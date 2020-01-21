Назначен заместитель председателя правления ДБ АО "Сбербанк"

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Решением совета директоров ДБ АО "Сбербанк" с 16 января 2020 года Александр Титов назначен на должность заместителя председателя правления ДБ АО "Сбербанк" - члена правления, передает Kazakhstan Today.

Александр Титов имеет большой опыт работы в банковской системе. Карьеру в финансовом секторе начал в 1993 году, в системе Сбербанка работает более 7 лет", - сообщили в пресс-службе банка.

До назначения в Сбербанк Казахстан работал старшим управляющим директором - директором управления развития международного корпоративного бизнеса ПАО Сбербанк.

В Сбербанк Казахстан Александр Титов будет курировать работу корпоративного блока банка.

Я рад, что Александр Титов усилит команду топ-менеджмента Сбербанка в Казахстане, и уверен, что его богатый опыт работы в финансовом секторе позволит нам достичь целей в корпоративном бизнесе", - прокомментировал назначение председатель правления Ельдар Тенизбаев.

ДБ АО "Сбербанк" входит в международную группу Сбербанк. Банк 13 лет успешно работает на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 1 декабря 2019 года занимает 2-е место по объему активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО "Сбербанк" имеет филиальную сеть, состоящую из 100 структурных подразделений, 17 из которых являются филиалами. Центральный офис банка находится в Алматы.

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