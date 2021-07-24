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100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Поздравление генерального секретаря Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству госпожи Чжэн Вэй

23.07.2021 5050
100 ЛЕТ КОМПАРТИИ КИТАЯ. Поздравление генерального секретаря Китайского Комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству госпожи Чжэн Вэй
ФОТО: КАДР С ВИДЕО
Поздравление генерального секретаря Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству госпожи Чжэн Вэй на Международной конференции по случаю 100-летия со дня основания Коммунистической партии Китая.
 
Уважаемые ученые, дорогие друзья!
 
Всем самый теплый привет из Пекина! Сердечно поздравляю вас с открытием Международной конференции, и для меня большая честь отмечать вместе с Вами 100-летие со дня основания Коммунистической партии Китая. Являясь близким партнером Совета политических и стратегических исследований "Китай - Евразия", Китайский Комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству придает большое значение этой конференции и активно поддерживает ее.
 
Я с большим вниманием выслушала замечательную речь посла Фань Юна и полностью согласна с его глубоким анализом первоначальной миссии Коммунистической партии Китая и величайших преимуществ Социализма с китайской спецификой, особенно большого значения" содействия строительству сообщества единой судьбы человечества" и стремления к прогрессу для всего человечества. "Чтобы знать Китай по-настоящему, нужно знать Коммунистическую партию Китая по-настоящему. "У нас есть веские основания для изучения исторической логики, теоретической логики и практической логики 100-летней истории Коммунистической партии Китая. Я лично понимаю важность этой встречи по следующим трем пунктам.
 
Во-первых, имеет научное значение изучение пути развития большой страны с населением 1,4 миллиарда человек, которого никогда не было в истории человечества. На праздновании 1 июля Си Цзиньпин, президент Китая и генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, объявил, что Китай достиг своей первой 100-летней цели борьбы, построил благополучное общество во всех отношениях и решил проблему бедности. 770 миллионов человек в Китае были избавлены от нищеты и успешно достигли быстрого экономического развития и долгосрочной социальной стабильности. Модернизация Китая не имеет опыта, который можно было бы повторить, заполняя пробел в истории мирового развития, и этому следует уделять внимание в академических исследованиях.
 
Во-вторых, с высоты теоретических исследований и с точки зрения общественного развития 100-летняя история Коммунистической партии Китая имеет практическое значение. Как объективно оценить развитие Китая и Коммунистической партии Китая, как отказаться от мышления времен холодной войны и идеологических предрассудков, как сделать искажение фактов и распространение лжи без рынка в пространстве международного общественного мнения, сделать единство и сотрудничество консенсусом и позволить международному сообществу совместно бороться с пандемией, болезнями, нищетой, расовой дискриминацией и стихийными бедствиями - вот самые насущные проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Глубокое понимание и основательные исследования Китая господином директором Саакяном и его коллегами были высоко оценены академическим сообществом и сыграли важную роль в научном, объективном и беспристрастном взгляде международного сообщества на развитие Китая и планирование сотрудничества с Китаем. Пусть прозрения экспертов и ученых, как огонь, прольют свет на наш путь вперед и добавляют нам сил для поиска истины.
 
В-третьих, руководящее значение имеет то, чтобы настаивать на том, чтобы никогда не доминировать и выступать против псевдомногосторонности. Пройдя путь от испытания войной крови и огня, Коммунистическая партия Китая осознает ценность мира. Вчера Президент Си Цзиньпин отметил на торжественной конференции, что мир, гармония и согласие-это концепции, которые китайский народ преследует и наследует уже более 5000 лет. В крови китайского народа нет гена, который вторгается в других и доминирует над другими. Коммунистическая партия Китая озабочена будущим и судьбой человечества и работает рука об руку со всеми прогрессивными силами в мире. Китай всегда был, есть и будет строителем мира во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитником международного сообщества.
 
В этом году исполняется 20 лет со дня создания Шанхайской организации сотрудничества. Мы видим, что под руководством Шанхайского духа 18 стран ШОС и более 3 миллиардов человек доверяют друг другу ради взаимной выгоды, ведут равноправные консультации, уважают различные цивилизации и стремятся к общему развитию. Комитет готов совместно с вами в полной мере использовать преимущества народной дипломатии, расширить каналы связи между народами, поделиться новыми возможностями развития инициативы "Пояс и путь" и стремиться к созданию более тесного сообщества единой судьбы ШОС.
 
Желаю конференции больших успехов, всем участникам больших достижений!
 
Благодарю всех за внимание!
 
Генеральный секретарь Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству госпожа Чжэн Вэй

Коммунистическая партия Китая была основана в 1921 году при содействии Коминтерна — в процессе подъема национально-революционного движения и распространения идей марксизма-ленинизма в КНР, вызванного влиянием Октябрьской революции 1917 года.

В этом году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая. Не секрет, что КПК родилась в разгар внутренних беспорядков и войн с внешними захватчиками, выросла в условиях невзгод и трудностей, укрепилась во время преодоления рисков и вызовов, добилась блестящих достижений посредством большой отваги и мудрости, тем самым завоевала самую широкую поддержку китайского народа.

1 июля по всей республике прошли торжественные мероприятия. В Пекине с речью выступил генеральный секретарь Центрального комитета партии Си Цзиньпин. Как в городах, так и в сельской местности прошли тематические выставки, концерты, театральные представления. 
 

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