Выдающийся казахстанский художник Камиль Муллашев отмечает 80-летие  

Фото: Союз художников Астаны

Рассказать друзьям

Известный, признанный в Казахстане и за рубежом художник Камиль Муллашев в 2024 году отмечает свой 80-летний юбилей.





Камиль Муллашев по праву входит в плеяду выдающихся деятелей современной отечественной культуры, достойно представляющих наше искусство как в стране, так и за рубежом. Именно в этом году, несмотря на солидный возраст, он лично принял участие в трех крупных международных проектах.





kamilmullashev.com

Первый проект - Венецианская биеннале, один из самых престижных форумов мирового искусства. С 20 апреля по 24 ноября на 60-й юбилейной биеннале художники из многих стран представляют свои работы в 87 национальных павильонах, традиционно превращая биеннале в своего рода Олимпийские игры в мире современного искусства. Для казахстанского павильона "Жеруйык: Взгляд за горизонт" была выбрана картина "Юность" и "Над белой пустыней" из триптиха "Земля и Время. Казахстан". Имя Камиля Муллашева широкому зрителю стало известно именно с этого знаменитого триптиха, написанного в 1978 году.



"Над белой пустыней",2001. Камиль Муллашев

В триптихе художник емко и содержательно представил образ республики, обозначив три важных компонента: нефть, космос и целину, так что триптих стал ее своеобразным романтическим символом. Центральная часть триптиха "Юность" была напечатана на первой полосе газеты "Советская культура" и прогремела на весь Советский Союз.





В картине образы неба, земли и космонавта соединились в неразрывном единстве. Особую роль играет изображение парашюта. Эта огромная белоснежная раковина-парабола, парящая в небе, создает ощущение фантастичности происходящего и непрерывающейся связи космонавта, уже бегущего по земле, с космической беспредельностью. В тоже время, безмерная казахская степь принимает космонавта, степь, живущая по своим законам - неизменным, вечным, сохранившая память о номадах, которая никогда не теряет связь с космосом. Такое взаимодействие почувствовал и передал художник.





Через почти полвека после создания произведения, оно не потеряло актуальности и востребованности. Это вечная тема - постижение непостижимого, романтическое чувство связи земли и неба. За это произведение Камиль Муллашев был удостоен серебряной медали Академии художеств Франции, когда в 1984 году в залах знаменитой парижской Гранд-Пале открылась выставка 100 произведений советского искусства, в составе которой был и триптих "Земля и Время. Казахстан".





Сразу после Венеции, уже в мае Камиль Муллашев принял участие в международном художественном проекте World Art Dubai - это крупнейшая в регионе ярмарка искусства, в которой было представлено более 4000 работ из более чем 300 международных галерей и художников. Здесь соединились современное искусство и культура арабского мира. Муллашев представил несколько произведений, среди них был портрет "Красивая бедуинская девушка, 2024", которая была приобретена.





kamilmullashev.com

Следом в июне казахстанский художник был приглашен на ХIII Московский международный фестиваль изобразительных искусств "Традиции и Современность", где стал победителем в направлении "Живопись" в номинации "За сохранение традиций". Отдельный павильон был предоставлен для его картин, где экспонировались работы разных лет. Произведения мастера, наполненные глубочайшим эмоциональным содержанием, остротой образного решения, утверждением духовной красоты никого не оставили равнодушными. Да и в его возраст многим не верилось - художник так молод душой, и это видно в его творчестве.





Такими масштабными выставками было отмечено начало юбилейного года. Успокаиваться на достигнутом и почивать на лаврах не в характере Муллашева. Судьба благосклонна к мастеру, хотя на жизненном и творческом пути художник преодолел немало преград, но его талант, работоспособность, целеустремленность и вера в правильность жизненных приоритетов позволили ему добиться высокого профессионального уровня. Уникальность судьбы художника во многом обусловлена его жизнью, формированием и становлением в разных государствах - Китай, Казахстан и Россия. Всем он благодарен, каждая страна оставила в его душе неизгладимый след и дала бесценный жизненный опыт.





Для понимания творчества художника читателю важно знать его корни. Камиль Муллашев родился 27 октября 1944 года в Китае, в городе Урумчи, в татарской семье. Родители были родом из Семипалатинска, в Китай перебрались, спасаясь от репрессий. Они были образованными людьми. Отец - Валиахмед Мухамадьяр Муллаши - преподавал в Семипалатинске, был учителем письма и каллиграфии в школе при мечети. В Урумчи работал каллиграфом в издательстве и параллельно - художником в советском консульстве. Мать преподавала в женской гимназии и обучала неграмотных женщин вне гимназии, за что правительство КНР трижды награждало ее орденами.



"Семипалатинский атомный взрыв" 1990. Камиль Муллашев

Уже в детстве проявились его незаурядные способности к рисованию. Поэтому в 1961 году, после окончания школы Камиль поступил на факультет масляной живописи Синьцзянского института искусств, где в то время преподавали высокопрофессиональные художники. Однако учебу пришлось прервать. В апреле 1963 года семья вернулась в Советский Союз, сначала в Караганду, в совхоз "Путь к коммунизму", и только через некоторое время удалось переехать в Алма-Атинскую область, в совхоз Киров села Узун-Агаш. В Казахстане к переселенцам из Китая в то время отношение было настороженное, если не сказать предвзятое. В городах селиться запрещалось, документов у них не было, а в колхоз брали и без документов. Поэтому трудовая деятельность Камиля в Советском Союзе началась в колхозе.





