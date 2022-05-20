Токаев: в стране не должно быть никаких крыш и рейдерства

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Снизить репрессивный характер деятельности контролирующих органов предложил президент Касым-Жомарт Токаев сегодня на встрече с бизнесменами, озвучивая меры по защите бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам главы государства, за последние пять месяцев прокуроры защитили права около 100 тысяч предпринимателей - это почти столько же, сколько за весь 2021 год.

Данные факты означают, что следственные органы настойчиво втягивают бизнес в орбиту уголовного преследования", - отметил президент.

Он отметил, что любое зарегистрированное заявление сегодня автоматически означает возбуждение уголовного дела.

Это парализует деятельность предпринимателя, останавливает инвестиции, бросает тень на деловую репутацию. Причем досудебное расследование может растянуться на долгие годы. Это не случайность, а система, работающая на интересы нечистых на руку сотрудников правоохранительных органов. Таких примеров немало", - подчеркнул глава государства.

Генеральной прокуратуре нужно обеспечить строжайший контроль за недопущением фактов незаконного проведения контрольно-надзорных, и особенно следственных, действий в отношении субъектов предпринимательства. Масштабной также является практика признания предпринимателей в качестве подозреваемых, тогда как на деле это лишь имущественные споры.

Токаев поручил Генпрокуратуре рассмотреть подобные дела начиная с 2021 года, а также на постоянной основе проводить анализ дел на предмет обоснованности уголовного преследования предпринимателей. Информацию вносить в администрацию ежеквартально.

Правоохранительные органы должны направить усилия прежде всего на раскрытие фактов мошенничества, отмывание средств, незаконное обналичивание, строительство финансовых пирамид. Нужно решительно бороться с теневой экономикой", - заявил Токаев.

Уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны быть прекращены Генеральной прокуратурой в срочном порядке, добавил президент.

По его мнению, необходимо повысить ответственность руководителей силовых структур, сотрудники которых дискредитируют политику государства по созданию благоприятных условий для бизнеса.

Прошу Генеральную прокуратуру совместно с Верховным судом и правительством подготовить пакет конкретных поправок в законодательство", - резюмировал президент.