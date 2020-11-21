Экспортерам рекомендуют пересмотреть контрактные обязательства с Китаем

Нур-Султан. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Комитете государственных доходов МФ РК в очередной раз отмечают - Китай ужесточил переход через свою границу в связи с пандемией и ее последствиями. Если раньше через пункт пропуска "Нур жолы" КНР принимала ежедневно более 200 единиц транспорта, то с начала пандемии это количество снизилось до 20-30 единиц в день, передает Kazakhstan Today.

Для урегулирования ситуации с 1 июля были открыты ранее временно закрытые (с конца марта) казахстанские пункты пропуска "Калжат" и "Майкапшагай", однако сопредельные пункты пропуска на китайской стороне закрыты.

Кроме того, правительством РК 15 июля утвержден план мероприятий по увеличению товарооборота с КНР, согласно которому приняты меры по возможности въезда китайских грузовых машин с товаром до приграничных транспортно-логистических центров по упрощенным требованиям транспортного законодательства, а также въезда водителей в безвизовом режиме на 24 часа.

В настоящее время эта модель функционирует в пункте пропуска "Нур жолы", в среднем в день на ТЛЦ ввозятся до 30 единиц китайских прицепов с товаром.

Проведенные переговоры с КНР об увеличении пропускной способности привели к увеличению количества принимаемых машин со стороны РК до 80 единиц в день.

Вместе с тем в оперативном режиме на местном уровне был создан специальный штаб по регулированию очереди во главе с акимом Панфиловского района Алматинской области с привлечением компетентных подразделений государственных органов. Штабом сформирован список из 1785 автотранспортных средств, ожидающих очередь на трассе Алматы - Хоргос.

С 9 сентября внедрена система электронной очереди на сайте GoCargo.kz, которая позволяет через мобильное приложение заблаговременно бронировать очередь. Система имеет "обратную" связь, путем оповещения перевозчиков через СМС. В систему внесен список из 1785 автотранспортных средств, сформированный специальным штабом, которые прошли границу до 22 октября.

При этом в публикациях СМИ были нарекания касательно проезда автотранспортных средств помимо электронной очереди.

КГД проведены проверочные мероприятия с уполномоченными органами по сопоставлению с электронной очередью автотранспортных средств, убывших из Казахстана, по результатам которых нарушения порядка перемещения не установлено.

С 23 октября перемещение через границу осуществляется только через систему электронной очереди. За этот период через систему проследовало 821 единиц автотранспорта (583 порожних, 123 с экспортным грузом, 115 для госпроектов). На сегодня система функционирует в штатном режиме.

Для товаров отечественных экспортеров создана отдельная очередь, эта категория товаров перемещается через границу в приоритетном порядке.

На 20 ноября в системе электронной очереди забронировано 6357 порожних и 615 груженых автотранспортных средств (с экспортным грузом).

Вместе с тем с 10 ноября китайской стороной ограничено количество принимаемых машин с казахстанской стороны, при этом машины с экспортным товаром не принимаются. Всего с 10 по 20 ноября Китай принял 364 автотранспортных средств.

При этом официальной информации о причинах снижения количества принимаемых порожних машин, а также о запрете на перемещение автотранспорта с экспортным товаром от китайской стороны не поступало.

Для решения ситуации направлено обращение в Министерство иностранных дел и иные причастные государственные органы РК о необходимости принятия срочных мер по ситуации на границе.

В КГД призывают отечественных экспортеров проработать с контрагентами китайской стороны вопросы исполнения контрактных обязательств, в том числе возможности продления сроков их исполнения.

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