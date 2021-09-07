100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Чем отличается КПК от политических партий Запада?

Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Иван Мельников отметил, что с момента своего возникновения, Компартия выступала в роли наиболее прогрессивной политической организации китайского общества. Именно поэтому КПК была быстро выдвинута народными массами на роль ведущей силы, призванной решать общенациональные задачи.

Директор Центра российских исследований Дипломатической академии Китая Тань Цзицзюн заявил, что КПК – это исторический выбор. Народ Китая все больше поддерживает КПК. Восстановление китайской нации неразрывно связано с КПК. Это основное понимание китайской нации и народа 100-летия КПК.





Китай придерживается уникальной модели развития, которая отличается от западных стран. КНР достигла беспрецедентного в истории человечества развития, как по скорости, так и по масштабу. Такой результат не только благоприятен для Китая, но и поощряет все большее количество стран идти по своему пути развития, изучать лучшую социальную систему.

В преддверии 100-летия основания КПК сайт "Жэньминьван" представляет рубрику "Понять Китай". Портал проведет углубленные беседы с международными политиками, китайскими и зарубежными учеными, с помощью разных мнений попытается описать настоящий, многогранный и всесторонний Китай.

В программе "Понимание Китая" три выпуска. Гости программы - заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Иван Мельников и директор Центра российских исследований Дипломатической академии Китая Тань Цзицзюнь.

*По материалам "Жэньминь жибао"

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства