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Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном, ХХІІ съезде партии Nur Otan

01.03.2022, 16:14 2206
Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на внеочередном, ХХІІ съезде партии Nur Otan
Фото: akorda.kz
Құрметті партияластар!
 
Ең алдымен, баршаңызды бүгінгі Алғыс айту күнімен құттықтаймын!
 
Бұл – өзара тілектестікті, жанашырлықты, қамқорлықты дәріптейтін мейрам. Біз осындай ынтымақтың арқасында қаңтардағы қиын-қыстау күндерде мемлекеттігіміз бен тұтастығымызды қорғап қалдық. Сын сағатта бірлігін сақтай білген барша отандастарымызға зор ризашылық білдіремін. Ұйымды жаңғырту туралы алқалы жиынның дәл бүгін өтуінің символдық мәні бар.
 
Бірінші наурыз – партияның құрылған күні. 23 жыл бұрын еліміздегі ең басты саяси ұйымның негізі қаланды. Партия халықты ортақ мақсатқа жұмылдырды. Қоғамға пайдалы көптеген бастамалар көтеріп, сайлаушылардың қолдауына ие болды. 
 
Созданная Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым партия Nur Otan сыграла важную роль в государственном строительстве.
 
Она объединила вокруг себя наше общество для реализации задач по укреплению потенциала Казахстана как ведущего государства Центральной Азии.
 
Говоря о будущем партии, мы не должны забывать о ее реальных заслугах в прошлом. Это значит, что мы должны с благодарностью помнить труд всех преданных делу партии активистов.
 
Но время не стоит на месте, появляются новые задачи, требующие своего решения. Мы обязаны реагировать на новые политические и экономические реалии. В противном случае – застой со всеми его последствиями.
 
Қазір бүкіл әлемдегі ахуал өзгеріп жатыр. Жаңа құндылықтармен қатар күрделі сын-қатерлер пайда болуда. Осындай аумалы-төкпелі уақытта еліміз дамудың келесі кезеңіне қадам басты. Біз "Жаңа Қазақстанды" құруға кірістік. Бұл – өте ауқымды міндет. Тіпті, болашақтағы тағдырымызды шешетін аса маңызды жұмыс деуге болады. Оны ойдағыдай жүзеге асыру үшін жаңа мақсат-міндеттерімізді айқындап алуымыз қажет.
 
Партия барлық реформаға ұйытқы болуға тиіс. Ол үшін өзгерісті алдымен өзімізден бастауымыз керек. Сондықтан бүгінгі күн тәртібіндегі негізгі мәселе – Партияны жаңғырту. 
 
Заман, қоғам, адам өзгеріп жатқанда, партияның өзгеруі – заңдылық. Бұл – уақыт талабы. Осыған орай жаңа ғана айтылғандай, саяси ұйымның атауын Аманат деп өзгерту ұсынылды. Жасыратын ештеңе жоқ, мен де бұл мәселеге байланысты пікірталасқа қатыстым. Бірнеше ұсыныс болды, соның ішінен Аманат деген атауға тоқтадық. Бұл – еліміз үшін де, ұлтымыз үшін де айрықша мәні бар киелі ұғым. 
 
Егемендігіміз, елдігіміз бен бірлігіміз, кең байтақ жеріміз – бізге бабалардан жеткен аманат. Осы қастерлі құндылықтарымызды көздің қарашығындай сақтап, болашаққа мирас етуіміз керек. Мемлекеттілік дәстүр жалғастығы, ұрпақ сабақтастығы дегеніміз – міне осы. Халқымыз ешқашан аманатқа қиянат жасамаған. Партия бұл қағидатты берік ұстанады. 
 
В переводе слово "аманат" означает "завет предков" и "наказ будущим поколениям".
 
Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа.
 
Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки.
 
Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями.
 
Сондықтан мен партиямызды ресми түрде Аманат деп атауды толық қолдаймын.
 
Уважаемые делегаты съезда!
 
Вступая в должность Председателя партии, я изложил собственное видение по ее кардинальной перезагрузке.
 
За прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала, что в деятельности партии необходимы серьезные изменения. И полумерами здесь не обойтись.
 
Ребрендинг партии – это не только и не столько ее переименование, смена вывески. В первую очередь, нужно перестроить всю партийную работу.
 
Поддерживаю высказанные сегодня предложения по трансформации партии.
 
Вместе с тем хотел бы обозначить еще ряд приоритетных задач.
 
ПЕРВОЕ. Децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата.
 
В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план "живую" работу с избирателями. Энтузиасты с "горящими" глазами были вынуждены, надо об этом прямо сказать, уступить место апатичным функционерам.
 
Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями.
 
Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и "ручного" управления. Его задача – задавать общий партийный вектор, обеспечивать методическую и идеологическую поддержку, обучать кадры, анализировать системные проблемы. Партии нужна новая культура взаимоотношений, основанная, прежде всего, на доверии и сотрудничестве.
 
ВТОРОЕ. Следует активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах.
 
При партии действует большое количество всевозможных советов и комиссий. На них "по кругу" обсуждаются одни и те же вопросы, но конкретные решения принимаются редко.
 
Поэтому депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов. Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача.
 
Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам Правительства и акимам.
 
Рейтинг депутатов партии всех уровней должен базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан. За всеми избирательными округами необходимо закрепить кураторов из числа депутатов фракций, чтобы расширить зону их ответственности.
 
Недавно наши депутаты Мажилиса вернулись из поездок по регионам. Я наблюдал за этой работой ,и надо сказать, что в их работе стал появляться новый стиль, новое содержание. Это уже видно. Стало меньше формальных заседаний, больше прямых контактов с избирателями. Депутаты стали погружаться в реальные проблемы граждан на местах. Такой подход необходимо всячески укреплять и развивать.
 
ТРЕТЬЕ. Продвижение интересов граждан и открытость партии.
 
Это крайне важная задача. Партия должна быть реально действующим связующим звеном между властью и обществом, на деле отстаивать интересы своих избирателей.
 
В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период.
 
Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем "бить по голове" Премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности.
 
Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо.
 
Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. На предыдущем съезде я давал поручение активизировать их работу, но должного эффекта пока не наблюдается.
 
Общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.
 
Хочу подчеркнуть, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны я рассчитываю и на предложения партийцев. Поэтому полагаю целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.
 
Нужно также чаще проводить выездные приемы граждан, встречаться с жителями отдаленных сел, открывать общественные приемные на базе крупных первичных партийных организаций, быть гораздо более активными в социальных сетях.
 
По всей стране действуют около 4,5 тысячи первичек, и они должны играть особую роль во взаимодействии с избирателями. Все они обязаны работать непосредственно с людьми. Поэтому, думаю, следует поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций. Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции.
 
В целом партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам.
 
ЧЕТВЕРТОЕ. Здесь речь идет о расширении инструментария внутрипартийных выборов и активном участии в выборах акимов.
 
На прошедших выборах в Мажилис и маслихаты впервые была апробирована модель внутрипартийных выборов. В ходе праймериз в партию пришли активные люди, появилась внутрипартийная конкуренция. Это правильное развитие событий.
 
При этом важно и далее выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев. Другими словами, нужна кадровая селекция. Праймериз должны стать внутрипартийным социальным лифтом для эффективных профессионалов, желающих внести свой вклад в развитие страны.
 
В прошлом году в Казахстане впервые была внедрена прямая выборность акимов сел. Это подтолкнуло партию активнее работать на местах.
 
На сегодняшний день по всей стране уже избраны главы более 900 сельских округов. Большинство из них – наши партийцы. До конца текущего года выборы пройдут еще в 293 округах. А в скором времени мы перейдем к прямой выборности районных акимов. Об этом я скажу в своем Послании.
 
Я думаю, с выборами районных акимов нам задерживаться не стоит. Нужно ускорять этот процесс. Поэтому наша партия не имеет права сбавлять обороты. Задача – активно участвовать в этих избирательных кампаниях, выдвигая достойных кандидатов, пользующихся поддержкой у граждан.
 
ПЯТОЕ. Подготовка политических кадров.
 
Наша партия должна стать кузницей кадров, готовить современных политиков и государственников, умеющих работать с избирателями. Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает.
 
Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. И это наш большой недостаток.
 
При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев. На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах.
 
* * *
 
Все высказанные мною задачи предстоит выполнить в максимально сжатые сроки. Чтобы повысить доверие избирателей, партии, нужно отойти от прежних формальных методов работы.
 
Мен 16 наурызда саяси реформалардың жаңа бағдарламасын ұсынамын. Қазір партиялар арасында бәсеке күшейе түсуде. Осы орайда біз партиямыздың басты саяси күш ретіндегі рөлін сақтауымыз қажет. Бұл – өте маңызды міндет. Басқаша айтқанда, ұйым әрдайым ел мүддесін қорғайтын нағыз халықтық партия болып қалуы керек. 
 
Мы видим, что наше общество вступило в период активной трансформации, происходит кристаллизация новых ценностей, более разнообразной становится палитра взглядов и воззрений.
 
Поэтому широкий запрос граждан на изменения и реформы в стране, новые задачи, стоящие перед государством, глобальные и региональные вызовы требуют срочного и системного обновления партии. Времени на раскачку нет.
 
Дамудың жаңа кезеңінде партияға жаңа тұғырнама қажет. Бірақ, негізгі құндылықтарымыз өзгермеуге тиіс. Орталық аппаратқа жұмыс тобын құрып, партияның жаңа тұғырнамасын әзірлеуді тапсырамын. Оны партия ішінде мұқият талқылап, келесі съезде бекітеміз.
 
Партия "Аманат" – это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан.
 
Все сказанное приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины. Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
 
Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. К сожалению, этого не произошло. Минские соглашения остались на бумаге, что привело к военным действиям на территории Украины.
 
Геополитическая ситуация беспрецедентным образом обострилась, и сейчас впору говорить о необратимости этой тенденции. Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития.
 
Казахстан, со своей стороны, готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они, конечно, понадобятся.
 
Я провел серию рабочих совещаний в Совете Безопасности, поставил конкретные задачи перед Правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния.
 
Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя.
 
Осы орайда, партия өз жұмысын жандандырып, ұйымның рөлін күшейте түскені жөн. 
 
Жылдар бойы үнсіз болған, саясатпен айналысып жүрген кейбір адамдар қазіргі "жылымықты" пайдаланып, әлеуметтік желіге жаппай шыға бастады. Олар ақпараттық кеңістікті жайлап алды деуге болады. Неше түрлі қауесеттер, жалған ақпарат тарап жатыр. Мұндай ахуал елді адастыруы мүмкін. Ашығын айтсақ, біздің жоспарларымызды, қолға алып жатқан іс-шараларымызды көпшілік біле бермейді. Партия белсенділері заманауи ақпарат құралдарын пайдаланып, саясатымызды жұртқа жан-жақты түсіндіруі қажет.
 
Мен үшін ең басты құндылық – Қазақстанның Тәуелсіздігі. Мемлекет басшысы ретінде еліміздің қауіпсіздігі мен халқымыздың амандығын қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Жауапкершілік жүгі қаншама ауыр болса да, одан еш қаймықпаймын.
 
Құрметті партия мүшелері!
 
Бүгін партиямыздың бағыт-бағдарын айқындадық. Енді білек сыбана жұмыс істеуіміз керек. Халық нақты өзгерістерді күтіп отыр.
 
Партия атына заты сай болуға тиіс. Ел бірлігін нығайтып, Жаңа Қазақстанды құру – бәрімізге ортақ міндет. Осы міндетті абыроймен атқарсақ, болашағымыз да баянды болмақ. Партияның әрбір мүшесі бұл жауапкершілікті терең сезініп, аянбай еңбек етеді деп сенемін.
 

Береке басы – бірлік" екенін әрдайым есте сақтайық! Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын!
 
Партиямыздың жаңа атауы құтты болсын!
 

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Белая Олимпиада в Пекине 2022. Пусть свет единства и сотрудничества освещает путь вперед

04.02.2022, 16:20 30781
Белая Олимпиада в Пекине 2022. Пусть свет единства и сотрудничества освещает путь вперед
Фото: twitter/Генконсульство КНР в Алматы
Сегодня вечером откроются долгожданные зимние Олимпийские игры в Пекине. Олимпийский огонь снова зажжется в пекинском "Птичьем гнезде", что делает Пекин первой в истории "столицей Летних и Зимних Олимпийских игр".
 
Вчера председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении к участникам церемонии открытия 139-й сессии Международного олимпийского комитета отметил, что своим самым активным участием и неизменными подходами к духу Олимпиады Китай демонстрирует неустанное стремление к олимпийским идеалам и колоссальные усилия к олимпийскому движению, Летняя Олимпиада-2008 под девизом "Один мир - одна мечта" и Зимняя Олимпиада-2022 под девизом "Вместе ради общего будущего" - тому яркое свидетельство. Мир обращает взоры на Китай, и Китай готов. Китай уверен, что под олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее - вместе" предстоящие Игры пройдут компактно, безопасно и зрелищно, станут настоящим торжеством спорта.
 
