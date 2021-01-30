Застройщик опровергает слухи о незаконном изъятии земли у КазНУ имени аль-Фараби

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - В Алматы возле с КазНУ имени аль-Фараби построят новый бизнес-центр. Застройщик опровергает заявления о незаконной покупке земельного участка под строительство, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Курсив ", ТОО "Atlas Development" - собственник земельного участка общей площадью 0,7168 гектара (кадастровый номер 20-313-009-029), расположенного севернее проспекта аль-Фараби и западнее реки Есентай, рядом с КазНУ имени аль-Фараби в Алматы. Право собственности на этот земельный участок закреплено договором купли-продажи от 9 ноября 2017 года.

Целевое назначение - строительство многоэтажного бизнес-центра с подземным паркингом.

Согласно сведениям земельного кадастра, участок находился в государственном земельном фонде до 7 октября 2007 года. В дальнейшем право собственности на него регистрировалось на различные юридические лица, в числе которых Казахский национальный университет имени аль-Фараби не значится.

Информация об отчуждении части земельного участка КазНУ имени аль-Фараби в пользу третьих лиц, опубликованная в социальных сетях, не имеет отношения к участку, принадлежащему ТОО "Atlas Development". Заключения отдельных лиц касательно незаконного оформления права собственности на участок с вовлечением администрации Алматы и КазНУ имени аль-Фараби не обоснованы.

В рамках реализации проекта, руководством ТОО "Atlas Development" принято решение о строительстве многоэтажного бизнес-центра класса А в соответствии со стандартами BREEAM (BRE Environmental Assessment Method).

Для этого были привлечены ведущие мировые компании:

- AHR (Aedas), Великобритания - для разработки концепции и эскизного проекта бизнес-центра;

- Bureau Veritas, Франция; KVL, Германия - оказание услуг по техническому и финансовому надзору; предоставление практических решений по совершенствованию и оптимизации проекта как в технической, так и в экономической ее части;

- Cusman & Wakefield, США - анализ рынка, анализ архитектурной концепции бизнес-центра; консультационные услуги; подготовка технического задания; сопровождение заказчика по сертификации объекта согласно международным стандартам BREEAM;

- Bilfinger, Германия - аудит проекта, консультационные услуги, относящиеся к эксплуатации бизнес-центра.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства