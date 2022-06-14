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Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане

13.06.2022, 15:13 3021
Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства предлагает внести дополнения в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Поправки касаются 14-го пункта, который регламентирует проверки и профилактический контроль за соблюдением земельного законодательства. Если поправки будут приняты, Минсельхоз получит возможность проводить земельные проверки. 
 
Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 24 июня 2022 года.
 
Поправки потребовались в связи с тем, что проведение проверок не представляется возможным, кроме исключительных случаев, говорится в пояснительной записке. 
 

Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовой угрозы" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако, при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке", - говорится в пояснительной записке. 

 
Напомним, в конце 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий центральным государственным и местным исполнительным органам проводить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Исключение составили:
 
  • проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности;
  • проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.
 

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Производство на фабрике "Рахат" в Шымкенте возобновляется

10.06.2022, 16:22 8326
Производство на фабрике "Рахат" в Шымкенте возобновляется
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Кондитерская фабрика "Рахат" в Шымкенте возобновит производство 15 июня, после окончания планового ремонта, сообщил на пресс-конференции, посвященной 80-летнему юбилею фабрики, председатель правления АО "ЛОТТЕ Рахат" Константин Федорец, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, запланированный на июль ремонт на фабрике в Шымкенте, где выпускается основная часть бисквитных изделий, перенесли на июнь из-за нехватки сахара. 
 

После ремонта производство планируем возобновить 15 июня, и далее фабрика в Шымкенте будет работать в штатном режиме", - рассказал Федорец. 

 
Он также добавил, что геополитическая обстановка в мире повлияла на поставки и маршруты сырья на рынок Казахстана. 
 

Значительно выросла стоимость компонентов, которые мы покупаем в иностранной валюте. Тем не менее большую часть этих расходов нам удается компенсировать за счет своих внутренних ресурсов, части прибыли", - отметил председатель правления. 

 
В частности, по словам главы предприятия, из-за нехватки и подорожания сахара, а также из-за трансформации рынка в сторону здорового питания в настоящий момент на фабрике незначительно сократилось производство леденцовой карамели и ириса.
 
Сейчас основной акцент "Рахат" делает на выпуске шоколадных изделий. В этом году линейка шоколадных изделий пополнилась несколькими новинками: молочным шоколадом, шоколадом с молочной начинкой и шоколадными батончиками, аналогов которых нет у производителей в нашей республике. При этом содержание сахара в новой продукции, по словам Федорца, будет сокращаться согласно новым трендам на здоровое питание. 
 

Грант на полмиллиона тенге получила жительница Алматы на открытие собственного бизнеса

31.05.2022, 18:50 23501
Фото: Благотворительный фонд Amway
АЛМАТЫ. 31 МАЯ - В Алматы 28 марта состоялся финал благотворительной обучающей программы по поддержке женского предпринимательства "Мама-предприниматель". В проекте приняли участие только многодетные и приемные, а также мамы детей с ограниченными возможностями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Первое место на конкурсе бизнес-проектов заняла Сауле Шаламбаева с проектом "Eco.4.u" по производству фруктовых чипсов. Она получит грант в размере 500 тысяч тенге от ТОО "Эмвэй" на развитие своего дела.
 
Программа по развитию женского предпринимательства была инициирована в 2013 году в России благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее" и стала первой в стране бесплатной программой, направленной на обучение матерей несовершеннолетних детей основам предпринимательства. За девять лет в программе приняли участие более 7500 женщин, а грантовый фонд составил более 20 миллионов рублей. В 2021 году программа впервые состоялась в Казахстане и вышла на международный уровень. Пилот программы проходил в онлайн-формате, что позволило пригласить участниц со всей республики.
 

Главная цель программы - задействовать потенциал женщин для развития экономики страны, мотивировать их заняться бизнесом и помочь преодолеть барьеры, возникающие на пути к собственному делу", - сообщили организаторы. 

 
В их число вошли: ТОО "Эмвэй Казахстан" в партнерстве с благотворительным фондом Amway "В ответе за будущее", национальной палатой предпринимателей "Атамекен", Ассоциацией семейного бизнеса Казахстана, Советом деловых женщин и Форумом предпринимателей Казахстана. Партнером программы также стал университет "Туран", на площадке которого состоялся финал конкурса. 
 
По словам организаторов, в новом сезоне в проекте приняли участие только мамы многодетных семей, семей с приемными детьми и детьми с ОВЗ. 
 

В заявке каждая из мам представила свою бизнес-идею, которую нужно было описать максимально подробно. Большинство идей составили проекты в области швейного и пищевого производства, воспитания детей и дополнительного образования, клининга и дизайна", - сообщается в пресс-релизе.

 
В финал вышли самые амбициозные и перспективные бизнес-проекты. Среди них - ателье по изготовлению домашнего текстиля, обработка войлочных изделий, производство домашних пирогов и полезной выпечки без глютена и казеина и многое другое.
 

