чтобы отпраздновать традиционный фестиваль Дуаньу в нашем родном городе. Мы очень счастливы, потому что, с одной стороны, этот праздник может всех объединить, а с другой стороны, это еще и способ продвигать традиционную культуру", - поделился Ли Цзяньхуан, житель города Путянь провинции Фуцзянь.
Происхождение праздника Дуаньу связывают с древнекитайским поэтом Цюй Юанем, который жил более 2000 лет назад. Он известен своим патриотизмом и внушительным вкладом в классическую поэзию. В китайской культуре его образ стал одним из самых ярких символов любви к Родине.
18.05.2023, 22:16 124186
Театрализованное представление в Лотосовом парке в Сиане
Фото: telegram/Aqorda
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В честь участников саммита "Центральная Азия - Китай" в Лотосовом парке было организовано театрализованное представление, информирует пресс-служба президента Казахстана.
05.05.2023, 20:34 146136
В Алматы прошла Неделя моды
Фото: @omirbek.alibekovich
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28-29 апреля в Алматы на территории Event Space в ТРЦ "Forum" состоялся новый сезон Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024".
Eurasian Fashion Week - это мобильная международная площадка, представляющая моду и стиль всего Евразийского континента. Она стартовала из Казахстана в 2019 году и уже прошла в Праге, Братиславе, Бангкоке и Дубае. Объединяя на одной площадке именитых кутюрье и новичков отрасли, проект выполняет важную миссию по развитию легкой промышленности Казахстана и формированию положительного имиджа страны в мире. Это событие, которое зарекомендовало себя на всем Евразийском пространстве, став самым ярким мероприятием в Fashion-индустрии Казахстана.
28 апреля, в первый день показов, свои коллекции представили казахстанские и зарубежные дизайнеры, а также постоянный участник Seoul Fashion Week и европейских недель моды, известный дизайнер из Южной Кореи - Graphisteman.G. c коллекцией, в которой можно найти фантастическую ручную роспись и необычный дизайн.
Второй день Eurasian Fashion Week "Осень/Зима 2023/2024 - KIDS FASHION DAY"- был полностью посвящен детской и юношеской моде.
Детские и подростковые коллекции представили: Ingu Fashion (Kazakhstan), Bagi Desighn (Kazakhstan), Ai Kids (Kazakhstan), Jansely (Kazakhstan), Princess Amira (Kazakhstan) и Ad Astra Lab (Russia). Также в показе приняли участие победители конкурса молодых дизайнеров Fashion for Future Ushu Mushu (Кыргызстан) и казахстанский бренд Ssemazey.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?