Зимним Олимпийским играм в Пекине суждено стать международным событием единства и солидарности, которое поддерживается не только китайским народом, но и международным сообществом. Президент МОК Томас Баха именно в Пекине выступил с призывом о "большем единстве всего мира". На 76-й Генеральной Ассамблее ООН единогласно была принята резолюция о перемирии на зимних Олимпийских играх в Пекине, предложенной 173 государствами-членами. Главы государств и правительств, и члены королевских семей 25 стран, в том числе президенты России, государств Центральной Азии, Польши и Аргентины, а также руководители 7 международных организаций, включая МОК, ООН, ВОЗ и ШОС примут участие в церемонии открытия Олимпиады и мероприятиях в ее рамках. Это показывает твердую поддержку международного сообщества, а также служит свидетельством того, что зимняя Олимпиада в Пекине является не только блестящим спортивным событием, но и настоящей площадкой для демонстрации единства и дружбы всего человечества.


Генконсульство КНР в Алматы

 В настоящее время на фоне грандиозных перемен международной обстановки и глобальной пандемии коронавируса еще сильнее звучат призывы к укреплению солидарности и сотрудничества всех стран мира и совместному решению разных проблем и вызовов. Недавно успешно прошел онлайн-саммит, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений между Китаем и пятью странами Центральной Азии. В ходе саммита главы шести государств, подведя итоги и обобщив опыт многогранного сотрудничества за прошедший период, наметили направления взаимодействия на будущее. Было принято совместное заявление глав государств по случаю 30-летия установления дипотношений, объявлена идея о создании сообщества единой судьбы Китая-Государств ЦА, что демонстририрует твердую решимость всех шести стран совместно развивать стратегическое партнерство, отличающееся насыщенным практическим содержанием, значимыми результатами и прочной дружбой на основе взаимного учета интересов друг друга. Все это открыло новую страницу будущего развития взаимоотношений, а также обозначило цели и направления дальнейшего сотрудничества.


Принципы взаимоуважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды - бесценный опыт и общее достояние шести государств. Они представляют собой не только политический гарант динамичного развития наших отношений, но и источник сил при наращивании дружеских взаимных связей" - отметил председатель Си Цзиньпин.


Председатель Си Цзиньпин также объявил, что в 2022 году Китай предоставит странам ЦА еще 50 млн доз вакцины против COVID-19. В течение ближайших трех лет правительство Китая предоставит безвозмездную помощь в размере 500 млн долл. США центральноазиатским странам для осуществления социально значимых проектов и 5000 квот на повышение квалификации специалистов в разных сферах. В ближайшие пять лет Китай выделит студентам из государств ЦА 1200 квот на правительственную стипендию. Вышеуказанные инициативы в очередной раз отражают искреннее желание и деловую позицию Китая внести должный вклад в продвижение отношений с пятью центральноазиатскими государствами в новую эру.
 
Следует отметить, что за прошедшие 30 лет китайско-казахстанские отношения также прошли непростой путь развития, выдержали испытание меняющейся международной обстановкой и добились скачкообразного развития. Особенно в последние два года две страны поддерживали друг друга, тесно сотрудничали в борьбе с пандемией. Недавно, в ключевой момент, касающийся судьбы Казахстана, Председатель Си Цзиньпин направил Президенту Касым-Жомарту Токаеву устное письмо, в котором выразил твердую поддержку Казахстану в сохранении стабильности и прекращении насилия, что в полной мере отражает высокий уровень китайско-казахстанского вечного всестороннего стратегического партнерства и еще раз подтверждает глубокую дружбу между двумя странами, разделяющими трудности в критический момент. Казахстан полностью поддерживает Китай в проведении зимней Олимпиады и направил сильную команду для участия в ней. Вчера вечером Президент Касым-Жомарт Токаев уже прибыл в Пекин с рабочим визитом. Мы убеждены, что первая после эпидемии встреча глав двух государств лицом к лицу, несомненно, придаст новый импульс дальнейшему укреплению и углублению отношений наших стран и взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
 
Волна истории непрерывно устремляется вперед. Чем больше мы сталкиваемся с трудностями и вызовами, тем больше мы нуждаемся в единстве и сотрудничестве. Давайте, руководствуясь олимпийским девизом "Быстрее, выше, сильнее - вместе", рука об руку встретить зимние Олимпийские игры, вместе стараться ради общего будущего, совместно вывести китайско-казахстанские отношения на качественно новый уровень во благо создания лучшего будущего для обеих стран и всего мира.
 

Новый год Тигра по лунному календарю

31.01.2022, 21:09 38231
Новый год Тигра по лунному календарю
Фото: Depositphotos
1 февраля, в день второго Новолуния после Дня зимнего солнцестояния, согласно древней китайской традиции, наступает Новый восточный год Черного водяного Тигра. Продлится он до 21 января 2023 года.
 
Черный Водяной Тигр - символ перемен, непостоянства и целеустремленности. Восточный гороскоп включает 12 знаков зодиака. Тигр - третий знак среди зверей 12-летнего восточного календаря и связан с началом весны, а это пробуждение и начало нового витка жизни.
 
Природной стихией Тигра является дерево. В этом году к этой стихии добавляется первоэлемент вода, у которого по китайской символике черный цвет. Вода питает дерево - это цикл перерождения, который представляет собой позитивное взаимодействие энергий.
 
Обычно Тигры смелые и страстные, прирожденные лидеры и революционеры, всегда идут вперед, не терпят установленную власть, иерархию и консерватизм, обладают агрессивной и даже воинственной натурой. В Китае всегда считали, что не лев, а именно тигр - "царь зверей" и относились к нему с почтением, страхом и уважением. Элемент вода добавляет гибкости в общую картину 2022 года Тигра, гасит агрессию и умиротворяет.
 
1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 - года, в которые родились люди под знаком Тигра по Восточному календарю. В целом, год Тигра - это время великих перемен и продвижения вперед, особенно в области научных исследований. Однако, следует опасаться проявления беспокойства и нетерпения, а также несчастных случаев и всплесков гнева. 
 
Люди, рожденные в год Тигра, обладают динамичным характером, а их цели благородны, они полны энтузиазма. Это прирожденные лидеры, но они могут быть эгоистичны, могут стремиться доминировать над другими людьми и не умеют сдерживать приступы ярости или гнева.
 
Традиции Китайского Нового года
 
Китайский Новый год, или "Чуньцзе" (праздник весны), имеет древнюю историю и отмечается в течение двух недель.
 
Согласно древней легенде, каждый год мифическое чудовище Нянь (переводится как "год") наведывалось в селения, где уничтожало запасы пищи и нападало на животных и людей, особенно маленьких детей. Поэтому люди уходили в горы, оставляя для Няня еду у порога.
 
Но однажды выяснилось, что зверь боится красного цвета и шума. Так в Китае появилась традиция отмечать Новый год шумными гуляниями и фейерверками, надевая одежду красного цвета. На улицах появляются красные фонарики, по обоим сторонам справа и слева от двери вешаются парные надписи на красной бумаге с пожеланиями добра и счастья ("парные куплеты"), банки и другие официальные учреждения украшены красными новогодними символами процветания и удачи.
 

Накануне Нового года китайские семьи обычно собираются за столом. Кстати, в Поднебесной принято богато накрывать стол для праздничного ужина. Хозяйки, как правило, готовят самые любимые в семье блюда. Традиционно на столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы), которые являются образным воплощением одного из главных пожеланий - рождения сыновей.

 
Причем к праздничному ужину даже те члены семьи, которые работают или учатся в других городах или странах, возвращаются домой. Все китайцы стремятся встретить Новый год со своими родителями, в связи с чем накануне праздника весь транспорт в стране переполнен и купить билеты просто невозможно.
 
Официальные выходные по случаю Нового года в Китае в 2022-м продлятся с 31 января по 6 февраля.
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Индия"

27.01.2022, 20:07 44906
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Индия"
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял участие в первом саммите глав государств "Центральная Азия – Индия", организованном по инициативе Премьер-министра Индии Нарендры Моди в формате видеоконференцсвязи.
 
В виртуальной встрече также приняли участие Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 
В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита и поздравил Нарендру Моди и народ его страны с Днем Республики.
 
Глава государства отметил, что за три четверти века суверенного развития Индия, являющаяся олицетворением древней самобытной цивилизации, достигла впечатляющих успехов в экономическом развитии.
 

Весьма символично, что данный Саммит проходит в год 30-летия установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Индией. За эти годы мы наладили конструктивный политический диалог, постоянно расширяем многоплановые экономические и гуманитарные связи. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике, она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда
По мнению Президента, это открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торговле. В частности, товарооборот между странами Центральной Азии и Индии в 2020 году достиг 3 млрд долларов. При этом удельный вес Казахстана составил 80 %.
 

Однако текущие показатели все еще не соответствуют нашему совокупному экономическому потенциалу. На мой взгляд, работа таких диалоговых площадок, как саммит "Центральная Азия – Индия", несет большую практическую пользу для поступательного развития наших стран, а также выработки эффективных ответов на новые вызовы и риски. Уверен, этот уникальный формат продуктивного обмена мнениями будет способствовать выведению сотрудничества между нашими государствами на качественно новый уровень", – считает он.

 
Глава нашего государства изложил свое видение ключевых направлений диалога "Центральная Азия – Индия". При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главным приоритетом должно стать дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и налаживание транзитно-транспортных связей.



Фото: Акорда
В частности, Президент акцентировал внимание на расширении сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в которой Центральная Азия имеет огромный потенциал.
 
Глава государства отметил, что только по территории Казахстана проходят 11 международных транзитных коридоров, пять из которых железнодорожных и шесть – автомобильных. Эти коридоры обеспечивают высокую скорость движения грузов в направлении Восток – Запад, Север – Юг. Также отмечены транзитные возможности в рамках единой таможенной системы ЕАЭС на северо-западном направлении и юго-западный маршрут через казахстанские порты Актау и Курык.
 

Глубоко убежден, что ключевым элементом архитектуры взаимосвязанности Центральной и Южной Азии должно стать создание надежной, эффективной и безопасной транзитной инфраструктуры. Для этого предлагаю рассмотреть возможность создания межрегионального транспортно-логистического консорциума. Данная структура могла бы обеспечить эффективную координацию национальных политик относительно полноценной и взаимовыгодной загрузки транспортных маршрутов в направлении Индии и портов в Каспийском море и Персидском заливе", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Другим приоритетом в рамках диалога Президент Казахстана назвал объединение усилий с целью увеличения взаимной торговли. Он указал, что доля стран Центральной Азии во внешнеторговом обороте Индии составляет менее одного процента. В связи с этим Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу индийской стороны по созданию торгово-экономической платформы на уровне министров торговли и индустрии.
 

Казахстан, в свою очередь, обладает всем необходимым для их совместной практической реализации. В частности, нами сформирован перечень из 80 наименований товаров на сумму 610 миллионов долларов, который мы можем направить индийской стороне в самое ближайшее время. Также готовы рассмотреть возможность расширения экспорта Индии в Казахстан. В этой связи предлагаю разработать План по увеличению торговых потоков с учетом конкурентных преимуществ каждой страны", – сказал Глава государства.



Фото: Акорда
Наряду с этим Президент призвал к наращиванию объемов взаимных инвестиций. Он заверил, что Казахстан и далее будет неукоснительно и в полном объеме исполнять все инвестиционные обязательства, и подчеркнул, что улучшение инвестиционного климата является одной из составляющих нашей экономической политики, которая лежит в основе концепции Нового Казахстана.
 

Мы заинтересованы в привлечении инвестиций в такие перспективные направления, как горно-металлургический комплекс, сельское хозяйство, "зеленая" энергетика, здравоохранение и фармацевтический сектор", – Касым-Жомарт Токаев

 
Глава государства также считает актуальным обеспечить стабильность продовольственных рынков. По его мнению, в рамках диалога важно выработать меры по укреплению агротехнологического и научно-инновационного взаимодействия, а также проводить регулярные консультации министров сельского хозяйства.
 
Кроме того, в своем выступлении Президент затронул вопрос цифровизации экономики. Он рассказал о потенциале нашей страны в этой сфере и отметил ряд востребованных направлений, таких как внедрение искусственного интеллекта, Big Data, интернет вещей, онлайн-коммерция и кибербезопасность, а также создание в нашей стране лабораторий в сфере телекоммуникаций и электронной промышленности, сборочных производств электронной техники.



Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству по данным направлениям и пригласил индийских партнеров на казахстанский рынок.
 

В своем послании народу Казахстана я поставил задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов. В этой связи нам также интересен богатый опыт Индии в обучении IT и инженерных кадров. В качестве практического шага предлагаем на базе Международного технопарка IТ-стартапов Astana Hub совместно с Технологическим парком Bagmane и другими индийскими IT-гигантами открыть инженерный офис и школу информационных технологий для Центральной Азии", – заявил он.



Фото: Акорда
Отдельный блок в речи Главы государства был посвящен вопросам безопасности. Президент высказал мнение, что происходящие в мире события демонстрируют, что терроризм, экстремизм и транснациональная преступность остаются насущными вызовами современности. В этих условиях особую актуальность приобретает деятельность Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
 

Роль Индии в укреплении потенциала и статуса Совещания велика. В этом году состоится юбилейный саммит СВМДА. Надеюсь, господин Моди, увидеть Вас в столице Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент добавил, что в числе актуальных вопросов в повестку дня предстоящего саммита будет включена афганская проблематика.



Фото: Акорда
Резюмируя свое выступление, Глава государства выразил уверенность, что данный формат встреч на высшем уровне станет эффективной площадкой для решения важнейших вопросов региона.
 
По итогам саммита лидеры приняли Декларацию первого саммита "Центральная – Индия".
 

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай"

25.01.2022, 20:09 48196
Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия – Китай"
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в саммите глав государств "Центральная Азия - Китай", приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Китаем.
 
В мероприятии также приняли участие Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
 
В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность лидеру Китая за инициативу проведения столь важного и своевременного мероприятия.
 

История наших взаимоотношений уходит корнями в глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под Вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Сегодня Китай по достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса", - сказал Глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-китайское сотрудничество отличается беспрецедентным динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.
 

Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 млрд долларов. Из 40 млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. И это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе", - считает он.

Фото: Акорда
Президент высказал намерение и далее всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая китайских партнеров.
 

Сейчас Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов. Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана", - заявил Глава государства.

 
В своей речи Касым-Жомарт Токаев отметил стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в рамках мегапроекта "Пояса и Пути". Как считает Президент, за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной поддержке друг друга.
 
Глава государства подчеркнул, что как постоянный член Совета Безопасности ООН Китай играет важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в евразийском пространстве. Особенно это касается борьбы против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности.
 
В данном контексте Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по своей дерзости и жестокости агрессии террористов, с которой столкнулась наша страна в начале января.
 

Как государство, как нация мы извлекли из этих трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся. Сейчас энергично работаем над переформатированием и реформой государственного управления, системы национальной безопасности и экономической политики. Таким образом, мы начали строительство Нового Казахстана", - заявил Президент Казахстана.

Фото: Акорда
Большое внимание в выступлении Главы государства было уделено поиску новых решений и механизмов для раскрытия огромного потенциала Центральной Азии. Как он отметил, за последние годы внутрирегиональное сотрудничество вышло на качественно новый уровень, где ключевую роль играет интенсивный и доверительный диалог государств, в том числе в формате регулярных консультативных встреч.
 
Наряду с этим отмечен рост количества совместных предприятий, реализуются якорные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других секторах. Последовательно снимаются торговые барьеры. Открываются современные пункты пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.
 

Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами. Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал Правительству и правоохранительным органам", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда
 
Президент Казахстана акцентировал внимание на необходимости эффективного использования огромных возможностей формата взаимодействия "Центральная Азия - Китай". В связи с этим он призвал сосредоточиться на решении следующих задач. 
 
В первую очередь Глава государства полагает необходимым предпринять энергичные усилия по дальнейшему наращиванию торгово-экономического сотрудничества. По его мнению, это предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров, наведение порядка в таможенных делах и внедрение инновационных решений.
 

Казахстан в состоянии нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической сельхозпродукции и продовольствия, на более чем один миллиард долларов. В этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной взаимосвязанности предлагаю запустить механизм министерских консультаций "Центральная Азия - Китай"", - сказал он.

 
Второй задачей Касым-Жомарт Токаев назвал активизацию совместной работы по дальнейшему строительству "Пояса и Пути", в том числе через реализацию крупных проектов с высокой добавленной стоимостью.
 

Главным образом это касается сфер цифровизации, зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны", - считает Президент.

 
Другой приоритетной задачей Глава государства обозначил диверсификацию транзитно-транспортных маршрутов и внедрение интегрированных логистических решений, в том числе через запуск новых сухопутных коридоров. Он сообщил, что на эти цели Казахстан до 2025 года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона.
 
Касым-Жомарт Токаев также отметил актуальность внедрения новых моделей устойчивого развития, в частности декарбонизацию экономики и достижения углеродной нейтральности к 2060 году, и предложил наладить тесное взаимодействие и обмен передовым опытом в этой сфере.
Фото: Акорда
Отдельный блок в речи был посвящен вопросу обеспечения безопасности в регионе. Президент привлек внимание к значительным возможностям Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Как считает Глава государства, трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные усилия по противодействию текущим вызовам и угрозам на качественно новый уровень.
 
Для реализации всех озвученных в ходе сегодняшнего саммита инициатив Касым-Жомарт Токаев предложил поручить руководителям внешнеполитических ведомств принять соответствующий План действий и обеспечить его качественное исполнение.
Фото: Акорда
В завершение Глава государства поздравил лидера КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ с наступающим Лунным Новым годом, а также пожелал успехов в проведении предстоящих XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине.
 

Пусть лозунг Олимпиады "Вместе ради общего будущего!" станет ориентиром и в деле создания надлежащих условий для устойчивого развития государств Центральной Азии и Китая", - заключил Президент Казахстана.

Фото: Акорда
Заслушав выступление Касым-Жомарта Токаева, Си Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны Китая усилий Казахстана по защите независимости, суверенитета и безопасности.
 

Уверен, что под Вашим верным руководством все невзгоды будут преодолены, а Казахстан станет более крепким и стойким", - подчеркнул Председатель КНР.

 
По итогам саммита было принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Опубликован полный текст выступления президента РК на заседании мажилиса

11.01.2022, 15:52 65576
Опубликован полный текст выступления президента РК на заседании мажилиса
Фото: Акорда
УРОКИ "ТРАГИЧЕСКОГО ЯНВАРЯ": ЕДИНСТВО ОБЩЕСТВА – ГАРАНТИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ
 
Құрметті Төраға! 
 
Құрметті Мәжіліс депутаттары!
 
Тәуелсіздік тарихында біз алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық. Ел басына түскен осындай сынақты қайыспай біртұтас ел болып еңсере білдік.
 
Енді біз мұндай жағдайға ешқашан жол бермеуіміз қажет. 
 
Сондықтан, еліміз душар болған ауыр қасіреттің себептерін саралап, оның салдарына нақты баға беру – алдымызда тұрған өте маңызды міндет. 
 
Өкінішке қарай, бүгінде халық арасында осы оқиғаға байланысты түрлі қарама-қайшы, шындыққа жанаспайтын жалған ақпараттар тарап кеткенін көріп отырмыз.
 
Мұның, әрине, бірнеше себептері бар: кейбір азаматтарымыз ахуалды егжей-тегжей білмей тұрып, қате пікірде болса, кейбірі әдейі ақпаратты бұрмалап, жағдайды одан бетер ушықтырады.
 
Бірақ, бізге керегі – тек ақиқат қана.
 
Сол себепті, оқиғаларды мұқият зерттей отырып, айтарым: жыл басынан бері орын алған барлық жағдайлар – бір тізбектің тармақтары деуге толық негіз бар.
 
Ашығын айтсақ, бұл бірнеше жыл бойы алдын ала ойластырылған зұлымдықтың көрінісі. Олардың көздегені – өздерінің қатігез пиғылдарын іске асыру болғаны айдан анық.
 
В этом ряду находятся и беспорядки в Жамбылской области, различные провокации на межэтнической почве и другие конфликты.
 
Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям.
 
Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер.
 
Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе. Не разглядел критической угрозы национальной безопасности.
 
Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае.
 
В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз.
 
Далее события развивались как по спирали.
 
На первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене.
 
На втором – подключились бандиты и мародеры.
 
Далее последовала "горячая" фаза уже с участием вооруженных террористов, в том числе зарубежных боевиков.
 
После этого стала очевидна их ключевая цель – дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге захват власти.
 
Называя вещи своими именами, и я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война.
 
Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги.
 
Он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении.
 
План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов: военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие. Над подготовкой захвата власти работали профессионалы.
 
Коль скоро это была вооруженная агрессия со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к своим партнерам по Договору о коллективной безопасности с просьбой направить миротворческий контингент.
 
Необходимо понимать: на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам.
 
Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий трагических январских дней.
 
С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназовцев в Алматы и спасти город.
 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына жеке тоқталғым келеді.
 
Бұған қатысты түрлі қауесеттің, әсіресе, шетелде тарап жатқан жаңсақ пікірдің алдын алу қажет.
 
Бұл ұйым ұжымдық қауіпсіздік мәселелерімен айналысады.
 
Қазақстан – оның толыққанды құрылтайшысының бірі.
 
Осы ұйымның барлық мүшелерінен жасақталған бітімгершілік контингенті Қазақстанға уақытша мерзімге ғана келді. Оған жүктелген міндеттер нақты айқындалған.
 
Бұл – стратегиялық нысандарды күзету және ақыл-кеңес беріп, қолдау көрсету. 
 
Лаңкестерге қарсы операцияны толығымен Қазақстанның күштік құрылымдары жүзеге асыруда.
 
Шын мәнінде, солардың жанкешті
 
іс-әрекетінің арқасында төңкеріске жол берілген жоқ. 
 
Попытка государственного переворота, покушение на целостность страны провалились.
 
Вместе, как единая нация, мы отстояли Алматы и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены и станут еще краше.
 
Теперь это моя личная обязанность и, естественно, ответственность правительства.
 
Пользуясь настоящей возможностью, хотел бы выразить сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.
 
* * *
 
Сегодня, когда эти "черные" дни уже позади, хочу отметить мужество бойцов спецподразделений МВД в отражении террористической агрессии.
 
Например, в Алматы небольшая группа полицейских две ночи подряд отбивала атаки бандитов, пытавшихся захватить здание Департамента полиции.
 
В критической ситуации достойно проявили себя военнослужащие Министерства обороны и Службы государственной охраны.
 
Однако не все проявили верность своему долгу.
 
В ряде городов руководители ДКНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию.
 
* * *
 
Теперь хочу обозначить первые контуры работы, которую нам предстоит выполнить.
 
Первое. Необходимо успешно завершить антитеррористическую операцию.
 
Полностью восстановить правопорядок, чтобы наши граждане могли свободно ходить по улицам городов, поселков и аулов, работать и учиться, не опасаться за своих детей и близких.
 
В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена.
 
Ситуация во всех регионах стабильная.
 
В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена.
 
Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней.
 
Второе. Следует найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.
 
Критически важно разобраться с теми, кто стоит за террористическими атаками.
 
Другой крайне важный момент: почему государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта?
 
Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств?
 
Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации адептов терроризма?
 
Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии.
 
Үшінші. Қаза болған тәртіп сақшыларының, әскери қызметшілер мен қарапайым азаматтардың отбасына көмек көрсету – біздің қасиетті борышымыз.
 
Бұл мәселе менің жіті бақылауымда болады. 
 
Тұрғын үймен, оқумен және басқа да қажетті нәрсемен қамтамасыз етеміз.
 
Төртінші. Қысқа мерзім ішінде қираған дүние-мүлікті қалпына келтіру керек. 
 
Толығымен қалыпты өмірге ораламыз.
 
Қаржы жүйесі мен көлік саласының, азық-түлік жеткізу ісінің еш кедергісіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет.
 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің тапшылығын, бағаның негізсіз көтерілуін болдырмау маңызды. 
 
Үкімет комиссиясы өз жұмысын бастап кетті. Ол азаматтар мен бизнеске қолдау көрсетеді.
 
Мемлекет қаржылай көмекпен қатар, кәсіпкерлерге басқа да қолдау түрлерін ұсынады.
 
Атап айтқанда, несиелер бойынша пайыздық төлемдер, айыппұл мен өсімпұл белгілеу тоқтатыла тұрады. 
 
Бесінші. Еліміздің қауіпсіздігін нығайту және қауіп-қатердің алдын алу үшін шұғыл шараларды жүзеге асыру қажет.
 
Біз сарбаздарды, әскери техника мен қару-жарақты қажетті жерге жедел жеткізу үшін әскери-көлік авиациясы паркін толықтыру ісін қолға аламыз.
 
Мемлекеттік шекараны нығайтуымыз керек. 
 
Көші-қон, соның ішінде ішкі көші-қон саласын тәртіпке келтіретін кез келді.
 
Қару-жарақ айналымын мұқият тексеріп, оны заң тұрғысынан реттеу қажет.
 
Шұғыл түрде қираған ғимараттар мен арнаулы техниканы жөндеп, бейнебақылау жүйесін іске қосып, құқық қорғау органдарының қызметін қалпына келтіру керек. 
 
