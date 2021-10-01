Jusan Bank приобрел акции Kcell

АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Руководитель управления государственных активов Алматы Серик Ибраев в ходе брифинга Региональной службы коммуникаций рассказал, как исполняется поручение президента о приостановлении для малого и среднего бизнеса начисления платы за аренду объектов недвижимости, находящейся в республиканской и коммунальной собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY. По итогам первого полугодия заключено 508 договоров имущественного найма. Поступления на 1 июля составляют 299,1 миллиона тенге при плане 405,6 миллиона тенге, или 73,7%. "Причиной недопоступления послужило внесение изменения в "Правила передачи государственного имущества в имущественный наем (аренду)", в части неначисления арендных платежей в период с 20 июня 2020 года по 30 июня 2021 года для субъектов малого и среднего бизнеса", - объяснил Серик Ибраев. С 1 января по 30 июня управлением госактивов Алматы заключено 350 дополнительных соглашений с субъектами малого и среднего бизнеса на приостановление арендных платежей. При этом доходная часть поступлений сократилась с годового плана 792,11 миллиона тенге до 360,8 миллиона тенге. Ибраев подчеркнул, что касаемо возможного возврата приостановленной арендной платы меры принудительного взыскания к нанимателям госсобственности, заключившим допсоглашения к договорам аренды, применяться не будут. При использовании информации гипер ссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства .

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Решением совета директоров АО "Казахтелеком" от 1 июня текущего года Болат Ерекешев и Алмат Караманов избраны в состав правления, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Болат Ерекешев назначен главным техническим директором - генеральным директором дивизиона "Сеть", Алмат Караманов - главным директором по корпоративному сегменту - генеральным директором дивизиона по корпоративному бизнесу филиала АО "Казахтелеком", сообщает пресс-служба компании.

Болат Ерекешев окончил Ленинградский электротехнический институт связи. В разные годы был вице-президентом-главным техническим директором АО "Казахтелеком", генеральным директором Костанайской областной дирекции телекоммуникаций. С 2005 года занимал должность управляющего директора АО "Казахтелеком"-генерального директора объединения "Дальняя связь" (филиал АО "Казахтелеком").

Алмат Караманов в 2007 году окончил Казахстанский экономический университет имени Рыскулова (MBA), в 2014 году завершил международную программу MBA - "Общий и стратегический менеджмент" Университета Яна Каменского (Чехия) и учебу в Академии РФЦА (Россия).

С 2009 года занимал руководящие позиции в различных бизнес-структурах. В частности, отвечал за развитие региональной сети АО "Евразийский Банк", руководил направлением геологических изысканий водных ресурсов ТОО "Азат Групп", был управляющим директором-директором технического департамента АО "Estate Managment Company", являлся заместителем генерального директора - директором по производству "Дирекции Телеком-Комплект" (филиал АО "Казахтелеком"). С 2019 года занимал пост генерального директора "Сервисной фабрики" - филиала АО "Казахтелеком".

С учетом внесенных изменений правление АО "Казахтелеком" состоит из девяти человек: Куанышбек Есекеев, Марат Абдилдабеков, Батыр Маханбетажиев, Асхат Узбеков, Болат Ерекешев, Нурлан Мейрманов, Тимур Худайбердиев, Алмат Караманов и Игорь Погребицкий.