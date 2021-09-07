100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Чем отличается КПК от политических партий Запада?

Директор Центра российских исследований Дипломатической академии Китая Тань Цзицзюн заявил, что КПК – это исторический выбор. Народ Китая все больше поддерживает КПК. Восстановление китайской нации неразрывно связано с КПК. Это основное понимание китайской нации и народа 100-летия КПК.
Китай придерживается уникальной модели развития, которая отличается от западных стран. КНР достигла беспрецедентного в истории человечества развития, как по скорости, так и по масштабу. Такой результат не только благоприятен для Китая, но и поощряет все большее количество стран идти по своему пути развития, изучать лучшую социальную систему.
В преддверии 100-летия основания КПК сайт "Жэньминьван" представляет рубрику "Понять Китай". Портал проведет углубленные беседы с международными политиками, китайскими и зарубежными учеными, с помощью разных мнений попытается описать настоящий, многогранный и всесторонний Китай.
В программе "Понимание Китая" три выпуска. Гости программы - заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Иван Мельников и директор Центра российских исследований Дипломатической академии Китая Тань Цзицзюнь.
*По материалам "Жэньминь жибао"
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