Камиль Муллашев стал работать помощником чабана, ремонтировал кошары, возил сено на тракторе, т. е. познавал все тяготы нелегкого сельского труда. Между тем, спустя годы, он вспоминал об этой жизни без сожаления: "Это было удивительное время, я накапливал жизненный опыт для будущего". Эта черта его характера - видеть во всем положительное, - и ведет его по жизни. Муллашева как хорошего работника начальство не хотело отпускать из колхоза, ему с трудом удалось взять справку, с которой он отправился поступать в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. В творческом становлении молодого художника этот период жизни - алматинский - проявил новые качества личности.





"Горизонты вечерней целины", 1980. Камиль Муллашев

Ко всему прочему Камиль Муллашев, свободно говоривший на татарском, уйгурском, казахском и китайском языках, не знал русского. Он постигал новые для него реалии действительности. После окончания училища в 1967 году на протяжении нескольких лет он работал, но его мечтой было продолжение художественного образования в Москве. Мечта вела его через все жизненные перипетии.





В 1972 году Камиль Муллашев поступил на факультет живописи Московского государственного художественного института имени В. И. Сурикова. Этот период его жизни можно назвать "российским", он постигал не только секреты профессионального мастерства, но и русскую художественную культуру, историю и, как всегда, был открыт для новых знаний. В московском институте Муллашев учился в мастерской профессора Таира Салахова - известного советского художника, одного из основателей искусства "сурового стиля" в советской живописи, лауреата Государственных премий. Об этих годах художник вспоминает с благодарностью, в первую очередь, к своим педагогам, которые давали возможность студентам проявлять творческую индивидуальность и поощряли их собственные позиции. Институт обогатил начинающего живописца профессиональным мастерством и жизненным опытом. В этом году на фестивале "Традиции и Современность" в Москве павильон Муллашева был рядом с павильоном Таира Салахова, ученик рядом с учителем, теперь на равных.





Более чем за 60 лет творческой деятельности Камиль Муллашев создал значительное количество произведений. Невозможно дать краткую характеристику его творчества, настолько оно многообразно - он обращался и к современной действительности, его интересовало и историческое прошлое, его увлекают мифические и исторические персонажи, мир природы и вечная тема материнства. Отличительная черта художника - масштабность мышления. Муллашеву подвластны различные живописные языки: от реализма до абстракции. Он прекрасно владеет законами композиции и построения предметной формы, тонкостью и звучностью колористических решений.









Многие его работы стали классикой изобразительного искусства страны, о них много писали, они узнаваемы. В том числе: триптих "Земля и время. Казахстан, 1978", "Утро, 1976", серия "Горизонты целины, 1980", "Ұлы көш (Великое переселение, 2014)", "Абылай хан, 2009", "Аура нежности, 2000", "Суюмбике-ханбике, 1999" и многие другие. Саму суть национальной духовной традиции, специфику национального мировосприятия художнику удалось воплотить в известной картине "Аура нежности". Великолепие национальных одежд, благородство женских лиц - все должно утверждать непреходящую ценность и актуальность народного бытия. Художнику интересна сама тема, философия народа, высокий духовный мир.





Для художника важно быть сопричастным своему времени: "Хочу изображать действительность, свое время, свое ощущение. Хочу быть участником самой жизни". Это в полной мере проявилось в его работах, созданных за последние пять лет. Символично, что персональную выставку 2022 года, проходившую в Музее им. А. Кастеева в Алматы он назвал "Голос времени". Ему интересны разные темы, он думает о многих вещах. Наблюдая несовершенство мира, неискренность поведения иных людей художник прибегает иногда к изобразительным иносказаниям, как в картинах: "Рупор времени, 2022", "Лисий мир, 2022". Муллашева волнует будущее человечества. Потому пишет ряд полотен, в которых дает собственную картину неведомой, таинственной вселенной: "Мир, создающий нас, 2019", "Научный мир, 2016", "Параллельные миры, 2016". Через мир, через Вселенную он стремится проявить главные человеческие ценности, и духовность важна прежде всего. В его работах присутствует большая глубина, затрагиваются глобальные истины.



"Озаренное вечерним солнцем мгновение вечного", 1996. Камиль Муллашев

Именно эти произведения были представлены во Флоренции, куда Камиля Муллашева пригласили в 2023 году на 14 биеннале. Флорентийское биеннале - это инновационная платформа для современного искусства и дизайна, которая объединяет художников и дизайнеров со всего мира и считается выдающимся примером международного современного художественного производства. Камиль Муллашев был среди немногих, отмеченных специальным дипломом президента Биеннале. Важным завершением форума был информационный след в виде выпуска каталога, в котором приведена иллюстрация Верный друг моей жизни.





Муллашев не раз писал свой автопортрет. В "Автопортрете, 2013", написанном к 70-летнему юбилею, для выставки в Казани, он - мудрый мастер, отмеченный грустью понимания несовершенств мира. В картине же Верный друг моей жизни 2022, написанной почти через 10 лет, он предстает совершенно другой. Ценно, что он умеет иронично взглянуть на себя. Художник, несмотря на возраст, молод душой: он стоит на коньках, на нём спортивный костюм, в руке - кисти, а за спиной только что написанное лицо красотки. Жизнь продолжается. Он молод своим взглядом на мир, своими ценностями и своим внешним обликом.





Последние годы очень плодотворны для мастера, он потрясающе работоспособный, всегда погружен в творчество, открыт новым веяниям, участвует в выставках по всему миру. Камиль Муллашев является заслуженным деятелем искусств Казахстана и народным художником Татарстана. Его творчество отмечено наградами и премиями. Главное - он талантливый живописец, создавший немало замечательных картин. Он полон сил и новых замыслов, продолжает активно работать. Его жизненное кредо: "Я все делаю с любовью", - и в этом раскрывается характер личности мастера. Гармония, ясность, уравновешенность присущие Муллашеву как человеку, присутствуют и в его творчестве.