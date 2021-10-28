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Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге

27.10.2021, 17:57 7453
Банк Фридом Финанс Казахстан докапитализирован на 23 млрд тенге
Фото: kursiv.kz
АЛМАТЫ. 27 ОКТЯБРЯ - АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" было докапитализировано на 23 млрд тенге путем размещения эмиссии простых акций банка в количестве 11 010 052 штук. Своим правом преимущественной покупки воспользовалась материнская компания АО "Фридом Финанс", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе банка, собственный капитал банка вырос более чем в два раза и составил 44,9 млрд тенге. Это позволило подняться на три позиции в рейтинге банков Казахстана по значению собственного капитала и занять 17 место.
 

Докапитализация станет хорошей основой для развития новых сервисов, включая такой уникальный на данный момент для казахстанского рынка продукт, как цифровая ипотека. Это также позволит нам быстрее и эффективнее развивать инновационные цифровые услуги и выстраивать полноценную финансовую экосистему для клиентов компании. У нас большие цели и планы, связанные с банком, и дополнительное финансирование поможет в перспективе реализовать их в полной мере", - сказал главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.

 
Банк Фридом Финанс Казахстан (АО "Банк KassaNova") приобретен в декабре 2020 года АО "Фридом Финанс" у АО "ForteBank".
 

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Венгерский бизнес готов реализовать ряд проектов в Казахстане

27.10.2021, 16:04 9397
Венгерский бизнес готов реализовать ряд проектов в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Инвестиционные возможности, а также преимущества сотрудничества и перспективы дальнейшего продвижения торгово-экономического партнерства были презентованы на казахстанско-венгерском инвестиционном бизнес-форуме в рамках визита заместителя премьер-министра - министра финансов Венгрии Михая Варги в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Казахстан мы считаем страной, которая достигла огромных экономических результатов. Очень рады нашим двусторонним контактам. Венгрия и в дальнейшем открыта по отношению к Казахстану и ищет возможности по экономическому сотрудничеству", - отметил заместитель премьер-министра Венгрии Михай Варгa, выразив надежду, что совместная работа позволит в будущем увеличить объем, расширить структуру взаимодействия и реализовать масштабные проекты.

 
В работе форума приняли участие более 80 представителей деловых кругов, а также бизнес-сообществ обеих стран. Организаторами выступили Министерство иностранных дел РК, Торгово-промышленная палата Венгрии, НПП РК "Атамекен", а также АО "НК "KAZAKH INVEST".
 
По итогам форума заместитель председателя правления АО НК Kazakh Invest Жандос Темиргали подписал трехсторонний меморандум о сотрудничестве с компаниями "Globalia Kft" и "ANM Group". Инвесторы планируют построить в Казахстане СЭС на сумму более 50 млн долларов США. Отмечается, что ежегодная производственная мощность проекта составит до 500 МВт. 
 
Кроме того, в рамках форума были проведены двусторонние встречи между казахстанскими и венгерскими предпринимателями, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в области АПК, энергетики, строительства, химической отрасли и машиностроения.
 
В частности, руководство АО НК Kazakh Invest провело встречи с венгерской электротехнической компанией с годовым доходом в 250 млн долларов Tungsram Group, а также с компанией GLOBALIA Kft. 
 
На сегодня в стране действуют более 30 предприятий с участием венгерского капитала. Напомним, что за годы независимости Казахстана Венгрия инвестировала в отечественную экономику порядка 200 млн долларов. Если говорить о торговле, то за последние 4 года двусторонний товарооборот составил более 350 млн долларов. 
 

Kaspi.kz покупает БТА Банк Украина

25.10.2021, 18:12 25975
НУР-СУЛТАН. 25 ОКТЯБРЯ - Kaspi Pay (100%-ная дочерняя компания АО Kaspi.kz) 8 октября 2021 года объявила о завершении сделки по приобретению 100% украинской платежной компании Portmone Group, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Подписано соглашение о приобретении 100% акций БТА Банка Украина. У этого банка очень ограниченная операционная деятельность, нет отделений, нет кредитного портфеля, и он приобретается исключительно для целей полной банковской лицензии, что позволяет нам запускать мобильные кошельки, счета и предоставлять потребителям платежи и финтех-продукты", - говорится в документе.

 
Предлагаемое приобретение не окажет существенного финансового влияния на Kaspi.kz и, как ожидается, завершится в первой половине 2022 года.
 

Имея банковскую лицензию и платежные лицензии Portmone, мы имеем хорошие возможности для тиражирования нашей стратегии Super App в Украине", - указывается в документе.

 
Приобретение Portmone дает Kaspi.kz платежную лицензию и аккредитацию Visa и Mastercard в Украине. Ожидается, что объединение Portmone Group не окажет существенного влияния на финансовые результаты Kaspi.kz в 2021 году.
 

ЛУКОЙЛ купил у КМГ 49,99% доли в проекте Аль-Фараби

18.10.2021, 18:25 57430
МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - Лукойл в октябре завершил приобретение у КазМунайГаза 49,99%-ной доли в проекте Аль-Фараби на каспийском шельфе. Об этом сообщается в проспекте к евробондам российской компании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В октябре 2021 года мы завершили сделку с казахстанской национальной нефтегазовой компанией "КазМунайГаз" по приобретению 49,99% доли в морском проекте Аль-Фараби (ранее I-P-2). Оператором проекта является "Аль-Фараби Оперейтинг" (совместное предприятие с "КазМунайГазом")", - цитирует заявление компании Finam.ru.

 
Президент Лукойла Вагит Алекперов и председатель правления КазМунайГаза Алик Айдарбаев в июне на Петербургском международном экономическом форуме подписали договор купли-продажи 49,99%-ной доли участия в уставном капитале компании Аль-Фараби Оперейтинг.
 
Участок Аль-Фараби расположен в казахстанском секторе Каспийского моря и примыкает к участку месторождения Женис. Глубина воды в пределах Аль-Фараби составляет 150-500 метров, расстояние до берега - 100-130 километров, площадь - свыше 6 тыс. квадратных километров. Акватория участка свободна ото льда в течение всего года.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал РФ скорее договориться об освоении Хвалынского и Имашевского месторождений.
 

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