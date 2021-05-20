В Роттердаме прошла церемония открытия конкурса "Евровидение-2021"

В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме состоялось торжественное открытие телевизионного музыкального конкурса, в ходе которого участники "Евровидения-2021" прошли по бирюзовой дорожке, сообщает err.ee .

Цвет дорожки в этом году был не красный, а бирюзовый, как и корпоративный цвет главного спонсора "Евровидения" - Morrocanoil.

Изначально планировалось, что конкурсанты будут доставлены к причалу для круизных лайнеров, где проходила церемония, на корабле. Однако организаторы были вынуждены отказаться от этой идеи, чтобы не подвергать участников риску заражения коронавирусом. В итоге конкурсанты прибыли по отдельности, сообщает портал Deutsche Welle.





35 из 39 участников "Евровидения" прошли по бирюзовой дорожке, отвечая на вопросы ведущих конкурса, а также выстроившихся вдоль нее с соблюдением социальной дистанции лимитированного числа журналистов. Накануне у одного из членов польской делегации был обнаружен коронавирус. В воскресенье - у исландцев. До того, как станут известны результаты анализов у других членов делегаций этих стран, все они находятся в карантине. Вмести с ними - и участники "Евровидения-2021" из Румынии и Мальты, проживающие в той же гостинице.

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году конкурс был отменен, а в 2021-м он проходит в усеченном формате: с минимальным числом зрителей в зале и аккредитованных в Роттердаме журналистов. Представители СМИ, технический персонал, а также участники "Евровидения" должны регулярно сдавать тест на коронавирус. В случае, если из-за COVID-19 конкурсант в Роттердаме не сможет выйти на сцену концертно-спортивного комплекса Ahoy, национальные жюри и телезрители во время полуфиналов и финала смогут увидеть и оценить записанное заранее выступление.

Представитель Эстонии Уку Сувисте выступит во втором полуфинале. Телеканал ETV+ и портал RUS.ERR.ee будут вести прямую трансляцию шоу с комментариями на русском языке. Оба полуфинала и финал в прямом эфире комментируют Александр Хоботов и Юлия Календа.









При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства