100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Как в Китае развивают строительство дорог и мостов

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Дороги в Китайской Народной Республике стали символом успешной государственной политики, направленной на укрепление страны. Значительное внимание уделяют при этом качеству и скорости строительства магистралей, которые пронизывают всю страну и позволяют преодолеть любые расстояния с комфортом. Благодаря стратегическим решениям Коммунистической партии Китая удалось развить дорожную инфраструктуру республики до уровня одной из самых прогрессивных в мире.

Китай в 1949 году был слабо развитой страной, с экономикой, ориентированной на сельское хозяйство, а все дороги насчитывали чуть более 80 тысяч километров. Плотность также нельзя было назвать удовлетворительной: 0,8 километра дороги на 100 квадратных километров.

После того, как только была создана Китайская Народная Республика, партия стала восстанавливать хозяйство, которое пострадало при гражданской войне - и тут стало ясно, что стране нужны дороги, больше и лучше, чем те, что были на тот момент. В результате через три года протяженность дорог выросла до 126,7 километра.

В то десятилетие прокладывали дороги в труднодоступные горные районы, развивали сеть трасс в приграничных районах. Были проложены трассы от Сычуаня до Тибета и от Цинхая в том же направлении.

Создание Компартии потребовало и усиления обороноспособности страны, которая также продемонстрировала острую нужду в мобильности - так были построены дороги по прибрежной черте республики и на юго-востоке, северо-востоке, юго-западе.

К концу 50-х годов протяженность магистралей в Китае выросла уже до 500 тыс. километров.





Требованием и веянием 60-х стало более высокое качество дорожного покрытия, чтобы иметь возможность развивать большую скорость на автомобиле. В 70-х трассу Цинхай - Тибет отремонтировали и укрепили. В итоге благодаря обновлению она стала первой асфальтированной дорогой в мире, расположенной на такой высоте над уровнем моря.

Рельеф местности ставил новые задачи перед теми, кто прокладывал артерии страны: появилась необходимость проектировать и строить прочные мосты. В это время появились мосты, характерные именно для Китая - это арочные конструкции из камня, железобетона и балок, которые были оснащены двойными изгибами, выдерживая предварительное напряжение.

К концу 70-х протяженность дорог составляла уже 900 тыс. километров - то есть в год в КНР появлялось около 30 тыс. километров новых трасс.

Следующее десятилетие ознаменовались новым внутриполитическим курсом Китая. Политика открытых реформ вызывала резкий скачок экономического развития страны. Начала стремительно развиваться и дорожная инфраструктура.

Правительство страны приступило к плану по строительству разветвленной сети магистралей общегосударственного значения и скоростных национальных автодорог. В плане присутствовала ключевая цель, а путь к ее достижению разбивался на этапы. Был разработан стандарт качества дорожного полотна, соблюдение которого выполнялось неукоснительно.

Возникновение скоростных высококлассных дорог превратило отсталую дорожную отрасль в весьма преуспевающую. Финансирование грандиозного автодорожного проекта претерпело изменение, стали появляться дополнительные денежные источники.

Помимо сумм, выделяемых из государственного и местных бюджетов, были введены акцизы на топливо. В 1984 году Госсовет КНР принял решение повысить сбор за обслуживание автодорог и приступил к сбору вновь введенных пошлин на покупку автомобиля. Разрешено было взимать деньги за проезд по магистралям высокого качества.

К концу столетия общая протяженность дорог составила 1,35 млн километров, плотность выросла до 14 километров на 100 квадратных метров. Заметно улучшилось и качество дорог, в том числе тех, которые связывали центральные города.

Скоростные магистрали стали лучшим образцом дорожного строительства. Когда в 1988 году запустили первую короткую автостраду протяженностью в 18,5 километра Цзядин - Шанхай, ее опробовали, убедившись в надежности и правильности технологий.

По опробованной методике начали строить скоростные автострады гораздо большей длины: Далянь - Шэньян (375 километров), Тангу - Тяньцзинь - Пекин (143 километра).

За десятилетие строительства Китай проделал объем работ, на который развитые страны тратили не менее сорока лет. Уровень автодорожного строительства от примитивной лопаты и тачки, закрепленной к велосипеду, вырос до производителей высокотехнологичной дорожной техники. Разрыв между КНР и благополучными в плане экономического развития странами стремительно сокращался.

К концу 20-х годов XXI века темпы прироста многополосных дорог в Китае составляли до 30 тыс. километров ежегодно. При этом технология, заключающаяся в укладке бетонных плит, которые сверху заливают бетоном, гарантирует 25-летний "срок годности" в условиях непрерывной эксплуатации.





К 2020 году в Китае общая длина автодорог превысила 3 млн километров.

В стране также была принята программа развития транспорта (до 2015 года), по которой территория республики оказалась пронизана сетью скоростных автодорог, связующих все города с населением, превышающим порог в 200 тыс. человек.

На сегодняшний день в Китае насчитывается более 300 тыс. мостов, из которых более тысячи имеют протяженность больше километра. Из семи самых длинных мостов мира семь находятся именно в КНР.

По количеству имеющихся автомобильных дорог страна занимает второе место в мире, и это при том, что все скоростные магистрали возникли в течение всего 20 лет.

Власти на всех уровнях держат строительство на контроле, хотя деньги на него поступают от подрядчиков. Государство оплачивает работу подрядчика лишь после того, как работа полностью сдана. Причем никаких повышений цен и выхода за лимит установленной суммы договора не допускается.

Высокая скорость строительства - во многом результат такой политики, ведь чем быстрее и качественнее будет построена дорога, тем быстрее вернутся вложения.

В период с 2005 по 2010 год инвестирование в сеть скоростных национальных автодорог составляло до 18 млрд долларов ежегодно. Теперь, когда все автострады действуют, затраты несколько уменьшились, составляя 12 млрд. Дороги Поднебесной достигли качества, которым не могут похвастаться даже европейские автобаны.

*при написании статьи были использованы материалы и данные из китайских СМИ

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