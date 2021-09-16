100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Красное знамя грандиозного успеха. Часть 2

Избрание 15 ноября 2012 года Си Цзиньпина Генеральным секретарем ЦК КПК стало новой вехой в современной истории Китая. Уже 29 ноября того же года новый руководитель партии провозгласил концепцию "китайской мечты о великом возрождении китайской нации". Страна стала уверенно выходить с большими проектами на международную арену. Важнейшей инициативой, получившей широкое международное признание, стала концепция "Один пояс и один путь", выдвинутая Си Цзиньпином осенью 2013 года. Эта концепция является современным развитием идеи Великого шелкового пути.

Тот стиль руководства, который КПК успешно применила внутри Китая, она предложила и партнерам по международному сообществу. Инициативы КНР в сфере инноваций, реализации трансконтинентальных проектов по созданию условий для беспрепятственного движения инвестиций, технологий, товаров и услуг, обеспечению стабильного развития мировой экономики, гармонизации международных отношений, защите мира и окружающей среды - демонстрируют новую роль КПК в современном мире. Опираясь на растущую мощь Китая, партия реализует концепцию "Сообщества единой судьбы человечества", в основе которой лежит идея поступательного развития всего мира на основе прогресса, сотрудничества и гуманизма.

Важной вехой стал XIX Всекитайский съезд КПК, состоявшийся в октябре 2017 года. Он официально включил идею Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой в новую эпоху" в Устав партии. Впоследствии эта идея также была включена и в Конституцию КНР.

Добавление этих трех слов "в новую эпоху" совсем не лирическое. Это серьезный политический термин, базирующийся на реальной оценке динамики развития страны под руководством КПК и возможностей государства. Он означает "уход от этапа быстрого роста к периоду высококачественного развития". Тем более что теперь решена ключевая задача: победа над абсолютной бедностью. Правительство Китая и КПК смогли вывести из бедности более 800 млн человек. В глобальном масштабе стране удалость выполнить центральную задачу Повестки дня ООН в области устойчивого развития до 2030 года, причем на 10 лет раньше установленного срока!

Под руководством КПК Китай удваивает свой ВВП в среднем каждые восемь лет. Все больше внимания уделяет научно-техническим инновациям и передовым технологиями, по расходам на НИОКР занимает второе место в мире. В связи с этим планирует реализовать в ходе 14-й пятилетки 2021-2025 годов многообещающую концепцию "двойной циркуляции". Она строится на так называемом внутреннем круге, то есть на внутреннем потреблении Китая. А второй круг, внешний, будет поддерживаться за счет работы внутреннего. Таким образом страна раскроет преимущества и потенциал внутреннего спроса, на новом этапе существенно снизит зависимость от зарубежных компаний, технологий и рынков.

Можно еще перечислять успехи и планы современного Китая. Но ход событий указывает нам на то, что центральным и ярко выраженным достижением является создание прочной и стабильной системы партийно-государственного управления.

И в эти дни, когда светлый юбилей Компартии Китая, к сожалению, совпадает с "черным юбилеем" 30-летия разрушения СССР и сопутствующим топтанием на коммунизме капиталистов, глобалистов, империалистов и предателей, нам приятно, что у китайских коммунистов получается.

Но радость эмоциональная отличается от радости политической. Политическая требует выделить и резюмировать: за счет чего Компартия Китая сумела, с одной стороны, успешно преодолеть все ухабы, трудности и повороты. С другой стороны, смогла не просто сохранить, но и вернуть слову "коммунист" авангардное звучание в реалиях современного меняющегося мира.

Первое. Назовем это "сила идейности". Преданность идеалам - базовым теоретическим установкам коммунистического мировоззрения при рассмотрении любых нововведений, каждом новом шаге вперед. За огромный промежуток времени ни одно событие внутри Китая, ни одно событие на планете не сбили КПК с того видения стратегических целей, каким оно было век назад. "Марксизм - это коренная руководящая идеология партии и государства, это душа и знамя КПК", - говорил Си Цзиньпин в центральном выступлении в ходе юбилейных торжеств. Мы на цифрах видим, что это не лозунги. Проводимая политика - в интересах большинства, а в центре ее - человек.

Второе. Назовем это "сила менталитета". Использование особенностей своей культуры, опора на них. Сопряжение марксизма с теми национальными чертами, которые будут способствовать раскрытию и применению его потенциала. Решен вопрос о том, чтобы сочетать основные положения марксизма с "конкретной реальностью Китая", с традиционной китайской культурой. "Успех КПК и преимущества социализма с китайской спецификой в конечном счете кроются в эффективном применении марксизма!" - говорил Си Цзиньпин в своей юбилейной речи.

Третье. Назовем это "сила творческой смелости". Реальное отсутствие избыточного догматизма. Решительный и регулярный поиск концепций, подходов и механизмов, которые помогают в конкретных исторических обстоятельствах находить точные решения, опирающиеся и на силу марксизма, и на код культурных ценностей, и на особенности ситуации. "Придерживаясь реалистического подхода к делу, исходя из реалий Китая, Коммунистическая партия Китая четко разбирается в общих тенденциях развития эпохи, удерживает историческую инициативу, проводит нелегкие поиски", - говорит Си Цзиньпин.

Четвертое. Назовем это "сила самосовершенствования". Сегодня КПК - самая массовая правящая партия в мире. 95 миллионов человек. Ее большие научные и творческие эксперименты являются успешными во многом потому, что были преемственными и пошаговыми. При каждом обновлении руководства стратегический курс оставался прежним и в то же время серьезно дополнялся и развивался новыми установками. Всё новое политически аккуратно нанизывалось на уже сделанное. Лидеры могут генерировать мысли, коллективные органы - их принять, но обеспечение этой "аккуратной реализации" - историческая заслуга всех звеньев огромной Компартии, которые не сумели бы решить амбициозные задачи, стань они "закостенелыми".

Однако именно общепартийное вдохновение от эффективного планирования, от исполнения задуманного в сроки, от ощутимости результатов работы подстегивает членов КПК к максимально эффективной работе ради коллективного успеха. "Необходимо непрерывно продвигать партийное строительство как новую великую программу. Смелые революционные самопреобразования есть та яркая особенность, которая отличает КПК от всех других политических партий. Пройдя через горнило многочисленных испытаний, наша партия всегда сохраняет бурную жизненную энергию", - заявляет Си Цзиньпин.

Пятое. Назовем это "сила самоочищения". Близко к сказанному выше. Но все же лучше выделить. Зоркий "партийный глаз" особо следит за тем, чтобы не дать появиться "номенклатуре" в негативном понимании этого слова и коррупции среди чиновников. Вопрос важный, когда речь идет о правящей партии в теперь уже богатой стране. Человек не идеален, не нужно иллюзий, проблема существует и дает о себе знать.

Вопрос лишь в том, какое к ней отношение. А тут всегда были ответные действия, словно клетки иммунитета стремительно налетали на чужеродное тело и беспощадно уничтожали его.

В 2012 году Коммунистической партией был провозглашен антикоррупционный принцип "бить и тигров, и мух". При этом удары по "тиграм", то есть крупным влиятельным фигурам, не были какими-то выборочными с поучительным эффектом. Кампания коснулись очень многих крупных деятелей. Партия работала не для пиара, а для своего будущего.

Даже несмотря на праздничную дату, об этом напоминал на торжествах Си Цзиньпин: "Необходимо решительно и неуклонно продвигать работу по улучшению партийного стиля, созданию неподкупного аппарата и борьбе с коррупцией, безжалостно устранять любые факторы, приносящие вред передовому характеру и чистоте партии, уничтожать все вирусы, оказывающие разлагающее воздействие на ее здоровый организм, не допускать ее загнивания, изменения ее цвета и стиля и стремиться к тому, чтобы она всегда была сильным руководящим ядром в историческом процессе отстаивания и развития социализма с китайской спецификой в новую эпоху!"

Шестое. Назовем это "сила сбалансированного управления". В одном из важных постановлений ЦК КПК прямо говорится об укреплении системы функционирования, сдерживания власти и контроля за ней. Основное направление работы: управлять властью, заведовать делами и персоналом с опорой на соответствующие институты. Народ должен контролировать власть, а власть - действовать открыто. Эту политику Компартия КНР называет "посадить власть в клетку институтов". И для этого партия создает такую систему, которая характеризуется обоснованным принятием решений, решительным их выполнением и строгим контролем.

Седьмое. Назовем это "сила результативности". Сверхэффективная политика КПК, безусловно, привела к национальному подъему. Пятилетки Коммунистической партии Китая так строго и точно исполняются, что похожи на лифт, который перевозит Китай с нижнего этажа наверх.

Там, на самом верху, - "китайская мечта о великом возрождении китайской нации". Историческая мечта китайского народа, к исполнению которой последовательно ведет КПК, поражая весь мир темпами развития страны. И нет на этом пути таких решений, которые повисали бы в воздухе, забывались, заматывались или отбрасывали назад. Всё рассчитано, всё делается в срок. Сейчас для осуществления мечты с 2020 по 2035 год будет "наращиваться база" общества среднего достатка, а к столетнему юбилею Китайской Народной Республики, к 2049 году, ставится задача превратить Китай в богатое, могущественное, демократическое, цивилизованное, модернизованное и гармоничное социалистическое государство.

Что же, как мы видим, многое в формуле китайского социализма действительно уникально. "Китайская специфика", "китайские реалии", "китайская мечта". Однако не менее ясно видим: уникально не настолько, чтобы не иметь потенциала быть воплощенным на иной базе, с опорой на иную самобытность, со своими дополнениями и особенностями, своим опытом - при объединении людей вокруг общенародных интересов и соблюдении целого ряда наработанных модельных подходов, научно обоснованных алгоритмов.

Они есть, и это значит, что выдающийся опыт КПК, накопленный за столетний период руководства китайской революцией и социалистическим строительством в Китае, представляет сегодня ценность не только для китайского народа, но и для народов всего мира.

И это значит, что каждый, кто желает обосновать не только жизнеспособность марксизма в XXI веке, но более того - его прогрессивный и передовой характер, его эффективность в ускоренном решении социальных задач, уже сегодня имеет для этого багаж убедительных и наглядных аргументов.

Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Иван МЕЛЬНИКОВ

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