* * *
 
Особо хочу остановиться на такой стратегической задаче, как кардинальная реорганизация всей системы обеспечения национальной безопасности.
 
Предстоит перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов национальной безопасности, внешней разведки.
 
Все они должны слаженно работать во имя одной цели – максимально эффективной защиты наших граждан, конституционного строя и суверенитета от угроз любого характера и масштаба.
 
Этого требуют коренные интересы нашего государства.
 
Для решения данной задачи необходимо сфокусироваться на следующих приоритетах.
 
Первое. Внести срочные коррективы в реформирование правоохранительной системы.
 
Мы значительно продвинулись в деле создания сервисной модели полиции и модернизации уголовного процесса.
 
Но нужно быть готовыми противостоять тотальным террористическим атакам.
 
Командованию силовых структур незамедлительно приступить к отработке боевых навыков, оснащению эффективными средствами защиты и нападения.
 
Второе. Укрепить количественно и качественно Национальную гвардию.
 
Предстоит сформировать ее новые подразделения в регионах и усилить действующие, решить вопросы с транспортным и материально-техническим обеспечением.
 
Увеличить численность подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.
 
Повысить уровень боеготовности.
 
Дооснастить необходимыми специальными и транспортными средствами.
 
Увеличить оплату труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов.
 
Третье. Повысить правовую защищенность полицейских.
 
Ужесточить ответственность за нападения на представителей власти и неподчинение законным требованиям.
 
Четвертое. Кардинально повысить боеспособность армии.
 
В кратчайший срок создать командование Сил специальных операций.
 
Пятое. Пересмотреть принципы организации и управления Пограничной службой.
 
Провести ревизию реформ, которые сместили акцент с войсковой охраны государственной границы на оперативные методы работы.
 
Шестое. Полностью перестроить деятельность разведывательного сообщества, включая внешнюю, военную, криминальную и финансовую разведку.
 
Седьмое. Обеспечить эффективную координацию между различными силовыми структурами.
 
Актуализировать алгоритмы действий госорганов в кризисных ситуациях, усилить межведомственную координацию.
 
Наладить оперативную и военно-техническую совместимость всех силовых структур.
 
Восьмое. Обеспечить самостоятельность силовых структур при принятии решений, повысить уровень ответственности их руководителей.
 
Девятое. Реализовать комплекс системных мер по противодействию религиозному экстремизму.
 
Ни в коем случае не допустить его сращивания с криминалом, особенно в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
 
В ближайшее время мы проведем заседание Совета Безопасности, на котором рассмотрим конкретные направления реализации всех этих задач.
 
Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее, провальной деятельностью некоторых государственных органов.
 
Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросах.
 
Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге.
 
Однако за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе. Многие насущные проблемы граждан не решены.
 
Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел.
 
Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это непреложная аксиома, которая в нашем случае не работает.
 
Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении, и вы это хорошо понимаете и знаете.
 
Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы.
 
Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны.
 
Ең алдымен, еліміздің жаңа экономикалық тұғырын қалыптастыруды мықтап қолға алу қажет.
 
Экономикалық саясатымыздың мақсаты – айқын. Бұл – заман талабына сай әлеуметтік бағдары бар нарықтық экономика құру және дамыту.
 
Бұл жүйенің өзегінде қоғам алдындағы жауапкершілігін сезіне білетін кәсіпкерлеріміздің ауқымды тобы тұратыны анық. Яғни, бұл – өзінің және балаларының тағдырын Қазақстанмен ғана байланыстыратын кәсіпкерлер.
 
Дәл осындай кәсіпкерлер ел болашағы үшін өзіне жауапкершілік алуға дайын. 
 
Сол себепті, кәсіпкерлікті дамыту үшін жүйелі жұмыс атқару өте маңызды. 
 
Мен бизнеске түскен бюрократиялық салмақты айтарлықтай азайтып, оның
 
өсіп-өркендеуіне жол ашатын заңға қол қойдым. 
 
Үкімет осы заңның әлеуетін нақты іс жүзінде пайдалануы қажет.
 
Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки.
 
Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям все, остальным – по закону".
 
По сути, данная система еще более усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ.
 
Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно.
 
Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов.
 
На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства.
 
Правительству поручается перестроить деятельность БРК. 
 
Остаются непрозрачными, неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки.
 
Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах.
 
Әділ бәсекелестік біздің экономика үшін басты талапқа айналуға тиіс. 
 
Бүгінде бағаны ымыраласа отырып белгілеу қалыпты нәрсеге айналды.
 
Мемлекеттік және квазимемлекеттік сектордың сатып алу саласында картельді келісімдер жасасу кеңінен тарап кетті.
 
Мысалы, Мен былтыр фармацевтика нарығындағы картельді ретке келтіруді тапсырдым. 
 
Бірақ, кейбіреулер заңнамадағы кемшіліктерді желеу етіп, бұл жұмысты аяқсыз қалдыруға тырысуда. 
 
Сондықтан, картельді келісімдер жасасты деген күдік болған жағдайда мемлекеттік сатып алуға қатысушыларды тексеруге тыйым салу туралы мораторийдің күшін жоюды тапсырамын.
 
Келесі мәселе. Жылдан жылға біздің азаматтарымыз бен кәсіпкерлеріміз жанар-жағар май өндіру және оны бөліп-тарату жүйесінің ашық болмауынан зардап шегіп келеді. 
 
Тіпті, жанар-жағар май бағасын жарты жыл бойы қолдан реттеуге мәжбүр болып отырмыз.
 
Осы кезеңде Бас прокуратура Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен, сондай-ақ Энергетика министрлігімен бірлесіп, осы саладағы жұмыстарды ретке келтіруге, оны реформалау үшін кешенді ұсыныстар әзірлеуге тиіс.
 
Егер бұл жұмыс бір жолға қойылмаса, жанар-жағар май бағасын реттеу жүйесі сақталады.
 
Келесі мәселе – "Самұрық-Қазына" қоры қызметінің тиімділігі.
 
Бүгінде бұл қордың активі еліміздің ішкі жалпы өнімінің
 
60 пайызына жуықтайды.
 
Яғни, осы ұйымның тиімді қызметі бүкіл экономикамызды өркендетуге тікелей әсер етеді.
 
Қордың КЕГОК, Қазақгаз және Қазақстан темір жолы сияқты инфрақұрылымдық компаниялары экономикамыздың барлық дерлік секторының тиімділігін айқындайды. 
 
Осы тұста, қор өзінің негізгі міндетін орындап отыр ма, яғни ұлттық байлықты еселей алды ма деген орынды сұрақ туындайды.
 
Қомақты жалақы алатын қызметкерлері, директорлар кеңесі немен айналысады?
 
Қызметі өте қымбат консалтинг компанияларын және шетелдік мамандарды жұмысқа тартқаннан пайда бар ма?
 

Самұрық-Қазына" қоры еліміздің стратегиялық активтерін басқару ісінде басты рөл атқарады.

 
Сондықтан, Үкіметке Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігімен бірлесіп, квазимемлекеттік секторды түбегейлі реформалау үшін ұсыныстар әзірлеуді тапсырамын.
 
Егер Қорды реформалау мүлдем мүмкін болмаса, ондай құрылымның экономикамызда болмағаны жөн. 
 
Сохраняются вопросы по прозрачности закупок Фонда. Жалобы приходят регулярно.
 
Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника.
 
Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний.
 
В прошлом году вышел новый Закон о регулируемых закупках, но большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого Фонда.
 
Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции.
 
Экономикалық өсім мемлекеттің экономикадағы үлесін азайтумен тығыз байланысты.
 
Бірақ, жекешелендіру жүйелі және ашық жүргізіліп жатқан жоқ.
 
Атап айтқанда, бәсекелестік ортаға берілуге тиіс активтерді іріктеу тәсілдері айқындалмаған. Оны шұғыл әзірлеу қажет.
 
Үкіметке Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп, тиісті Мемлекеттік комиссияның жекешелендіруге қатысты шешімдерінің толық ашық әрі айқын болуын қамтамасыз етуді тапсырамын.
 
Экономиканы әртараптандыру – күрделі міндет. 
 
Әртараптандыру болмаса, азаматтарымыздың әл-ауқатын арттырып, тұрақты жұмыс орындарын ашу мүмкін емес. 
 
Бұл жұмыстың басты бағыты – өңдеу өнеркәсібін дамыту. Дегенмен, ел экономикасындағы өңдеу өнеркәсібінің үлесі айтарлықтай өсті деп айтуға келмейді.
 
Біз әлі күнге дейін бірқатар өнім түрінен импортқа тәуелдіміз.
 
Жыл өткен сайын еліміздің төлем балансында өткір тапшылық байқалуда. 
 
Алюминийден, мыстан жасалған дайын бұйымдар және машина жасау саласына қажетті жабдықтар әлі күнге дейін шетелден әкелінеді.
 
2020 жылдың қорытындысы бойынша тек мұнай-газ және тау-кен машина жасау саласының импорты 4 миллиард доллардан асты.
 
Әлде еліміздегі кейбір адамдар ахуалдың дәл осындай күйде болуына мүдделі ме? 
 
Үкімет бүкіл өнеркәсіп саласына терең талдау жұмысын жүргізуге тиіс.
 
Шикізат қорын, құзіреттері мен экономикалық тиімділікті ескере отырып, бәсекеге қабілетті секторларды анықтау керек. 
 
Жүргізілген талдаудың негізінде нақты жобаларды әзірлеп, инвесторларды тарту қажет.
 
Бұл – Үкіметтің жаңа құрамының алдында тұрған басты міндеттердің бірі.
 
Далее. У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП".
 
Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании.
 
Поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором ТОО "Оператор РОП".
 
Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах.
 
Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.
 
Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью.
 
Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора.
 
Проработайте и иные общественно полезные способы использования его средств.
 
Еще один вопрос, который сильно волнует, если не сказать, раздражает, нашу общественность, особенно жителей столицы, – это строительство LRT.
 
Из обычного инфраструктурного проекта он превратился в серьезную проблему, которая вредит репутации страны.
 
Уже затрачены огромные средства, привлечены займы, приняты объемные контрактные обязательства перед зарубежными партнерами.
 
Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем это проект с сильным запахом коррупции.
 
Теперь нужно принять оптимальное решение, потому что простой снос означает потерю времени и денег.
 
У нас нет иного выбора, как пригласить отечественных и зарубежных архитекторов и урбанистов, которые определят возможные варианты использования данного проекта.
 
Ауыл шаруашылығына ерекше назар аудару керек.
 
Соңғы жылы елімізде қуаңшылық болды.
 
Былтырға қарағанда жиналған астық көлемі 4 миллион тоннаға кеміді.
 
Бұл шикізатпен және жем-шөппен қамтамасыз ету ісіне әсер етті.
 
Болжам бойынша биыл да ахуал күрделі болуы мүмкін. 
 
Үкімет тұқыммен, жем-шөппен, тыңайтқышпен қамтамасыз ету мәселелерін және егін егу науқанын қатаң бақылауда ұстауға тиіс.
 
Субсидияны тұрақты беруге қатысты мәселе жиі көтеріледі.
 
Мен бұған дейін субсидиялау тәсілдерін қайта қарау қажеттігі туралы тапсырма берген болатынмын.
 
Бұл жұмыс қысқа мерзім ішінде атқарылуға тиіс.
 
Біз субсидия алуды жеңілдетуге, оның қолжетімді болуын және ашықтығын қамтамасыз етуге тиіспіз. 
 
Жуырда болған заң бұзушылықтардың қайталануына жол бермеу маңызды. 
 
Алдағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі шешу қажет.
 
Бұл Үкімет пен әкімдердің алдында тұрған негізгі басымдық екеніне айрықша назар аударамын. 
 
Егер нарықта азық-түлік тауарлары мол болмаса, инфляцияны ұстап тұруға ешқандай шара көмектеспейді.
 
Для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.
 
На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли. Мы это знаем.
 
Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных и других компаниях.
 
В условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.
 
Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов. Правительство должно провести соответствующие расчеты.
 
При этом нельзя допустить роста цен.
 
Значительный потенциал в повышении доходов бюджета кроется в наведении порядка на таможне. Особенно на границе с Китаем.
 
Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в "зеркальной" статистике с таможенными органами КНР достигают миллиардов долларов.
 
Существуют некие "уполномоченные операторы", имеющие статус неприкасаемых.
 
Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет.
 
Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Минфином, Агентством по финансовому мониторингу и другими заинтересованными органами провести комплексную проверку и обеспечить порядок на таможенной границе.
 
Говоря о доходах бюджета, нельзя не отметить и некоторые статьи расходов.
 
Отмечу заработную плату членов правительства, депутатов и акимов. 
 
В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе.
 
Считаю, что заработная плата у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточная.
 
Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработной платы членов правительства, акимов регионов и депутатов.
 
Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием.
 
Административным госслужащим и бюджетникам заработную плату продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета.
 
