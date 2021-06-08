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100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Как Китай укрепляет коммунистический дух народа

07.06.2021 8236
100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Как Китай укрепляет коммунистический дух народа
1 июля Китайская Народная Республика готовится отмечать столетний юбилей Коммунистической партии. Урок всему миру дает Компартия, которая на протяжении века делает жизнь своего народа лучше с каждым днем, с каждым шагом и с каждым принятым решением. 
 
Идея равного и справедливого общества, коммунистический дух долгие годы укрепляют уверенностей людей в надежном будущем. Не последнюю роль в этом играют и обычаи, которые живут в стране, например, "Один день в Красной Армии" - аналог советской "Зарницы", когда участники надевают серо-голубую армейскую форму Красной Армии Китая, фуражку и ранец с надписью "Служу народу", преодолевают препятствия и учатся метать гранаты, проходят по местам, где много лет назад побывала Красная Армия.
 

Когда мы надеваем эту форму, мы чувствуем дух революции и то, что пережил наш народ, который сражался, чтобы сегодня мы жили хорошо", - говорят китайцы.

 
В год столетия китайской Компартии "Красный туризм" переживает бум: китайцы массово отправляются на экскурсии по местам боевой славы Мао Цзэдуна, а наибольшей популярностью пользуются красные горы Цзинганшань. Это место считается колыбелью революции - именно здесь Мао Цзэдун основал свою первую революционную базу. Половину местного бюджета составляют доходы от "Красного туризма".
 
По данным партийной газеты, благодаря "красному туризму" в Китае были созданы миллионы рабочих мест, построены тысячи километров дорог, несколько новых аэропортов. Китайские патриоты могут прилететь в пустыню, в ту местность, где Китай испытал свою первую атомную бомбу в 1964 году.
 
Взрослые и дети, молодежь и старики съезжаются в горы Цзинганшань со всех провинций: красные знамена, красные галстуки. Обязательная клятва в верности идеалам марксизма звучит там, где когда-то партизанские отряды протаптывали лесные тропы к новому государству.
 
Еще несколько лет назад председатель Компартии Си Цзиньпин призывал активнее зазывать молодежь в партийные ряды, чтобы обеспечить преемственность поколений. И сейчас в Цзинганшане работает Академия партийного лидерства.

 
В 2014 году в образовательных программах на тему коммунизма в Цзинганшане приняли участие около 130 тысяч человек. К 2019 году их число увеличилось до 520 тысяч, то есть на 40%. Ожидается, что к концу 2021 года за счет рекламы мероприятий по изучению истории КПК количество людей, прошедших коммунистическое воспитание в Цзинганшане, увеличится в разы.
 
Китайская академия исполнительного лидерства Цзинганшань является одной из трех крупнейших образовательных баз для партийных кадров в Китае, помимо Партийной Школы Центрального комитета Коммунистической партии Китая в Пекине. В 2005 году в этом образовательном учреждении официально открылся набор. К марту 2021 года здесь было подготовлено около 2000 групп, которые посетили более 100 тысяч слушателей.

 
Горам Цзинганшань Мао Цзэдун в свое время посвятил стихи, которые в Китае знает каждый: "Видны с горы боевые знамена, с вершины разносится гром барабанов, враги нас в кольцо окружили, мы лихо атаки отбили".
 
Вот и в год, когда Коммунистическая партия страны отмечает столетие, в Цзинганшань устремились китайцы, которые помнят и чтят такую важную часть истории своей республики.
 

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