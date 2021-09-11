100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Красное знамя грандиозного успеха. Часть 1

В июле 2021 года исполнилось 100 лет Коммунистической партии Китая. Век! Мощнейшая дата. Во всем мире очень внимательно следили за праздничными мероприятиями в Пекине и в других городах страны. Нельзя и невозможно было не следить. Таков сегодня вес КНР на планете.

Большое внимание уделялось этому событию и в России. Китайская Народная Республика - особый стратегический партнер нашей страны. Чувствовалось, что и освещение 100-летия КПК - один из приоритетов российского телевидения. Большой поток информации, фотографий, сюжетов, цитат поступал и через социальные сети. Все желающие прониклись вдохновляющей атмосферой единения китайского народа вокруг собственных достижений. Наблюдали красочную картину из театрализованных представлений и авиационного парада. Смотрели видеоролики о том, как выглядят города КНР - современно, ярко, технологично. Видели неподдельно счастливые лица людей. Все это вместе - как большая панорамная иллюстрация грандиозного социального успеха.

За картинкой праздника не должна теряться суть, содержательная сторона. Много лет навязывалась трактовка, что современный Китай - это набирающая обороты страна, КПК - отлаженная управленческая структура, но слово "коммунистическая" в названии партии - скорее, дань традиции, часть бережного отношения к истории. Да и сейчас исподволь или явно иногда проскальзывают эти нотки. В то же время в дни юбилея и после него стала набирать силу другая тенденция. Все больше аналитиков, экспертов, да и просто интересующихся стали внимательнее приглядываться: дань ли это традициям или все-таки слово "коммунистическая" как раз и есть определяющее всё?!

Для нас ответ очевиден. Но сегодня всем левым силам планеты, всем коммунистам нужно помогать этому новому витку общественного переосмысления. А помогать очень легко, если погрузиться в логику исторического процесса. Спокойно, последовательно, почти документально вывести формулу "китайского триумфа".

Итак, Китай смог стать второй экономикой мира, добиться беспрецедентных успехов в политической, экономической, социальной, научной и многих других сферах. Конечно же, вслед за китайцами признаем: многие из этих достижений были бы невозможны без богатого опыта государственного управления, накопленного на протяжении 5000 лет китайской истории. Веками китайская цивилизация занимала лидирующие позиции в мировой экономике и науке. К примеру, до начала промышленной революции ВВП страны составлял не менее 30% от общемирового, превосходя по этому показателю все остальные государства. Китайский "экспорт" неуклонно проникал во все страны мира, а четыре великих китайских изобретения - компас, порох, бумага и книгопечатание - во многом изменили ход истории. Рост торговли способствовал развитию Китая, существенному расширению интенсивности и географии международных торгово-экономических связей. На рубеже XVIII-XIX веков на основе инфраструктуры Великого шелкового пути сформировалась экономическая система, основанная на взаимной выгоде и сотрудничестве всех стран-участниц.

Ситуация кардинально изменилась, когда в первой половине XIX века западный мир вступил на путь агрессивной колониальной политики. В 1840 году Британия развязала "опиумную войну" против Китая. Эти события положили начало превращению Цинской империи в полуколонию западных держав. С тех пор возрождение страны стало главной миссией китайского народа. Оно было тесно связано с необходимостью противостоять военно-политической, экономической и культурной экспансии Запада. Когда сегодня отдельные руководители западных стран пытаются сдержать поступательное развитие Китая, они действуют как раз в русле старой логики, и не так уж важно, осознают ли они это сами или нет.

Колониальные амбиции западных держав и несостоятельность монархической системы ввергли страну в глубокий кризис, который выплеснулся в Ихэтуаньское восстание 1898-1901 годов и Синьхайскую революцию 1911-1912 годов. В такой ситуации в стране не могло не возникнуть прогрессивное движение, которое бы боролось за независимость своей нации. Для этого появилась почва.

И ярким событием для китайского народа стала победа Великой Октябрьской социалистической революции в России и рождение молодого Советского государства.

На тот момент это была новая надежда на избавление от иностранного господства и социальный прогресс. Но именно после Октября 1917 года в передовых слоях китайского общества начала широко распространяться теория марксизма, которая дала прогрессивно настроенным китайцам научно обоснованную методологию национально-освободительной и классовой борьбы. Закономерным результатом этого процесса стало образование Коммунистической партии Китая.

Первый Всекитайский съезд КПК, открывшийся 23 июля 1921 года в Шанхае, стал знаковым событием в истории Китая. С момента своего возникновения Компартия выступала в роли наиболее прогрессивной политической организации китайского общества. Насчитывающая всего 50 участников первого Съезда, она быстро превратилась в самую многочисленную и зрелую политическую структуру китайского общества.

На начальном этапе новой демократической революции 1921-1949 годов Коммунистическая партия Китая смогла завоевать авторитет в глазах народных масс и опереться на них в ходе национально-освободительной борьбы. Победа в войне сопротивления японским захватчикам 1931-1945 годов и в освободительной войне против реакционной диктатуры Гоминьдана 1946-1949 годов позволила освободить и объединить Китай. А уже 1 октября 1949 года Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики и перед Компартией Китая появилась самая первая задача: скорейшего восстановления разрушенной в ходе войны экономики.

Предстояло добиться перевода страны на социалистические рельсы и обеспечить повышение уровня жизни трудящихся. Реализацию созидательных задач осложняло отсутствие широкого дипломатического признания КНР и экономическая блокада, которую организовали США и другие государства Запада. Тем не менее, опираясь на помощь СССР, китайский народ под руководством КПК претворил в жизнь намеченные планы. Период социалистической революции и социалистического строительства с 1949 по 1978 год ознаменовался важными достижениями в развитии экономики, образования и науки, здравоохранения, в укреплении обороноспособности и национальной безопасности.