Қаржы жүйесінің тұрақтылығы ұлттық экономиканы одан әрі дамытудың кепілі екені белгілі.
 
Экономика өсіп, халықтың табысында алшақтық пайда болғандықтан, тұтыну несиелері айтарлықтай артты.
 
Оның мөлшері бизнесті несиелеу көлемінен асып кетті.
 
Халық қазіргі уақытта көп несие алып жатыр.
 
Осыны ескерсек, бұл қаржы нарығын құбылтып, әлеуметтік тұрақсыздық қаупін тудыруы мүмкін.
 
Үкімет жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын әзірлеуді бастады.
 
 Бірақ, бұл тығырықтан шығатын жол емес.
 
Ең алдымен, шектен тыс қарыздың көбеюін болдырмау қажет.
 
Сондықтан, Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне Ұлттық банкпен бірлесіп, пруденциалды реттеу тетіктері арқылы нақты әрі жедел шешім қабылдауды тапсырамын.
 
Устойчивый экономический рост невозможен без обеспечения стабильности на валютном рынке.
 
На фоне произошедших событий и режима чрезвычайного положения возникли серьезные риски спекулятивного давления на национальную валюту.
 
Поручаю Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге со стороны внутренних и внешних участников рынка.
 
С целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплату и пенсии, но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен.
 
На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики.
 
Пришла пора поставить точку в этом вопросе, стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения.
 
Нужна планомерная работа по снижению инфляции. Целевой коридор – 3-4% к 2025 году.
 
Правительству совместно с Национальным банком и Палатой "Атамекен" предстоит разработать комплекс мер по контролю инфляции.
 
Он должен включать в себя меры по снижению импортной зависимости, снижению избыточного посредничества и инструменты денежно-кредитной политики.
 
В Казахстане созданы все условия для привлечения прямых иностранных инвестиций.
 
Мы заинтересованы в том, чтобы благоприятный инвестиционный климат сохранялся.
 
Могу заверить, что государством будут приняты все необходимые меры для восстановления доверия внутренних и иностранных инвесторов.
 
Все обязательства и гарантии государства перед инвесторами будут исполнены в полном объеме.
 
На данном этапе нужна новая Концепция инвестиционной политики для повышения привлекательности страны в условиях усиления требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода.
 
Отдельно заострю внимание на следующем вопросе.
 
В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок.
 
Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц.
 
Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны.
 
В завершение экономического блока выступления отмечу.
 
Сегодня мы назначили нового премьер-министра, поставили ряд конкретных задач.
 
Поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить Программу действий правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании правительства в начале февраля.
 
Во всем мире началась новая вспышка коронавируса. В Казахстане наблюдается резкий рост заболеваемости. Фиксируется более двух тысяч новых случаев в сутки.
 
За весь период пандемии число заражений составило более миллиона человек.
 
Поэтому важно не расслабляться и продолжить борьбу с коронавирусом.
 
Это также должно быть ключевой задачей нового правительства.
 
Теперь о межрегиональных диспропорциях.
 
Общеизвестно, что регионы Казахстана развиваются неравномерно.
 
Диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта, роста миграционных настроений.
 
Последние события показали острую проблему с занятостью в западных и южных регионах. Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест.
 
Поэтому системная индустриализация, содействие МСБ, развитие сектора услуг в этих областях являются не региональным, а национальным приоритетом.
 
Нельзя забывать о культурной, образовательной составляющей развития.
 
Образованные граждане более конкурентны в масштабах страны, имеют больше шансов на успех и достойную жизнь.
 
Поручаю правительству разработать для данных регионов отдельные направления в рамках программ "Ауыл – Ел бесігі", "Дорожной карты бизнеса" и других.
 
Далее. Не секрет, что зачастую уровень поддержки региона зависит от "веса" конкретного акима, а не от реальных потребностей жителей.
 
Это ведет к диспропорциям в развитии и недовольству граждан.
 
Многие из них, особенно жители сырьевых регионов, считают, что их области заслуживают большего внимания при распределении бюджетных ресурсов.
 
Данные области, являясь донорами бюджета, отстают по многим параметрам социально-экономического развития.
 
Поэтому подходы нужно постепенно менять. Назрела основательная реформа межбюджетных отношений.
 
Поручаю правительству подготовить пакет законодательных изменений.
 
Комплексного реформирования требует система государственного управления.
 
Необходимо признать невысокий кадровый потенциал, формализм, коррупцию, большую текучесть кадров.
 
Поэтому сохраняется низкий уровень доверия общества к институтам государственной власти.
 
Следует усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу, убрать излишние препоны и барьеры для поступления.
 
Реальным принципом приема и продвижения по службе должен стать принцип "меритократии".
 
Государственная служба должна быть открыта любому казахстанцу.
 
Следует также упростить порядок "выхода" из государственной службы.
 
Некоторые безынициативные чиновники могут просиживать штаны годами в своих кабинетах. Они не дают расти молодым и перспективным ребятам, снижают эффективность госаппарата. С такими чиновниками надо легко прощаться, хотя, что касается государственного аппарата, институциональная память чиновников имеет очень большое значение. Нельзя просто так, "чохом", заменять всех чиновников на молодых.
 
Здесь должен быть абсолютно разумный подход. Если человек справляется в свои 60 лет с работой, обладает институциональной памятью, очень полезен для государственной службы, его ни в коем случае увольнять нельзя. То есть здесь должен присутствовать разумный дифференцированный подход.
 
Поручаю правительству и Агентству по делам госслужбы разработать и внедрить соответствующие механизмы.
 
Мною инициирован проект "Президентский молодежный кадровый резерв". Это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата. Эта практика будет продолжена.
 
В соответствии с моим поручением в прошлом году численность государственного аппарата была сокращена на 15%. 
 
Госаппарат является двигателем и исполнителем реформ, оказывает гражданам важные государственные услуги, обеспечивает реализацию концепции "Слышащего государства".
 
Без государственного аппарата само государство не может успешно существовать.
 
На текущем этапе численность госслужащих следует признать оптимальной.
 
После всех организационных решений, связанных с назначением нового правительства, эту численность нужно зафиксировать на среднесрочный период. А затем посмотрим: если мы постепенно будем избавляться от государственных функций, передавать их в конкурентную среду, следовательно и численность государственного аппарата будет постепенно сокращаться. 
 
Необходимо констатировать, что в целом эффективность диалога чиновников с гражданами по-прежнему низка. Руководители госорганов не умеют, а порой и боятся общаться с народом.
 
Члены правительства должны регулярно выезжать в регионы, а акимы регионов обязаны проводить постоянные встречи с жителями каждого населенного пункта.
 
Еще одна проблема – тотальная бюрократия.
 
Она справедливо формирует у граждан представление о госаппарате как медлительной равнодушной машине.
 
Бюрократия – одна из главных причин некачественной реализации реформ.
 
От этой болезни предстоит излечиться всем нам.
 
Приоритетом должно стать содержание, а не форма. Отчет ради отчета и контроль ради контроля должны уйти в прошлое.
 
Конечный результат важнее процесса. Все процессы, неоправданно усложняющие и замедляющие реальные решения, должны быть ликвидированы.
 
Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а на его бюрократическое исполнение.
 
Готовятся документы, образцовые по форме, но выхолощенные по содержанию.
 
Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку.
 
Данные информационных систем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения. В противном случае зачем мы вводим цифровизацию? Цифровизация это ведь не модная игрушка, она должна практически функционировать, быть полезной с точки зрения исполнения функций госаппарата.
 
Большинство совещаний нужно проводить в онлайн-формате.
 
Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном Указе.
 
В функционале Агентства по стратегическому планированию и реформам и Агентства по делам государственной службы следует предусмотреть конкретные функции мониторинга и реализации мер по дебюрократизации и повышению эффективности госаппарата.
 
Благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.
 
Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Зачастую госорганы любят маскировать ситуацию терминами вроде "продуктивных самозанятых", "неформальной занятости".
 
В результате многие остаются "один на один" с безработицей и социальной незащищенностью.
 
Это требует качественного обновления социально-трудовой сферы.
 
В этих целях следует принять комплекс следующих мер.
 
Разработать программу повышения доходов населения.
 
Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности.
 
Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве.
 
Поручаю Правительству совместно с "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения.
 
Правительству следует обеспечить своевременное принятие Социального кодекса.
 
В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учетом вызовов пандемии и накопившихся проблем.
 
Социальный кодекс должен стать ключевым элементом нового "общественного договора".
 
Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодежной.
 
Выпускники вузов, колледжей, особенно молодежь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места. Это мы хорошо знаем. Выживают, перебиваясь случайными заработками.
 
Некоторые в поисках дохода могут переступить закон.
 
Поручаю правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размера оплаты труда по проектам "Молодежная практика" и "Первое рабочее место".
 
Важно создавать условия для реализации деловых инициатив молодежи и уязвимых категорий населения.
 
Правительству поручается проработать возможность увеличения соответствующего гранта в два раза до 400 МРП.
 
Следующее. Безусловным приоритетом является повышение доступа к качественному образованию.
 
Это важнейший фактор развития всего общества.
 
Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно.
 
Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, "Мұғалім – мектептің жүрегі".
 
Поэтому поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей.
 
Злободневным остается вопрос доступности высшего образования.
 
Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны.
 
Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов.
 
Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.
 
Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.
 
При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны.
 
В целом нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников.
 
Далее. Важнейшим вопросом остается социальная справедливость. Казахстан по Конституции – социальное государство.
 
Государством делается немало. Более 50% расходов республиканского бюджета – расходы социального характера. Но этого недостаточно.
 
У нас есть Национальный фонд – это финансовая опора страны.
 
Сегодня же я поручаю создать общественный социальный Фонд "Қазақстан халқына".
 
Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки.
 
Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъемны.
 
Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям. Поддержим культуру. Поможем Алматы оправиться от страшной трагедии.
 
Из средств этого Фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих.
 
И это лишь отдельные примеры.
 
Подчеркну: это не фонд президента, правительства или какого-либо другого государственного органа. Это фонд всех казахстанцев, народный фонд.
 
Он не будет функционировать при администрации или правительстве.
 
Будет создан авторитетный наблюдательный совет, назначен честный и ответственный руководитель.
 
Обеспечим полную прозрачность его деятельности, подотчетность и подконтрольность именно обществу.
 
Планы, бюджет, проекты будут публиковаться на сайте. Вся информация будет открытой.
 
Финансирование Фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций.
 
В Фонд будут направлены обязательные отчисления оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов.
 
Конечно, мы ожидаем значительные и регулярные, я подчеркиваю, регулярные отчисления в Фонд со стороны крупного бизнеса.
 
Благодаря Первому Президенту – Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам.
 
Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе.
 
Поэтому правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в Фонд.
 
Кроме того, ожидаю активного участия и от тех лиц, которые, фактически обладая огромными средствами, находятся в тени.
 
Уверен, Фонд может стать еще одним инструментом консолидации общества, укрепит в гражданах чувство социальной справедливости.
 
Прошедшие события обнажили острые проблемы, существующие в нашем обществе.
 
Нападения на наши города, родных и близких показали, насколько хрупкими оказались главные ценности нашего государства – мир и стабильность.
 
Мы должны четко понимать, что государство и граждане – это единое целое. Эти понятия неделимые, особенно когда речь идет о безопасности страны.
 
Баса назар аударуды қажет ететін тағы бір мәселе бар.
 
Көптеген жас азаматымыз Қарулы күштер қатарында әскери борышын өтеуден қашады.
 
Әскери билетке ие болу жастардың мақтанышын тудырмайды және Отанға қызмет етудің белгісі саналмайтын болды. 
 
Армия қатарында қызмет ету, құқық қорғау саласында жұмыс істеу – айрықша миссия.
 
Бұл – Отан үшін жанын салуға бел буған азаматтардың саналы таңдауы.
 
Жастарымызды әскери борышын өтеуге қалай ынталандыруға болатынын біз бүкіл қоғам болып ойластыруымыз керек. 
 
Біз – мықты халықпыз.
 
Төл тарихымызда талай жаугершілік заманды, ашаршылықты және басқа да алапат қиындықты бастан өткердік. 
 
Соңғы күндердегі қайғылы оқиғалар біз үшін тағы бір сынақ болды. Оны еңсеріп, бұрынғыдан да мықты боламыз.
 
В целом назрела необходимость трансформации взаимоотношений между государством и обществом.
 
Нужен новый формат общественного договора.
 
Казахстан продолжит курс политической модернизации. Это моя принципиальная позиция.
 
В политической сфере сделано немало.
 
Мною было выдвинуто четыре пакета политических реформ, в рамках реализации которых принято более 10 законов. И в этом плане я благодарен депутатам мажилиса и сената за очень оперативную и качественную работу.
  
Заработало новое по сути законодательство о митингах.
 
Снижен регистрационный барьер для создания партий и порог их прохождения в парламент.
 