На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП

31.05.2022, 17:55 23941
На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП
Фото: Kaspi.kz
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Индивидуальные предприниматели теперь могут онлайн подать уведомление на смену своих реквизитов: название ИП, адрес и виды деятельности, налоговый орган прямо в суперприложении Kaspi.kz, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Раньше это можно было сделать только в управлении государственных доходов или на сайте elicense.kz при наличии ЭЦП. Сейчас сервис доступен в разделе "Госуслуги" на Kaspi.kz. Нужно выбрать "Изменить реквизиты ИП" и следовать инструкции. После подписания документов в мобильном приложении Kaspi.kz с помощью ЭЦП Kaspi вы получите сообщение об изменении реквизитов. Услуга предоставляется бесплатно. Обращаться в налоговую дополнительно не нужно. Данные автоматически обновятся в базе налогового органа в течение 24 часов, сообщает пресс-служба Kaspi банка. 
 

Мы продолжаем развивать раздел "Госуслуги" в суперприложении Kaspi.kz. В сотрудничестве с Министерством цифровизации, Комитетом государственных доходов и АО "НИТ" мы запустили новый цифровой сервис для индивидуальных предпринимателей "Изменить реквизиты ИП", с помощью которого предприниматели могут менять реквизиты ИП прямо со своего смартфона в приложении Kaspi.kz, не выходя из дома или офиса. Мы будем и дальше помогать государству делать услуги доступными для всех граждан и создавать инновационные сервисы, которые улучшают жизнь наших любимых клиентов", - рассказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

 
Председатель правления АО "Национальные информационные технологии" Ростислав Коняшкин отметил, что открытие ИП имеет большой спрос среди предпринимателей.
 

Для нас важно, чтобы популярные услуги были доступны и удобны в получении как для физических лиц, так и для бизнеса. Теперь есть еще один альтернативный способ по изменению реквизитов ИП, который экономит время и уменьшает бумажную волокиту при получении госуслуги. Благодаря тесному сотрудничеству АО "НИТ", МЦРИАП РК с Kaspi.kz мы выводим госуслуги и сервисы на сторонние платформы, популярные среди казахстанцев", - сообщил Коняшкин. 

 
Заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Азамат Панбаев считает, что цифровые решения намного упростят процедуру по внесению изменений в данные ИП и будут экономить время предпринимателям.
 

Очень часто предприниматели обращаются в органы госдоходов для смены адреса, вида деятельности (ОКЭД) или наименования ИП. Для изменения регистрационных данных предприниматель обязан подать уведомление не позднее 10 рабочих дней со дня изменения его регистрационных данных. Изменения производятся налоговыми органами в течение одного рабочего дня. Теперь это можно сделать не только в явочном порядке либо направив уведомление через портал e-gov, но и в приложении Kaspi.kz. Также прорабатывается вопрос реализации такого функционала в мобильном приложении КГД "e-Salyq Business". Данная процедура идет в рамках интеграции с государственной базой данных "Е -Лицензирование", и в настоящее время проводится работа по корректному подключению к данному сервису", - подчеркнул замглавы КГД.

 
Сервис был создан Министерством цифрового развития, АО "Национальные информационные технологии" и Комитетом государственных доходов МФ РК. Для удобства казахстанцев цифровые документы стали доступными в суперприложении Kaspi.kz. Сотрудничество государственных органов и команды Kaspi.kz интегрировало в приложение целый ряд инновационных сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев. 
 
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы могут переоформить автомобиль, открыть социальный счет, получать пособия и многое другое. Почти 12 миллионов человек ежемесячно пользуются суперприложением Kaspi.kz. 
 

Импортозамещение - отличная возможность для казахстанских производителей - Смаилов

20.05.2022, 13:55 37021
Импортозамещение - отличная возможность для казахстанских производителей - Смаилов
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил шестую ежегодную выставку казахстанских производителей Ulttyq Onim - 2022, открывшуюся сегодня в Нур-Султане, и обратился с приветственным словом к ее участникам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы правительства, одним из наиболее перспективных направлений для предпринимателей становится импортозамещение. Только в обрабатывающей промышленности доля импорта в прошлом году составила 38 млрд долларов, сообщает пресс-служба главы правительства. 

Это отличная возможность для казахстанских производителей развивать свой бизнес и инвестировать в производство новых товаров. На сегодня правительством уже сформирован пул из 717 инвестиционных проектов, из которых 286 - это импортозамещающие проекты на сумму 9,9 трлн тенге", - сказал Смаилов.

 
По его словам, в этом году планируется реализовать 165 проектов на сумму 1,7 трлн тенге. Вокруг каждого такого проекта будет развиваться пояс из компаний малого и среднего бизнеса.
 
Также принят закон по регуляторной политике в сфере предпринимательства, который позволит снизить административную нагрузку на бизнес. 
 

Правительство продолжает работу по расширению конкурентного поля для ведения бизнеса и ликвидации рыночных монополий. Упрощается доступ отечественных компаний к закупкам квазигосударственного сектора", - заявил Смаилов. 

 
Он также отметил, что объявленный главой государства мораторий на проверки субъектов малого и микробизнеса положительно сказался на легкости ведения бизнеса.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев вчера провел в Акорде встречу с казахстанскими бизнесменами, на которой озвучил меры по защите бизнеса от излишних проверок.
 

В Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы - Токаев

19.05.2022, 19:22 41376
В Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы - Токаев
Фото: Pexels
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить открытое и справедливое правосудие при защите частной собственности и интересов бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Для этого, по его мнению, необходимо решить два вопроса. 
 

Первый вопрос - кадровый, поскольку без совершенствования принципов отбора судей все усилия в этом направлении по умолчанию будут малоэффективными. Сейчас в судебной системе работает более двух тысяч судей. С начала года судьями стали около 50 юристов-практиков не из судебной системы, пришедших из других сфер. Прогресс есть, но он недостаточен. Необходимо серьезно ускориться", - заявил глава государства. 

 
Второй важный аспект - принципы правосудия. По словам президента, гарантия судебной защиты частной собственности и интересов является базовым условием для развития экономики и привлечения инвестиций, а значит - обеспечения общего прогресса страны. 
 

В Казахстане признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность - это положение закреплено в Конституции. Однако зачастую на практике у нас в приоритете защита интересов отдельных государственных органов, которые иногда ошибочно понимают как интересы государства. С внедрением административной юстиции мы смогли переломить данную тенденцию, но работы еще много", - подчеркнул Токаев. 

 
Он подчеркнул, что в Казахстане назрела необходимость реформирования судебной системы. 
 

Мы слышим эти призывы от иностранных инвесторов, наших предпринимателей и сограждан. Поэтому в ближайшее время мною будут объявлены конкретные масштабные меры в данном направлении", - резюмировал президент. 

 

Результаты проверок госаудита становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей - Токаев

19.05.2022, 19:05 41856
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Результаты проверок госаудита становятся основанием для уголовного преследования предпринимателей-поставщиков. При этом система выстроена так, что предпринимателям невозможно ни обжаловать результаты госаудита, ни уйти от необоснованного уголовного преследования, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев на сегодняшней встрече с представителями бизнес-сообщества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следует внедрить механизм, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке", - заявил президент.

 
Он поручил Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности. 
 
По словам президента, необходимо выстроить более эффективную систему выявления и реагирования на вышеуказанные факторы давления на бизнес.
 

Верховному суду следует периодически делать обзор уголовных дел в отношении предпринимателей. Предстоит наладить учет, систематизацию, анализ и выработку рекомендаций. При необходимости рекомендации должны оперативно оформляться в нормативно-правовые акты. К этой работе надо активно привлекать бизнес-сообщество. Система сдержек и противовесов плюс общественный контроль - вот формула успеха в этой реформе", - подчеркнул Токаев.

 
Он отметил, что каждый выявленный факт рейдерства или необоснованного давления со стороны правоохранительных органов должен быть на личном контроле генерального прокурора, причем все подобные дела требуется доводить до конца.
 

Токаев о защите бизнеса: необходимо снизить репрессивный характер деятельности контролирующих органов

19.05.2022, 18:52 42201
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Снизить репрессивный характер деятельности контролирующих органов предложил президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с бизнесменами, озвучивая меры по защите бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы государства, за последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей - это почти столько же, сколько за весь 2021 год. 
 

Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования", - отметил президент. 

 
Он отметил, что любое зарегистрированное заявление сегодня автоматически означает возбуждение уголовного дела. 
 

Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться на долгие годы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. Таких примеров немало", - подчеркнул глава государства.

 
Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных, и особенно следственных, действий в отношении субъектов предпринимательства. Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры. 
 
Токаев поручил Генпрокуратуре рассмотреть подобные дела начиная с 2021 года, а также на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в администрацию ежеквартально.
 

Правоохранительные органы должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид. Нужно решительно бороться с теневой экономикой", - заявил Токаев.  

 
Уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке, добавил президент. 
 
По его мнению, необходимо повысить ответственность руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.
 

Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство", - резюмировал президент.

 

Токаев: в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства

19.05.2022, 18:07 42231
Токаев: в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Продолжить политику формирования прозрачной экономики с честными правилами игры для всех пообещал президент Касым-Жомарт Токаев на начавшейся в Акорде встрече с казахстанскими бизнесменами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Я знаю, что сейчас имеются нарекания по работе правоохранительных органов - в ходе наведения порядка они могут, работая по старинке, так сказать, зацепить порядочный бизнес. Поэтому открыто заявляю: принцип «лес рубят - щепки летят» тут неприемлем. Если такие факты будут выявлены - по каждому случаю будут проведены специальные проверочные мероприятия, дана квалифицированная оценка", - заявил глава государства. 


Токаев напомнил о своей речи в послании 2019 года, в которой говорилось, что незаконное воспрепятствование работе бизнеса должно рассматриваться как преступление, направленное против интересов государства, сообщает telegram-канал Борт№1


Бороться надо с мошенниками, подчеркиваю - именно с мошенниками, аферистами. Но нельзя допустить, чтобы лекарство оказалось горше болезни», - подчеркнул президент. 


По мнению президента, в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства.

Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики», - добавил глава государства.


По словам Токаева, следует строго выдерживать баланс между интересами бизнеса и государства.

По итогам встречи президентом будут приняты конкретные решения.
 


 

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