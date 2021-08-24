100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Китай нацелен на активные меры по улучшению экологии

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Китайская Народная Республика за последние годы, взяв курс на оздоровление окружающей среды, существенно продвинулась в экологических вопросах. Движение в сторону экологически цивилизованного общества теперь закреплено на конституционном уровне благодаря инициативам Коммунистической партии, которая в этом году отмечает 100 лет со дня своего основания.

Выступая на Международном климатическом саммите в июне 2021 года, глава китайского государства Си Цзиньпин в своей речи отметил, что от окружающей среды зависят счастье и достояние народов разных стран. По его словам, все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды, экономическом развитии, создании новых рабочих мест и искоренении бедности.

Си Цзиньпин сообщил о том, что Китай планирует достигнуть углеродной нейтральности к 2060 году. По словам лидера страны, уже с этого года потребление угля будет жестко контролироваться, а с 2026 года начнется сокращение его потребления. В частности, Си Цзиньпин отметил, что для достижения этой цели государство поддержит предприятия и производства с минимальными выбросами. Кроме того, планируется запустить онлайн-торговлю квотами на выбросы углерода.

Китай, как крупнейшая развивающаяся страна в мире, совершит самое большое в мире сокращение интенсивности выбросов углерода, за беспрецедентно короткие сроки мы проделаем путь от пика выбросов до углеродной нейтральности, - заявил Си Цзиньпин. - Несомненно, это будет тяжелая битва".

Лидер китайского государства также отметил, что период от пика выбросов углерода до углеродной нейтральности будет намного короче, чем период, необходимый для этого развитым странам, что требует от Китая значительных усилий.

Кроме того, КНР решила принять Кигалийскую поправку к Монреальскому протоколу, чтобы усилить контроль за гидрофторуглеродами и другими парниковыми газами, не являющимися диоксидом углерода.

Согласно 14-му пятилетнему плану - одному из ключевых программных документов Китайской Народной Республики - потребление энергии на единицу валового внутреннего продукта (ВВП) и объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП будут сокращены за этот период на 13,5 и 18 процентов соответственно

Монреальский протокол был подписан в 1987 году в Канаде и обязывал страны обеспечить контроль производства и потребления озоноразрушающих веществ. А в 2016 году в городе Кигали (столица Руанды) была принята Кигалийская поправка к Монреальскому протоколу, нацеленная на смягчение изменения климата путем поэтапного сокращения производства и потребления гидрофторуглеродов. Эти вещества используют при производстве холодильного и морозильного оборудования, кондиционеров, средств противопожарной защиты, ингаляторов, различных аэрозолей.

Китайский лидер Си Цзиньпин также считает, что все страны должны сообща добиваться эффективности в защите окружающей среды и экономическом развитии, причем развитые страны должны предпринимать больше действий и одновременно помогать развивающимся странам ускорить их низкоуглеродную трансформацию. При этом избегать создания "зеленых" торговых барьеров.

Мы должны тесно сотрудничать, а не критиковать друг друга, быть последовательными, а не отменять вечером утренних указов, выполнять свои обещания, а не нарушать их", - подчеркнул Си Цзиньпин.

В июле 2020 года глава ООН Антониу Гутерриш выступил перед студентами и преподавателями Университета Цинхуа в Пекине.

Планета стремительно нагревается. Прошедшее десятилетие стало самым жарким в истории человечества. Тактика полумер уже не спасет, нужны грандиозные преобразования. И китайская молодежь может возглавить это движение к переменам", - заявил руководитель организации.

Китай уже продемонстрировал готовность и способность к лидерству в области борьбы с изменением климата. За последние пять лет Китай развернул больше систем солнечной и ветровой энергии, чем любая другая страна в мире. На Китай приходится 50 процентов продаж электромобилей в глобальном масштабе и 99 процентов мирового производства электрических автобусов", - отметил глава ООН.

Подчеркнув, что при переходе от ископаемого топлива к экологически чистой энергии, Китай может выиграть в глобальной гонке за чистую экологию, Гутерриш посоветовал Пекину не бояться смелых шагов. Он уверен, что, взяв на вооружение новые технологии, страна получит огромные экономические выгоды, создаст больше рабочих мест, будет иметь более чистый воздух и более здоровое население. Компании и фирмы получат, по словам генсека, огромные конкурентные преимущества.

Отметив, что для построения более чистого, более справедливого и безопасного для всех мира времени остается мало, глава ООН предложил срочно предпринять действия на шести направлениях: добиваться того, чтобы восстановление и развитие носили устойчивый и справедливый характер; создавать экологически чистые рабочие места; "озеленять" промышленность, авиацию и судоходство; не субсидировать ископаемое топливо и отказаться от строительства угольных электростанций; при принятии всех без исключения решений думать об экологии; финансировать только те проекты, которые будут социально-ориентированными и не нанесут ущерб окружающей среде; работать вместе над решением глобальных проблем.

Я обратился ко всем странам, занятым спасением, восстановлением и перезагрузкой своей экономики, с просьбой принять во внимание эти шесть шагов в сфере изменения климата", - подчеркнул генсек ООН. Он выразил надежду на то, что Китай и все страны "большой двадцатки" возглавят "зеленое" восстановление.

*По материалам сайта ООН и РБК

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