Расширено представительство женщин и молодежи в мажилисе и маслихатах.
 
Введен институт парламентской оппозиции, в избирательных бюллетенях появилась графа "против всех".
 
Впервые в истории страны состоялись прямые выборы сельских акимов.
 
Серьезные сдвиги произошли в сфере защиты прав человека.
 
В частности, были декриминализованы и гуманизированы статьи 130 и 174 Уголовного кодекса.
 
Наша страна присоединилась ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.
 
Подписан Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", направленный на комплексную модернизацию правозащитной сферы.
 
Начал системно укрепляться институт уполномоченного по правам человека.
 
Полностью отменена смертная казнь.
 
В своем очередном Послании в сентябре я представлю новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами.
 
Государство также должно обеспечить полноценное и качественное выполнение своих базовых функций.
 
Государство должно гарантировать соблюдение законности и правопорядка, защиту прав собственности и безопасности граждан, обеспечивать социальные блага и качественные государственные услуги.
 
В свою очередь бизнес и граждане ответственны за соблюдение законодательства и норм общественного поведения, справедливую уплату налогов и прозрачность в трудовых отношениях.
 
В этой связи следует сформировать программу последовательных преобразований.
 
Поручаю правительству совместно с ответственным экспертным сообществом и гражданским обществом подготовить пакет соответствующих предложений.
 
Он будет рассмотрен на одном из заседаний Национального совета общественного доверия.
 
Уважаемые соотечественники, уважаемые депутаты!
 
Во время недавних трагических событий абсолютное большинство наших сограждан проявили патриотизм, единство в борьбе с экстремистами.
 
Считаю, что сплоченность народа, искренняя вера в идеи суверенного развития и Независимости Казахстана являются мощным фундаментом для консолидации общества и прогресса нашей страны.
 
Вместе мы преодолеем все трудности.
 
Вместе мы построим новый Казахстан!
 
Қадірлі отандастар!
 
Қиын күндер артта қалды.
 
Осы сәтте ел тағдыры үшін ұйыса білген бүкіл халқыма шынайы ризашылығымды білдіремін!
 
Бәріміз бұл оқиғадан сабақ алуымыз керек.
 
Ең бастысы, береке-бірлікті, тыныштық пен тұрақтылықты сақтауымыз қажет. 
 
Енді, Қазақстанда дамудың жаңа кезеңі басталады.
 
Бұл шынайы жаңару кезеңі болады.
 
Егемен елімізді бірге өркендетейік!
 
Халқымыз үшін Тәуелсіздік бәрінен қымбат. 
 
Жаңа Қазақстанды Бірге құрайық!
 

Тридцать лет отношений между Китаем и государствами Центральной Азии - путь великого созидания

31.12.2021, 19:50 73311
Тридцать лет отношений между Китаем и государствами Центральной Азии - путь великого созидания
Фото: Член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И / russian.news.cn
В самом начале наступающего 2022 года народы Китая и государств Центральной Азии помимо новогодних праздников будут встречать еще одну знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений между КНР и Центрально-Азиатскими государствами. Это рубежное событие в истории отношений Китая с Центральной Азией, которое, несомненно, заслуживает торжественного празднования.
 
Дружба и связи между Китаем и государствами Центральной Азии уходят корнями в глубь далекой истории. С момента путешествия Чжан Цяня на Запад в династии Хань Великий щелковый путь стал связующей нитью между народами Китая и Центральной Азии, которая тысячелетиями простирается на тысячи километров и оставила яркий след в летописи межцивилизационных обменов и многовековой дружбы.
 
Ровно 30 лет назад Китай одним из первых установил дипотношения с пятью республиками Центральной Азии после обретения ими независимости, открылась таким образом новая эра в истории дружеских связей. За минувшие 30 лет мы с партнерами государств Центральной Азии вопреки всяким невзгодам прошли огромный путь развития взаимных отношений и вышли на новый исторический рубеж с солидными результатами.
 
За 30 лет благодаря совместным усилиям Китай и государства Центральной Азии установили новый образец политических отношений. В результате дружественных консультаций раз и навсегда решились оставшиеся от истории пограничные вопросы, общая граница протяженностью в 3300 с лишним километров превратилась в узы дружбы и мост сотрудничества. Мы всегда с уважением и наравне относимся друг к другу, твердо поддерживаем друг друга в защите национальной независимости, суверенитета и территориальной целостности, в выборе пути развития, категорически против любых попыток вмешательства извне во внутренние дела наших стран. Сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии постоянно углубляется. Был совершен значительный прорыв во взаимоотношениях - от добрососедства до стратегического партнерства, налицо беспрецедентно глубокое политическое взаимодоверие. За последние годы под стратегическим руководством Председателя КНР Си Цзиньпина и глав Центрально-Азиатских государств двусторонние отношения Китая и "пятерки" Центральной Азии вступили в новую эпоху, характеризующуюся высоким уровнем взаимного доверия. Китай и государства Центральной Азии - настоящие добрые соседи, близкие друзья, надежные партнеры и родные братья, показывают достойный пример межгосударственных отношений нового типа.
 
За 30 лет Китай и государства Центральной Азии в духе солидарности и взаимной выгоды добились новых прорывов в практическом сотрудничестве, которое, опираясь на географическую близость между нашими странами, отвечает чаяниям наших народов и актуальным потребностям совместного развития, демонстрирует большую жизнеспособность. За этот короткий период товарооборот между Китаем и странами Центральной Азии вырос с сотен млн долларов США до десятков млрд долларов, увеличившись почти в 100 раз. Объем инвестиций Китая в Центральную Азию, начинаясь почти с нуля, достиг 40 млрд долл. Китай стал одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Центрально-Азиатской "пятерки". Реализован целый ряд стратегически значимых проектов сотрудничества, такие как газопровод Китай-Центральная Азия, нефтепровод Китай-Казахстан, автодорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан, автодорога Китай-Таджикистан, что придало мощный импульс социально-экономическому развитию наших стран. Инициатива о совместном построении Экономического пояса Шелкового пути, впервые выдвинутая Председателем Си Цзиньпином во время визита в Казахстан в 2013 году, помогла вывести сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии на русло ускоренного развития. И так была запущена серия совместных проектов в области сельского хозяйства, водного хозяйства, электроэнергии, текстиля, машиностроения и обрабатывающей промышленности, что позволило устранить насущные проблемы в ходе развития, ускорить процесс индустриализации и модернизации стран региона, принесло реально ощутимую выгоду для жизни большого количества населения. По совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" мы шесть стран - лучший образец для подражания в мировом сообществе.
 
За 30 лет в духе взаимной помощи и выручки мы плечом к плечу сформировали новую схему сотрудничества в области безопасности. Китай и государства Центральной Азии как близкие соседи, имеющие длинную общую границу и интересы безопасности, являются естественными партнерами и союзниками. На фоне сложной и изменчивой ситуации безопасности в регионе мы настаивали и настаиваем на том, что настоящая безопасность невозможна без безопасности каждого. Постоянно совершенствуется механизм сотрудничества в области безопасности, углубляется взаимодействие по линии спецслужб и правоохранительных органов. Проводятся двусторонние и многосторонние учения и совместное патрулирование границ. Объединены усилия по борьбе с "тремя силами зла", наркотрафиком и трансграничной организованной преступностью. Регулярно организуются курсы по повышению квалификации кадров и наращиванию правоохранительного потенциала с целью недопущения попыток внешних сил провоцировать "цветные революции" в Центральной Азии. Мы находимся в тесной координации по ситуации в Афганистане, сообща продвигаем национальное примирение и мирное восстановление в этой стране. В этом году в свете резкого поворота ситуации в Афганистане при содействии наших стран состоялась министерская встреча стран-соседей Афганистана, что стало площадкой для всесторонней координации позиций и нашим вкладом в поддержание мира и спокойствия в регионе Центральной Азии.
 
За 30 лет путем взаимного обогащения и общения мы подняли бум культурно-гуманитарных связей. Как говорят, отношения между государствами выстраиваются на основе близких связей между народами. Постоянно совершенствуются механизмы гуманитарного сотрудничества, поддерживаются интенсивные связи по линии регионов, вузов, мозговых центров, СМИ и художественных коллективов. Набирает обороты сотрудничество в области науки и технологии, медицины и туризма. Бурно развивается кооперация в сферах академических обменов, совместной археологической деятельности, перевода произведений литературы, показа фильмов и телесериалов. Растет популярность Китая и китайского языка в государствах Центральной Азии. Все больше представителей молодого поколения из Центральной Азии приезжают в Китай на учебу или бизнес. Интерес китайского народа к государствам Центральной Азии тоже повышается, во многих вузах Китая преподают государственные языки центрально-азиатских стран. Перед лицом пандемии коронавирусной инфекции мы тесно объединились в преодолении временных трудностей. Наши правительства бок о бок сражаются с COVID-19, а народы протягивают руку друг другу. Противоэпидемические средства доставляются туда, где они необходимы, в нужное время и нужном месте всегда появляются группы китайских медицинских специалистов. Веками передававшаяся по Великому шелковому пути традиционная дружба между Китаем и Центральной Азией, которая стала ничем нерушимой сегодня, глубоко вошла в сердца народов наших стран.
 
За 30 лет мы совместными усилиями и взаимной поддержкой открыли новые горизонты международного взаимодействия. Нас как развивающиеся страны объединяет общее стремление к миру, развитию и сотрудничеству. Мы категорически против односторонних подходов, против гегемонии, произвола и травли, решительно поддерживаем друг друга в защите ключевых интересов, в частности, суверенитета, независимости и территориальной целостности, стоим на страже международной справедливости и равенства, сообща отстаиваем одноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве. В рамках ООН, ШОС и СВМДА и других многосторонних структур у нас осуществляются плотное взаимодействие и координации, оказывается твердая поддержка важным инициативам друг друга по сотрудничеству, прилагаются усилия к развитию многосторонности. Созданный нами формат встреч министров иностранных дел "Китай - Центральная Азия" не только доказал свою востребованность, но и послужил дополнительным плацдармом и возможностью для регионального сотрудничества.
 
Чтобы довести дело до победного конца, нельзя останавливаться на полпути, нужно упорно двигаться вперед. Ныне переплетаются последствия беспрецедентно глубочайших перемен и масштабной пандемии, международная обстановка находится в повышенной турбулентности, глобальная архитектоника переживает глубинные трансформации, региональная ситуация складывается далеко неоднозначно, что сулит и новые возможности, и новые вызовы в развитии отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. Для того, чтобы справиться с задачами преодолеть вызовы, воспользоваться возможностями и добиться развития, нам следует действовать в полной сплоченности единой душой и помыслами. В этом контексте Китай готов с партнерами Центральной Азии расширять многогранное сотрудничество и поднимать взаимные отношения на новые высоты.
 
Во-первых, укреплять прочное стратегическое взаимодоверие. Важно сохранять тесные контакты на высшем уровне и руководствоваться договоренностями между главами наших государств, на основе равноправного диалога и взаимного уважения укреплять обмен и сотрудничество по линии правительств, парламентов, политических партий и регионов. Следует впредь оказывать друг другу решительную поддержку в выборе пути развития, по защите ключевых национальных интересов, процветания и стабильности. В условиях турбулентной международной и региональной обстановки важно прилагать совместные усилия для поддержания стратегической безопасности и отстаивания интересов развития наших стран, всегда выступать друг для друга самыми доверительными и надежными стратегическими партнерами.
 
Во-вторых, продвигать взаимовыгодное и открытое сотрудничество. Будем делиться с партнерами Центральной Азии "дивидендами" открытости и возможностями для развития во имя общего будущего. Важно использовать преимущество географической близости, обеспечивать слаженное функционирование всех звеньев авто- и железнодорожного транспорта, нефтегазовых трубопроводов, продолжать усилия по укреплению инфраструктурной взаимосвязанности. Необходимо совершенствовать трансграничные логистические услуги, способствовать упрощению процедур таможенного оформления, создавать "зеленый коридор" для товаров особой категории, внедрять механизм взаимного признания "кода здоровья" и "экспресс-коридор" для передвижения людей. Мы заинтересованы в высококачественном строительстве "пояса и пути", речь идет об обеспечении высоких стандартов, устойчивости и улучшении благосостояния населения в интересах совместного развития и процветания в регионе.
 
В-третьих, углублять традиционное добрососедство и дружбу. Следуя договоренностям между Председателем Си Цзиньпином и лидерами государств Центральной Азии, Китай заинтересован в развитии дружественных контактов на разных уровнях и во всех сферах в целях углубления связей между народами наших стран. Важно продолжать и развивать дух Шелкового пути на благо культурного взаимообмена в области образования, искусства, науки и техники, и по линии СМИ, мозговых центров и молодежи. Пусть наши народы общаются как близкие родственники и многовековая дружба между ними передается в поколениях.
 
В-четвертых, обеспечивать прочный мир и безопасность в регионе. Ситуация в Афганистане представляет вызов безопасности в регионе, рост активности "трех сил зла" угрожает стабильности. Китай готов вместе с государствами Центральной Азии в двустороннем формате и в рамках ШОС и СВМДА углублять сотрудничество по линии правоохранительных органов, решительно бороться с "тремя силами зла", предотвращать транснациональную организованную преступность, наркотрафик и киберпреступность, чтобы создать "безопасный шелковый путь" и обеспечить народы наших стран миром и спокойствием.
 
В-пятых, продвигать формирование архитектоники справедливого международного сотрудничества. Сегодня в мире бушует менталитет времен холодной войны и мышления игры с нулевой суммой, безумствует односторонний подход и действия с позиций силы, что наносит серьезный урон целям и принципам Устав ООН. В реформировании системы глобального управления задачи наших стан состоят в том, чтобы непоколебимо отстоять одноцентричную международную систему, объединиться в едином порыве для создания мира на планете, поддерживания многосторонности, защиты миропорядка и реализации принципа взаимной выгоды и обоюдного выигрыша во имя формирования Сообщества единой судьбы человечества.
 
Перед нами открываются большие возможности и светлое будущее. 30-летний опыт сотрудничества - прочнейшая основа для уверенного продвижения вперед. На новом историческом рубеже Китай готов с государствами Центральной Азии открыть новую яркую страницу в истории межгосударственных отношений.
 
Член Госсовета, Министр иностранных дел КНР Ван И
 

Приказано уничтожить: как большевики ликвидировали безграмотность

26.12.2021, 22:40 80151
Приказано уничтожить: как большевики ликвидировали безграмотность
Фото: commons.wikimedia.org
Ровно сто лет назад, 26 декабря 1919 года, Совет Народных Комиссаров принял декрет "О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР". Так в русском языке появилось новое слово: "ликбез". Пролетарская культура была щедра на диковатые неологизмы и страннейшие аббревиатуры (над чем смеялись еще Ильф с Петровым — вспомним их "Фортинбраса при Умслопогасе"), но этой была суждена долгая жизнь, хотя и безграмотность давно ликвидирована, да и РСФСР уж почти 30 лет как нет. "Известия" вспоминают о самой успешной и самой полезной кампании советской власти на ниве просветительства, сообщает iz.ru.
 
Согласно декрету, с 1920 года всё население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, обязано было учиться грамоте. По желанию — на русском или на родном языке. Из многих начинаний первых лет советской власти это оказалось, пожалуй, наиболее рациональным и успешным.
 
Звонкое слово "ликбез" означало широкую просветительскую программу, которая изменила не только судьбу страны. "Пароль времени", как любили — не без патетики — выражаться в те годы. В каждом населенном пункте, в котором насчитывалось не менее пятнадцати неграмотных, учреждались "школы грамоты", так называемые ликпункты. Через год в 40 губерниях России появилось около 13 тыс. таких школ. Их открывали при заводах, нередко — в национализированных богатых домах и закрытых храмах. Учились в ликпунктах по 68 часов в неделю первоначально 7–8 месяцев, позже стали управляться за четыре.
 

Рабы не мы"

 
Новая власть озаботилась проблемой едва ли не сразу после взятия Зимнего. Еще в ноябре 1917 года Анатолий Луначарский на страницах журнала "Народное просвещение" провозгласил курс на ликвидацию безграмотности. А кроме того — заговорил о гигиене, о том, что каждую школу (включая сельские) нужно обеспечить горячей водой и мылом. И ликвидацию безграмотности нужно было запускать в условиях беспросветной нищеты.
 
В декабре 1917 года в Народном комиссариате просвещения был создан внешкольный отдел, который возглавила Надежда Крупская. Она с первых лет ХХ века разрабатывала методику педагогической работы с взрослыми учащимися. Именно в ее личном департаменте и создавались планы обучения совершеннолетних, не получивших азов образования. Считалось, что быстрому преодолению неграмотности поможет орфографическая реформа, разработанная еще в царские времена, но стартовавшая в начале 1918 года. Ее основной целью было упрощение правописания. Проще писать — проще обучить.
 
Стали появляться буквари для взрослых. Их, несмотря на дефицит средств, старались издавать массовыми тиражами. В этих изданиях просвещение тесно переплеталось с пропагандой. Именно там появились чеканные формулы, по которым население училось читать и писать: "Мы не рабы, рабы не мы", "Среди рабочих много чахоточных. Советы дали рабочим бесплатное лечение", "Мы были рабы капитала". Это не просто трафареты для прописей, а пища для ума и руководство к действию. Тогдашние буквари повлияли на общественное мировоззрение сильнее, чем мы сегодня можем представить. Ведь для большинства питомцев ликпунктов это были действительно первые книги... А для многих (это в первую очередь касается старшего поколения) они так и остались единственными.
 
19 июля 1920 года появился новый декрет — об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК л/б). Эта была разветвленная сеть, охватившая всю страну. В составе "второй ВЧК" действовал штат разъездных инструкторов, которые помогали "товарищам с периферии".
 
Конечно, учиться жаждали не все. Каких только забот не было у людей в голодные и опасные годы Гражданской войны, да и после нее... И тут в ход пускали известный в те годы принцип "Не умеешь — научим, не хочешь — заставим". Такое бывало часто: обучали силком, против желания... Но это в первые годы действия программы. К концу 1920-х необходимость начального образования осознали почти все.
 
Долой неграмотность!
 
Дело не захлебнулось и после образования Советского Союза, когда процент неграмотных в стране снова вырос — прежде всего за счет Туркестана. В 1925 году энтузиасты борьбы с неграмотностью объединились в добровольное общество "Долой неграмотность", местные отделения которого создавались, как говорится, "от Москвы до самых до окраин". Этому обществу помогали все знаменитые советские писатели, включая Максима Горького и весьма популярного в те годы Демьяна Бедного. А Владимир Маяковский многократно давал поэтические концерты в пользу ликбезовского общества.
 
Критически не хватало педагогов. Наркомпрос пытался оперативно решить эту проблему. Под знаменами ВЧК в 26 губерниях создавались курсы учителей. Но тут система столкнулась с нехваткой преподавателей. Приходилось завозить лекторов из столиц. Комиссия помогала с командировками. Каждый образованный человек с минимальными педагогическими способностями был на счету. Недаром в 1928 году был организован всесоюзный комсомольский культпоход. Это была лихая молодежная атака на неграмотность. Комсомольцы на общественных началах обучали неграмотных — как правило, рабочих. В эту программу входила и борьба с детской беспризорностью. Власть исходила из того, что каждый подросток школьного возраста не только может, но и обязан учиться.
 
Выпускник ликпункта должен был уметь читать "ясный печатный и письменный шрифт, делать краткие записи, необходимые в обыденной жизни и в служебных делах", мог "записать целые и дробные числа, проценты, разобраться в диаграммах", а также "в основных вопросах строительства Советского государства". По тем временам — немало. Учили, как правило, по лозунгам, но старались пробудить у питомцев способности к самостоятельному мышлению. Учитывали социальное положение ученика, его профессию.
 
Обучающимся сокращали рабочий день на два часа при сохранении зарплаты и пайка. Нередко руководители предприятий — в особенности во времена НЭПа — не выполняли этих предписаний. На них жаловались. Дело доходило до жестких мер: неуважение к ликбезу приравнивали к контрреволюционной деятельности. Кстати, за прогулы уроков на неграмотного могли наложить штраф... Правда, к столь строгим мерам прибегали нечасто. Другое дело — общественные порицания и агитсуды.
 
Чтобы система заработала на полную мощность, потребовалось 10 лет. К началу 1930-х в стране появилось массовое педагогическое образование. И это тоже заслуга кампании, которая началась в декабре 1919 года.
 
Программа чрезвычайной важности
 
Зачем ликбез был нужен большевикам, еще не укрепившим свою власть, еще воевавшим "на деникинских фронтах"? Для них это был не только пропагандистский довод, но и дело чести. Самодержавие традиционно упрекали за невнимание к массовому образованию. Об этом страстно писали и либералы, и социалисты всех мастей. О необходимости бесплатного всеобщего образования твердили и эсеры, и меньшевики, и большевики. В этом они сходились. И большевики — надо отдать им должное, — захватив власть, не ограничились декларациями. Для них это был важнейший идеологический вопрос. Революционные партии проповедовали веру в прогресс — технический, культурный и социальный. А о каком прогрессе можно говорить в малограмотном обществе?
 
Нельзя забывать и об экономическом эффекте ликбеза. Страна получила тысячи (а со временем — десятки и сотни тысяч) специалистов более высокой, чем прежде, квалификации. Кроме того, при кардинальном переустройстве политической и социальной системы новой власти требовалась эффективная пропаганда. Власть была заинтересована в том, чтобы миллионы людей читали газеты, наизусть вызубривали тексты плакатов и транспарантов... Для этого необходимо хотя бы начальное образование. Чтобы гражданин Страны Советов мог хотя бы понять плакат, изображавший мужика в лаптях, шагающего в пропасть со "слоганом" "Неграмотный — тот же слепой. Всюду его ждут неудачи и несчастья". Лубочный плакат Александра Радакова сработал эффективно. Постижение грамоты воспринималось как средство от слепоты, как пропуск в новый прекрасный мир. Конечно, далеко не все — и среди учеников, и среди учителей — рассуждали так идеалистично. И все-таки нельзя отрицать мощь и искренность тогдашней веры в чудесную силу азбуки.
 
Судьба Просвещения
 
Конечно, наркомпросовцы 1919 года начинали не с нуля. Почему же в России сто лет назад для ликвидации безграмотности потребовались столь крутые, "чрезвычайные" меры? Проблема кроется в глуби веков. Первым нашим просветителем государственного масштаба был князь Ярослав, не зря прозванный Мудрым. Он и сам был пристрастен к чтению, и других старался приохотить к науке. Примерно в 1030 году князь Ярослав создал первое училище в Новгороде Великом. К концу правления князя-книгочея Русь была одним из наиболее просвещенных государств Европы. Но вскоре этот приоритет был утрачен. И только в начале XVII века царь Борис Годунов замыслил открыть в Москве первые светские школы. Пушкин прославил этот порыв царя Московского, вложив в его уста крылатые слова: "Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни".
 
Но эта затея не удалась, а после Смутного времени грамотеев в Московском царстве осталось немного. И царь Петр, которого такое положение дел не устраивало, взялся за дело с поистине революционным неуемным размахом. "Самодержавною рукой он смело сеял просвещенье", — точнее Пушкина не сказать. Петр открывал "цифирные школы", заботился об элементарном обучении солдат.
 
К концу царствования первого императора в России насчитывалось более ста низших училищ. Не все задумки Петра были доведены до ума, но именно ему мы обязаны тем, что к концу XVIII столетия дворянство и духовенство в России стало сплошь грамотным. Развитие получили пресса и литература. Появились читатели — появились и книги.
 
Заботилась о народных школах и Екатерина Великая, но — по большей части в переписке с европейскими светилами. В этой области ее благие намерения медленно приживались на северной почве. "Народная школа" окрепла в России только к концу XIX века.
 
По части массовой грамотности Россия так и не догнала Европу. В 1897 году Петр Семенов-Тян-Шанский провел в Российской империи первую научную перепись населения. Она показала, что азами грамоты в стране владеют лишь 21,1% населения. Смиряться с этим не собирались ни власти, ни интеллигенция. Хотя некоторые идеологи консервативного направления считали, что "мужику" грамота идет только во вред. Правда, в начале ХХ века такие воззрения вышли из моды. За судьбы народного просвещения болели лучшие умы страны. Но за первые 14 лет нового столетия число начальных учебных заведений в России увеличилось как минимум в два раза. Важную роль играли церковно-приходские школы, в которых получали азы знаний крестьянские дети.
 
К началу 1920-х, когда наркомпрос выступил с концепцией ликвидации безграмотности, дело обстояло немногим лучше, чем во времена Семенова-Тян-Шанского: в стране насчитывалось лишь около 30% функционально грамотных граждан. Главным образом, это были молодые люди. А поколение отцов испытывало трудности даже при выполнении самых простых письменных заданий.
 
Ликбез переломил ситуацию. Всесоюзная перепись населения 1939 года установила, что грамотность среди населения в возрасте от 8 лет приблизилась к 90%. При этом в среднеазиатских республиках речь шла о первоначальной грамотности, а в России — о достаточно высоком уровне образования.
 
Автор — заместитель главного редактора журнала "Историк"
 

5 декабря исполнилось 80 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой

07.12.2021, 18:21 167781
5 декабря исполнилось 80 лет начала разгрома немецко-фашистских войск под Москвой
Фото: Зенитные установки у Театра Советской армии, ноябрь 1941 года / РИА Новости
В этот день 80 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Это операция положило началу разгрома немецко-фашистских войск, пытавшихся занять столицу СССР, сообщает RIA56.RU.
 