В КНР была выстроена целостная система народного хозяйства. За считаные годы возникли новые передовые отрасли, в том числе электроника и ракетостроение. К 1978 году основные фонды промышленности КНР в 25 раз (!) превысили показатели старого Китая. В деревне значительно увеличились сборы сельхозпродукции. Быстрыми темпами развивался транспорт. В стране резко сократилось число безграмотных. Выросло число специалистов с высшим образованием. Развитие здравоохранения привело к значительному росту средней продолжительности жизни. Тогда же были сделаны первые шаги в покорении космоса. В этот период КПК накопила огромный опыт в деле социалистического строительства, который стал прочным фундаментом дальнейшего развития.

Третий Пленум ЦК КПК 11-го созыва, состоявшийся 18-22 декабря 1978 года, принял стратегическое решение о смещении акцента в работе партии и государства на социалистическую модернизацию и реализацию политики реформ и открытости. В развитии Китая начался новый этап, связанный с именем Дэн Сяопина.

Проведение экономических реформ и курс на расширение связей с внешним миром заложили основу будущих успехов КПК. С переходом к политике реформ и открытости, строительству "модернизированного социализма" темпы социально-экономического развития КНР значительно ускорились, резко выросла совокупная экономическая мощь страны. Если в 1978 году Китай, являясь самой населенной страной мира, по объему ВВП занимал 11-е место в мире, а удельный вес китайской экономики в общемировой составлял всего 1,8%, то в начале XXI века позиция Китая в мире существенно укрепилась. В 2010 году по объему ВВП Китай занимал уже 2-е место после США, а удельный вес китайской экономики составлял почти 10% от мировой.

Успешное решение Компартией экономических задач стало основой для неуклонного повышения уровня жизни китайского народа. На протяжении всего периода реформ КПК проводила политику, направленную на всестороннее построение "среднезажиточного общества", или, как еще говорят, "общества среднего достатка". В стране была создана эффективная система социального обеспечения, охватывающая как городское, так и сельское население. Огромное внимание партия всегда уделяла развитию образования, здравоохранения, культуры, науки и техники.

При этом научные силы КПК продолжали теоретический поиск, результатом которого стала концепция "социализма с китайской спецификой". В начале XXI века она была дополнена важными идеями "тройного представительства" и "концепцией научного развития".

Согласно идее "тройного представительства", впервые обнародованной Цзян Цзэминем в 2000 году и сформулированной партией в 2002 году, КПК стала представлять интересы развития передовых производительных сил, передовой китайской культуры, коренные интересы самых широких слоев китайского населения.

Новые, хорошо продуманные формулировки, которые дали партии арсенал своевременных корректирующих инструментов. И это очень важный момент, в котором надо внимательно разобраться.

Концепция открыла в партию дорогу тем, кто не относится к "трудовому народу" в классическом понимании термина. Аналитики, настроенные враждебно либо не желающие вникнуть, трактовали это как соответствующую "подстройку" Компартии под новую экономическую реальность, которая появилась в результате работы рыночных механизмов в период реформ. Как выход на арену буржуазии. Якобы за партией остается политика, за капиталом - экономика, а в такой композиции можно говорить о старте перехода к капитализму.

Однако нет, и твердое нет. Партия не "подстроилась" под реалии. Она адаптировала их: включила новые слои в решение своих задач, поставила их на службу стране и осталась ключевым гарантом, регулятором и инструментом справедливого распределения благ. А это как раз и есть ключевое в политическом и социально-экономическом управлении.

Более того, в 2003 году, для того чтобы плавно и органично пройти этап изменений, сгладить ряд тех "неравномерностей", которые возникли в результате периода реформ, было принято чрезвычайно значимое Постановление ЦК КПК "по некоторым вопросам совершенствования структуры социалистической рыночной экономики". Казалось бы, снова необычное, вызывающее опасения звучание Постановления. Но сегодня, из 2021 года, зная состояние Китая, мы можем убедиться, насколько важны верное целеполагание, опора на силу своих традиций, расстановка идеологических приоритетов и конкретность задач.

В документе указывался путь на "такое развитие, при котором человек стоит на первом месте, а само развитие является всесторонним, гармоничным, долгосрочным и способствует развитию и экономики, и общества, и человека".

Обратим здесь внимание на появление термина "гармония". Важнейшее понятие для китайской культуры и менталитета. В конфуцианстве оно определяется как высшая ценность. Гармония опирается на принцип мирного сосуществования, в котором "одно дополняет другое".

В Постановлении ЦК КПК расшифровывались и критерии гармоничного развития в рамках социалистической рыночной экономики с "человеком на первом месте". Это "5 гармоний": гармоничное развитие города и села; гармоничное развитие всех регионов; гармоничное развитие экономики и общества; гармоничное развитие человека и природы; гармоничное сочетание внутреннего развития страны и открытости внешнему миру, в опоре на которые и совершенствуется социалистическая рыночная экономика.

В результате в 2004 году был выдвинут тезис о строительстве "социалистического гармоничного общества". А в 2005-2007 годах - как шлифовка и логическое продолжение сделанного ранее - под руководством Ху Цзиньтао появилась "концепция научного развития". Еще ее называют "перспективы научного развития". Сначала она была внесена в Устав партии, а в 2008 году - в Конституцию страны.

Фактически, если отойти от языка китайской терминологии, Коммунистическая партия выявила все проблемные точки, где может возникнуть разбалансировка, и расставила страховочные механизмы, взяла соблюдение баланса под свой контроль, укрепляя те идеи и ценности, которые и обеспечивают равномерное и устойчивое развитие.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ

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