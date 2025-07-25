"Высота 239" в Челябинске - один из передовых цехов по выпуску труб большого диаметра   

Фото: ЧТПЗ

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Цех "Высота 239" расположен на территории Челябинского трубопрокатного завода, который входит в число крупнейших российских производителей стальных труб для газо- и нефтеперерабатывающей промышленности, машиностроения, энергетического комплекса, строительной индустрии, сельского хозяйства и других отраслей.





Kazakhstan Today





Предприятие принимало участие и в знаковых проектах на территории Казахстана: трубы ЧТПЗ применялись при строительстве газопроводов Бейнеу - Бозой - Шымкент, Сарыарка и других магистральных трубопроводов.





История завода насчитывает более 80 лет. Она началась в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, когда в Челябинск эвакуировали завод с юга страны. Цех № 1 ЧТПЗ, производящий горячекатаные трубы, был построен за рекордные 5 месяцев. Первая труба была выпущена 20 октября 1942 года.





Еще один рекорд ЧТПЗ - освоение в 1963 году производства труб большого диаметра (ТБД) из двух полуцилиндров. В 60-е годы XX века в СССР начинается масштабная газовая стройка, частью которой становится и газопровод Бухара - Урал протяженностью 4500 километров. Для его строительства потребовались трубы диаметром 1020 мм. Вот только в стране еще не было технологии, а значит, и опыта выпуска такого сортамента труб. Освоение производства легло на плечи коллектива Челябинского трубопрокатного завода.





ЧТПЗ





Сложнейшую работу возглавил легендарный директор ЧТПЗ Яков Осадчий. 9 месяцев в условиях суровой уральской зимы потребовалось, чтобы запустить в работу новый стан. 25 марта 1963 года цех № 6 Челябинского трубопрокатного завода первым в Советском союзе выпустил трубу диаметром 1020 мм, сваренную из двух полуцилиндров.





В 70-х годах ЧТПЗ был одним из крупнейших производителей труб в мировых масштабах. Предприятие выпускало 3,3 - 3,5 миллиона тонн трубной продукции в год. Сейчас завод также является одним из ведущих трубных производств. Предприятие выпускает бесшовные горячекатаные и холоднодеформированные трубы диаметром от 60 до 630 мм. На его территории расположены два цеха по производству электросварных труб большого диаметра (от 508 до 2520 мм), а также предприятия, изготавливающие отводы, узлы для трубопроводов и продукцию для металлургических заводов.





Kazakhstan Today





Из труб большого диаметра (ТБД) ЧТПЗ проложено 70% отечественных газо- и нефтепроводов. Всего за историю предприятия было произведено более 60 миллионов тонн труб большого диаметра. Челябинские ТБД использовались при прокладке магистральных трубопроводов: "Дружба", Бухара - Урал, Средняя Азия - Центр, Уренгой - Помары - Ужгород, Сургут - Полоцк, сообщили на предприятии





Территория ЧТПЗ простирается от Челябинска до Копейска. Посещение предприятия, поражающего как размерами, так и организацией производства, стало одним из самых сильных впечатлений пресс-тура в Челябинскую область России, организованного по линии Россотрудничества.





Kazakhstan Today





Журналисты посетили цех "Высота 239" - один из самых "юных" и современных цехов по выпуску труб большого диаметра на территории Челябинского трубопрокатного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК). Его запустили в 2010 году и именно здесь реализованы самые передовые подходы в области технологии, организации производства и культуры труда.





Kazakhstan Today





Необычное название цеха "Высота 239" связано с его расположением на высоте 239 метров над уровнем моря - выше остальных трубных заводов в стране.





Здесь производят одношовные сварные трубы диаметром от 508 до 1420 мм. В 2022 году, в кооперации с цехом № 6 подразделение освоило производство труб диаметром 2,52 метра, которые используются для строительства портовых берегозащитных укреплений в регионах со сложными климатическими условиями. Кроме того, челябинские трубы использовали при строительстве объектов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи и спортивных сооружений чемпионата мира по футболу 2018 года.





ЧТПЗ





Процесс изготовления завораживает: огромные стальные листы медленно движутся по производственной линии и под силой двух прессов шаговой формовки длиной 12 и 18 метров постепенно принимают округлую форму, словно по прихоти великана, сворачивающего трубочки из листа бумаги.









По требованию заказчика, на трубы наносят внутреннее гладкостное и/или наружное антикоррозионное покрытие. Благодаря такой защите трубы можно использовать в любых экстремальных условиях: на местности с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах или на морском дне.





Готовые трубы проходят тщательный многоуровневый контроль, в том числе им "делают" УЗИ, а за работой всего цеха следит по мониторам начальник смены, чье рабочее место напоминает рубку космического корабля.





Kazakhstan Today





Благодаря автоматизации и многоуровневому контролю, на ЧТПЗ травматизм сведен к минимуму, а социальный пакет для работников считается одним из самых привлекательных в отрасли.





На территории предприятия расположены медпункты и фитнес-центры. У сотрудников и членов их семей есть возможность отдыхать в детских оздоровительных загородных лагерях, пансионатах и базах отдыха России.





Высота 239" считается одним из самых красивых промышленных предприятий в мире по версии журналов Forbes, "Афиша" и жюри премии Best Building Awards. Цех похож на гигантскую дизайн-студию. В нем настолько чисто, что сотрудники работают в белой спецодежде, а в кадках растут живые деревья. Ни дыма, ни пыли, ни черных стен. Так выглядит современное металлургическое производство, которое уделяет особое внимание постоянной модернизации своих мощностей и экологическим проектам.





ЧТПЗ





Площадь цеха занимает 15 футбольных полей, его длина - 720 метров, ширина - 150 метров.





ЧТПЗ





Особые дизайнерские решения "Высоты 239" были заложены в составляющую цеха еще на этапе проектирования: деревянный паркет на главной галерее, сад камней, столовая в форме трубной заготовки. Для внутренней отделки и фасадных работ цеха было использовано более 100 тонн краски, а к программе благоустройства были привлечены все промышленные альпинисты Челябинска и Екатеринбурга", - рассказали на предприятии.





ЧТПЗ





Цех "Высота 239" также является центром промышленного туризма на Южном Урале. С момента запуска в 2010 году производство посетили около 300 тысяч гостей.