5 декабря по праву отмечают День воинской славы России. Битва за Москву стала первой крупной победой Советского Союза в Великой Отечественной войне. Она показала решимость советского руководства, советских людей бороться против нашествия. Именно здесь раскрылся полководческий талант будущего Маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Сегодня одна из центральных улиц Оренбурга носит его имя.
 
Именно в московской битве стали известны имена героев – партизанки Зои Космодемьянской, летчика Виктора Талалихина, подвига 28 панфиловцев, конников генерала Доватора и многие, многие другие.
 
Подвиг советских войск и зверства фашистов были запечатлены в фильме "Разгром немецких войск под Москвой". Вышедший на экраны мира в 1942 году, он стал первым советским фильмом, получившим премию Американской академии киноискусства "Оскар", как "Лучший документальный фильм".
 
Позже в мемуарах фашистские генералы пытались причину разгрома отнести к суровости климата, к морозам. Но на этот "аргумент" ответил герой московской битвы - маршал Жуков.
 

Нет! Не дождь и снег остановили фашистские войска под Москвой. Более чем миллионная группировка отборных гитлеровских войск разбилась о железную стойкость, мужество и героизм советских войск, за спиной которых был их народ, столица, Родина, — маршал Советского Союза Г.К. Жуков.

 
80 лет назад началась Московская оборонительная операция советских войск, завершившаяся первой стратегической победой Красной армии во время Великой Отечественной войны. Несмотря на то что на момент начала нацистского наступления ситуация на московском направлении для советских сил была крайне тяжёлой, им удалось остановить врага и перейти в масштабное контрнаступление. Победа Красной армии у стен своей столицы, по мнению экспертов, предотвратила нападение на СССР со стороны Японии и Турции, а также продемонстрировала западным державам возможности Советского Союза как партнёра по антигитлеровской коалиции. Неоднократно проверенная в Европе нацистская стратегия блицкрига потерпела крах, сообщает RT.
 
30 сентября 1941 года нацистские войска развернули масштабное наступление на столицу СССР. С этого дня историки отсчитывают начало Московской оборонительной операции — первой стадии Битвы за Москву, завершившейся крупной победой Красной армии.
 
Подготовка к "Тайфуну"
 
Ещё на стадии планирования нападения на Советский Союз нацисты обозначили захват Москвы как одну из своих центральных задач. По мнению гитлеровского командования, это означало бы не просто крупный политический и экономический успех, но и блокирование важнейшего транспортного узла СССР.
 

Потеря Москвы, помимо огромного символического значения, означала бы отсутствие возможности снабжать войска на северо-западе и, скорее всего, привела бы к падению всего севера страны", — рассказал в интервью RT доцент МПГУ Юрий Никифоров.

 
По словам историков, в 1941 году валовая продукция столичных предприятий составляла 14,7% от всей продукции предприятий СССР, причём в сфере металлообработки и электротехники на долю Москвы приходилась почти половина от общесоветского производства.
 
После захвата Москвы нацисты планировали массовое уничтожение жителей столицы СССР. Для этого даже была создана специальная зондеркоманда.
 
Как отметил в беседе с RT доцент ГАУГН, кандидат исторических наук Дмитрий Суржик, в сентябре нацисты бросили значительные силы на разгром сил Юго-Западного фронта, так как боялись оставлять у себя на южном фланге в районе Киева группировку численностью в несколько сот тысяч советских военнослужащих. Только после разгрома частей Красной армии в районе столицы УССР нацисты занялись непосредственной подготовкой к наступлению на Москву. План захвата советской столицы получил кодовое наименование "Тайфун".
 

Изначально гитлеровцы планировали захватить Москву через 10—12 недель войны. Но за это время вермахт не подошёл даже к предместьям столицы СССР. Только Смоленское сражение задержало нацистов на два месяца", — подчеркнул Дмитрий Суржик.

Оборона Москвы, 30 сентября — 5 декабря 1941 года / © mil.ru
Однако в целом, по его словам, ситуация для Красной армии в сентябре 1941 года была крайне сложной, так как советские войска в первые месяцы войны потерпели ряд серьёзных поражений: в частности, под Минском и Киевом, в районе Умани и на других направлениях.
 
Несмотря на серьёзные успехи, вермахт столкнулся в СССР с таким сопротивлением, которого никогда раньше не встречал. К концу сентября 1941 года общие безвозвратные и санитарные потери германских войск достигли более 550 тыс. человек — около 16% состава сухопутных войск. Кроме того, нацисты потеряли свыше половины своих танков.
 
Гитлеровцы сконцентрировали на Московском направлении в конце сентября 42% от всех своих сил на Восточном фронте, 75% танков, 33% орудий и миномётов, почти половину авиации. Всего войска группы "Центр" насчитывали 1,8 млн военнослужащих, 1700 танков, 14 тыс. орудий и миномётов. Командование защищавших Москву советских фронтов могло противопоставить им 1,25 млн личного состава, 1044 танка, около 10 тыс. артиллерийских орудий и миномётов.
Москвичи сооружают оборонительные укрепления / РИА Новости
При этом, с точки зрения качественных параметров, ситуация была для Красной армии ещё хуже. Например, в войсках Западного фронта лишь около 9% танков относились к современной тяжёлой и средней бронетехнике. Остальные машины были либо лёгкими, либо принадлежали к устаревшим типам.
 
Советское командование активно оборудовало на Московском направлении специальные заграждения и укрепления. Около 250 тыс. жителей Москвы и Московской области вместе с бойцами народного ополчения и инженерных частей возвели к концу сентября 2250 км противотанковых рвов и эскарпов, построили тысячи фортификационных сооружений.
 
Оборона Москвы
 
30 сентября 1941 года началось стратегическое наступление нацистских войск в направлении Москвы. Гитлеровцы атаковали советские силы сразу на нескольких участках фронта. В первые дни операции "Тайфун" боевые действия проходили крайне успешно для германских войск. Например, всего за два дня танковая группа Хайнца Гудериана продвинулась на 80 км в глубину обороны Брянского фронта. Гитлеровцы смогли быстро вклиниться в тыл фронта и захватить город Орёл. Над основными силами Брянского фронта нависла угроза окружения.
 

Советским частям, ослабленным предыдущими действиями, было сложно реагировать на прорывы немецких танковых сил", — заявил в комментарии RT военный историк Григорий Попов.

 
Из-за прорыва нацистов брешь шириной до 40 км образовалась и в порядках Западного фронта. Немцы продвигались к Вязьме. Отступать под напором гитлеровцев пришлось также войскам Резервного фронта. Уже в начале октября несколько армий Западного и Резервного фронтов были окружены, однако своими действиями они сковывали значительные силы противника.
 
Советская Ставка предпринимала активные действия, чтобы остановить врага. Войска под Москву перебрасывались с других участков фронта и из глубины страны. Однако на это требовалось время. 5 октября 1941 года для отправки на фронт были подняты по тревоге курсанты московских и подмосковных военно-учебных заведений. Иосиф Сталин отозвал из-под Ленинграда Георгия Жукова, который был назначен представителем Ставки на Резервном фронте.
 
По словам историков, в первых числах октября ситуация для советских войск оказалась крайне сложной. Сотни тысяч советских военнослужащих были окружены в районе Вязьмы и Брянска. В советской стратегической обороне образовалась брешь шириной до 500 км.
Бойцы воинской части занимаются на Чистопрудном бульваре в Москве / РИА Новости
 
Как напомнили эксперты, к юго-востоку от Вязьмы, в районе Юхнова, на пути у нацистов оказался только отряд из примерно 430 парашютистов-диверсантов, сформированный начальником парашютно-десантной службы Западного фронта капитаном Иваном Старчаком. Его бойцы взорвали большинство мостов в районе Юхнова, имитировали перед немецкой разведкой присутствие на берегах реки Угры крупных советских сил, а затем вступили в бой с прорывавшимися по направлению к Москве гитлеровскими частями, превосходившими советских десантников по численности примерно вчетверо.
 

Небольшой отряд Старчака смог продержаться до подхода подкрепления, состоявшего из подольских курсантов (курсантов Подольского пехотного и Подольского артиллерийского училищ. — RT). Чуть позже в этот район прибыли силы 17-й танковой бригады", — отметил в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

 
Передовой отряд подольских курсантов сражался на реке Угре бок о бок с десантниками Старчака. В то же самое время основные подразделения курсантов, усиленные танками, были размещены чуть дальше — на Ильинском рубеже, который был достаточно хорошо укреплён и на котором вскоре разгорелись ожесточённые бои. Даже после того как нацисты в нескольких местах прорвали оборону укрепрайона, курсанты, находившиеся в районе села Ильинское, продолжали удерживать свои позиции. Немецкая танковая колонна хитростью, подняв красный флаг, попыталась прорваться в их порядки с тыла, однако была практически полностью уничтожена.
Под Юхновым, октябрь 1941 года. На переднем плане капитан И.Г. Старчак, старший политрук Н.Х. Щербина и лейтенант Н.Н. Сулимов / © militera.lib.ru
 
По словам историков, большинство десантников Старчака и подольских курсантов погибли, однако те дни, на которые они задержали нацистов, дали советскому командованию время, чтобы стянуть к Москве резервы и провести реорганизацию в управлении войсками.
 
10 октября Ставка объединила Западный и Резервный фронты в единый Западный. Его командующим стал Георгий Жуков.
 
По словам Сергея Перелыгина, 16 октября в Москве возникла паника. Имели место случаи стихийной эвакуации и грабежей, однако ситуация была быстро взята властями под контроль. Иосиф Сталин дал чётко понять своему окружению, что столицу СССР покидать не собирается ни в коем случае. С 20 октября Москва была официально переведена на осадное положение.
 
Огромную роль в обороне Москвы, по словам экспертов, сыграли подразделения НКВД. Из личного состава наркомата были сформированы 2-я мотострелковая дивизия особого назначения, отдельная мотострелковая бригада особого назначения, штаб охраны Московской зоны обороны и другие подразделения. Сотрудники НКВД не только поддерживали порядок в тылу, но и активно выполняли оперативно-боевые задачи.
 
В конце октября нацисты вышли к Туле. На начальном этапе обороны в городе почти не было кадровых частей Красной армии. Первые удары врага приняли на себя 732-й отдельный зенитный артиллерийский полк, 156-й полк НКВД, сформированный из народного ополчения, Тульский рабочий полк и батальон милиции. 30 октября на них обрушились около 50 немецких танков, действовавших при поддержке мотопехоты. За день защитники Тулы отбили четыре атаки нацистов. Оказались бесплодными и дальнейшие попытки гитлеровцев овладеть городом. В ноябре подошедшие к Туле советские части уже успешно контратаковали противника.
Командующий военным парадом С.М. Буденный. Москва, Красная площадь. 7 ноября 1941 года / © encyclopedia.mil.ru
 
Как отмечают эксперты, большое значение для поддержания морального духа защитников Москвы сыграл парад, проведённый 7 ноября 1941 года на Красной площади. С речью к бойцам обратился сам Иосиф Сталин. Прямо из центра Москвы военнослужащие уходили на фронт.
 
В середине ноября жестокий удар нацистов приняли на себя бойцы 316-й стрелковой дивизии (под командованием Ивана Панфилова) и 50-й кавалерийской дивизии. Герои-панфиловцы, остановив вражеские танки под Волоколамском, дали возможность другим советским частям закрыть пробитую нацистами брешь в советской обороне.
 
Наивысшего напряжения ситуация под Москвой достигла в начале декабря 1941 года. Наступательные возможности нацистов были исчерпаны. На ряде участков фронта они начали отступать или переходить к обороне без приказа своего командования. Всего пять—шесть километров нацистам оставалось пройти для окружения Тулы, но преодолеть этот отрезок они не смогли.
Танк Т-34 на дальних подступах к столице, в районе Волоколамского шоссе, Западный фронт, ноябрь 1941 года / © Wikimedia
 
5 декабря нацистское командование отдало приказ своим частям готовиться к возможному отходу. В этот же день началось масштабное контрнаступление советских сил.
 

Красная Армия в битве под Москвой впервые за шесть месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом", — писал в своих воспоминаниях Георгий Жуков.

 
Представители гитлеровского командования признавали, что под Москвой провалились идеи блицкрига и что Красная армия оказалась очень серьёзным противником.
Контрнаступление советских войск в битве под Москвой (1941—1942). Бойцы в маскхалатах идут в атаку в подмосковной деревне, занятой немецко-фашистскими войсками. Кадр из документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой» / РИА Новости
 
По словам Юрия Никифорова, победа Красной армии под Москвой заставила отказаться от идеи нападения на СССР Японию и Турцию. Произвела она сильное впечатление и на западные державы.
 

Весь ход Второй мировой войны мог бы быть иным и шансы победы фашистского блока на победу в войне кратно увеличились, если бы Гитлеру удалось захватить советскую столицу. То, что нацистов удалось остановить, — это великое свершение наших предков", — подытожил Никифоров.

 

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