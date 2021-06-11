100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Как Китай одержал победу над нищетой

Китайская Народная Республика готовится к тому, чтобы 1 июля отметить важнейшее событие в истории - сто лет со дня создания Коммунистической партии. Ее основной принцип - делать все для улучшения жизни своего народа, и своими действиями она уже сотню лет доказывает свою приверженность этому идеалу.

Одним из главных достижений стала полная победа в борьбе с нищетой, о которой в феврале заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью, он сказал:

Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена".

Совместными усилиями партии и народа из состояния нищеты и бедности удалось вывести 98,9 млн сельских жителей и 128 тысяч деревень. За это время Китай инвестировал в борьбу по этому направлению порядка 1,6 трлн юаней (около $246 млрд).





По словам Си Цзиньпина, за период с конца 2012 года более 9,6 млн жителей Китая переехали из бедных районов страны.

С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации", - подчеркнул глава КПК.

Си Цзиньпин считает, что страна создала "китайскую модель" сокращения масштабов нищеты и внесла "значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире".

По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вывел из нищеты более 850 млн человек. Си Цзиньпин заявил о том, что с 1978 года, когда страна начала политику реформ и открытости, из нищеты было выведено 770 млн жителей.





По оценкам китайской газеты "Жэньминь жибао", для 1,4-миллиардной страны наступает общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года.

Идея построения общества "сяокан" - "общества средней зажиточности" - впервые была озвучена в 1979 году Дэн Сяопином. Построение "сяокан" ставилось конечной целью модернизации Китая.

После прихода к власти в 2012-2013 годах Си Цзиньпин вслед за своими предшественниками провозгласил борьбу с бедностью одним из приоритетов национальной политики. С 2012 года глава государства лично совершил более 50 инспекционных поездок в самые бедные деревни и села страны. И вот в феврале 2021 года глава Компартии подвел итог многолетней работы, которую вели четыре поколения руководителей Поднебесной.

Программы ликвидации бедности включают в себя множество аспектов: так, например, это прокладка современных дорог, линий электропередачи и связи в отдаленные районы страны для повышения их транспортной доступности и уровня жизни жителей; это переселение миллионов людей из труднодоступных районов, субсидии, привлечение бизнеса в сельскую местность для создания рабочих мест. Были организованы курсы обучения и переподготовки фермеров для ведения современного хозяйства и вовлечения в торговую деятельность.

По всей стране строились школы, техникумы и другие учебные заведения в малоимущих районах с бесплатным доступом детей и молодежи к образованию, что также помогло повысить общий уровень населения, дав им в руки инструменты для развития и своей жизни, и общества в целом.

Впереди у Компартии - долгий путь, за время которого предстоит продолжать работу по повышению уровня жизни населения. Огромный вклад в исполнение задач КПК вносит ее председатель - с 2012 года глава государства лично совершил более 50 инспекционных поездок в самые бедные деревни и села страны. Благодаря мудрому руководству и приверженности главным целям Компартии можно быть уверенными в том, что задачи по улучшению жизни народа будут исполнены в полном объеме.

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