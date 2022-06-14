Мораторий на проверки бизнеса по части земельных отношений могут отменить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Министерство сельского хозяйства предлагает внести дополнения в указ "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Поправки касаются 14-го пункта, который регламентирует проверки и профилактический контроль за соблюдением земельного законодательства. Если поправки будут приняты, Минсельхоз получит возможность проводить земельные проверки.
Проект поправок опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 24 июня 2022 года.
Поправки потребовались в связи с тем, что проведение проверок не представляется возможным, кроме исключительных случаев, говорится в пояснительной записке.
Ранее Министерством сельского хозяйства были утверждены рекомендации по определению понятия "массовой угрозы" для возможности проведения проверок по вопросам неиспользования либо нерационального использования сельхозземель. Однако, при проведении проверочных мероприятии в рамках "массовой угрозы" на местах возникает ряд вопросов, а именно жалобы проверяемых субъектов по вопросу законности проведения проверок на момент действующего указа, которые являются сдерживающим фактором при рассмотрении в судебном порядке", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, в конце 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ, запрещающий центральным государственным и местным исполнительным органам проводить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года проверки и профилактический контроль и надзор с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства. Исключение составили:
- проверки, направленные на предотвращение или устранение нарушений, несущих массовую угрозу жизни и здоровью населения, окружающей среде, законности и общественному порядку; прямую или непосредственную угрозу конституционному строю и национальной безопасности;
- проверки на основании обращений субъектов предпринимательства в отношении собственной деятельности.