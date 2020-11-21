Система Orphus

Экспортерам рекомендуют пересмотреть контрактные обязательства с Китаем

20.11.2020 4132
Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов МФ РК в очередной раз отмечают - Китай ужесточил переход через свою границу в связи с пандемией и ее последствиями. Если раньше через пункт пропуска "Нур жолы" КНР принимала ежедневно более 200 единиц транспорта, то с начала пандемии это количество снизилось до 20-30 единиц в день, передает Kazakhstan Today. 
 
Для урегулирования ситуации с 1 июля были открыты ранее временно закрытые (с конца марта) казахстанские пункты пропуска "Калжат" и "Майкапшагай", однако сопредельные пункты пропуска на китайской стороне закрыты. 
 
Кроме того, правительством РК 15 июля утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР, согласно которому приняты меры по возможности въезда китайских грузовых машин с товаром до приграничных транспортно-логистических центров по упрощенным требованиям транспортного законодательства, а также въезда водителей в безвизовом режиме на 24 часа. 
 
В настоящее время эта модель функционирует в пункте пропуска "Нур жолы", в среднем в день на ТЛЦ ввозятся до 30 единиц китайских прицепов с товаром.
 
Проведенные переговоры с КНР об увеличении пропускной способности привели к увеличению количества принимаемых машин со стороны РК до 80 единиц в день.
 
Вместе с тем в оперативном режиме на местном уровне был создан специальный штаб по регулированию очереди во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с привлечением компетентных подразделений государственных органов. Штабом сформирован список из 1785 автотранспортных средств, ожидающих очередь на трассе Алматы - Хоргос.
 
С 9 сентября внедрена система электронной очереди на сайте GoCargo.kz, которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет "обратную" связь, путем оповещения перевозчиков через СМС. В систему внесен список из 1785 автотранспортных средств, сформированный специальным штабом, которые прошли границу до 22 октября.
 
При этом в публикациях СМИ были нарекания касательно проезда автотранспортных средств помимо электронной очереди. 
 
КГД проведены проверочные мероприятия с уполномоченными органами по сопоставлению с электронной очередью автотранспортных средств, убывших из Казахстана, по результатам которых нарушения порядка перемещения не установлено.
 
С 23 октября перемещение через границу осуществляется только через систему электронной очереди. За этот период через систему проследовало 821 единиц автотранспорта (583 порожних, 123 с экспортным грузом, 115 для госпроектов). На сегодня система функционирует в штатном режиме. 
 
Для товаров отечественных экспортеров создана отдельная очередь, эта категория товаров перемещается через границу в приоритетном порядке.
 
На 20 ноября в системе электронной очереди забронировано 6357 порожних и 615 груженых автотранспортных средств (с экспортным грузом).
 
Вместе с тем с 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых машин с казахстанской стороны, при этом машины с экспортным товаром не принимаются. Всего с 10 по 20 ноября Китай принял 364 автотранспортных средств. 
 
При этом официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение автотранспорта с экспортным товаром от китайской стороны не поступало.
 
Для решения ситуации направлено обращение в Министерство иностранных дел и иные причастные государственные органы РК о необходимости принятия срочных мер по ситуации на границе.
 
В КГД призывают отечественных экспортеров проработать с контрагентами китайской стороны вопросы исполнения контрактных обязательств, в том числе возможности продления сроков их исполнения.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая