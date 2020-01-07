Нацбанк РК выдал инвестиционному дому Fincraft разрешения на приобретение дочерней организации СК Amanat

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан выдал акционерному обществу "Инвестиционный дом "Fincraft" разрешения на приобретение дочерней организации АО "Страховая компания "Amanat", передает Kazakhstan Today.

"Правлением Национального банка Республики Казахстан принято постановление №247 от 23 декабря 2019 года "О выдаче Акционерному обществу "Инвестиционный дом "Fincraft" разрешения на приобретение дочерней организации АО "Страховая компания "Amanat", - сообщает Национальный банк РК.

Кроме того, Акционерному обществу "Инвестиционный дом "Fincraft" выдано согласие на приобретение статуса страхового холдинга АО "Страховая компания "Amanat".

Напомним, владельцем инвестиционного дома Fincraft является Кенес Ракишев.

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