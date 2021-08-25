100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. КНР ускорит модернизацию сельского хозяйства в ближайшие 10 лет

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В Китайской Народной Республике под руководством Коммунистической партии с каждым годом растут темпы экономического и социального развития, отмечается неуклонный рост всех отраслей народного хозяйства, и среди первоочередных задач происходит развитие, модернизация и трансформация сельского хозяйства. Согласно плану, представленному в апреле текущего года в Пекине, в ближайшие 10 лет уровень модернизации сельского хозяйства планируется постепенно повышать. Китай планирует сформировать более прочную основу для его развития, сбалансированного прогресса городских и сельских районов. Пекин намерен продвигать формирование современной экономической системы. Среди задач, которые ставит перед собой страна к 2035 году, - достижение социалистической модернизации. В связи с этим Китай будет строить современную экономику с новой индустриализацией, применением информационных технологий, урбанизацией и модернизацией сельского хозяйства. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к дальнейшим усилиям по ликвидации бедности в целях ускорения модернизации сельского хозяйства и сельских районов, а также всестороннего содействия подъему села. Он подчеркнул, что вся партия должна прилагать усилия по дальнейшему продвижению работы по ликвидации бедности и развивать достигнутые в работе достижения в целях ускорения модернизации сельского хозяйства и сельских районов, а также всестороннего содействия подъему села.





Доклад о перспективах сельского хозяйства Китая на 2020-2029 годы, обнародованный по итогам конференции по перспективам сельского хозяйства Китая 2020 года, резюмирует и рассматривает ситуации на рынке 18 основных видов сельскохозяйственной продукции в 2019 году, дает прогнозы в области производства, потребления, торговли и ценообразования в течение следующих 10 лет, а также анализирует существующие неопределенности.

Центр внимания в плане развития сельского хозяйства в Китае сместится с наращивания производства на повышение качества. Значительно увеличатся производство и поставки экологически чистой, высококачественной и безопасной продукции, говорится в документе.

Согласно докладу, продолжит оптимизироваться структура продовольственных зерновых культур при постепенном сокращении посевных площадей, когда повышение урожайности с единицы площади поспособствует устойчивому росту объемов производства риса и пшеницы со среднегодовым темпом прироста менее 1% в следующие 10 лет.

В докладе указывается, что рост населения Китая приведет к дальнейшему росту потребления продуктов питания. Увеличение масштабов производства продукции животноводства поспособствует росту объемов потребления грубого зерна и соевых бобов в качестве кормов.

Изменение структуры потребления продуктов питания в Китае будет стимулировать спрос на продукты животного происхождения. Аграрный сектор Китая станет еще более открытым внешнему миру. В докладе отмечается, что международная торговля сельскохозяйственной продукцией будет активно развиваться, а КНР останется крупнейшим в мире импортером данной продукции.

Китайские торговые связи с США, Бразилией, АСЕАН, ЕС, Австралией и странами, участвующими в инициативе "Пояс и путь", укрепятся. Сельскохозяйственный импорт продолжит расширяться, его источники станут более диверсифицированными.

Согласно докладу, импорт пшеницы и кукурузы увеличится на 67,1% и 74,6%, соответственно. Импорт соевых бобов достигнет 99,52 млн тонн; импорт сахара продолжит расти, его рост ожидается на уровне 142,7%.

В начале следующего десятилетия прогнозируется существенный рост китайского импорта свинины и его стремительное падение в последующий период по причине восстановления отечественного производства. Между тем увеличение импорта говядины и баранины продолжится.

В Китае продолжит совершенствоваться механизм образования цен на сельскохозяйственную продукцию, одновременно будет наблюдаться тенденция повышения как номинальных, так и реальных цен.

В докладе отмечается, что снабжение продовольственным зерном будет достаточным, сильнее проявится тенденция формирования рыночных цен на рис и пшеницу. При этом проявятся трудности со снабжением фуражным зерном, ожидается умеренный рост цен на кукурузу. Возникнет дефицит продукции, требующей для производства обширных земельных площадей, такой как соевые бобы, хлопок, сахар и растительное масло, при высокой зависимости от импорта и тесной увязке цен в Китае и за границей.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай заявил о беспрецедентном достижении мирового масштаба - полной победе над нищетой. Это удалось осуществить благодаря стратегическому подходу в том числе и в сфере сельского хозяйства, поскольку в бедных регионах для получения экономической прибыли стали развивать те сферы промышленности и сельского хозяйства, которые наиболее полно отвечали сложившимся географическим и историческим условиям. В частности, в южной провинции Юньнань увеличили площадь посевных площадей под чай, табак и рис. При этом беднякам, которые жили в непригодных районах - в пустынях, горах, на солончаках, власти помогли переселиться на плодородные равнины с развитой инфраструктурой, чтобы вовлечь их в трудовые отношения и обеспечить максимальный эффект от сокращения бедности.

*На основании материалов агентства Xinghua

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