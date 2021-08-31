100 ЛЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ. Одна из главных целей КПК - достижение общей зажиточности в Китае

Общая зажиточность, к которой стремится Китай, означает богатство, разделяемое всеми, как в материальном, так и в духовном плане, но не эгалитаризм, заявил на недавней пресс-конференции заместитель главы канцелярии Центральной комиссии по финансовым и экономическим делам Хань Вэньсю.

В Китае полностью построено среднезажиточное общество. На этой основе необходимо прилагать усилия, чтобы приготовить "больший пирог", который будет разделен более справедливым образом, сказал Хань Вэньсю.

Он также подчеркнул, что необходимо содействовать высококачественному развитию, повышать уровень доходов городских и сельских жителей, сокращать разрыв в распределении доходов и предотвращать поляризацию богатства.

Совместные усилия - это основополагающий путь к общей зажиточности, заявил Хань Вэньсю.

Мы позволяем некоторым людям сначала стать состоятельными, чтобы затем вдохновить и помочь опоздавшим. Мы не будем выбирать подход 'уничтожить богатых, чтобы помочь бедным", - сказал он.

Хань Вэньсю подчеркнул важность создания более инклюзивных и справедливых условий, чтобы народ смог получить лучшее образование и улучшить потенциал развития, а также подчеркнул важность формирования такой среды развития, которая предоставит возможности большему числу людей стать богатыми.

Хань Вэньсю призвал приложить усилия для создания базовых институциональных механизмов для первичного, вторичного и третичного распределения доходов.

Третичное распределение будет осуществляться с помощью таких рычагов, как налогообложение и социальное обеспечение, и на добровольной основе, сказал он, добавив, что для улучшения структуры распределения доходов следует поощрять благотворительные пожертвования.

Хань Вэньсю подчеркнул, что необходимо полностью осознать то, что достижение общей зажиточности это долгосрочная, трудная и сложная задача, которую необходимо продвигать постепенно и планомерно.

Общая зажиточность в качестве главной задачи на предстоящие 20 лет была выдвинута в докладе председателя КНР Цзян Цзэминя на 16 съезде КПК. Руководители Китая говорят о трех этапах строительства идеального общества в Китае. Дэн Сяопин в 80-е гг. прошлого столетия заявил, что Китай будет строить общество, основанное на принципе "общество малого благоденствия". Применительно к современному Китаю он назвал это - "обществом средней зажиточности".

На состоявшемся в октябре 2017 года XIX съезде Коммунистической Партии Китая, в принятых на нём внутриполитических материалах КНР в очередной раз указывается на данное направление в развитии страны. Построение в Китае зажиточного общества указывается как основное направление во всех партийных документах КПК последних десятилетий: ещё в 2002 году на XVI съезде КПК в докладе Цзян Цзэминя оно было названо основной задачей Китая на первое двадцатилетие нынешнего века. Цзян Цзэминь сказал, что в первое двадцатилетие нынешнего века китайцы должны заняться строительством среднезажиточного общества, которое будет отличаться развитой экономикой, передовой наукой и просвещением, процветающей культурой, глубокой гармонией и обеспеченной жизнью народа, живущего в условиях совершенной демократии. Благодаря построению такого общества и дальнейшим усилиям "в течение нескольких десятилетий можно будет к середине нынешнего века закончить в основном модернизацию и превратить нашу страну в богатую, могущественную, демократическую и цивилизованную социалистическую державу".

Председатель КНР Си Цзиньпин в 2013 году выдвинул концепцию "китайской мечты", под которой подразумевалась мечта о создании процветающего и могущественного государства, мечта об осуществлении национального возрождения и достижения народного благоденствия. В своих выступлениях Си Цзиньпин говорил о том, что для достижения "китайской мечты" необходимы три основных условия:

Обязательно идти по китайскому пути, то есть по пути социализма с китайской спецификой. Китайская нация - это нация незаурядной креативности. Раз мы сумели создать великую китайскую цивилизацию, то, тем более, сможем продолжать и расширять путь развития, сооответствующий китайским реалиям.

Необходимо возвышать китайский дух, сердцевина которого-патриотизм, а также дух эпохи, сердцевина которого - реформы и новаторство.

Необходимо объединять силы нации, которые рождаются великой сплоченностью 56 национальностей 1,3 миллиардного населения. Китайская мечта-это мечта всей нации и мечта каждого китайца в отдельности".

Председатель КНР также определил этапы достижения данной цели: "Я твердо убежден, что к столетней годовщине основания Компартии Китая (2021 г.) неизбежно будет осуществлена задача создания общества средней зажиточности. Ко времени столетия создания КНР (2049 г.) несомненно будет выполнена задача по созданию богатого и могущественного, демократического и цивилизованного, гармоничного и современного социалистического государства. Мечта о великом возрождении китайской нации непременно осуществится".

Председатель КНР Си Цзиньпин на XIX съезде КПК заявил: "безусловно, что для достижения "китайской мечты о великом возрождении нации" Китаю предстоит пройти нелегкий путь и решить немало имеющихся на сегодняшний день в стране проблем. Несмотря на огромный успех в развитии за последние годы существует ряд сложностей во многих областях. С вступлением социализма с китайской спецификой в новую эпоху противоречие между постоянно растущими потребностями народа в лучшей жизни и неравномерностью, и неполнотой развития стало основным противоречием китайского общества".

Концепция "китайской мечты о великом возрождении нации" будет продолжать расширяться, укрепляться и получать дальнейшее развитие, исходя из национальной культуры и ментальности китайского народа. Решение проблем руководство страны будет искать методами, подходящими только "для великой земли Китая", опираясь именно на "китайскую специфику", которая по словам Си Цзиньпина "обусловлена исторической традицией и культурной традицией страны". Первая отсылает к созданию Компартии в 1921 г, зарождению программы построения социализма в Китае и вехе его построения в 2021 году с выходом на "великое единение", что заявлено в реформах Дэн Сяопина и продолжится при нынешнем руководстве. Таким образом, обозначена преемственность, в основе которой лежат традиции и непрерывность развития.

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