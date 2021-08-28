100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. КПК опубликовала важный документ о миссии и вкладе партии

Отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) опубликовал важный документ о миссии и вкладе КПК.

В документе, озаглавленном "КПК: историческая миссия и вклад", подчеркивается, что за последние сто лет вся борьба, самопожертвования и творения КПК и китайского народа под руководством партии были направлены на достижение одной цели - осуществление великого возрождения китайской нации.

Осуществление великого возрождения китайской нации - это историческая миссия КПК, а создание прекрасной жизни для народа - твердая цель борьбы партии", - отмечается в документе.

Согласно документу, КПК - это политическая партия, которая борется за народ и всегда ставит его интересы превыше всего. КПК придерживается законов общественного развития и уважает ведущую роль народа в создании истории.

КПК преследует благородную цель - работать на благо китайского народа и делать все в его интересах, говорится в документе.

Также подчеркивается, что марксизм является основополагающей руководящей идеей и духом КПК, а также ярким знаменем, под которым КПК непрерывно движется вперед.

Согласно документу, в целях достижения независимости, развития и процветания государства КПК должна иметь сильное и решительное руководство.

Именно солидарность и единство КПК, ее твердое руководство и сильный управленческий потенциал сплотили и объединили сотни миллионов китайцев и помогли преодолеть множество трудностей и кризисов", - говорится в документе.

Кроме того, КПК всегда удавалось сохранять бодрость и жизнеспособность и оставаться в авангарде эпохи, несмотря на многочисленные трудности, с которыми она столкнулась за последнее столетие.

Это стало возможным благодаря тому, что КПК, ведя народ к великой социальной революции, смогла совершить великую самореволюцию. В целях сохранения здоровья и жизнеспособности своих рядов КПК всегда придерживается всестороннего устрожения внутрипартийного управления, продвигая самоочищение, самосовершенствование, самообновление и самоулучшение в соответствии с требованиями времени, говорится в документе.

КПК - это политическая партия, целью которой является не только счастье китайского народа, но и прогресс всего человечества. КПК всегда придерживается таких общечеловеческих ценностей, как мир, развитие, равенство, справедливость, демократия и свобода. Она неустанно продвигает дух интернационализма, всегда стоит на правильной стороне истории и на стороне человеческого прогресса, вносит свой вклад в обеспечение мира и развития во всем мире, отмечается в документе.

На состоявшейся в четверг пресс-конференции заместитель заведующего Отделом пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй заявил, что в документе излагаются идеи, практика и успехи КПК в деле государственного управления.

По сообщению Ван Сяохуэя, документ состоит из предисловия, заключения и пяти глав. Предисловие и заключение дают ответы на вопрос о том, откуда взялась КПК, и куда она движется. Основной текст, состоящий из пяти глав, отвечает на вопрос о том, какой политической партией является КПК.

Высоко неся знамя социализма и придерживаясь пути мирного развития, КПК будет углублять обмены с политическими партиями во всем мире, содействовать взаимодействию и сотрудничеству между государствами в целях осуществления совместного развития и внесения конструктивного вклада в построение более прекрасного мира, добавил он.

*На основании материалов агентства Синьхуа

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